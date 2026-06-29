Rimini, una settimana di eventi, festival internazionali, sport e spettacoli all’aperto

Dall’Italian Global Series Festival ai campionati sportivi, passando per cinema, musica e iniziative nei quartieri

Dagli ospiti internazionali delll'Italian Global Series Festival ai Campionati Italiani di Danza Sportiva, dal cinema sotto le stelle agli Agostiniani ai concerti all’aperto: Rimini offre una settimana ricchissima di eventi che si intrecciano in ogni angolo della città.

Dal 3 all’11 luglio torna a Rimini l’Italian Global Series Festival, la rassegna internazionale dedicata alle serie televisive, con appuntamenti tra Cinema Fulgor, Teatro Galli e Corte degli Agostiniani. L’evento porta in città protagonisti della serialità internazionale, tra attori, autori, registi e produttori, con incontri, anteprime e momenti aperti al pubblico. Il programma prende avvio venerdì 3 al Teatro Galli, con la cerimonia inaugurale alle ore 19.30, che apre ufficialmente la manifestazione. Tanti i protagonisti della Cerimonia d’Apertura, a partire dalla madrina del Festival, l’attrice Matilde Gioli. Con lei, i premiati con il Maximo Excellence Award: Carlton Cuse, Robert Powell, Sabrina Ferilli, Francesco Piccolo, Roberto Sessa, Rita Pavone e Titus Welliver. Molti altri gli ospiti della manifestazione a Rimini, come Richard Gadd, Özge Gürel e Serkan Çayoğlu, John Ridley, David W. Zucker, Steve Stark, Bertie Carvel, Lino Banfi, e tanti altri. Il Teatro Galli ospita anche la cerimonia finale con la consegna dei premi, diretta dal noto regista televisivo Duccio Forzano (Eurovision, Che tempo che fa) e condotta dallo showman Sergio Friscia, con Matilde Gioli, madrina del Festival.

Tra gli appuntamenti estivi in centro storico ritorna Agostiniani 2026, la storica rassegna di cinema sotto le stelle alla Corte degli Agostiniani. Nella settimana sono in programma: mercoledì 1 luglio, ‘La grazia’ di Paolo Sorrentino e martedì 7 luglio ‘Una battaglia dopo l’altra’ di Paul Thomas Anderson. Nelle giornate tra il 4 e il 6 luglio la Corte degli Agostiniani sarà uno dei luoghi riminesi dell'Italian Global Series.

Al Cinema Fulgor mercoledì 1° luglio va in scena la rassegna estiva dedicata a Federico Fellini, con la proiezione dei capolavori 8½ e Le notti di Cabiria, entrambi con sottotitoli in inglese.

Lunedì 29 giugno al Multiplex Le Befane si tiene la proiezione speciale del documentario IGOR. L’eroe romantico del calcio, dedicato alla memoria dell’indimenticabile campione riminese. L’intero incasso della serata sarà devoluto ad AROP (Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica).

Grande spazio anche allo sport con Sport Dance, i Campionati Italiani di Danza Sportiva, che si tengono alla Fiera di Rimini dal 4 al 12 luglio, e con i Campionati Italiani 2026 di Pattinaggio artistico a rotelle al Palasport Flaminio, in programma fino al 12 luglio. Quest’ultima competizione riunisce alcuni dei migliori atleti italiani tra cui i pluricampioni mondiali Roberta Sasso e Gherardo Altieri De Grassi, Tommaso Cortini e Micol Mills (campioni mondiali in carica), José Enrico Inglese e Angelica Polli.

Per i più piccoli sabato 4 e domenica 5 luglio tra il Parco Fellini e la rotonda del Grand Hotel si tiene l’iniziativa gratuita Sali in Moto che offre a bambini/e dai 6 anni la possibilità di avvicinarsi al motociclismo in totale sicurezza, con il supporto di istruttori federali ed esperti del Motoclub Pasolini.



Martedì 7 luglio, all’Ospedale Infermi di Rimini, torna l’appuntamento musicale e solidale Affacciati alla finestra: Per Elisa, inserito nella Sagra Musicale Malatestiana – Armonie di cura. L’iniziativa, promossa da AIL Rimini e Donatori di Musica, unisce concerto, racconto e presentazione editoriale-discografica con Giulia Vazzoler, offrendo a pazienti e pubblico un momento di bellezza condivisa.

All’Arena Francesca da Rimini, martedì 30 giugno, prende vita la musica di SGR Live con Il Diavolo e l’Acqua Santa, un concerto che mescola rock’n’roll, swing, beat, surf e ritmi latini, in un’atmosfera vintage e coinvolgente, mentre mercoledì 1° luglio Sergio Casabianca e Le Gocce propongono Così Celeste, tributo a Zucchero con i brani più celebri dell’artista.



Sempre martedì 30 giugno alla Corte degli Agostiniani si tiene il concerto Canta per il mondo per la 13ª edizione di “Si muove la città”, evento benefico a sostegno di studenti in Uganda. Propone musiche popolari internazionali e riflessioni sulla speranza e la bellezza, con coro, ospiti musicali e interventi di Davide Rondoni.



In preparazione della visita di Papa Leone XIV del 22 agosto, il 30 giugno il Cardinale Zuppi arriva a Rimini per un incontro con i volontari e per celebrare una messa in Cattedrale.



Il mercoledì il centro storico si anima con la Rimini Shopping Night, con negozi aperti fino a tardi, eventi, musica, food, mercatini e visite guidate alla scoperta delle bellezze della città. In contemporanea, al Mercato Coperto, si svolge La Magnèda, la cena estiva con piatti preparati dagli operatori del mercato coperto e intrattenimento musicale.



