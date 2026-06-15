Rimini, una settimana di eventi tra Notte Rosa, musica, sport e cultura

Dal summit mondiale sulla ciclabilità “Velocity 2026” ai grandi concerti dell’RDS Summer Festival, fino a sport, yoga, iniziative per famiglie e spettacoli su tutto il territorio

Rimini si prepara a vivere una delle settimane più intense e coinvolgenti, quella che dà il via all’inizio ufficiale dell’estate. Il cuore del programma sarà naturalmente rappresentato dalla Notte Rosa, in scena dal 19 al 21 giugno, ma per tutta la settimana Rimini offrirà un’ampia proposta di eventi capaci di intrecciare musica, tradizione, spettacolo, sport, cultura, sostenibilità, benessere e intrattenimento per famiglie.

Tra gli appuntamenti di respiro internazionale, martedì 16 giugno prende il via Velocity 2026, il summit mondiale della ciclabilità in programma fino al 19 giugno tra Palacongressi e Piazzale Fellini. Rimini si propone come città simbolo della mobilità sostenibile, ospitando delegati da decine di paesi e un articolato programma di conferenze, workshop e iniziative dedicate al futuro della mobilità urbana. Particolarmente significativa la Bike Parade del 17 giugno, aperta a tutti, che segue un percorso ad anello di 10 km attorno al centro storico passando per il Borgo San Giuliano fino a viale Pascoli, per fare poi ritorno al Villaggio in Piazzale Fellini, per festeggiare la bicicletta.



Ad aprire idealmente il lungo weekend rosa, invece, sarà “Tutti in Pista”, giovedì 18 giugno in Piazza Cavour, l’anteprima della Notte Rosa, che porterà nel cuore del centro storico l’atmosfera di una balera sotto le stelle.

Dal 19 al 21 giugno, Rimini diventa il cuore pulsante della ventunesima edizione della Notte Rosa, il grande evento che inaugura l’estate della Riviera, nel week-end del solstizio d’estate. Monumenti e piazze si vestiranno di rosa, il lungomare sarà animato da concerti, spettacoli, scenografie luminose, spor, appuntamenti culturali e feste sulla spiaggia. Momento clou il tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio del venerdì a mezzanotte, che unirà idealmente tutta la costa in un unico grande abbraccio luminoso.



Fulcro della festa riminese è l’RDS Summer Festival 2026, che farà tappa a Piazzale Fellini il 19 e 20 giugno. Venerdì sera sarà dedicato all’RDS Party, mentre sabato il palco ospiterà alcuni tra i nomi più popolari della scena musicale italiana, da Achille Lauro a The Kolors, da Francesco Renga a Malika Ayane, E ancora: Frah Quintale, Sangiovanni, Clara, Serena Brancale, Samurai Jay, Angie, Delia, Lumiero insieme ad altri artisti e nuovi talenti. l palco di Piazzale Fellini sarà animato dai conduttori Anna Pettinelli e Leo Di Bello, affiancati dalle giovani voci di RDS Next, Samara Tramontana e Lisa Luchetta.

Un’altra esperienza suggestiva sarà il concerto all’alba di sabato 20 giugno sulla spiaggia di Rimini Terme a Miramare, dove Petra Magoni e l’Arké String Quartet proporranno Subversion, un progetto che intreccia musica, teatro e paesaggio in un’atmosfera immersiva al sorgere del sole.



La Notte Rosa coinvolge in modo capillare tutto il litorale, a partire dalla spiaggia che venerdì 19 si anima con “Un mare di rosa”, una lunga festa in riva al mare tra degustazioni dei vini dei Colli Riminesi, prodotti del territorio, musica dal vivo, spettacoli di circo contemporaneo, artisti del fuoco, dj set e danze sulla sabbia (Bagni 50 > 63).





Anche le località balneari saranno protagoniste con una programmazione vivace e articolata. Da Miramare a Torre Pedrera, infatti, saranno animate da musica, spettacoli, mercatini, serate danzanti e iniziative per bambini, da Bimbobell a Torre Pedrera (18/6) alla Notte Rosa dei Piccoli a Viserba con le K Pop, giochi e magia (domenica 21). Sabato 20 giugno l’intero litorale sarà animato da Incanto Rosa, dove artisti di strada, trampolieri e giocolieri creeranno un'atmosfera magica.

L’intrattenimento per famiglie continua con il WBD Celebration Tour 2026, il tour Warner Bros. Discovery con aree tematiche dedicate a DC, Space Jam, Batman, Scooby-Doo, House of the Dragon e Il Signore degli Anelli, tra giochi, set fotografici, attività sportive e animazione in Piazzale Boscovich dal (19 al 21 giugno).

Anche i Parchi divertimento si uniranno alla festa: dal 19 al 21 giugno, Fiabilandia ospiterà un K-pop Tribute con spettacoli e momenti di incontro al Teatro delle Fiabe, mentre all’Italia in Miniatura la spiaggia di Rimini diventa rosa.



