Rimini, una settimana di eventi tra cultura, musica, sport e tradizioni

Dal 9 al 16 giugno la città si anima con festival, concerti, Mille Miglia, Vele al Terzo, Mare di Libri

Festival, concerti, tradizione marinara, mostre, cinema e appuntamenti diffusi: Rimini nella seconda settimana di giugno propone una serie straordinaria di occasioni e proposte culturali.

Da Mare di Libri con i grandi autori della letteratura per adolescenti, al passaggio della Mille Miglia, dalle storiche imbarcazioni con le loro vele colorate che si danno appuntamento per Vele al Terzo fino ai Dialoghi sulla democrazia e ai concerti che ripartono all’arena Francesca da Rimini, si moltiplicano le occasioni per scoprire e vivere i luoghi più belli della città.

Tra gli eventi della scena musicale spiccano i Concerti d’Organo della Sagra Musicale Malatestiana, che propongono due serate di grande valore artistico. Il 9 giugno, nella Chiesa dei Servi, Matteo Messori rende omaggio a Ermanno Wolf-Ferrari nel 150° anniversario della nascita, con un programma che mette in dialogo voce e organo tra Otto e Novecento, attraversando autori come Fauré, Rheinberger e Reger. Il 14 giugno, nella Chiesa del Suffragio, Wolfgang Zerer dedica invece un intero concerto a Johann Sebastian Bach, offrendo un percorso nella profondità spirituale e nella potenza espressiva del repertorio organistico bachiano.



Martedì 16 giugno all’Arena Francesca da Rimini parte la rassegna SGR Live che propone musica e intrattenimento durante tutta l’estate. In particolare questa settimana, va in scena In Musical by Collettivo 11 - From Kalokairi with Love, uno spettacolo ambientato su un’isola greca tra nozze imminenti, segreti di famiglia e ritorni dal passato.



Sul fronte culturale dal 12 al 14 giugno torna Mare di Libri, il celebre festival dedicato alla letteratura per adolescenti, unico nel suo genere in Italia. Il centro storico di Rimini ospita incontri con autori italiani e internazionali, dibattiti, laboratori, proiezioni e spettacoli in una manifestazione che ha una caratteristica speciale: è ideata e gestita in gran parte dai giovani volontari del festival. L’evento si conferma così come uno spazio di scambio, entusiasmo e crescita culturale pensato “dai ragazzi per i ragazzi”.



Alla Sala della Cineteca prosegue il ciclo Dialoghi sulla democrazia. Nascita della Repubblica, promosso dall’Istituto per la storia della Resistenza e dalla Biblioteca Gambalunga. L’incontro di lunedì 15 giugno vede protagoniste Anna Chimenti e Maria Natale, che presentano il libro ‘La Costituzione è donna’, in dialogo con Antonella Baccarini.



Nel fine settimana, Rimini accoglie anche il passaggio della 1000 Miglia, una delle manifestazioni automobilistiche più affascinanti al mondo. Le auto storiche arrivano in centro storico, Piazza Malatesta, nel tardo pomeriggio del 12 giugno. Dopo la sosta notturna in piazzale Fellini, riparto la mattina del 13 giugno dal porto di Rimini, regalando alla città il fascino senza tempo delle vetture d’epoca e di un viaggio che unisce storia, paesaggio e passione motoristica.



Dal 13 al 20 giugno, Rimini diventa il cuore degli scacchi europei ospitando, per la prima volta in Italia, la 28ª Coppa delle Sei Nazioni di Scacchi per Ciechi e Ipovedenti presso l'Admiral Art Hotel. Organizzato dall'ASCID, questo prestigioso torneo internazionale vedrà sfidarsi le migliori rappresentative nazionali del continente in una settimana in cui lo sport di alto livello incontra i valori dell'inclusione e dell'accoglienza senza barriere della Riviera.

L’estate riminese continua fino a settembre con il 1° Campionato Foot Table Città di Rimini, ospitato su diverse spiagge a nord e sud di Rimini. Lo sport è riproposto dall’11 al 14 giugno con le Finali Nazionali UISP di Pallavolo, distribuite in numerose palestre cittadine, ma anche con iniziative dedicate ai giovani come Indysciplinati, progetto che porta nei parchi skate, parkour, roller, breakdance e altre discipline urbane, proponendo lo sport come strumento di inclusione, educazione e partecipazione (13 giugno).

Sul fronte delle tradizioni marinare, sempre il 12 e 13 giugno, il porto canale ospita Vele al Terzo, una festa dedicata alla marineria romagnola. Le storiche imbarcazioni con le loro vele colorate diventano protagoniste di una manifestazione rievocativa e divulgativa, completata da visite guidate, laboratori per bambini, mostre e momenti di incontro con la cultura del mare.

Nel solco della tradizione, Rimini rinnova la propria memoria storica e spirituale con la Festa di Sant’Antonio, che richiama il legame tra la città e il santo che scelse la città di Rimini come teatro di due degli episodi più celebri della sua vita: la Predica ai Pesci e il Miracolo Eucaristico della Mula. Le celebrazioni si svolgono il 13 giugno al porto e in centro storico, tra rievocazioni, momenti religiosi e installazioni artistiche.



Accanto ai grandi eventi, la città è animata da una fitta rete di proposte diffuse.



Dal 10 al 12 giugno alla Sala Ressi del Teatro Galli e al Cinema Fulgor si tengono gli Stati Generali dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Emilia-Romagna. L’evento promuove una visione positiva della crescita delle nuove generazioni, valorizzando politiche familiari, servizi educativi e comunità a sostegno della genitorialità.