Per l’occasione, nei mesi di luglio e agosto, anche i Musei comunali saranno aperti tutti i mercoledì sera dalle 21.00 alle 23.00, offrendo un’occasione speciale per visitarli nelle suggestive atmosfere estive. In questo contesto si inserisce “Omero sotto le stelle”, un ciclo di sei incontri a cura di Marinella De Luca, dedicati alla riscoperta dell’Iliade e dell’Odissea, in programma presso il Lapidario del Museo della Città. Nel primo appuntamento del 1° luglio si parlerà di ‘Il coraggio di essere fragili. Umani, non invincibili: gli eroi omerici davanti al dolore’.

Il mercoledì animano il centro anche i mercatini serali: Artigiani al Centro By Night in piazza Tre Martiri e I Ricordi in Soffitta in piazza Cavour, dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni.

Giovedì 2 luglio, la Corte della Biblioteca Gambalunga ospita il primo appuntamento settimanale di Libri quasi dimenticati, con Ester Viola che presenta ‘Amori e disamori di Nathaniel P.’ di Adelle Waldman, mentre sabato 4 luglio nel Chiostro della Biblioteca si tiene il concerto della rassegna Voci nei Chiostri, con il Coro Città di Morciano diretto da Oreste Pecci.

Sabato 4 luglio Libri da queste parti diventa – Off, con l’appunto al Grand Hotel dove Stefano Pivato presenta il libro ‘Andare per Grand Hotel’, in dialogo con Oriana Maroni e Piero Meldini, e con letture di Donatella Allegro.

Lunedì 29 giugno all’Area Settebello ospita Game Night, una serata informale dedicata ai giochi da tavolo, alla socialità e alla convivialità, accompagnata dall’area food attiva per aperitivi e cena, mentre all’ex Cinema Astoria prosegue il progetto Ritorno all’Astoria, con l’appuntamento gratuito del (K)not a Crochet Club, dedicato alle arti tessili, alla condivisione di competenze e alla creatività collettiva.

Spostandosi un po’ dal centro storico, venerdì 3 luglio, per la rassegna cinematografica itinerante La giusta distanza, promossa dall’Assessorato alla Legalità del Comune di Rimini, al Parco Elsa Morante – Peter Pan di Gaiofana viene proiettato Grazie ragazzi di Riccardo Milani, in collaborazione con Avvocato di Strada Rimini.

Sempre venerdì al Parco degli Artisti di Vergiano è in programma una serata rumba, gipsy e cumbia con La Mala Reputation, gruppo nato in Messico e caratterizzato da sonorità multietniche e ritmi latini. Il week-end continua sabato 4 luglio con l’atmosfera vintage di Remember Bandiera Gialla, con il mitico Enzo Persueder DJ e l’apertura musicale del giovane pianista Valentino Bonifazi. Domenica 5 luglio il Parco propone una serata rock con Daiana Lou, duo indipendente dal sound che mescola rock alternativo, elettronica minimale e cantautorato.



Sul litorale e nei quartieri proseguono le iniziative di Cento giorni in festa, con mercati artigianali, sagre locali, musica e intrattenimento a Marina Centro, Torre Pedrera, Viserba, Viserbella, Rivabella, Marebello, Rivazzurra, Bellariva e Miramare. Venerdì 3 luglio a Torre Pedrera, sul lungomare San Salvador, torna Fiat 500… che passione, raduno amatoriale di auto d’epoca con musica dal vivo e stand gastronomici.

A Viserba, in piazza Pascoli, continua la rassegna Sganassau Cabaret, con serate comiche gratuite curate dal Comitato Turistico. Venerdì 3 luglio è ospite Mary Sarnataro, una delle inviate più pungenti e apprezzate del programma tv Le Iene.

Al Giardino Bimby di San Giuliano continua la programmazione di Sere d’Estate, con spettacoli, musica dal vivo, dj set e cinema all’aperto (30 giugno, 4, 5, 7 luglio).



Sempre a Viserba, al Parco Lucio Battisti, due serate con stand gastronomici, dj set e musica dal vivo con il Festival Party & Food e le rock band THH – The Holy House e Bad Bones.





Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:



IN EVIDENZA

fino al 26 agosto 2026

Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli - centro storico

Agostiniani 2026

Cinema sotto le stelle

Tornano “Gli Agostiniani”, la rassegna cinematografica estiva promossa dalla Cineteca del Comune di Rimini, che da oltre vent’anni trasforma la corte dell’ex convento di via Cairoli 42 in un’arena di immagini, storie e visioni.

Anche quest'anno viene proposta una selezione di film della stagione appena conclusa. Si rinnova l’adesione al progetto Cinema Revolution e si arricchisce il programma con film del Fellini Award 2026 dedicati a Wes Anderson, senza dimenticare le collaborazioni con Mare di Libri e Cartoon Club.

Un appuntamento estivo dedicato agli amanti del grande cinema in una delle location più suggestive della città. Gli appuntamenti della settimana:

>mercoledì 1 luglio Cinema Revolution

La grazia di Paolo Sorrentino (Italia 2025, 133’)

Ingresso a pagamento

>martedì 7 luglio

Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)

di Paul Thomas Anderson (USA 2025, 162’)

Ingresso libero

Ore 21.30 Info: 0541 704494; 793640; 793824 (sera) www.facebook.com/cineteca.rimini

3 – 11 luglio 2026

Rimini, Cinema Fulgor, Teatro Galli e Corte degli Agostiniani

Italian Global Series

IGSF - la rassegna internazionale delle serie televisive

Dopo una prima edizione che ha coinvolto produzioni da tutto il mondo, l’Italian Global Series torna a Rimini e Riccione, confermando la Romagna come epicentro della cultura e del turismo audiovisivo. L'evento trasforma l'estate romagnola in un palcoscenico globale, unendo storie, talenti e visioni in un racconto collettivo che coinvolge produzioni da tutto il mondo.

