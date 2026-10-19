Rimini, una settimana di cultura con Fellini, lirica, cinema e grandi eventi

Dal 19 al 27 ottobre in programma La Traviata al Teatro Galli, le iniziative per i 50 anni del Casanova di Fellini, festival cinematografici, incontri letterari e appuntamenti per famiglie

Dall'universo felliniano alle emozioni della grande lirica, passando per festival cinematografici, appuntamenti letterari, eventi sportivi e momenti di riflessione sui temi della contemporaneità. Prende il via una settimana densa di occasioni per riflettere, conoscere e vivere la storia fra musei, teatri e spazi culturali.



Grande attesa per il ritorno dell'opera al Teatro Galli, dove la Stagione Lirica 2026 si conclude con La Traviata di Giuseppe Verdi, nella regia di Andrea Bernard. Il celebre capolavoro ispirato al dramma di Alexandre Dumas figlio andrà in scena venerdì 23 e domenica 25 ottobre. Considerata l'opera più rappresentata al mondo, La Traviata racconta la storia di Violetta Valéry e del suo amore per Alfredo Germont, tra passione, sacrificio e convenzioni sociali. Un allestimento che restituisce tutta la forza emotiva di uno dei titoli più amati del repertorio lirico, con l'Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Jacopo Brusa. La Traviata sarà trasmessa in diretta streaming dal Teatro Galli domenica 25 ottobre ore 15.30 sul portale Opera Streaming, prima piattaforma regionale di opera lirica in Italia.



La musica trova spazio anche con gli incontri di Parole per la musica, rassegna collegata alla Sagra Musicale Malatestiana che accompagna il pubblico all'ascolto consapevole dei grandi capolavori del repertorio. Il 27 ottobre il musicologo Alberto Batisti guiderà una conversazione dedicata alla Messa in si minore di Bach.



Protagonista della settimana è il cinema, cuore pulsante della proposta culturale con il tema dell’eredità di Federico Fellini al centro di numerosi appuntamenti.

Al Fellini Museum, Palazzo del Fulgor, il cinquantesimo anniversario de Il Casanova di Federico Fellini viene celebrato con due giornate gratuite tra cinema, moda e arte che mettono a confronto ricerca storica e interpretazioni contemporanee dell'opera. Sempre nel segno del Maestro riminese proseguono gli appuntamenti del Cinemino del Palazzo del Fulgor con la proiezione integrale del film (20 e 21 ottobre).



Alla Cineteca Comunale prosegue inoltre la stagione delle prime visioni, mercoledì 21 ottobre, con Il tempo di Anne, commedia diretta da Lisa Azuelos e interpretata da Sophie Marceau. Dal 25 ottobre appuntamento con Caro mondo crudele, il nuovo film di Niccolò Falsetti, il regista di Margini.

Giovedì 22 ottobre sempre in Cineteca prende il via la seconda edizione di Curatori per un giorno, iniziativa che affida a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni il compito di scegliere e presentare al pubblico i film che hanno segnato il loro percorso personale e culturale. Primo appuntamento con la proiezione di Burning (2018) di Lee Chang-Dong.

Alla Cineteca si rinnova il Premio Burdlaz di Amarcort Film Festival, dedicato ai registi under 40 al loro primo lungometraggio, mentre al Cinema Fulgor proseguono le proiezioni del Lunedì del cinefilo e di Colazione e film.

Una importante occasione di confronto e approfondimento si terrà venerdì 23 ottobre il Teatro degli Atti accoglie la decima edizione di Fattore R - Romagna Economic Forum, dedicata ai temi dello sviluppo economico, dell'innovazione, del turismo e della competitività del territorio.



Numerose anche le iniziative dedicate alla lettura e alla divulgazione culturale.

La Biblioteca Gambalunga ospita i gruppi di lettura autunnali dedicati a narrativa, poesia, filosofia, storia e testi sapienziali. Accanto agli appuntamenti già consolidati, debuttano due nuove proposte: Terra nera e Carta bianca, dedicato alla poesia (dal 29 ottobre), e Un sabato tutto per sé, dedicato alla narrativa (dal 31 ottobre). Il calendario, che ha preso il via il 12 ottobre con Viaggio alle sorgenti continua con Cara beltà (19 ottobre), Philosophe vivere, philosophe legere (21 ottobre), Book Lovers e La storia siamo noi (30 ottobre).

Prosegue anche la rassegna Libri da queste parti, dedicata ad autori e autrici legati alla Romagna. In programma incontri che spaziano dalla storia locale alla narrativa, dalla filosofia alla memoria del territorio. Venerdì 23 ottobre la Sala della Cineteca ospita Oreste Delucca in dialogo con Elisa Tosi Brandi, mentre martedì 27 ottobre è la volta di Giampaolo Proni in dialogo con Dalmazio Rossi

e Daniela Muratori in dialogo con Gianfranco Lauretano.