Tra gli altri appuntamenti, si segnalano i laboratori del Centro per le Famiglie, pensati per i più piccoli e per sostenere la relazione tra adulti e bambini (9 giugno), e il ciclo di incontri L’umano che resta, che propone una riflessione critica e accessibile sull’impatto delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale sulla nostra esistenza (11 giugno al teatro del Seminario). Anche il tema del benessere emotivo trova spazio con Attraversare la perdita, un percorso di ascolto e condivisione rivolto a chi vive situazioni di lutto o cambiamento (12 giugno).

Per la rassegna Voci nei Chiostri, alla Chiesa di Santa Rita, sabato 13 giugno, il Coro Jubilate Deo, diretto dal M° Ilario Muro si esibisce nel concerto corale Virgo prudentissima, con un programma di musica sacra rinascimentale mariana arricchito da letture di testi sulla pace.

Domenica 14 giugno l’appuntamento è all’Ospedale di Rimini con il festival Altissime Voci, che intreccia musica corale, fotografia e divulgazione scientifica, in un percorso dedicato al rapporto tra uomo, natura urbana e biodiversità, prendendo ispirazione in particolare dal canto dei rondoni.

Ritornano anche gli appuntamenti al Parco degli Artisti come la rassegna Summer Special Sciok con Enrico Zambianchi, il Duo Torri e la conduzione di Sergio Casabianca (13 giugno), mentre domenica 14 partono i concerti al tramonto con Ale & The Velvet Groovers, un viaggio musicale attraverso le vibrazioni calde del Soul, l’energia del Funk e l’anima del Blues.

Sempre domenica, al Giardino Bimby di San Giuliano mare, si tiene lo spettacolo Notti da protagonisti, che valorizza i giovani talenti tra musica, storytelling e proiezioni.



Per gli appuntamenti di Ritorno all’Astoria, domenica 14 giugno viene presentato ‘Trasporti eccezionali’, l’ultimo libro di Filippo Vignali, una raccolta di poesie e un reading commemorativo con amici, conoscenti e studenti di Filippo, che si alternano leggendo poesie e brani tratti dalle sue opere.

All’Area Settebello, la programmazione estiva propone appuntamenti tra musica, teatro, libri e giochi con la Game Night del lunedì.



Infine, continuano gli appuntamenti di Cento Giorni in Festa, il contenitore di iniziative che anima ogni sera località e quartieri del litorale, da Torre Pedrera a Miramare, con spettacoli e momenti di aggregazione. In particolare,venerdì 12 giugno a Viserba, la serata sarà animata dal comico Demo Mura per la rassegna Sganassau Cabaret. A completare lo scenario ci sono i mercatini estivi, distribuiti lungo tutto il litorale, che accompagnano la stagione fino a settembre con artigianato, collezionismo e intrattenimento.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:





IN EVIDENZA





martedì 9 giugno 2026

Chiesa dei Servi, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico

Matteo Messori organo

Sagra Musicale Malatestiana - Concerti d'Organo

Omaggio ad Ermanno Wolf-Ferrari nel 150mo della nascita

L’excursus proposto da Matteo Messori e Giulia Beatini sull’organo Tamburini della Chiesa di Santa Maria dei Servi si sviluppa come un dialogo tra voce e organo tra Ottocento e Novecento, attraverso musiche di Fauré, Rheinberger e Reger.

Accanto ai brani vocali, il programma è arricchito da una selezione di composizioni organistiche di Ermanno Wolf-Ferrari, recentemente riscoperte e incise dallo stesso Messori.

Particolare rilievo assume l’influenza di Johann Sebastian Bach sul compositore, mediata anche dagli insegnamenti di Rheinberger, che segna profondamente il suo linguaggio musicale. Questa eredità si manifesta soprattutto nell’uso del contrappunto e della fuga, presenti già nelle sue prime esperienze giovanili. Le opere di Wolf-Ferrari rivelano infatti una forte adesione alle suggestioni poetiche e spirituali del linguaggio bachiano, rara e significativa tra fine Ottocento e inizio Novecento.

Ore 21.30 Ingresso gratuito senza prenotazione Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/2026/matteo-messori-organo

da venerdì 12 a domenica 14 giugno 2026

Sedi varie - Rimini centro storico

Mare di Libri

Festival dei ragazzi che leggono - 19° edizione

L’unico festival in Italia dedicato alla letteratura per adolescenti, torna a Rimini anche quest'anno. Un appuntamento annuale per tutti i ragazzi che amano i libri e la lettura e che hanno voglia di condividere le loro passioni con altri coetanei.

ll festival è un’occasione di incontro e di dialogo con scrittori italiani e ospiti internazionali, attraverso diverse tipologie di eventi: presentazioni di libri freschi di stampa, monografie legate alle figure degli autori più influenti, dibattiti che offrono la possibilità di confrontarsi e scambiare opinioni con altri ragazzi e esperti, proiezioni di film, letture, laboratori, eventi speciali e spettacoli.

Tra gli ospiti italiani: Manlio Castagna, Sualzo e Silvia Vecchini, Marco Magnone, Luigi Garlando, Fabio Geda, Marianna Balducci, Beniamino Sidoti, Kento, Amir Issa, Assia Petricelli e Sergio Riccardi.

Tra gli ospiti internazionali, saranno presenti David Almond, autore di Skellig (Salani) e il più recente Il colore del sole (Salani); Julia Green, Ettie e lo stagno di mezzanotte (Uovonero); Annet Schaap, Lucilla (La nuova frontiera, 2019), vincitore Premio Strega Ragazzi 2020 e Grillo (La nuova frontiera, 2025); Sarah Jäger, E se il mondo salta in aria (Iperborea, 2026); Enne Koens, Quell’estate con Yente (Camelozampa, 2025); Zakiya Ajmi, Vulcano (Camelozampa, 2025).