La rassegna internazionale dedicata alla serie tv, diretta dal critico Marco Spagnoli e promossa dall'Associazione Produttori Audiovisivi (APA) con il supporto del Ministero della Cultura della SIAE e di AGIS, proporrà anteprime, incontri con attori e registi, eventi aperti al pubblico e nuove sezioni dedicate anche ai più piccoli.

L'evento raccoglie l'eredità delle dieci edizioni del Roma Fiction Fest con l'obiettivo di offrire un'edizione rinnovata e in linea con le moderne modalità di fruizione e dei nuovi contenuti.

L’edizione 2026 estende il proprio raggio d'azione a tutte le professioni della serialità, celebrando l'intera filiera creativa: dalla sceneggiatura alla composizione musicale, dai costumi alle scenografie, fino alla creazione di complessi universi narrativi. Valorizzando i talenti dietro le quinte, la manifestazione si conferma una piattaforma d’eccellenza e un punto di incontro imprescindibile per il mercato audiovisivo nazionale e internazionale.

Gli eventi a Rimini si tengono principalmente tra 3 e 6 luglio in sedi come Teatro Galli, Cinema Fulgor, Corte degli Agostiniani e Teatro degli Atti, oltre alla chiusura dell’11 luglio al Teatro Galli. Tra gli ospiti a Rimini Titus Welliver (3 luglio al Teatro Galli), Richard Gadd (11 luglio, Teatro Galli), Özge Gürel e Serkan Çayoğlu, Robert Powell, Carlton Cuse, John Ridley, David W. Zucker, Steve Stark, Bertie Carvel, Lino Banfi, Sabrina Ferilli, Marco Giallini e tanti altri.

Madrina e presentatrice della seconda edizione è l’attrice Matilde Gioli.

Ingresso libero Info: https://italianglobalseriesfestival.it/

da sabato 4 a domenica 12 luglio 2026

Rimini Fiera, Via Emilia 155 – Rimini

Sport Dance

Campionati Italiani Danza Sportiva

Danza sportiva, spettacolo, gare e molto altro. Competizioni coinvolgenti ed emozionanti sia per gli atleti FIDS che per il pubblico spettatore, che può assistere alle performance di tutte le specialità della danza sportiva in occasione dei Campionati Italiani di categoria.

Ingresso a pagamento Info: 0541 744111 www.federdanza.it/gare/eventi/manifestazione

martedì 7 luglio 2026

Ospedale Infermi di Rimini (Atrio esterno delle Scale C e D), viale Luigi Settembrini, 24 – Rimini

Affacciati alla finestra: Per Elisa

Sagra Musicale Malatestiana - Armonie di cura

Per Elisa non è un semplice concerto né una classica presentazione editoriale, ma un'esperienza cross-mediale che unisce il debutto editoriale e discografico di Giulia Vazzoler.

Sul palco, la musica e la parola diventano protagoniste di un dialogo serrato, moderato da Francesca Cesaretti.

Il pianoforte non funge da intermezzo, ma risponde, commenta e amplifica il racconto che emerge dalle pagine del libro.

Ogni brano in programma è la chiave d'accesso a un capitolo del memoir, un percorso che intreccia la biografia artistica e umana di Vazzoler con una profonda riflessione sul ruolo del musicista oggi.

L’intento è cercare un ponte tra l'alta cultura e il pubblico contemporaneo, trasformando il recital in una narrazione e offrendo al pubblico una nuova chiave di lettura sia per pagine celebri del repertorio, sia per le sfide dell'essere artista nel nostro tempo.

L’evento è promosso da Ail Rimini e Donatori di Musica che dal 2020 portano una volta all’anno il concerto di musica classica nell’atrio esterno dell’Ospedale Infermi di Rimini Affacciati alla finestra, con la finalità di regalare a pazienti e cittadini un momento di bellezza, condivisione e solidarietà.

Il concerto è organizzato grazie alla collaborazione tra AIL Rimini (Associazione italiana lotta contro leucemie, linfoma e mieloma) e l'Associazione Donatori di Musica. Si tiene all’aperto, tra la Scala C e la Scala D dell’Ospedale Infermi di Rimini, trasformando il parcheggio in una sala da concerto, grazie alla collaborazione dello staff tecnico dell’ospedale.

E' possibile seguire il concerto anche a distanza, grazie alle riprese di Roberto Bonfantini per Icaro Tv, con video in diretta o differita sulla pagina Facebook AIL Rimini ODV.

Ore 18 Ingresso gratuito senza prenotazione

Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/2026/affacciati-alla-finestra-elisa



fino al 12 luglio 2026

Rimini, Palasport Flaminio

Campionati Italiani 2026 di Pattinaggio artistico a rotelle

In attesa dei World Skate Games, i "Giochi Mondiali" degli sport su rotelle, che si terranno dal 2 al 18 ottobre ad Asunciòn (Paraguay), la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha scelto Rimini come sede dei Campionati Italiani 2026 - Categorie C/Y/J/S , la competizione più attesa e prestigiosa dell'intero calendario sportivo, che per gli atleti rappresenta anche il principale metro di qualificazione per le categorie selettive (Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior).

Per quasi tre settimane, la pista romagnola sarà il palcoscenico di una sfida di altissimo livello tecnico ed emozionale, dove i migliori atleti italiani si contenderanno il titolo nazionale e il pass per la convocazione iridata.