La settimana sarà caratterizzata anche da diverse iniziative tra sporte benessere. Venerdì 19 giugno torna l’8ª Pink Race, corsa ludico-motoria aperta a tutti, per vivere la Notte Rosa anche in chiave sportiva, con family run e camminata. Il weekend del 20 e 21 giugno sarà segnato anche dalla Giornata Internazionale dello Yoga, celebrata in diversi luoghi della città — tra Piazzale Kennedy, ex Cinema Astoria, Parco XXV Aprile e Rimini Terme — con sessioni gratuite di pratica guidata aperte a tutti. Tra gli appuntamenti sportivi di rilievo si segnalano inoltre: le Finali Nazionali UISP di Pallacanestro (dal 18 al 21 giugno) e la 28ª Coppa delle Sei Nazioni di Scacchi per Ciechi e Ipovedenti, importante torneo europeo ospitato a Rimini fino al 20 giugno. E ancora la regata Rimini-Fano del 20 giugno, quando alla Fiera di Rimini, prende il via Ginnastica in Festa.



Tra gli altri appuntamenti da segnalare, il 19 e 20 giugno, al Palazzo del Fulgor, si tengono due appuntamenti dedicati a Federico Fellini nell’ambito di Libri da queste parti, con conferenze e presentazioni di libri in collaborazione con la Biblioteca Gambalunga. Gli incontri includono interventi di Frank Burke e Laura Gramuglia, seguiti da momenti conviviali con gli autori. Al Lapidario del Museo della Città il giornalista Paolo Berizzi sarà presente per un incontro sui temi dell’attualità politica italiana (19/6).



Lunedì 15 giugno alla Cineteca della Biblioteca Gambalunga di Rimini, si tiene un appuntamento della rassegna “Parla con lei”, dedicata ai diritti delle donne. Anna Chimenti e Maria Natale presentano il saggio ‘La Costituzione è donna’, in dialogo con Antonella Baccarini, ripercorrendo le conquiste per la parità di genere dal dopoguerra a oggi.

Mercoledì 17 giugno Rimini celebra la Giornata mondiale del Rifugiato con Intrecci spaziali in Piazzetta Teatini, un pomeriggio di musica, laboratori e animazioni culmina con l’inaugurazione dell’opera pubblica “Sacro cuore” di ERON, dedicata ai temi dell’accoglienza e dei flussi migratori.



L’Arena Francesca da Rimini ospita la rassegna SGR Live, con spettacoli musicali e tributi: dal musical del 16 giugno, al tributo a Edoardo Bennato del 17, fino al concerto delle Ladies Zeppelin il 22 giugno.

Il Parco degli Artisti, alterna musica, comicità e incontri: dall’omaggio a Enzo Jannacci del 19 giugno, alla serata comica Summer Special Sciok del 20, fino al live acustico di domenica 21 e al talk di Gianluca Gotto il 22 e 23 giugno.



Per tutta la settimana prosegue anche il programma di “Ritorno all’Astoria”, all’ex Cinema Astoria, con laboratori, incontri partecipativi, eventi culturali multidisciplinari, yoga e momenti di socialità creativa come il Krochet Club.



Come da tradizione, non mancheranno i mercatini serali, che contribuiranno a creare un’atmosfera vivace anche in centro storico con “Venerdì sera in centro”, mentre lungo la costa proseguono le fiere e le mostre mercato tra artigianato, antiquariato, collezionismo e hobbistica, da Marina Centro a Miramare, passando per Torre Pedrera, Viserba, Rivabella, Marebello e Rivazzurra.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:

IN EVIDENZA





dal 16 al 19 giugno 2026

Rimini, Palacongressi e Parco Fellini

Velocity 2026

Rimini ospita l’edizione 2026 della prestigiosa conferenza Velo-city, il summit mondiale della ciclabilità che torna in Italia dopo la lontana edizione del 1991. La European Cyclists’ Federation (ECF) ha premiato la candidatura di Rimini per la sua capacità di orientarsi verso la mobilità sostenibile, trasformandosi in una città vivibile e salutare.

Il summit mondiale della ciclabilità, che torna in Italia dopo ben 35 anni, è una grande occasione per il territorio e per il Paese e porterà a Rimini oltre 1.500 delegati provenienti da oltre 60 paesi, per quello che rappresenta il più importante momento di scambio di conoscenze per chi fa advocacy, per le amministrazioni, per decisori politici, il mondo accademico e le aziende di settore.

Per la sua candidatura, Rimini ha riunito un’importante coalizione di partner, tra cui FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), membro italiano di ECF, che ha svolto un ruolo di spicco nella presentazione del progetto, e ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Il programma prevede conferenze, workshop e iniziative dedicate alla progettazione urbana, alle infrastrutture ciclabili, ai sistemi di trasporto multimodale, al turismo attivo, alla salute pubblica e alle politiche di inclusione e si articola attorno a cinque filoni tematici: built to inspire (progettare ambienti urbani belli e funzionali), cycling for life (promuovere stili di vita sani e attivi), multimodality (integrazione tra diversi sistemi di trasporto), travel reimagined (turismo e sostenibilità come motori di sviluppo) e good vibes (inclusione sociale e transizione giusta).