Gli eventi in programma si svolgono nella cornice offerta dai luoghi più importanti del centro storico della città di Rimini, da sempre sfondo di questo appuntamento imperdibile per i giovani lettori di tutta Italia.

Mare di libri non è solo un festival realizzato per gli adolescenti, ma gli eventi sono pensati, organizzati e gestiti interamente dalle ragazze e dai ragazzi volontari del festival.

Tra tutti gli eventi il format più classico è quello dell'incontro con l'autore. All'interno del programma ci sarà la consegna del Premio Mare di Libri al miglior romanzo per adolescenti dell'anno precedente, riconoscimento attribuito da una giuria di 10 fortissimi giovani lettori.

Orario: dalle 9 alle 23 Ingresso a pagamento, i biglietti saranno acquistabili online sul sito di riferimento Info: www.maredilibri.it

venerdì 12 e sabato 13 giugno 2026

Rimini, piazza Cavour e parcheggio Clementini

Mille Miglia

La 1000 Miglia, nata nel 1927 come gara di velocità per iniziativa di Giovanni Canestrini, Franco Mazzotti, Renzo Castagneto e Aymo Maggi, oggi è una prestigiosa gara di regolarità per auto storiche che attraversa alcuni degli scenari più suggestivi dell’Italia.

L'evento celebra il patrimonio automobilistico, la bellezza del territorio e il fascino delle vetture d’epoca, offrendo un’esperienza di una settimana coinvolgente per i partecipanti e il pubblico appassionato, nel rispetto dello spirito audace delle origini.

La manifestazione si svolge lungo il tradizionale percorso da Brescia a Roma e ritorno, coinvolgendo esclusivamente vetture che hanno partecipato o completato almeno una edizione tra il 1927 e il 1957, e che siano iscritte al Registro 1000 Miglia.

Quest’anno, dal 9 al 13 giugno, più di 400 auto storiche attraverseranno paesaggi spettacolari, città d’arte, valichi montani e siti UNESCO, offrendo un viaggio tra arte, design e storia su strade di grande fascino.

La quarta tappa si conclude a Rimini il 12 giugno, dopo aver percorso campagne e strade tra Roma e Rimini, con l’arrivo della prima vettura in Piazza Malatesta intorno alle ore 18.30. La sera le auto sosteranno al mare, in Piazzale Fellini. La quinta tappa parte invece il 13 giugno dal porto di Rimini(dalle ore 6.30), per proseguire il viaggio di ritorno verso Brescia, chiudendo così un evento che unisce passione, storia e bellezza paesaggistica dell’Italia.

Orario: venerdì 12 giugno arrivo a Rimini intorno alle ore 18.30; sabato 13 giugno partenza da Rimini alle ore 6.30. Info: https://1000miglia.it/eventi/1000-miglia/1000-miglia-2026/

venerdì 12 e sabato 13 giugno 2026

Rimini, porto canale

Vele al Terzo Rimini

Festa della marineria

Al porto di Rimini si possono ammirare le barche storiche della Riviera Romagnola con le loro coloratissime "Vele al Terzo".

Un’occasione in cui usi e costumi tradizionali dell’antica marineria locale rivivono in una manifestazione culturale rievocativa e rivolta a tutte le fasce di età, con visite guidate gratuite sulle imbarcazioni all’ormeggio, dove gli equipaggi sono pronti ad ogni spiegazione, laboratori per i più piccoli, una mostra di attrezzature storiche per la pesca e di conchiglie in collaborazione con il Museo E'Scaion e una veleggiata aperta a tutti.

Info: www.facebook.com/velealterzorimini

dal 13 al 20 giugno 2026

Admiral Art Hotel, via Pascoli, 145 – Rimini

28ª Coppa delle Sei Nazioni di Scacchi per Ciechi e Ipovedenti

Torneo europeo dedicato agli scacchisti con disabilità visiva

L’Associazione Scacchisti Ciechi e Ipovedenti Italiani (ASCID) organizza la 28ª Coppa delle Sei Nazioni di Scacchi per Ciechi e Ipovedenti, prestigioso torneo internazionale che per la prima volta si svolge in Italia.

Per una settimana Rimini ospita le rappresentative nazionali di diversi Paesi europei, diventando il punto di riferimento continentale degli scacchi per persone con disabilità visiva.

L’evento coniuga sport di alto livello, inclusione, cultura e cooperazione internazionale, portando in Italia una delle più importanti manifestazioni europee dedicate agli scacchisti ciechi e ipovedenti.

La manifestazione si svolge all’Admiral Art Hotel di Rimini, che ospita gli incontri di gara, la cerimonia inaugurale e la cerimonia conclusiva di premiazione.

Info: www.facebook.com/ASCId1972

domenica 14 giugno 2026

Chiesa del Suffragio, piazza Luigi Ferrari 12 – Rimini

Wolfgang Zerer organo

Sagra Musicale Malatestiana - Concerti d'Organo

Il programma proposto da Wolfgang Zerer è interamente dedicato all’opera organistica di Johann Sebastian Bach e ne presenta un ampio spettro creativo: pagine libere, opere polifoniche, musica da camera, elaborazioni corali, ecc.

Al centro si pone costantemente la trasmissione dell’affectus (sia esso la sofferenza della Passione di Cristo, la gioia per la Sua Risurrezione pasquale, la meditazione sub communione…).

Non meno rilevante è l’aggiunta, da lui frequentemente apposta all’inizio o al termine di un’opera: SDG (Soli Deo Gloria).