Non mancano gli appuntamenti rivolti alle famiglie, ai bambini e alla comunità.

Riprende il percorso “Adolescenti e genitori”, promosso dal Centro per le Famiglie, con incontri dedicati a genitori, insegnanti ed educatori per affrontare le sfide della crescita adolescenziale. Il primo appuntamento, mercoledì 21 ottobre alla Scuola Secondaria A. di Duccio di Miramare, sarà dedicato alla motivazione allo studio, ai conflitti scolastici e alle scelte per il futuro.

Mercoledì 21 ottobre alla Biblioteca dei Ragazzi si tiene Storie sul tappeto: appuntamento con letture per bambini da 0 a 12 mesi e famiglie, a cura delle volontarie di Nati per Leggere.

Dal 19 al 25 ottobre si svolge la settimana di sensibilizzazione Liberiamo il gioco, liberi dall'azzardo, un articolato programma di incontri, spettacoli e attività formative dedicate alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico.



Dal 19 al 25 ottobre, all'Ex Cinema Astoria di Rimini, una settimana ricca di attività dedicate a benessere, teatro, danza, creatività e partecipazione, con appuntamenti come Naturalmente Yoga, Teatro e Diversità, Balfolk, La Giostra dei Minuti e lo spettacolo A Carte Scoperte. Il programma si conclude domenica 25 ottobre con Mettiamoci in Circolo, incontro dedicato alle pratiche di condivisione e alle biblioteche degli oggetti.

Tra le proposte outdoor e solidali spicca MoveXPink, in programma sabato 24 ottobre sulla spiaggia di Rimini, che unisce attività sportiva, raccolta fondi e prevenzione oncologica nell'ambito dell'Ottobre Rosa.

Domenica 25 ottobre il centro storico torna ad animarsi con Rimini Antiqua, tradizionale mostra mercato dedicata all'antiquariato, al modernariato e al vintage, mentre torna la Colazione al Teatro Galli, un’esperienza gourmet tra sapori, storia e vista esclusiva su Piazza Cavour nella suggestiva cornice del Caffè del Grifone.



Completano il programma le attività artistiche del Museo E' Scaion di Viserbella e gli incontri della Rete Sociale di Quartiere Gaiofana per condividere idee e proposte per il quartiere, con presentazione del servizio dell’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC) dei Nodi Territoriali di Salute (martedì 27 ottobre). Infine, martedì 27 ottobre, al Teatro degli Atti, lo spettacolo Specie in aggiornamento propone una riflessione originale e partecipata sull'impatto dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana.



Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:





IN EVIDENZA

20 e 21 ottobre 2026

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

Dressing Casanova: l'estetica di Fellini tra ricerca storica e visioni contemporanee

Fellini Open. Talk&Book

Per il 50° anniversario de Il Casanova di Federico Fellini, il Fellini Museum propone due giornate gratuite tra cinema, moda e arte. Il programma include la proiezione integrale del film e una conversazione a 4 voci per esplorare il legame indissolubile tra cinema, ricerca storica sul costume e creatività. L’incontro è con il regista e sceneggiatore Gianfranco Angelucci, la docente Veronica Innocenti, lo stilista e docente Giordano Pierlorenzi e Sabrina Zanetti di Cartoon Club, con approfondimenti sui costumi di Danilo Donati, sui disegni di Milo Manara e sull'eredità creativa dell'opera felliniana.

L’evento è ideato da Francesca Casadei e promosso da Cineteca di Rimini, Fellini Museum e ACLI Arte e Spettacolo, con il patrocinio dell’Università di Bologna, Campus di Rimini, e in collaborazione con Artium Universitas CNIPA di Ancona e Cartoon Club.

Orario: martedì 20 ottobre ore 16.00; mercoledì 21 ottobre dalle ore 17.30. Ingresso gratuito

dal 25 settembre 2026

Rimini, Palazzo Gambalunga, via Gambalunga 27

Cineteca di Rimini

La Cineteca comunale torna a proporre una programmazione annuale di prime visioni. Cinque proiezioni ogni settimana, di cui una in lingua originale con sottotitoli, il venerdì sera, affiancate da incontri, rassegne, festival e nuovi progetti. Dal Premio Fellini ai festival, dagli incontri ai nuovi progetti per i giovani.

>mercoledì 21 ottobre ore 21

Il tempo di Anne, commedia diretta da Lisa Azuelos e interpretata da Sophie Marceau.

>dal 25 ottobre appuntamento con Caro mondo crudele, il nuovo film di Niccolò Falsetti, il regista di Margini.