Non si tratta di una semplice passerella, ma della competizione con il livello tecnico più alto al mondo. Con il consolidamento del sistema di punteggio Rollart, la sfida si giocherà sui dettagli infinitesimali. I giudici valuteranno con estremo rigore la qualità dei passaggi di transizione, la profondità dei fili e l’interpretazione artistica. In pista non solo le categorie più giovani, ma anche pluricampioni mondiali come Roberta Sasso e Gherardo Altieri De Grassi, entrambi impegnati nella Solo dance e come tandem nelle Coppie danza. Gioca invece in casa sia la talentuosa Coppia artistico Senior composta da Tommaso Cortini e Micol Mills (campioni mondiali in carica), sia quella formata da José Enrico Inglese e Angelica Polli.

Le gare vedranno gli atleti impegnati nelle specialità di: Libero, Coppie artistico, Solo dance e Coppie danza e Inline categorie Allievi (solo per Inline), Cadetti, Jeunesse, Juniores e Seniores in programma a Rimini.

Info: www.fisr.it/calendario/event/2381.html

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino al 29 giugno 2026

via Beccadelli angolo Via Vespucci – Rimini

Ci Sta Tour

Rimini si prepara ad accogliere il “Ci Sta Tour” di Sanbittèr, il progetto itinerante che attraversa l’Italia per dare voce a ciò che oggi “ci sta”: piccoli momenti di leggerezza, pensieri positivi e occasioni di condivisione. Il truck fa tappa in città, trasformando via Beccadelli angolo Via Vespucci, in uno spazio aperto e informale dove fermarsi, incontrarsi e vivere l’aperitivo in modo spontaneo.

Ogni giorno, dalle 17.30 alle 20.30, è possibile partecipare all’esperienza, condividendo il proprio “ci sta” e prendendosi una pausa all’insegna della convivialità, accompagnata dalle degustazioni Sanbittèr.

Orario: dalle 17.30 alle 20.30

lunedì 29 giugno 2026

Multiplex Le Befane, via caduti di Nassirya, 22 – Rimini

Igor. L’eroe romantico del calcio

Il Multiplex Giometti Le Befane di Rimini, in collaborazione con il Comune di Rimini, Piano B Distribuzioni e Bredenkeik produzioni ospita una proiezione speciale del documentario “IGOR. L’eroe romantico del calcio”, dedicata alla memoria di Igor Protti, indimenticabile campione riminese recentemente scomparso.

L’incasso è devoluto ad AROP – Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica, organizzazione di volontariato che da oltre quindici anni sostiene i bambini affetti da malattie oncoematologiche e le loro famiglie, contribuendo a migliorare la qualità dei percorsi di cura e assistenza.

Ore 20.30 Ingresso a pagamento 5 €



lunedì 29 giugno 2026

Area Settebello, via Roma, 70 – Rimini

a7b - Area Eventi Settebello

L’Area Settebello continua la sua programmazione con una serie di appuntamenti tra teatro, libri, musica e gioco.

>lunedì 29 giugno: Game Night all’aperto organizzata dai Rainbow Players: una serata informale e divertente dedicata ai giochi da tavolo e alla convivialità.

Durante tutte le serate è attiva l’Area Food a7b, con proposte gastronomiche pensate per ogni momento, dall’aperitivo alla cena.

Orario: alle 21. Info: 345 5784423 www.facebook.com/areasettebello



lunedì 29 giugno 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all'Astoria

Il programma di eventi all’ex cinema Astoria si caratterizza per la sua varietà, offrendo incontri che spaziano dall’artigianato, al movimento, alla narrazione, all’improvvisazione e alle attività creative per bambini. Tra gli appuntamenti della settimana:

>Lunedì 29 giugno, sempre dalle 18:30 alle 20:30, torna l’appuntamento di (K)not a Crochet Club, momenti gratuiti, autogestiti e aperti a tutti, dedicati alle arti tessili e alla socialità creativa. Un’occasione informale per incontrarsi, condividere competenze e trascorrere del tempo insieme in un ambiente accogliente.

Programma completo su: https://ilpalloncinorosso.it/astoria/

Ingresso libero Info: [email protected]

martedì 30 giugno 2026

Corte degli Agostiniani, via Cairoli – Rimini centro storico

Canta per il mondo

Si muove la città

Il concerto “Canta per il mondo” del Corone di Rimini torna con la sua tredicesima edizione, intitolata “Si muove la città”. L’evento ha scopo benefico: i proventi, gestiti da AVSI, finanziano borse di studio per 28 studenti della “Luigi Giussani High School” di Kampala, in Uganda.

Il programma propone canti popolari internazionali e italiani che parlano di amore, appartenenza e speranza, sottolineando il valore dell’incontro e della condivisione. Sul palco si esibiscono i 70 coristi diretti da Laura Amati, affiancati dall’ensemble femminile “AlThEa” e dal “String Quartet”.

La serata è arricchita dagli interventi del poeta Davide Rondoni, che offre riflessioni sul senso della gioia e della bellezza come risposta al disagio del mondo.

Biglietti on line su www.eventbrite.com/e/biglietti-si-muove-la-citta o all’ingresso.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: [email protected]



martedì 30 giugno 2026

Arena Francesca da Rimini - centro storico

SGR Live

Il Diavolo e l'Acqua Santa - Rock & Roll, Swing, Beat & Surf

Un viaggio sonoro tra rock'n'roll, swing, chitarre surf che si mescolano a ritmi latini, dove atmosfere vintage si intrecciano in un racconto musicale.

“Il Diavolo & L’Acqua Santa” porta sul palco un immaginario fatto di jukebox, strade notturne e libertà, tra ritmo, viaggio e spirito ribelle.

Un live coinvolgente che celebra la musica come forza vitale capace di unire e accendere la notte.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/GruppoSGR



30 giugno; 4, 5, 7 luglio 2026

Giardino BIMBY, viale Ortigara, 35 - Rimini San Giuliano

Sere d’Estate al Giardino Bimby

Il programma di eventi al Giardino Bimby propone una serie articolata di appuntamenti tra spettacoli, musica dal vivo, dj set e cinema all’aperto, per serate estive all’insegna dell’intrattenimento.