Bach, supremo creatore di musica d’organo, suo strumento d’elezione, conduce il linguaggio sonoro barocco al suo culmine e, al contempo, si pone quale precursore e fonte d’ispirazione per tutte le molte successive generazioni di musicisti.

Ore 21.30 Ingresso gratuito senza prenotazione

dal 16 al 19 giugno 2026

Rimini, Palacongressi e Parco Fellini

Velocity 2026

Rimini ospita l’edizione 2026 della prestigiosa conferenza Velo-city, il summit mondiale della ciclabilità che torna in Italia dopo la lontana edizione del 1991. La European Cyclists’ Federation (ECF) ha premiato la candidatura di Rimini per la sua capacità di orientarsi verso la mobilità sostenibile, trasformandosi in una città vivibile e salutare.

Il summit mondiale della ciclabilità, che torna in Italia dopo ben 35 anni, è una grande occasione per il territorio e per il Paese e porterà a Rimini oltre 1.500 delegati provenienti da oltre 60 paesi, per quello che rappresenta il più importante momento di scambio di conoscenze per chi fa advocacy, per le amministrazioni, per decisori politici, il mondo accademico e le aziende di settore.

Per la sua candidatura, Rimini ha riunito un’importante coalizione di partner, tra cui FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), membro italiano di ECF, che ha svolto un ruolo di spicco nella presentazione del progetto, e ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Il programma prevede conferenze, workshop e iniziative dedicate alla progettazione urbana, alle infrastrutture ciclabili, ai sistemi di trasporto multimodale, al turismo attivo, alla salute pubblica e alle politiche di inclusione e si articola attorno a cinque filoni tematici: built to inspire (progettare ambienti urbani belli e funzionali), cycling for life (promuovere stili di vita sani e attivi), multimodality (integrazione tra diversi sistemi di trasporto), travel reimagined (turismo e sostenibilità come motori di sviluppo) e good vibes (inclusione sociale e transizione giusta).

Da non perdere la Bike Parade, aperta a tutti che si svolgerà il 17 giugno lungo un percorso di circa 10 km tra il Parco del Mare e il centro storico. La parata partirà alle ore 19:00 dalla rotonda Lucio Battisti, con il serpentone di biciclette che seguirà un percorso ad anello attorno al centro storico passando per il Borgo San Giuliano fino a viale Pascoli, per fare poi ritorno in Piazzale Fellini e concludere la serata in un’atmosfera di festa nel Bike Village, punto di riferimento per il raduno e il grande arrivo della parata. Il villaggio, aperto dalle 17 alle 24, animerà l’area con musica di intrattenimento, aree food & drink con food truck e stand interattivi dedicati alla sicurezza stradale.

Ingresso: a pagamento (riservato agli operatori di settore) Info: www.velo-city-conference.com/

martedì 16 giugno 2026

Arena Francesca da Rimini - centro storico

SGR Live

In Musical by Collettivo 11 - From Kalokairi with Love

Al via la quinta edizione di SGR Live, la rassegna di spettacoli dal vivo promossa dal Gruppo SGR.

Il primo appuntamento è un musical ambientato su un’isola greca, con una storia che intreccia preparativi di matrimonio e vicende personali. Protagonista è una giovane donna che, alla vigilia delle nozze, cerca risposte sulla propria identità e sul suo passato. Accanto a lei, una madre indipendente e non convenzionale, mentre l’arrivo di persone legate a esperienze passate riporta alla luce ricordi, relazioni e decisioni irrisolte. Tra amicizie, incontri e cambiamenti familiari, lo spettacolo sviluppa temi come amore, libertà e ricerca delle proprie origini.

Ore 21. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/GruppoSGR

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO



fino al 30 giugno 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all'Astoria

Il programma di eventi all’ex cinema Astoria si caratterizza per la sua varietà, offrendo incontri che spaziano dall’artigianato, al movimento, alla narrazione, all’improvvisazione e alle attività creative per bambini. Tra gli appuntamenti della settimana:

>domenica 14 giugno ore 18:15

Filippo Vignali presenta: Trasporti eccezionali

Presentazione dell’ultimo libro di Filippo Vignali, una raccolta di poesie intitolata “Trasporti eccezionali” e un reading commemorativo con amici, conoscenti e studenti di Filippo, che si alterneranno leggendo poesie e brani tratti dalle sue opere. Ingresso libero Info: [email protected]



dal 27 maggio fino a settembre 2026

Spiaggia di Rimini, Bagni 42, 53 e 54, 60 di Marina Centro e Bagno 53 Viserbella

1° Campionato Foot Table Città di Rimini

La spiaggia di Rimini ospita, fino a settembre, la prima edizione del Campionato di Foot Table, l'innovativa disciplina che sta conquistando il litorale. L'evento, governato dalla International Federation of Foot Table (World Foot Table), si articola in un fitto calendario di appuntamenti distribuiti tra Marina Centro e Viserbella:

Marina Centro: 11 date ogni MERCOLEDI' dedicate alla modalità "Giallo" (torneo con rotazione dei partner).

Viserbella: 7 date a coppie fisse ogni LUNEDI' e 3 date riservate alla categoria Over 40.

La competizione non è solo un momento di sport e intrattenimento estivo, ma una vera e propria sfida agonistica: il ranking ufficiale servirà infatti a premiare il "Re di Rimini" e a selezionare i migliori atleti che rappresenteranno il territorio nei prossimi Campionati Nazionali e Internazionali. Un'occasione per scoprire dal vivo uno degli sport più dinamici e spettacolari della stagione balneare 2026.

