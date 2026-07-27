Rimini: una settimana all'insegna della grande musica. Ecco gli appuntamenti

Musica, divertimento e approfondimento culturale saranno protagonisti della settimana

Una settimana all’insegna della grande musica e dei grandi appuntamenti estivi. Dalle dirette radiofoniche di RDS Loves Rimini in piazzale Kennedy ai grandi concerti di RIM - Rimini in Musica, passando per il jazz internazionale di Crossroads, gli incontri d’autore della Terrazza della Dolce Vita e gli eventi dedicati ai più giovani di #RiminiWow, la città offre ogni giorno occasioni diverse per vivere il mare e il centro storico tra emozioni, divertimento e approfondimento culturale.



Continua fino al 2 agosto in Piazzale Kennedy RDS Loves Rimini, che anima il lungomare con dirette radiofoniche, con le voci di Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, dj set e party serali con i dj di Discoradio Party e, venerdì 31 luglio, l'appuntamento musicale con Alexia, una delle artiste italiane più note e apprezzate nel panorama della musica dance e pop internazionale.

Martedì 28 luglio la musica conquista la Corte degli Agostiniani con il festival Crossroads, dove l’Italian Jazz Orchestra diretta da Fabio Petretti incontra la voce raffinata di Simona Molinari in uno spettacolo dedicato alle più belle canzoni d’amore tra jazz e pop. Il 31 luglio invece gli amanti del jazz potranno assistere al concerto di Ray Gelato & The Giants, ultimo appuntamento riminese del festival itinerante.



Da giovedì 30 luglio entra nel vivo RIM - Rimini in Musica, la rassegna all’Arena Francesca da Rimini che apre con Margherita Vicario, protagonista di una delle carriere più originali della scena italiana contemporanea, e Lea Gavino, conosciuta anche per il suo percorso di attrice (30/7). Tra gli altri ospiti attesi: Mobrici, che arriva a Rimini per una delle prime date estive del suo Supernova Summer tour 2026 (31/7) e gran finale con Mida per uno show pensato per far cantare e ballare dall’inizio alla fine (1/8).

Dal 31 luglio al 2 agosto, piazzale Fellini e la Rotonda si trasformano nel cuore di #RiminiWow, il grande evento dedicato alle nuove generazioni che riunisce creator, youtuber, tiktoker e influencer tra spettacoli, sfide e incontri con il pubblico. Si parte con l'attesissimo show dei Me Contro Te, gli idoli assoluti dei più piccoli, il 31 luglio (ingresso su prenotazioe); si prosegue con il tentativo di Guinness World Record dei Dieffe Bros, protagonisti di una sfida spettacolare, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza unica, il 1° agosto e si conclude con una grande festa della creator culture che vedrà insieme, per la prima volta, The Breakfast Club, The Breakfast Crew e The Snack Club (il 2 agosto). Tre serate gratuite che faranno di Rimini la capitale dell'intrattenimento digitale e dei social media.



Dal 31 luglio al 10 agosto, i giardini del Grand Hotel di Rimini ospitano la settima edizione de La Terrazza della Dolce Vita, il salotto estivo condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi, dedicato quest'anno al tema “Legami di cuore - L’amore tra generazioni”. Tra gli ospiti della prima settimana figurano Stefano Zecchi, Federico Ruffo, Vincenzo Schettini, Al Bano, Dante Ferretti, Luca Barbareschi, Luigi Contu, Serena Bortone, Stefano Coletta, Rajae Bezzaz, Rasha Younes, Roberto Sergio, Alan Friedman, Rula Jebreal e il duo musicale Los Locos. La manifestazione è arricchita dalla mostra “Dante Ferretti. E la nave va”, dedicata al celebre scenografo premio Oscar, che sarà inaugurata il 1° agosto in sua presenza. Completano il programma esibizioni e lezioni gratuite di danza sulla spiaggia del Grand Hotel con Graziano Di Prima e Giada Lini, protagonisti del format dedicato all’arte del ballo.

Mercoledì 29 luglio il centro storico si anima con la tradizionale Rimini Shopping Night, tra negozi aperti fino a tardi, musei visitabili in orario serale, mercatini e occasioni di incontro. Tra gli eventi della giornata spiccano gli appuntamenti culturali dedicati a Omero al Teatro Galli e alla storia della Riviera nel Chiostro della Gambalunga, mentre famiglie e bambini possono partecipare alle letture all’aperto di Un giardino di storie. Sulla spiaggia, invece, torna il dialogo con le nuove generazioni grazie agli incontri di CoRNer on the Beach.



