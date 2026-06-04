Rimini, una serata per celebrare 50 anni di tv private romagnole

L'iniziativa il 27 giugno nell'arena Francesca da Rimini

Da Babelis Tv a Vga Telerimini, da Tele Gabbiano a Telemare: sabato 27 giugno, dalle 21, Rimini dedicherà una serata per raccontare la storia di 50 anni di tv private in Romagna. Appuntamento all'Arena Francesca da Rimini, dove Giorgio Tonelli e Manuela Zoli presenteranno la serata che permetterà agli spettatori di rivivere, con video e interviste ai protagonisti, momenti indelebili della televisione locale. Non mancheranno video di pubblicità e televendite, montati da Gianmarco "Muttley" Bedetti e Francesco Dardari. I promotori della serata spiegano che il viaggio percorrerà praticamente due antiche strade consolari romane: la via Emilia, partendo da Rimini, per raccontare Babelis Tv, Vga Telerimini, Tele Gabbiano e Icaro, per poi raggiungere Savignano sul Rubicone (Tele Rubicone e Erreuno Tv) e Forlì (Tele Romagna e Video Regione), infine Faenza e Casalfiumanese (Tele1 e Telesanterno); la via Popilia, con Cesenatico (Telemare) e Ravenna (Detra Tele Radio Ravenna).

L'avvento delle tv locali, evidenziano gli organizzatori, "portò all’ampliamento dell’offerta televisiva con la trasmissione di telegiornali locali, cartoni animati giapponesi, programmi sportivi di diversi sport (pallacanestro, pallavolo, ciclismo, baseball, pallamano, biliardo e tennis), giochi a quiz con le telefonate dei telespettatori, programmi e commedie dialettali, talk show, interviste a personaggi locali, programmi musicali, sfide tra istituti scolastici, le dirette dei consigli comunali".