Info: https://www.instagram.com/foot_table_rimini/





da giugno a inizio settembre 2026

Rimini e Frazioni Balneari da Torre Pedrera a Miramare

Cento Giorni in Festa

Eventi per tutta l'estate a cura dei Comitati Turistici

Decine di piccoli e grandi appuntamenti che ogni sera animano le piazze, le viuzze e soprattutto il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, valorizzando la cultura dell’ospitalità e facendo leva sull’identità tradizionale del territorio. A cura dei Comitati turistici di Rimini.

Ingresso libero



dall’8 al 15 giugno 2026

Area Settebello, via Roma, 70 – Rimini

a7b - Area Eventi Settebello

L’Area Settebello continua la sua programmazione con una serie di appuntamenti tra teatro, libri, musica e gioco.

Si parte l'8 giugno con una Game Night all’aperto, dedicata al gioco e alla socialità.

Martedì 9 giugno alle ore 21:00 appuntamento con IMPROtime!!!!!, la jam di improvvisazione teatrale firmata attiMatti: una serata imprevedibile, fatta di sketch, storie e giochi che nascono sul momento grazie agli spunti del pubblico.

Venerdì 12 giugno doppio appuntamento: alle 17:00 l’Aperitivo con l’Autrice ospita Annalisa Monfreda, che presenta il libro Quali soldi fanno la felicità?, in dialogo con Giorgia Gianni di Legacoop Romagna, per parlare di donne, lavoro, denaro e indipendenza economica. L’incontro è a cura del Coordinamento Donne Rimini.

Alle 21:00, invece, spazio alla musica e al ricordo con TEN YEARS NO TEARS – Ricordando Franco Fattori, una serata omaggio con La Marzia Fraternale, Andrea Fattori, Werter Corbelli e Paolino Zlaia, accompagnata dalle proiezioni curate da Stefano Ferroni.

Sabato 13 giugno alle ore 21:00 arrivano I Ragazzi Distratti, con un concerto live dedicato alla musica degli anni ’60 e ’70: un viaggio tra brani intramontabili e atmosfere senza tempo.

La settimana si chiude lunedì 15 giugno dalle ore 20:00 con la Game Night, una serata di giochi da tavolo all’aperto organizzata da The Rainbow Players: cena alle 20:00 e inizio giochi alle 21:00.

Durante tutte le serate è attiva l’Area Food a7b, con proposte gastronomiche pensate per ogni momento, dall’aperitivo alla cena.

Orario: alle 21; il 2 giugno ore 19.30; il 7 giugno ore 19

Info: 345 5784423 www.facebook.com/areasettebello

lunedì 8 giugno 2026

Rimini, sedi varie

Emilia 5

Scienza, tecnologia e mobilità sostenibile si incontrano al Campus Rimini.

La città romagnola accoglie "Emilia 5", il veicolo solare progettato e sviluppato dall’Università di Bologna, vincitore della Sasol Solar Challenge.

Cittadini, studenti, appassionati di tecnologia e professionisti del settore hanno l'opportunità di vedere da vicino il veicolo e approfondire le frontiere dell'energia pulita attraverso due appuntamenti nella stessa mattinata:

>Ore 9:30 – Tecnopolo di Rimini (Via Dario Campana, 71)

>Ore 10:00 – Cortile Alberti, Campus di Rimini (Piazzetta Teatini, 13): l'esposizione in presenza dell'auto solare, dove è possibile interagire con il team di ricerca e scoprire i segreti della mobilità del futuro.

Ingresso libero e gratuito. Info: 0541 21847 [email protected]



martedì 9 giugno 2026

Laboratorio Aperto, via Dei Cavalieri 22 – Rimini

La cultura non serve a niente. Parliamone

Inspirational Talk

Il primo appuntamento del ciclo di Inspirational Talk, promosso all’interno del percorso per il Piano Strategico della Cultura di Rimini, è un invito ad aprire una conversazione attorno a una domanda tanto provocatoria quanto necessaria: cosa accade quando smettiamo di dare per scontata la cultura e iniziamo a interrogarci davvero sul suo significato?

Se ne parla insieme a Paola Dubini, professoressa di Management all’Università Bocconi ed esperta di economia e gestione delle istituzioni culturali, e Giacomo Bottos, direttore di Pandora Rivista.

In un momento segnato da profonde trasformazioni sociali, economiche e culturali, l’incontro è un’occasione per confrontarsi su temi che riguardano da vicino la vita delle persone e delle comunità: il valore della cultura, il suo impatto sulla qualità della vita, il rapporto con l’identità dei luoghi, l’innovazione, il benessere collettivo e lo sviluppo dei territori.

Un appuntamento per riflettere insieme sul ruolo della cultura oggi e sul contributo che può offrire al futuro di Rimini. Iscrizione su: https://docs.google.com/forms/

Ore 18 ingresso libero su iscrizione Info: www.facebook.com/laboratorioapertoriminitiberio/

martedì 9 giugno 2026

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico

Laboratori al Centro per le famiglie

Il Centro per le Famiglie propone laboratori che prevedono attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei bambini, per favorire la coordinazione, per il piacere della scoperta e per rinforzare la relazione fra adulti e bambini in età compresa fra gli 11 e i 36 mesi.

L’ appuntamento della settimana:

>Martedì 9 giugno ore 17.00. Un giardino da toccare

Laboratorio dedicato ai bambini e alle bambine da 23-35 mesi, per esplorare la natura con tatto e curiosità. L'attività si svolgerà nel chiostro, pertanto sarà rinviata in caso di pioggia.

Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini

da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno 2026

Sala Ressi del Teatro Galli e Cinema Fulgor - Rimini centro storico

Generare: Nascere figli, crescere genitori Rimini

Stati Generali dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Emilia-Romagna

La seconda edizione degli Stati Generali dedicati all’infanzia e all’adolescenza della Regione Emilia-Romagna si tiene a Rimini. L’evento mette al centro, con uno sguardo positivo e propositivo, il valore della nascita e della crescita delle nuove generazioni, promuovendo una visione fiduciosa del futuro ed affrontando con un approccio integrato e costruttivo le questioni strutturali e trasversali che attraversano le prime fasi della vita. Viene valorizzato il ruolo fondamentale delle politiche familiari, dei servizi educativi e delle comunità nel sostenere la genitorialità consapevole e nel creare contesti favorevoli in cui bambini, bambine, ragazzi e ragazze possano crescere serenamente.

Ingresso gratuito su iscrizione sul sito di riferimento Info: https://sociale.regione.emilia-romagna.it/famiglie/moduli-di-iscrizione-agli-stati-generali-dellinfanzia-e-delladolescenza-della-regione-emilia-romagna

giovedì 11 giugno 2026

Teatro del Seminario, via Covignano, 265 – Rimini

L’umano che resta. Come le tecnologie possono cambiare ciò che siamo

Un ciclo di incontri promosso dall’associazione Roveto Ardente APS insieme all’ISSR “A. Marvelli” della Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro.

Tre serate per riflettere in modo critico e accessibile sull’impatto delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale sulla vita delle persone, sulle relazioni, sul pensiero e sull’identità.

L’appuntamento della settimana: >giovedì 11 giugno

“Il pensiero che si impoverisce”

Che cosa accade alla mente e alla coscienza nell’ecosistema dell’IA

Relatore: Silvano Tagliagambe, filosofo della scienza

In dialogo con Davide Arcangeli

Ore 21 Ingresso libero Info: 0541 751367 www.issrmarvelli.it





11-14 giugno 2026

Rimini, palestre varie

Finali Nazionali Pallavolo UISP

A cura di Uisp

Le palestre Belluzzi A e B, Bertola, Carim, Casadei, Casa del Volley, Di Duccio, Einaudi, Einstein, Itis, Lambruschini, Lombardini, Marco Polo, Media Fermi, Rodari, Serpieri, Sforza ospitano le finali nazionali Uisp di Pallavolo organizzate da UISP Nazionale.

Info: www.uisp.it/pallavolo/pagina/finali-nazionali-rimini-2026



venerdì 12 giugno 2026

Nodo Territoriale di Salute Marecchiese, via Perticara, 11 – Rimini

Attraversare la Perdita

Un ciclo di incontri per sostenere le persone che stanno attraversando le difficili esperienze di perdita e cambiamento: lutti, perdita del lavoro, malattia, perdita di un animale domestico o altre situazioni che possono generare sofferenza emotiva e senso di smarrimento.

E’ il percorso promosso dagli operatori del Nodo Territoriale di Salute Marecchiese che, dall’ascolto attento dei bisogni emersi nel territorio, che hanno evidenziato la necessità di creare spazi dedicati all’elaborazione delle esperienze di perdita, spesso vissute in solitudine e con difficoltà nel trovare momenti di condivisione, hanno pensato di proporre una serie di incontri con esperti per accompagnare il difficile cammino delle persone che si trovano a dove elaborare la perdita.

Il ciclo di incontri si propone di offrire un ambiente accogliente e protetto, in cui le persone possano esprimere liberamente le proprie emozioni, condividere vissuti e sentirsi comprese. Attraverso il supporto di professionisti, in particolare dello psicologo di comunità, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso volto a riconoscere e affrontare il dolore, sviluppare risorse personali e ritrovare un equilibrio emotivo.

Gli incontri alternano momenti di ascolto e confronto di gruppo, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per affrontare le diverse fasi del lutto e dei processi di cambiamento. E’ valorizzata la dimensione del gruppo come risorsa, capace di creare connessioni e ridurre il senso di isolamento.

L’iniziativa è aperta a tutti e rappresenta un’opportunità concreta per prendersi cura del proprio benessere emotivo, in un contesto di ascolto, rispetto e condivisione.

Orario: dalle ore 12 alle ore 13.30 Ingresso libero e gratuito

Info: 0541 704685 [email protected]

Tutti i venerdì dal 12 giugno al 28 agosto 2026

piazza Pascoli - Rimini Viserba

Sganassau Cabaret a Viserba

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di cabaret con Sganassau’, prestigiosa kermesse comica a livello nazionale.

Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali.

Ogni appuntamento è condotto dall’Art Director Matteo Monì con One Man Show Amedeo Visconti ed è arricchito con ospiti e performance varie.

Venerdì 12 giugno è ospite Demo Mura, artista sardo di estrazione artistica americana, genere per definizione entertainer showman. Spazia dal monologo alla canzone, dall’ imitazione alla parodia.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.sganassau.it

sabato 13 giugno 2026

porto e piazza Tre Martiri, Rimini centro storico

Festa di Sant'Antonio

Rimini rinnova il legame storico con la figura di Sant’Antonio da Padova, il "Santo dei Miracoli", che proprio ottocento anni fa, scelse la città di Rimini come teatro di due degli episodi più celebri della sua vita: la Predica ai Pesci e il Miracolo Eucaristico della Mula.

Le celebrazioni si dividono in due momenti suggestivi che ripercorrono i luoghi simbolo della presenza del Santo a Rimini:

La Mattina al Porto in omaggio alla Predica ai Pesci: L'evento inizia sul mare con un’escursione in motonave da Piazzale Boscovich per la benedizione e il lancio del giglio, seguita dall'omaggio floreale alla stele commemorativa sulla banchina del porto.