Orario: venerdì e sabato alle 21, domenica (e festivi) alle 16.30 e alle 21, mercoledì alle 21.

Ingresso: 7 euro, ridotto 5 euro, tariffa che sarà applicata anche per tutti gli spettatori fino ai 30 anni (compresi) di età. Il mercoledì e venerdì ingresso con tariffa ridotta per tutti.

Info: www.facebook.com/cineteca.rimini



dal 22 ottobre al 31 dicembre 2026

Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Curatori per un giorno

Progetto promosso dalla Cineteca comunale e rivolto a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni, invitati a scegliere, proporre e raccontare un film che li ha particolarmente colpiti.

Le candidature si sono chiuse domenica 20 settembre e a partire dal 22 ottobre, prendono il via i sei appuntamenti in programma il giovedì, fino a dicembre, con due appuntamenti ogni mese, durante i quali saranno presentati sei film selezionati tra le 50 proposte pervenute. I giovani partecipanti diventeranno così curatori per un giorno, accompagnando il pubblico alla scoperta del film scelto e delle ragioni che lo rendono per loro particolarmente significativo.

Primo appuntamento giovedì 22 ottobre con Burning (2018) di Lee Chang-Dong, autore sudcoreano che recentemente ha vinto il Leone D’argento – Gran Premio della Giura della 83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con il suo ultimo film Possible Love (2026). Pellicola proposta e presentata da Alfredo De Nicola e Leonardo Paganelli.

“Curatori per un giorno” è un progetto della Cineteca comunale, realizzato in collaborazione con Corner Giovani e Fondazione Piano Strategico, nell’ambito del Piano Strategico della Cultura del Comune di Rimini.

Ore 21 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/cineteca.rimini

venerdì 23 e domenica 25 ottobre 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

La traviata

Stagione Lirica 2026 al Teatro Galli

La Stagione Lirica 2026 si conclude con La traviata di Giuseppe Verdi.

Tratta dal dramma di Alexandre Dumas figlio, l’opera racconta la vicenda umana e struggente di Violetta Valéry, eroina fragile e modernissima.

Un capolavoro assoluto del melodramma, capace di coniugare intimità psicologica e forza drammatica in una partitura di inesauribile bellezza.

La regia dello spettacolo è affidata a Andrea Bernard, il cast è in via di definizione.

La Traviata sarà trasmessa in diretta streaming dal Teatro Galli domenica 25 ottobre ore 15.30 sul portale Opera Streaming, prima piattaforma regionale di opera lirica in Italia.

Il progetto propone un cartellone stagionale di opere trasmesse in video dal vivo realizzate nei principali enti di produzione di opere liriche dell’Emilia-Romagna (Fondazione Lirico Sinfonica bolognese, i Teatri di Tradizione di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Ravenna, il Teatro Amintore Galli di Rimini) in collaborazione con EDUNOVA-Università di Modena e Reggio Emilia.

Orario: venerdì 23 ottobre ore 20,00; domenica 25 ottobre ore 15,30

Ingresso a pagamento [email protected]



venerdì 23 ottobre 2026

Rimini, Teatro degli Atti, Via Cairoli

Fattore R – Romagna Economic Forum

Rimini ospita la decima edizione di Fattore R – Romagna Economic Forum, appuntamento itinerante che riunisce rappresentanti del mondo economico, imprenditoriale e istituzionale per confrontarsi sulle strategie di sviluppo della Romagna.

L’edizione 2026 pone al centro la costruzione di una Super Area Economica e Urbana della Romagna, il turismo del futuro e i fattori innovativi per la crescita del territorio, con particolare attenzione a tecnologia, ricerca e start-up. Il forum affronta inoltre temi quali la competitività delle imprese, le infrastrutture, la sostenibilità e l’attrattività territoriale, con l’obiettivo di favorire una visione condivisa tra imprese, istituzioni e associazioni di categoria.

Tra gli ospiti annunciati figura l’economista Lorenzo Bini Smaghi, già membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea dal 2005 al 2011 e autore di studi dedicati all’Europa, alla moneta e alla governance finanziaria.

La decima edizione segna un traguardo per una manifestazione che, nel corso degli anni, ha coinvolto quattro Premi Nobel per l’Economia, una ventina di economisti di rilievo internazionale e oltre 200 realtà imprenditoriali romagnole, dai grandi gruppi alle piccole imprese legate al territorio.

Ingresso su invito Info www.cesenafiera.com/eventi/fattore-r [email protected]



martedì 27 ottobre 2026

Teatro Galli, Sala Ressi e Teatro degli Atti - Rimini centro storico

Parole per la musica

Rassegna della 77° Sagra Musicale Malatestiana

Storica rassegna di guide all'ascolto pensata per accompagnare il pubblico verso un ascolto più profondo e consapevole dei concerti in cartellone.