Il 4 luglio appuntamento con “Notti da protagonisti”: Spettacoli di arte varia che vedono coinvolti i giovani talenti di Mondo REC tra musica dal vivo, storytelling, giocoleria e proiezioni. Al centro della serata anche lo short film "Battito – Il Ritorno", realizzato dai ragazzi e ambientato a Rimini: un racconto di crescita, amicizia e riscatto.

La programmazione musicale dal vivo è presente anche il 5 luglio con i “NEIDA Live” in concerto, teen-band prodotta da Mondo REC, che unisce musica e narrazione cinematografica. I live portano sul palco un repertorio originale e raccontano, attraverso canzoni e performance, il percorso artistico dei giovani musicisti, già al centro di una serie di produzioni audiovisive.

Il calendario comprende anche una sezione cinematografica all’aperto: il 30 giugno e il 7 luglio viene proiettato “Il cielo che si spegne nel mare”.

Ore 21.15 Ingresso libero

30 giugno - 1 luglio 2026

Verso la visita di Papa Leone XIV

Messa con il Cardinale Zuppi e incontro aperto ai volontari

Rimini si prepara ad accogliere la visita di Papa Leone XIV, attesa il prossimo 22 agosto, con una serie di appuntamenti che coinvolgono la comunità e i visitatori presenti sul territorio. Tra questi, due momenti aperti anche al pubblico e a chi desidera partecipare attivamente al percorso di preparazione.

Il primo appuntamento è in programma martedì 30 giugno alle ore 19 nella Cattedrale di Rimini (Duomo), dove il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, presiederà la Santa Messa. La celebrazione rappresenta una delle tappe principali in vista dell’arrivo del Pontefice ed è aperta a tutti coloro che desiderano prendere parte a un momento di raccoglimento e condivisione. La partecipazione è libera fino a disponibilità dei posti.

Il percorso prosegue mercoledì 1 luglio alle ore 21 presso la Sala Manzoni, in via IV Novembre 35, con un incontro aperto a cittadini, associazioni e volontari interessati a collaborare all’organizzazione della visita papale. Si tratta di un’occasione concreta per entrare a far parte del sistema di accoglienza e supporto che accompagnerà la giornata del 22 agosto, contribuendo alla realizzazione di un evento che coinvolgerà l’intero territorio.



dal 30 giugno al 1° luglio 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Diciannove

Rassegna Accadde Domani

Per la rassegna FICE Accadde Domani 2026 dedicata al cinema italiano è in programma Diciannove di Giovanni Tortorici con Manfredi Marini, Vittoria Planeta, Dana Giuliano, Zackari Delmas e Maria Pia Ferlazzo, prodotto da Luca Guadagnino.

Orario: alle ore 21; mercoledì 1° luglio anche alle ore 17 Ingresso a pagamento

Info: www.cinematiberio.it/eventi/diciannove

Tutti i mercoledì fino al 26 agosto 2026

Centro storico – Rimini

Rimini Shopping Night

Tutti i mercoledì d'estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi, per serate all’insegna dello shopping, food, musica, mercatini, arte, eventi e cultura.

Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico.

Un’occasione per vivere la città nelle sere d’estate e visitare le bellezze artistiche con l'apertura serale dei Musei (ore 21 – 23). L’evento è coordinato da Cna Rimini.

VisitRimini propone per l’occasione mercoledì sera dalle 21 la visita guidata alla città: “Le meraviglie di Rimini”, con partenza dal Visitor Center in Corso d’Augusto 235. Le guide turistiche accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei luoghi più suggestivi di Rimini.

Info: www.facebook.com/riminishoppingnight

Tutti i mercoledì fino al 26 agosto 2026

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico

La Magnèda

Cena al mercato coperto di Rimini nei mercoledì d'estate

Torna la nona edizione delle Cene al Mercato Coperto, dove gli operatori preparano e servono pietanze preparate dal vivo con i propri prodotti.

Le cene, allestite fino a 200 posti a sedere, sono allietate da intrattenimento musicale.

L’iniziativa si svolge in concomitanza con la Rimini Shopping Night con l’apertura serale dei negozi in centro storico.

Orario: 18-23 cena a pagamento Info: 0541 53898 www.mercatocopertorimini.it

mercoledì 1° luglio 2026

Lapidario del Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini

Omero sotto le stelle

A cura di Marinella De Luca

Sei serate per riscoprire Omero non come autore del passato, ma come straordinario interprete dell’animo umano, ancora capace di parlare alle inquietudini, ai desideri e alle speranze del nostro presente.

Un percorso tra letteratura, mito e riflessione, alla scoperta dei grandi temi dell’esistenza.

Ogni serata sarà un’occasione per ascoltare, comprendere e riscoprire la straordinaria modernità dei poemi omerici attraverso racconti, letture e commenti.

Il titolo richiama l’atmosfera degli incontri estivi all’aperto e la dimensione originaria della poesia epica, nata per essere ascoltata e condivisa.

Sotto il cielo dell’estate, Omero torna così a essere una presenza viva: una voce antica e insieme vicinissima, capace di illuminare ancora oggi le profondità dell’esperienza umana.

L’appuntamento della settimana è mercoledì 1° luglio con ‘Il coraggio di essere fragili. Umani, non invincibili: gli eroi omerici davanti al dolore’.

Ore 21 Ingresso libero Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it/eventi/omero-sotto-stelle

mercoledì 1 luglio 2026

Arena Francesca da Rimini - centro storico

SGR Live

Sergio Casabianca - Così Celeste. Tributo a Zucchero

Un omaggio a Zucchero Fornaciari, con i suoi brani più amati e iconici: da 'Senza una donna' a 'Dune mosse', da 'Così celeste' a 'Baila Morena'... e tanti altri successi che hanno fatto la storia della musica.