Il Pomeriggio in Centro in omaggio al Miracolo della Mula: Il cuore della città ospita la venerazione della reliquia e una sacra rappresentazione storica in Piazza Tre Martiri, arricchita da un'installazione artistica in legno dedicata al Santo, realizzata dallo scultore Fiorenzo Montalti. La giornata si conclude con la Messa Solenne presieduta dal Vescovo presso il Tempietto del Bramante. Animerà la Messa il Coro Cappella Malatestiana.

Organizzati dall'Associazione Ponte dei Miracoli in collaborazione con la Diocesi di Rimini, i festeggiamenti di quest'anno assumono una rilevanza nazionale, godendo del patrocinio del Comitato per l'ottavo centenario della morte di San Francesco.

Info: 339 1229726 https://pontedeimiracoli.blogspot.com/

sabato 13 giugno 2026

Parco Fabbri, via Bramante, 3 – Rimini

Indysciplinati

Riprendono gli appuntamenti di Indysciplinati, il progetto che porta sport alternativi, movimento, cultura urbana ed educativa di strada nei luoghi di incontro dei ragazzi e delle ragazze.

L’iniziativa, gratuita e rivolta ad adolescenti e giovani, torna in questa nuova annualità con una serie di incontri all’aperto pensati per offrire occasioni di aggregazione positiva, partecipazione e protagonismo giovanile attraverso linguaggi vicini alle nuove generazioni.

Skate, parkour, roller, balance board e breakdance diventano strumenti per incontrarsi, sperimentare, stare insieme e vivere gli spazi pubblici in modo attivo e creativo.

Indysciplinati si inserisce nell’ambito del progetto Comunità in Movimento, approvato e finanziato nell’ambito del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale - PAA 2025, e nasce dal lavoro di rete tra realtà sportive, educative e territoriali. Il progetto promuove lo sport come strumento di prevenzione, inclusione sociale, benessere e connessione con la comunità.

Gli appuntamenti sono condotti da associazioni sportive specializzate nelle diverse discipline e nell’attività educativa.

Orario: dalle ore 17 alle ore 19 Ingresso gratuito Info: 329 6424881 [email protected]

sabato 13 giugno 2026

Parco degli Artisti (Palco Il Casotto Live), via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Summer Special Sciok

Rassegna comico teatrale

La versione estiva della rassegna dedicata al divertimento porta sul palco Sergio Casabianca e i suoi ospiti. Protagonista della serata è Enrico Zambianchi, comico forlivese conosciuto come “Il profeta della risata”, capace di trasformare i piccoli dettagli della realtà quotidiana in spunti irresistibilmente comici. Il suo sguardo originale e surreale svela significati inattesi in ciò che ascoltiamo ogni giorno, creando un divertente gioco di rimandi, come in una serie di scatole cinesi.

Accanto a lui sale sul palco il Duo Torri, formato dai bolognesi Giacomo e Cristiano, artisti che fanno dell’improvvisazione e della sintonia con il pubblico il loro punto di forza. Le loro performance prendono vita da situazioni comuni e quotidiane, che vengono però ribaltate in chiave surreale e imprevedibile. Grazie alla loro capacità di reinventarsi ogni volta, regalano momenti di comicità fresca, spontanea e sempre diversa, conquistando il pubblico con leggerezza e originalità.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 327 4115353 www.facebook.com/parcodegliartistirimini

sabato 13 giugno 2026

Chiesa di S. Rita (S. Bartolomeo e Marino), Largo Gramsci, 1 – Rimini

Concerto per la pace: Virgo prudentissima

Voci nei Chiostri

Concerto corale nell’ambito della rassegna “Voci nei Chiostri”, dedicata quest’anno al tema della pace.

Il Coro Jubilate Deo, diretto dal M° Ilario Muro, propone un programma di musica sacra rinascimentale mariana arricchito da letture di testi sulla pace, in occasione del 40° anniversario della fondazione.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.vocineichiostri.it



domenica 14 giugno 2026

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Ale & The Velvet Groovers

I concerti al tramonto del Casotto

Un viaggio musicale unico, attraverso le vibrazioni calde del Soul, l’energia travolgente del Funk e l’anima del Blues. Un’esperienza acustica e sensoriale da non perdere, con Roberto Leoncini – Batteria, Antonio Jacopo Argento – Chitarra, Billy Negan – Basso, e Alessandra Ugolini – Voce.

Ore 20 Ingresso a pagamento

Info: 327 4115353 (whatsapp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini/



domenica 14 giugno 2026

Giardino BIMBY, viale Ortigara, 35 - Rimini San Giuliano

Notti da protagonisti

Uno spettacolo di arte varia che vede coinvolti i giovani talenti di Mondo REC tra musica dal vivo, storytelling, giocoleria e proiezioni. Al centro della serata anche lo short film "Battito – Il Ritorno", realizzato dai ragazzi e ambientato a Rimini: un racconto di crescita, amicizia e riscatto.

Ore 21.15 Ingresso libero Info: www.facebook.com/mondorec



domenica 14 giugno 2026

Rimini

Altissime Voci

Un festival che unisce musica corale, arte e divulgazione scientifica, proponendo un percorso di ascolto e relazione tra essere umano e natura urbana. Al centro del progetto c’è il canto – ispirato alle voci dei rondoni – come strumento per riscoprire il legame tra terra e cielo e per sviluppare una maggiore consapevolezza della biodiversità che abita la città. I prossimi appuntamenti:

>domenica 14 giugno all’Ospedale Infermi di Rimini

Inaugurazione mostra fotografica “Tra terra e cielo” ore 17.30. Mostra fotografica collettiva a cura di Arianna Lanci 30 scatti sulla vita della Natura nella Provincia di Rimini

Incontro: La musica dei rondoni: quando la natura diventa cura, ore 18

Irene Pellegrino (Ornitologa Università del Piemonte Orientale)

A seguire concerto: Cantico delle Creature

Musica di Luigi Pizzaleo. Testi di Papa Francesco e San Francesco d’Assisi

Ensemble Vocale Canòpea

Emanuela Di Cretico: flauti dolci

Elisabetta Del Ferro: viola da gamba

Marco Muzzati: salterio e percussioni

Arianna Lanci ideazione, direzione, voce solista, clavisimbalum

Il Festival è patrocinato dalla Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli), con il contributo di Aerco (Associazione Emiliano Romagnola Cori), organizzato attraverso la collaborazione tra due realtà associative fondate dalla cantante lirica Arianna Lanci: l’Ensemble Vocale Canòpea e Monumenti Vivi Rimini.