A cura di musicologi e studiosi, gli incontri offrono preziosi strumenti di lettura per comprendere appieno opere, contesti e autori.

>martedì 27 ottobre ore 21 al Teatro Galli

Alberto Batisti

La Messa in si minore di Bach: un simbolo di concordia religiosa?

Ingresso gratuito senza prenotazione Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/parole-la-musica-2026

martedì 27 ottobre 2026

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Specie in aggiornamento

Cosa cambia nel nostro modo di pensare, comunicare e vivere quando l’intelligenza artificiale entra nella quotidianità? Specie in aggiornamento è uno spettacolo teatrale che affronta con ironia, curiosità e profondità il rapporto tra esseri umani, tecnologia e innovazione.

Attraverso racconti, momenti di confronto e il coinvolgimento diretto del pubblico, la rappresentazione invita a interrogarsi sulle opportunità e sulle sfide del cambiamento digitale, sul valore delle relazioni e sulle domande che restano aperte anche quando la tecnologia sembra avere già una risposta.

Un'occasione originale per riflettere insieme sul presente e sul futuro, mettendo al centro le persone e il loro sguardo sul mondo che cambia.

Ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria

Prenotazione: https://forms.gle/MYyu9ibTeeViDJSr7

Evento realizzato grazie ai Fondi Europei della Regione Emilia-Romagna e organizzato dal Comune di Rimini con la collaborazione di Simple Networks.

Ore 18.30

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

dal 12 ottobre 2026

Rimini, Biblioteca Gambalunga

Gruppi di lettura

Con l'arrivo dell'autunno riparte la stagione dei gruppi di lettura, occasioni di incontro e confronto dedicate a chi ama condividere il piacere della lettura.

Il calendario ha preso il via il 12 ottobre con Viaggio alle sorgenti: i testi sacri dell'umanità, gruppo curato da Mariolina Tentoni (secondo lunedì del mese, ore 16-18). Il 17 ottobre è partito il Gruppo di lettura del sabato a cura di Lorella Barlaam (ore 10.30), il 19 ottobre si prosegue con Cara beltà, dedicato ai testi letterari e condotto da Patrizia Bebi e Gianluca Calbucci (ore 15.30-17.30), e il 21 ottobre con Philosophe vivere, philosophe legere, gruppo di lettura filosofica coordinato da Isa Valbonesi (ore 17).

Tra le novità della stagione, Terra nera e Carta bianca debutta il 29 ottobre dalle 17 alle 19, mentre il 30 ottobre partono sia Book Lovers, gruppo di lettura per ragazzi dai 14 ai 18 anni condotto da Laura Grossi (ore 17), sia La storia siamo noi, dedicato ai testi storici e curato da Loretta Nucci (ore 16-17.30). Il 31 ottobre prende infine avvio Un sabato tutto per sé, con incontri dedicati alla narrativa in programma dalle 10 alle 12.

Per informazioni sui singoli gruppi è possibile consultare il sito www.bibliotecagambalunga.it. Iscrizioni ai gruppi via e-mail a [email protected] oppure telefonando al numero 0541 704488.

dal 19 al 25 ottobre 2026

Ex Cinema Astoria, via Euterpe, 15 – Rimini

Astoria Rimini

La settimana propone un ricco calendario di appuntamenti dedicati al benessere, alla creatività e alla partecipazione. Si inizia lunedì 19 ottobre con Naturalmente Yoga. Martedì 20 spazio all'inclusione e alla formazione con Teatro e Diversità, Astoria Racconta e West Coast Swing. Mercoledì 21 sono in programma il laboratorio teatrale Poetiche del Quotidiano e il Corso di Balfolk.

Giovedì 22 si alternano attività manuali, sportive e teatrali con (K)not a Crochet Club, Roller Dance e il Laboratorio di Teatro per Adulti. Da venerdì 23 a domenica 25 torna La Giostra dei Minuti, laboratorio aperto dedicato alla creazione teatrale attraverso l'improvvisazione. Sabato 24, inoltre, va in scena A Carte Scoperte, spettacolo che affronta il tema del gioco d'azzardo patologico. La settimana si conclude domenica 25 con Mettiamoci in Circolo, incontro partecipativo dedicato alle biblioteche degli oggetti e alle pratiche di condivisione. L'iniziativa fa parte del progetto partecipativo Astoriateca – libri, oggetti, saperi e relazioni, promosso da Il Palloncino Rosso con il supporto del Comune di Rimini.

Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria



lunedì 19, 26 ottobre; 2, 9, 16, 23, 30 novembre; 7, 14, 21 dicembre 2026

Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Lunedì del cinefilo

Rassegna dedicata ai grandi classici restaurati, un'iniziativa realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna che permette di rivedere capolavori del cinema sul grande schermo.