Ogni canzone è reinterpretata da Sergio Casabianca e Le Gocce, che rendono ogni loro concerto un’esperienza da non perdere.

Un live classico della band e al tempo stesso uno spettacolo ogni volta nuovo, capace di regalare al pubblico una serata magica.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/GruppoSGR



mercoledì 1° luglio 2026

Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Rassegna estiva al Cinema Fulgor

Un omaggio a Federico Fellini, attraverso la proiezione di due capolavori del maestro riminese: "8½" e "Le notti di Cabiria". Entrambi i film sono proposti con sottotitoli in inglese, offrendo anche al pubblico internazionale l’opportunità di scoprire, o riscoprire, il grande cinema felliniano direttamente nella città che lo ha ispirato.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/cinemafulgor

giovedì 2 luglio 2026

Rimini, Corte della biblioteca Gambalunga

Libri quasi dimenticati

Romanzi e saggi intramontabili narrati da scrittrici contemporanee.

Nel mese di luglio, la Corte della Biblioteca ospita cinque appuntamenti serali in cui scrittrici contemporanee riportano alla luce romanzi e saggi intramontabili, offrendo nuove chiavi di lettura a opere preziose del panorama letterario. L’appuntamento della settimana:

>giovedì 2 luglio: Ester Viola racconta Amori e disamori di Nathaniel P, di adelle Waldman

Tutti gli incontri iniziano alle ore 21:00 con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info: 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it/



venerdì 3 luglio 2026

Rimini, vecchio Cinema di San Vito, Parco Elsa Morante - Peter Pan di Gaiofana, Corte degli Agostiniani

La giusta distanza

Continua la rassegna cinematografica itinerante promossa dall’Assessorato alla Legalità del Comune di Rimini, in collaborazione con l’Osservatorio sulla criminalità organizzata della Provincia di Rimini e la Cineteca comunale.

L’iniziativa porta il cinema nei quartieri come occasione di incontro e confronto su temi di interesse pubblico quali giustizia, diritti, legalità, lavoro e inclusione sociale. Le proiezioni si svolgono in spazi all’aperto e luoghi di comunità, con momenti di approfondimento realizzati insieme a realtà del territorio impegnate nella promozione dei diritti e della cittadinanza attiva, come Caritas Rimini, Avvocato di Strada Rimini e il Progetto Legalità e Sicurezza sul Lavoro. L’appuntamento della settimana: >venerdì 3 luglio 2026 ore 21:00

Parco Elsa Morante - Peter Pan, via Agostino Gemelli, 1, Gaiofana, Rimini

Grazie ragazzi (Riccardo Milani, 2023 – 117 min)

In collaborazione con Associazione Avvocato di Strada Rimini

Ingresso libero Info: www.osservatoriolegalita.rn.it



venerdì 3 luglio 2026

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Serata Rumba, Gipsy e Cumbia con La Mala Reputation

“La Mala Reputation” nasce in Messico con l'obiettivo di creare una fusione esplosiva di culture e ritmi che uniscono la passione gitana, i ritmi della cumbia e la gioia della rumba. Dopo un anno di concerti, la band decide di trascorrere del tempo in Italia dove creerà la versione acustica. Ritmi latini di cumbia e rumba e armonie orientali si mescolano per creare atmosfere gioiose e multietniche che cercano di trascendere i confini e le barriere culturali.

Con: Julia Filippo (canto, fisarmonica), Giuseppe Ceci (chitarra), Sergio Masula (percussioni).

Ore 21.30 Ingresso a pagamento

Info: 327 4115353 (WhatsApp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini/

venerdì 3 luglio 2026

Lungomare San Salvador - Rimini Torre Pedrera

Fiat 500...che passione

Cento giorni in festa

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone un raduno di auto d'epoca Fiat 500 sul lungomare di Torre Pedrera.

Una manifestazione amatoriale a carattere non competitivo. Non mancheranno la musica dal vivo e stand gastronomici.

Ore 17 Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera/

Tutti i venerdì fino al 28 agosto 2026

piazza Pascoli - Rimini Viserba

Sganassau Cabaret a Viserba

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di cabaret con Sganassau’, prestigiosa kermesse comica a livello nazionale.

Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali.

Ogni appuntamento è condotto dall’Art Director Matteo Monì con One Man Show Amedeo Visconti ed è arricchito con ospiti e performance varie.

Venerdì 3 luglio è ospite Mary Sarnataro, una delle inviate più pungenti e apprezzate del programma tv Le Iene.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.sganassau.it

venerdì 3 luglio 2026 e sabato 4 luglio 2026

Viserba di Rimini, via John Lennon - Parco Lucio Battisti

Festival Party & Food

Un Festival per due serate all’aperto, a due passi dal mare, con musica dal vivo, intrattenimento e area dedicata a drink e gastronomia. L'evento unisce concerti rock, DJ set e un'area ristoro attrezzata, ideale per trascorrere la serata in compagnia. Si parte alle ore 18:00 con l'apertura degli stand gastronomici e con gli aperitivi, mentre dalle ore 21:00 iniziano i concerti live.

Venerdì 3 luglio è prevista l’esibizione live della rock band THH – The Holy House, con un repertorio orientato al rock dal vivo, mentre sabato 4 luglio sale sul palco la band Bad Bones, gruppo rock che completa la proposta musicale dell’evento.

A fare da cornice ai live, in entrambe le serate sarà presente il DJ set a cura di Rimini Eventi Today, che curerà l'accompagnamento musicale e l'animazione sia in apertura di serata sia dopo la fine dei concerti.