Alla Corte degli Agostiniani continua la rassegna di cinema sotto le stelle con gli Agostiniani che propone nuove visioni d’autore, mentre l’Area Settebello accoglie il pubblico con concerti, teatro, incontri culturali, racconti musicali e momenti di socialità .

Martedì 28 luglio all'Arena Francesca da Rimini va in scenauno spettacolo che intreccia testimonianze, letture, musica dal vivo e immagini per raccontare il mondo del carcere e dare voce a chi vive dietro le sbarre, promuovendo riflessione, dialogo e inclusione sociale.Nel Borgo San Giuliano, dal 29 luglio al 26 agosto, ogni mercoledì il Chiostro della Chiesa di San Giuliano Martire ospita “, una rassegna a ingresso libero dedicata al tema della XXIII Festa de Borg, con incontri culturali, conferenze e proiezioni cinematografiche. Il 29 luglio è dedicato alla Rimini della Belle Époque.

Giovedì 30 luglio propone anche la rassegna Libri quasi dimenticati al Chiostro della Biblioteca Gambalunga, la proiezione del film L’orchestra stonata nel verde di Covignano per la rassegna Serate al Colle e lo spettacolo di Andrea Scanzi dedicato a Giorgio Gaber al Parco degli Artisti.

Il 1° agosto sempre al Parco degli Artisti trova spazio anche l’omaggio a Renato Zero.

A Viserba proseguono gli incontri de I Lunedì di Viserba, mentre in piazza Pascoli arrivano le serate dello Sganassau Cabaret: venerdì 31 agosto ospite della rassegna è il Duo comico Dondarini Dalfiume.



L’estate riminese lascia spazio anche al benessere e alle attività all’aria aperta. Venerdì 31 luglio al Bagno Tiki si tiene il primo appuntamento del 2026 di La Cultura nello Sport, un ciclo di incontri dedicato al benessere, all'attività fisica e alla promozione di corretti stili di vita, che vede protagonisti esperti del mondo medico, accademico e sportivo. Per l’occasione si approfondiscono i benefici dello sport sulla salute cardiovascolare con gli interventi dei cardiologi Andrea Santarelli ed Erika Vidigal, e del sociologo Antonio Maturo.



Dal 29 luglio al 3 agosto alla Spiaggia libera di San Giuliano e di Rivabella si tiene il Marecchia Sailing Cup, la regata amatoriale più eccentrica dell'estate che sfida i partecipanti a navigare su imbarcazioni autocostruite con materiali di riciclo e non inquinanti. L’evento inizia già il 29 luglio con l’apertura del villaggio in via Sinistra del Porto 164, per poi culminare nella goliardica competizione in mare (2 agosto), dove gli equipaggi si contenderanno non solo il primato della velocità, ma anche l'ambito riconoscimento per la creatività e l'originalità della costruzione, celebrando un perfetto connubio tra ingegno e rispetto per l'ambiente.

Giovedì 30 luglio appuntamento con la solidarietà in piazzale Kennedy con PiaDay, un torneo di basket aperto a tutti che trasforma il Moab Court in un'occasione di sport, condivisione e solidarietà. Durante la serata, il ricavato sarà devoluto all'Associazione di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale di Rimini, a sostegno dei bambini affetti da malattie oncoematologiche e delle loro famiglie.



Dal 3 al 14 agosto i Bagni Libra di Rimini Sud ospitano invece la 33ª edizione del Pallino d’Oro, storico torneo di bocce che coinvolge giocatori di diverse categorie, insieme al Master Nazionale maschile e femminile riservato ai migliori atleti italiani. L'evento culmina lunedì 10 agosto con le finali della categoria A e le premiazioni, mentre nelle altre serate le gare sono aperte anche ad amatori, turisti e appassionati.



Con “Dal mare alla salute”, Anteas Rimini propone un incontro guidato dalla nutrizionista Marina Ardizzoni per scoprire i benefici del pesce azzurro e il ruolo di una corretta alimentazione nella prevenzione e nella salute quotidiana (27 luglio).

Sulla battigia del Bagno 100, invece, continuano i suggestivi “Bagni sonori all’alba”, esperienze di meditazione e rilassamento condotte da Melissa Buccella, tra il suono delle onde, canti armonici, campane tibetane e arpe (27 luglio e 3 agosto).

Proseguono infine i percorsi di ginnastica e movimento proposti da Fluxo e le iniziative SunRise e SunSet Flow al Bagno 26. Chi ama il mare può partecipare alle uscite in SUP all’alba, vivendo uno dei momenti più suggestivi della giornata, mentre gli appassionati possono assistere alle sfide del primo Campionato cittadino di Foot Table.