I prossimi appuntamenti:

>19 ottobre: Il Processo (Orson Welles)

>26 ottobre: The Rocky Horror Picture Show (Jim Sharman)

>2 novembre: Quarto Potere (Orson Welles)

>9 novembre: Minnie e Moskowitz (John Cassavetes)

>16 novembre: La morte corre sul fiume (Charles Laughton)

>23 novembre: I fantasmi del cappellaio (Claude Chabrol)

>30 novembre: Bellissima (Luchino Visconti)

>7 dicembre: Il Terzo Uomo (Carol Reed)

>14 dicembre: Dietro lo specchio (Nicholas Ray)

>21 dicembre: Wise Blood - La saggezza nel sangue (John Huston)

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.facebook.com/cinemafulgor



lunedì 19 ottobre; 2, 16, 30 novembre 2026

Nodo Marecchiese 11, viale Perticara 11 – Rimini

Gestire le emozioni, conoscerle ed accoglierle per vivere meglio

Ciclo di incontri a cura dell' AUSL Romagna per approfondire la conoscenza e la gestione delle proprie emozioni, al fine di migliorare il proprio benessere psicologico.

L’iniziativa, organizzata dalle SSI Psicologia della Salute e di Comunità e SSD Psicologia Clinica e PsicopatologiaRimini e Riccione, prevede sei incontri gratuiti alla sala riunioni del Nodo Marecchiese 11 (viale Perticara 11, Rimini). Tali attività di gruppo si rivolgono a persone che stanno attraversando un periodo di sofferenza psicologica e che sperimentano stati di stress associati ad emozioni negative, previo colloquio con le dottoresse Federica Mazza e Giulia Tangerini, psicologhe e psicoterapeuti AUSL della Romagna. L'obiettivo del percorso è fornire strategie pratiche ed efficaci per favorire una migliore gestione del distress emotivo, promuovere il benessere psicologico e rafforzare le risorse personali utili ad affrontare le difficoltà quotidiane.

Gli incontri si tengono alla sala riunioni del Nodo Marecchiese 11 (viale Perticara 11, Rimini) dalle ore 10 alle 12:

lunedì 19 ottobre: Accogliere le emozioni: il valore dell’accettazione

lunedì 2 novembre: Gestire le emozioni: strategie di regolazione emotiva

lunedì 16 novembre: Comunicare con efficacia: abilità relazionali e interpersonali

lunedì 30 novembre: La cassetta degli attrezzi: integrare le competenze per il benessere.

Orario:dalle 10 alle 12. Info: [email protected] o [email protected]



dal 19 al 25 ottobre 2026

Sedi varie – Rimini

Liberiamo il gioco, liberi dall’azzardo

Una settimana di informazione e sensibilizzazione dedicata alla prevenzione e al contrasto del gioco d’azzardo patologico.

Dal 19 al 25 ottobre Rimini ospita “Liberiamo il gioco, liberi dall’azzardo”, iniziativa promossa dalla Rete GAP Rimini con un ricco calendario di incontri, seminari, laboratori, spettacoli ed eventi rivolti a cittadini, studenti, insegnanti, famiglie e operatori del territorio.

Si parte lunedì 19 ottobre alle 20.30 al Cinema Teatro Tiberio con il seminario "Azzardo, Minori e Territorio: l'Impatto Sociale", rivolto a cittadini, amministratori, educatori, animatori e giovani. Modera don Armando Zappolini, portavoce della campagna "Mettiamoci in Gioco". Intervengono Mauro Croce, psicologo, psicoterapeuta, criminologo e docente universitario; Massimo Masetti, del Comitato scientifico di "Avviso Pubblico"; il giornalista e docente universitario Marco Dotti; Roberta Rosetti, responsabile della Neuropsichiatria infantile di Rimini. Saranno presentati anche i servizi integrati del territorio e le attività della Rete.

Martedì 20 ottobre gli studenti dell'ITES Valturio partecipano a un seminario in assemblea; dalle 16 alle 19, all'Aula Smeraldo del Colosseo Ausl, formazione per i docenti del distretto "Gioco d'Azzardo e Meccanismi d'Ingaggio", nell'ambito di "Scuole che promuovono Salute".

Giovedì 22 ottobre, dalle 15 alle 17, al Centro per le Famiglie, laboratorio con la psicologa Chiara Pracucci per insegnanti, educatori, animatori parrocchiali e allenatori.

Venerdì 23 ottobre, dalle 9 alle 13, le lezioni-spettacolo "Gaming Out", ideate dalla cooperativa Comunità Papa Giovanni XXIII, per le classi dell'ISISS Molari-Einaudi e del Liceo Serpieri.