Info: www.ariannalanci.it/altissime-voci-2/

lunedì 15 giugno 2026

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Dialoghi sulla democrazia. Nascita della Repubblica

A ottant’anni dalla nascita delle istituzioni democratiche nel nostro Paese (1946-1948), l’Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Rimini e la Bilioteca Gambalunga propongono un ciclo di lezioni magistrali rivolte all’intera cittadinanza in cui riflettere su alcuni aspetti storici nodali alle origini della nostra Repubblica, a partire dall’interrogativo sulle conseguenze per il nostro Paese, e più in generale per l’Europa, dell’essere usciti da una guerra segnata dalla violenza dei massacri nazifascisti e dei bombardamenti aerei angloamericani. L’appuntamento della settimana:

>lunedì 15 giugno, ore 17.30, Sala della Cineteca

Anna Chimenti e Maria Natale presentano La Costituzione è donna. Le conquiste per la parità di genere dal 1946 a oggi (Carocci, 2025)

in dialogo con Antonella Baccarini

Ore 17.30 Info: 0541 24730; 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it/

dall’8 giugno all’11 settembre

Club Nautico, Largo Boscovich, 10 – Rimini

La scuola di mare

Il Club Nautico Rimini, attivo da oltre 93 anni, si dedica a insegnare ai bambini e ragazzi il rispetto del mare e dello sport, promuovendo valori come sicurezza, ambiente e vita all’aria aperta.

Quest’anno, la Scuola di Mare è stata intitolata a Lino Mazza, storico membro e figura di riferimento del club e del porto di Rimini, che ha incarnato e trasmesso valori come rispetto del mare, competenza e passione. La scuola, riconosciuta da diverse federazioni sportive, offre attività per giovani dai 6 ai 16 anni, tra cui vela, windsurf, SUP, canoa, motonautica e pesca ricreativa, svolte in mare, spiaggia e presso la sede del club.

L’obiettivo è far conoscere il mare, sviluppare autonomia, responsabilità e amicizie, in modo sicuro e consapevole, attraverso programmi pensati per ogni fascia d’età.

Ingresso a pagamento Info: www.cnrimini.com/la-scuola-di-mare/

MERCATINI ESTIVI

fino all’11 settembre 2026

Rimini

Mercatini estivi e Sagre locali

Cento giorni in festa





Marina centro:

Sagra estiva di artigianato artistico

Rimini, viale Vespucci

Ogni giovedì dalle 18 alle 24 - dal 4 giugno al 10 settembre 2026

Con musica e intrattenimento

Torre Pedrera:

'Mercatorre', mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

via Tolmetta (e parte di via Brava fino a via Harar)

Ogni lunedì dalle 19.00 alle 23.00 - dal 1° giugno al 14 settembre 2026

'Mercamare' mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

Lungomare, via San Salvador

Ogni venerdì dalle 19.00 alle 23.00 - dal 5 giugno al 4 settembre 2026

Mercabimbi, il mercatino dei bambini

piazza Sacchini

22 giugno - 13 luglio e 24 agosto 2026

Viserba:

'Mercatino degli Artigiani'

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle 18 alle 23.30 - dal 2 giugno all'8 settembre 2026

Viserbella:

'Viserbella Street Market'

via Porto Palos tra i bagni 43 e 47

Tutti i giovedì dalle 20.00 alle 24 - dal 28 maggio all'10 settembre 2026

Rivabella:

Mostra dell'artigianato 'Hand Made. Con le Mani’

piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle 18 alle 23,30 – dal 12 giugno al 4 settembre 2026

Marebello:

Mercatino di artigianato e collezionismo

Ex Colonia Enel

Ogni mercoledì dalle 17 alle 24 - dal 17 giugno al 9 settembre 2026

Rivazzurra:

Art'Ingenio - Fiera dell'artigianato e collezionismo

Mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

viale Mantova

Ogni lunedì dalle 17 alle 24 - dall'8 giugno fino al 7 settembre 2026 e dal 30 maggio al 1° giugno

Bancarelle al mare - Sagra dei mestieri

Mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

Ex Colonia Enel

Ogni venerdì dalle 17 alle 24 – dal 19 giugno fino all'11 settembre 2026

Bellariva:

Mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

piazzale Gondar

Ogni domenica dalle 17 alle 24 - dal 28 giugno al 30 agosto 2026

Miramare:

'Fiera mercato artigianale di Miramare'

Lungomare Spadazzi

Ogni martedì dalle 16.30 alle 23.30 - dal 2 giugno all'8 settembre 2026

con musica e intrattenimento dalle 21 alle 23

'La Fiera di Miramare', mercatino tradizionale

viale Oliveti - lato mare

Ogni giovedì dalle 17 alle 24 - dal 4 giugno al 10 settembre 2026

'Festa dei Balocchi', mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia

viale Oliveti - lato mare

Ogni lunedì dalle ore 18 - dal 15 giugno al 31 agosto 2026