Orario: ore 18.00 apertura stand; ore 21.00 inizio concerti Ingresso libero

da venerdì 3 a domenica 5 luglio 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano, 16 - Rimini

Tre chilometri alla fine del mondo

Progetto Gemme 2026

Al Cinema Tiberio di Rimini, da venerdì 3 a domenica 5 luglio (ore 21, sabato 4 luglio anche alle ore 17, domenica 5 luglio anche alle ore 18.30, la proiezione di domenica 5 luglio alle ore 21 è in versione originale con sottotitoli in italiano), nell’ambito del Progetto Gemme 2026, è in programma, in prima visione, il film Tre chilometri alla fine del mondo di Emanuel Parvu con Bogdan Dumitrache, Ciprian Chiujdea, Laura Vasiliu, Valeriu Andriuta e Adrian Titieni.

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



sabato 4 luglio 2026

Grand Hotel - Rimini Marina Centro

Libri da queste parti – Off

Prosegue anche nel periodo estivo il dialogo tra libri, autori e lettori con “Libri da queste parti – OFF”, la sezione fuori stagione della rassegna promossa dalla Biblioteca civica Gambalunga di Rimini. Un programma che porta la letteratura e la saggistica contemporanea oltre il calendario principale degli incontri, scegliendo luoghi significativi dell’immaginario culturale cittadino per continuare a offrire occasioni di confronto, approfondimento e scoperta.

L’edizione 2026 propone quattro appuntamenti che attraversano generi e temi diversi – dall’arte alla narrativa, dal viaggio alla storia culturale italiana – accomunati dalla capacità di raccontare mondi, passioni e paesaggi attraverso lo sguardo degli autori. L’appuntamento della settimana:

<sabato 4 luglio, Grand Hotel di Rimini, ore 17,30

Stefano Pivato

Andare per Grand Hotel, Il Mulino, 2026

in dialogo con Oriana Maroni e Piero Meldini

Letture di Donatella Allegro

Evento in collaborazione con Istituto per la storia della Resistenza dell’età contemporanea della provincia di Rimini e con Grand Hotel di Rimini

Ingresso libero Info: 0541.704488 https://bibliotecagambalunga.it/news/libri-da-queste-parti-programma-giugno-luglio-2026



sabato 4 e domenica 5 luglio 2026

Parco Fellini fino alla Rotonda del Grand Hotel – Rimini

Hobby sport - Sali in moto

Il Motoclub Pasolini porta l'adrenalina della pista direttamente nel cuore di Rimini con un evento gratuito per tutti.

Istruttori federali e personale esperto del Motoclub saranno a completa disposizione per accompagnare i più giovani nel loro battesimo del motociclismo. L'evento è pensato per i bambini e le bambine a partire dai 6 anni che sognano di salire in sella per la prima volta. Non occorre preoccuparsi di nulla: l'organizzazione fornirà tutta l'attrezzatura necessaria, dalle minimoto ai dispositivi di sicurezza passiva.

Un'occasione per imparare dai professionisti, che insegneranno i primi rudimenti della guida in modo divertente e, soprattutto, completamente sicuro. Saranno a disposizione per rispondere a ogni dubbio e curiosità, sia per i piccoli piloti che per i loro accompagnatori.

Partecipazione gratuita Info: www.facebook.com/motoclubpasolini/

sabato 4 luglio 2026

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Remember Bandiera Gialla

Con Enzo Persueder DJ

Torna anche questa estate il tuffo vintage nella storia del divertimento di Rimini: una serata per ritrovare le emozioni di un’epoca magica della Riviera, con il mitico DJ Enzo Persueder alla consolle (ore 22). Apre la serata, dalle 20.30 il giovane pianista ipovedente Valentino Bonifazi, con musica a sorpresa.

Ore 20.30 Ingresso a pagamento

Info: 335 1207464 (whatsapp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini/

sabato 4 luglio 2026

Chiostro della Biblioteca Gambalunga – Rimini centro storico

Voci nei Chiostri

Rassegna promossa da AERCO - Associazione Emiliano-Romagnola Cori (Direttore Artistico: M° Roberto Penta) che da oltre vent’anni porta il canto corale nei luoghi più suggestivi del territorio regionale.

Da giugno a settembre, chiese, chiostri e spazi monumentali della città di Rimini e della sua provincia ospitano nove concerti che vedono protagonisti alcuni tra i più significativi cori del territorio romagnolo, offrendo al pubblico un ricco percorso musicale tra spiritualità, cultura, tradizione e contemporaneità.

Sabato 4 luglio si esibisce il Coro Città di Morciano diretto da Oreste Pecci.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.vocineichiostri.it

domenica 5 luglio 2026

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Serata Rock con Daiana Lou

Nervo rock, parole ruvide, attitudine busker. Daiana e Luca sono polistrumentisti che gestiscono in autonomia l’intero processo creativo, dalla scrittura alla produzione, con un approccio indipendente e una forte attenzione all’autenticità artistica.

Dopo l’incontro nel 2013 e il trasferimento a Berlino nel 2015, sviluppano la propria identità attraverso il busking, esibendosi poi in festival europei come Sziget e Nova Rock. Dopo anni di produzione in inglese, tornano all’italiano con un progetto più intimo, anticipato dai singoli “Ti va di scomparire?” e “Medusa”.

Il loro sound fonde rock alternativo, elettronica minimale e cantautorato, mentre i live si distinguono per un forte coinvolgimento emotivo e diretto con il pubblico.

Ore 20.30 Ingresso a pagamento

Info: 327 4115353 (WhatsApp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini



dal 6 all’8 luglio 2026

Cinema Teatro Tiberio – Rimini Borgo san Giuliano

Gioia Mia

Rassegna Accadde Domani 2026 e Progetto Gemme 2026

Da lunedì 6 a mercoledì 8 luglio (lunedì e mercoledì ore 21, martedì ore 17) ritorna, dopo la vittoria ai David di Donatello (miglior esordio alla regia e migliore attrice ad Aurora Quattrocchi), per le rassegne Accadde Domani 2026e Progetto Gemme 2026, il film Gioia Mia di Margherita Spampinato con Marco Fiore, Aurora Quattrocchi e Martina Ziami.