In piazza e a teatro: mercoledì 21 ottobre, in Piazza Tre Martiri, il presidio "L'Azzardo non esiste!?".

Sabato 24 ottobre, dalle 15 alle 18, nel cortile della Biblioteca Malatestiana, "Gioca che ti Spassa": giochi cooperativi e interculturali e un punto di ascolto e orientamento ai servizi. Alle 21, all'ex Cinema Astoria, Alcantara Teatro porta in scena "A carte scoperte".

La partecipazione agli appuntamenti è gratuita, salvo diversa indicazione.

Alcune attività formative prevedono l’iscrizione obbligatoria.

Ingresso gratuito Info: 348 3022359 [email protected]



Tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Tornano gli appuntamenti al Cinemino, una piccola sala (25 posti) allestita all'interno del Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum, dove ogni giorno in loop viene proiettato il documentario La verità della menzogna, a cura di Gianni Canova e Chiara Lenzi (Italia 2021, 72′), prodotto da Lumière&.Co e Anteo in esclusiva per FM – Fellini Museum Rimini.

Le giornate del martedì alle ore 16, sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

>20 ottobre Il Casanova di Federico Fellini di Federico Fellini (Italia 1976, 170′)

>27 ottobre Ginger e Fred di Federico Fellini (Italia 1985, 125′)

Ore 16.00 Ingresso: L’accesso al cinemino è gratuito il martedì dalle ore 16. La visita al Palazzo del Fulgor è inclusa nel biglietto del FM Museum, mentre il solo ingresso al Palazzo del Fulgor prevede un costo di 2 €. Info: 0541 704494; 0541 704496 http://fellinimuseum.it/



20, 27 ottobre; 3 novembre 2026

Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Premio Burdlaz

Amarcort Film Festival

Torna il Premio Burdlaz, il concorso dedicato ai registi under 40 al loro primo lungometraggio, promosso nell'ambito di Amarcort Film Festival.

Le sei opere in gara, accomunate da richiami e suggestioni felliniane, saranno proiettate alla Cineteca Comunale di Rimini tra ottobre e novembre e valutate da una giuria di esperti, da una giuria di studenti di scuole di cinema e dal pubblico in sala.

I tre film finalisti accederanno alla finale del festival, in programma a fine novembre.

Ogni serata sarà introdotta da un collegamento con il regista. Calendario delle proiezioni:

>20 ottobre: L'oro del Reno di Lorenzo Pullega

>27 ottobre: L'albero di Sara Petraglia

>3 novembre: RIP di Alessandro D'Ambrosi

Gli appassionati possono inoltre candidarsi alla giuria popolare scrivendo a [email protected], ottenendo un posto riservato per tutte le proiezioni.

Ore 21 Ingresso gratuito Info: 327 9537101 www.amarcort.it/premio-burdlaz.html



martedì 20 ottobre 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Matteo Della Bordella

Rassegna CAI 'Quando l’uomo incontra la montagna'

Il Cinema Tiberio ospita un incontro con Matteo Della Bordella, alpinista, esploratore e divulgatore di fama internazionale.

Attraverso immagini e filmati spettacolari, Della Bordella racconterà le sue avventure più significative e le grandi spedizioni che lo hanno visto protagonista tra kayak e arrampicata negli scenari estremi della Groenlandia e della Patagonia.

Ore 20.45 Ingresso libero Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/cai2026/



mercoledì 21 ottobre 2026

Sedi varie – Rimini

Adolescenti e genitori: attraversare le fatiche, valorizzare le risorse

Tra libri, conflitti e futuro: sostenere la motivazione e orientare le scelte nel percorso scolastico.

Riprendono gli incontri di “Adolescenti e genitori”, il percorso promosso dal Centro per le Famiglie dedicato a genitori, insegnanti ed educatori che accompagnano ragazze e ragazzi nel delicato periodo della preadolescenza e dell’adolescenza.

Un'occasione per confrontarsi, approfondire temi educativi attuali e acquisire strumenti utili per affrontare insieme le sfide della crescita.

Il ciclo di appuntamenti si apre il 21 ottobre alle ore 20.45 alla Scuola Secondaria A. di Duccio (via Parigi, 9 a Miramare) con l'incontro Tra libri, conflitti e futuro: sostenere la motivazione e orientare le scelte nel percorso scolastico, a cura di Erica Lanzoni, psicologa e mediatrice familiare. L’incontro affronta il tema della motivazione allo studio, dei conflitti che possono nascere intorno al percorso scolastico e dell’orientamento alle scelte future.

Ingresso libero Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini



mercoledì 21 ottobre 2026

Biblioteca dei Ragazzi, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Storie sul tappeto

Incontri per genitori e bambini/e da 0 a 12 mesi con le Volontarie Nati per Leggere della Biblioteca.

L'incontro si svolge nella Biblioteca Ragazzi, saletta 0-6. Prenotazione obbligatoria al numero 0541 704485.

Ore 10.30 Ingresso libero con prenotazione obbligatoria Info: https://bibliotecagambalunga.it/



giovedì 22 ottobre 2026

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico

Bubusettete

Stimolazioni visive, giochi sonori e tattili. Per genitori in attesa e con bebè fino a 10 mesi.

Ore 10.30 Ingresso gratuito su iscrizione Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini



giovedì 22 ottobre 2026

Museo E Scaion, viale Minguzzi, 9 - Rimini Viserbella

I Colori del Mare

Il Museo E' Scaion - Museo della Piccola Pesca e delle Conchiglie di Viserbella propone "I Colori del Mare", un ciclo di attività dedicate all'arte, alla creatività e alla cultura marinara.

Il programma prevede merende e aperitivi creativi, corsi di disegno ispirati al mare, incontri culturali e pomeriggi di avviamento al disegno rivolti sia ai più piccoli che agli adulti.

Le attività si sviluppano attorno a temi ispirati al mondo marino, come "I colori del mare", "Cosa c'è sotto il mare" e "Le barche sopra il mare", trasformando il museo in un luogo di incontro, apprendimento e valorizzazione dei talenti locali attraverso l'arte e le tradizioni del territorio.

Orario: dalle ore 17.30 alle ore 19 Info: www.escaion.it



tutti i giovedì dall'8 ottobre al 17 dicembre 2026

Museo E Scaion, viale Minguzzi, 9 - Rimini Viserbella

A punta di pennello

Il Museo E' Scaion di Viserbella (Museo della piccola pesca e delle conchiglie) ospita "A punta di pennello", un laboratorio settimanale dedicato alle tecniche di acquerello e pittura a olio.

L'iniziativa è rivolta agli appassionati di pittura che desiderano approfondire tecniche e creatività in un contesto culturale originale. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri di telefono di riferimento.

Orario: dalle ore 15 alle ore 18 Info: 335 1738520; 338 2341277 www.facebook.com/escaion/



da giovedì 22 a mercoledì ottobre 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Serpenti

Nell’ambito della rassegna FICE Emilia Romagna 2026 “Riusciranno i nostri eroi” dedicata al cinema italiano, è proposto il film Serpenti di Roberto De Paolis con Leonardo Lidi, Alessandro Borghi, Pietro Castellitto, Valeria Golino e Daniele Parisi.

Merito sicuramente della sceneggiatura, scritta dai Fratelli D’Innocenzo insieme al regista, che costruisce sapientemente l’assurdità della vicenda di un uomo che si costituisce alla Polizia reo confesso dell’omicidio della moglie ma che entra all’interno di un iter burocratico kafkiano in cui non riesce ad affermare la sua colpevolezza.

Orario: giovedì 22 ottobre – ore 21:00; sabato 24 ottobre – ore 17:00 / 21:00; domenica 25 ottobre – ore 18:30 / 21:00; mercoledì 28 ottobre – ore 17:00 / 21:00

Ingresso a pagamento Info: www.cinematiberio.it/eventi/serpenti



23, 27 ottobre 2026

Corte della Biblioteca e Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Libri da queste parti

Appuntamenti d'Autunno della Rassegna di incontri della Biblioteca Gambalunga dedicata alle autrici e agli autori legati a Rimini e alla Romagna per nascita, attività professionale, ricerca o percorso culturale. Dal 17 settembre al 27 ottobre, il programma attraversa generi e temi diversi, dalla narrativa alla filosofia, dal giallo alla storia locale, fino all’architettura e alla memoria del territorio. Alcuni incontri sono costruiti come dialoghi tra opere affini, accostando autori e autrici accomunati da atmosfere narrative, argomenti o registri espressivi. Gli appuntamenti della settimana:

>venerdì 23 ottobre, Sala della Cineteca, ore 17.30

Oreste Delucca

Il grano e la vite nel Medioevo, Panozzo, 2026

in dialogo con Elisa Tosi Brandi

>martedì 27 ottobre, Sala della Cineteca, ore 17.00

Giampaolo Proni

Le fedeli d’amore, Amazon, 2026

in dialogo con Dalmazio Rossi

e Daniela Muratori

Alici marinate, NFC Edizioni, 2026

in dialogo con Gianfranco Lauretano

Ingresso libero. Info: 0541.704488 [email protected]

venerdì 23 ottobre 2026

Rimini - Covignano, Via Covignano 265-267

San Francesco, arte e patrimonio

Dal 24 al 27 settembre, Rimini ha ospitato la Summer School della Scuola di Alta Formazione in Arte Sacra e Turismo Culturale Religioso dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli”, dedicata al tema “San Francesco, arte sacra e patrimonio di Comunità”.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per l’VIII Centenario del Transito di San Francesco d’Assisi (1226-2026) e propone seminari, incontri e visite guidate per approfondire il rapporto tra spiritualità francescana, arte sacra e patrimonio culturale.