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

martedì 7 e mercoledì 8 luglio 2026

Cinema Teatro Tiberio – Rimini Borgo san Giuliano

Sciatunostro

Rassegna Accadde Domani 2026 e Progetto Gemme 2026

Martedì 7 luglio (ore 21) e mercoledì 8 luglio (ore 17) per le rassegne Accadde Domani 2026 e Progetto Gemme 2026, è in cartellone il film ‘Sciatunostro’ di Leandro Picarella con Giovanni Cardamone, Ettore Pesaresi, Pino Sorrentino e Teresa Randazzo.

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

fino a settembre 2026

Spiaggia di Rimini, Bagni 42, 53 e 54, 60 di Marina Centro e Bagno 53 Viserbella

1° Campionato Foot Table Città di Rimini

La spiaggia di Rimini ospita, fino a settembre, la prima edizione del Campionato di Foot Table, l'innovativa disciplina che sta conquistando il litorale. L'evento, governato dalla International Federation of Foot Table (World Foot Table), si articola in un fitto calendario di appuntamenti distribuiti tra Marina Centro e Viserbella:

Marina Centro: 11 date ogni MERCOLEDI' dedicate alla modalità "Giallo" (torneo con rotazione dei partner).

Viserbella: 7 date a coppie fisse ogni LUNEDI' e 3 date riservate alla categoria Over 40.

La competizione non è solo un momento di sport e intrattenimento estivo, ma una vera e propria sfida agonistica: il ranking ufficiale servirà infatti a premiare il "Re di Rimini" e a selezionare i migliori atleti che rappresenteranno il territorio nei prossimi Campionati Nazionali e Internazionali. Un'occasione per scoprire dal vivo uno degli sport più dinamici e spettacolari della stagione balneare 2026.

Info: https://www.instagram.com/foot_table_rimini/

MERCATINI ESTIVI

ogni mercoledì sera fino al 26 agosto 2026

P.zza Tre Martiri - Rimini centro storico

Artigiani al Centro By Night

Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmad

Un market dedicato ad artigiani selezionati, designer, creativi e al piacere di trascorrere insieme serate bellissime nello splendido centro storico riminese.

Orario: dalle ore 18 alle ore 23 Info: www.facebook.com/artigianialcentro

tutti i mercoledì dal 1° luglio al 26 agosto 2026

Rimini, piazza Cavour

I Ricordi in Soffitta

Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant'altro di loro appartenenza legato all'infanzia.

I bambini sono i protagonisti di queste serate all'insegna del gioco e della socialità.

La partecipazione è gratuita e per l'esposizione occorre l'iscrizione al C.O.C.A.P.

Orario: 17.30 – 23.30 Partecipazione gratuita Info 0541 781108 www.cocap.it



fino all’11 settembre 2026

Rimini

Mercatini estivi e Sagre locali

Cento giorni in festa

Marina centro:

Sagra estiva di artigianato artistico

Rimini, viale Vespucci

Ogni giovedì dalle 18 alle 24 - dal 4 giugno al 10 settembre 2026

Con musica e intrattenimento

Torre Pedrera:

'Mercatorre', mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

via Tolmetta (e parte di via Brava fino a via Harar)

Ogni lunedì dalle 19.00 alle 23.00 - dal 1° giugno al 14 settembre 2026

'Mercamare' mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

Lungomare, via San Salvador

Ogni venerdì dalle 19.00 alle 23.00 - dal 5 giugno al 4 settembre 2026

Mercabimbi, il mercatino dei bambini

piazza Sacchini

22 giugno - 13 luglio e 24 agosto 2026

Viserba:

'Mercatino degli Artigiani'

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle 18 alle 23.30 - dal 2 giugno all'8 settembre 2026

Viserbella:

'Viserbella Street Market'

via Porto Palos tra i bagni 43 e 47

Tutti i giovedì dalle 20.00 alle 24 - dal 28 maggio all'10 settembre 2026

Rivabella:

Mostra dell'artigianato 'Hand Made. Con le Mani’

piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle 18 alle 23,30 – dal 12 giugno al 4 settembre 2026

Marebello:

Mercatino di artigianato e collezionismo

Ex Colonia Enel

Ogni mercoledì dalle 17 alle 24 - dal 17 giugno al 9 settembre 2026

Rivazzurra:

Art'Ingenio - Fiera dell'artigianato e collezionismo

Mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

viale Mantova

Ogni lunedì dalle 17 alle 24 - dall'8 giugno fino al 7 settembre 2026 e dal 30 maggio al 1° giugno

Bancarelle al mare - Sagra dei mestieri

Mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

Ex Colonia Enel

Ogni venerdì dalle 17 alle 24 – dal 19 giugno fino all'11 settembre 2026

Bellariva:

Mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

piazzale Gondar

Ogni domenica dalle 17 alle 24 - dal 28 giugno al 30 agosto 2026

Miramare:

'Fiera mercato artigianale di Miramare'

Lungomare Spadazzi

Ogni martedì dalle 16.30 alle 23.30 - dal 2 giugno all'8 settembre 2026

con musica e intrattenimento dalle 21 alle 23

'La Fiera di Miramare', mercatino tradizionale

viale Oliveti - lato mare

Ogni giovedì dalle 17 alle 24 - dal 4 giugno al 10 settembre 2026

'Festa dei Balocchi', mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia

viale Oliveti - lato mare

Ogni lunedì dalle ore 18 - dal 15 giugno al 31 agosto 2026