Il percorso prosegue venerdì 23 ottobre, alle 20.45, nella Chiesa di Sant’Agostino, con l’incontro “Poesia, natura e spiritualità in San Francesco d’Assisi”, in cui interviene Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale per la celebrazione dell’VIII Centenario della morte di San Francesco.

La Summer School è aperta non solo a studenti e operatori del settore, ma anche a chi desidera conoscere il patrimonio artistico e religioso di Rimini e del territorio, osservandone da vicino gli aspetti storici, culturali e spirituali.

Ingresso: 30 euro per la partecipazione ai seminari della Summer School

Info: 0541 751367 www.issrmarvelli.it/summer-school-2026-della-scuola-di-arte-sacra-san-francesco-e-patrimonio-di-comunita/



sabato 24 ottobre 2026

Bagno Tiki 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A – Rimini

MoveXPink 2026

Una mattinata di sport e solidarietà sulla spiaggia di Rimini per sostenere lo IOR – Istituto Oncologico Romagnolo e sensibilizzare sul tema della prevenzione del tumore al seno, nell'ambito dell'Ottobre Rosa.

L'iniziativa, organizzata dal Team Elen Souza, prenderà il via alle ore 9.00 con una lezione di yoga, per proseguire alle ore 10.00 con un allenamento funzionale.

Alle ore 10.45 è prevista una merenda offerta dal Bagno Tiki 26, seguita da un momento di confronto e approfondimento con la dottoressa Elisa Ruggeri, psicologa, psicoterapeuta e consulente IOR.

Quota di partecipazione: 10 €, destinata alla raccolta fondi.

Info: www.facebook.com/elensouzapersonaltrainer/



domenica 25 ottobre 2026

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto

Rimini Antiqua

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Orario: dalle 7.30 alle 18.30 Ingresso libero Info: www.facebook.com/riminiantiqua

domenica 25 ottobre 2026

Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico

Colazione e film

Programmazione cinematografica nello storico cinema di Fellini

La domenica mattina continuano gli appuntamenti con “Colazione e film”: i grandi classici uniti al piacere della colazione nell'elegante foyer del Fulgor.

>domenica 25 ottobre: Il cielo sopra Berlino (Wim Wenders) + Scarpette rosse (Powell & Pressburger)

Orario: colazione alle ore 10; proiezione alle ore 10.30

Ingresso: a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com/



domenica 25 ottobre 2026

Teatro Galli, Piazza Cavour - Rimini centro storico

Colazione al Teatro Galli

A cura di Visit Rimini

VisitRimini, in collaborazione con Summertrade, invita ancora una volta a vivere una delle esperienze più richieste dell'autunno: tornano gli appuntamenti con la colazione gourmet nella splendida cornice del Caffè del Grifone, affacciato sulla suggestiva Piazza Cavour, cuore medievale di Rimini.

Tra un cappuccino e una delizia dolce o salata, si potrà godere di un’atmosfera senza tempo, resa ancora più magica dalla vista impareggiabile sulla piazza e dai dettagli architettonici originali del teatro.

Un’occasione per scoprire il Teatro Galli da una prospettiva inedita, tra buon cibo, storia e bellezza.

Orario: 9:30* - 12:00 - *ingresso consentito fino alle ore 10.30, l'evento termina alle ore 12:00.

Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/317896-colazione-al-teatro-galli

martedì 27 ottobre 2026

Centro Civico Gaiofana, via Montescudo, 288 – Rimini

Rete Sociale di Quartiere Gaiofana

Il Centro Civico di Gaiofana ospita un nuovo appuntamento della Rete Sociale di Quartiere, un momento di confronto e partecipazione dedicato a tutti coloro che desiderano contribuire alla vita della comunità.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il servizio dell’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC) dei Nodi Territoriali di Salute, una figura di riferimento che opera sul territorio per promuovere il benessere delle persone, favorire la prevenzione e orientare i cittadini verso i servizi socio-sanitari disponibili.

La Rete Sociale di Quartiere rappresenta uno spazio aperto di dialogo, ascolto e condivisione, dove ogni partecipante può portare idee, esigenze e proposte per migliorare la qualità della vita del quartiere.

Orario: dalle 18 alle 20 Ingresso libero Info: 0541 704685 [email protected]