Da non perdere la Bike Parade, aperta a tutti che si svolgerà il 17 giugno lungo un percorso di circa 10 km tra il Parco del Mare e il centro storico. La parata partirà alle ore 19:00 dalla rotonda Lucio Battisti, con il serpentone di biciclette che seguirà un percorso ad anello attorno al centro storico passando per il Borgo San Giuliano fino a viale Pascoli, per fare poi ritorno in Piazzale Fellini e concludere la serata in un’atmosfera di festa nel Bike Village, punto di riferimento per il raduno e il grande arrivo della parata. Il villaggio, aperto dalle 17 alle 24, animerà l’area con musica di intrattenimento, aree food & drink con food truck e stand interattivi dedicati alla sicurezza stradale.

Ingresso: a pagamento (riservato agli operatori di settore) Info: www.velo-city-conference.com/

LA NOTTE ROSA

giovedì 18 giugno 2026

Piazza Cavour - Rimini centro storico

Tutti in Pista

Anteprima Notte Rosa

Il cuore di Rimini si trasforma in una suggestiva balera sotto le stelle, accendendo il centro storico con una serata dedicata alla tradizione, al ritmo e alla convivialità. Questo speciale appuntamento, che anticipa le celebrazioni della Notte Rosa, invita il pubblico di ogni età a riscoprire il piacere del ballo in una cornice magica. Il programma propone un viaggio musicale eterogeneo per soddisfare tutti i gusti: dalle intramontabili note del liscio romagnolo e i coinvolgenti balli di gruppo, fino all'energia della disco music anni '70 e '80.

L'evento, curato dai centri anziani del territorio, sarà animato da performance di musica dal vivo e dalla partecipazione delle scuole di ballo locali, pronte a coinvolgere i presenti in un'esperienza di puro divertimento e condivisione.

Un'occasione imperdibile per celebrare l'identità romagnola e il piacere di stare insieme.

Ore 20:45 Ingresso: libero

19 e 20 giugno 2026

Rimini, piazzale Fellini

RDS Summer Festival 2026

In occasione della Notte Rosa 2026, Rimini torna ad essere protagonista della musica live italiana. RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT hanno confermato la città come seconda tappa dell'RDS Summer Festival, consolidando una collaborazione che coincide con il fine settimana del solstizio d’estate.

Il programma dell'evento si divide in due momenti principali. Venerdì 19 giugno la serata sarà dedicata all'RDS Party, un'anteprima incentrata sulla dance music che aprirà il weekend della Notte Rosa, quest'anno coincidente con il solstizio d'estate.

Sabato 20 giugno sarà invece la volta del festival vero e proprio, che vedrà salire sul palco i nomi più noti delle classifiche streaming e i nuovi talenti del panorama musicale attuale.

La serata di sabato vedrà alternarsi sul palco: Achille Lauro, The Kolors, Francesco Renga, Malika Ayane, Frah Quintale, Sangiovanni, Clara, Serena Brancale, Samurai Jay, Angie, Delia, Lumiero.

Il palco di Piazzale Fellini sarà animato dai conduttori Anna Pettinelli e Leo Di Bello, affiancati dalle giovani voci di RDS Next, Samara Tramontana e Lisa Luchetta.

Rimini rappresenta la seconda tappa di un tour nazionale che toccherà quattro città. Il percorso inizierà il 14 giugno da Genova, per poi fare sosta in Romagna e proseguire il 27 giugno a Monopoli, prima della chiusura prevista il 4 luglio a Iglesias. Durante le date riminesi, gli speaker della radio animeranno un villaggio aperto al pubblico con attività ed esperienze dedicate ai partecipanti.

Info anche sui canali social ufficiali di RDS e RDSNEXT e tramite l'hashtag dedicato #rdssummerfestival.

Ingresso gratuito. Info: www.rds.it/scopri/eventi-rds/rds-summer-festival-2026-date-citta-artisti-e-conduttori-della-festa-dellestate



venerdì 19 giugno 2026

Spiaggia di Rimini Sud, dal Bagno 50 al 63

Un mare di rosa

La Notte Rosa è a Riva - 6° Edizione

Anche quest’anno la spiaggia di Rimini sud si trasforma in un grande palcoscenico sotto le stelle.

L'appuntamento di venerdì 19 giugno a Riva celebra i dieci anni di 'Un Mare di Vino'. Dal Bagno 50 al Bagno 63, Piacere Spiaggia Rimini trasforma il litorale in un percorso sensoriale con i piedi nella sabbia e lo sguardo rivolto al mare.

Sarà una grande festa dedicata alle cantine dei Colli Riminesi e ai sapori del territorio. Un’occasione speciale per riscoprire il vino come esperienza autentica di condivisione, incontro e convivialità. Ad arricchire la celebrazione, una mostra in spiaggia racconterà le storie dei vini e dei produttori della Strada dei Vini, con l’obiettivo di avvicinare le persone a questo mondo valorizzandone il legame con la terra. Accanto al vino, anche il food avrà uno spazio dedicato, dove i prodotti del territorio diventeranno espressione di gusto e identità.

L’evento prende il via già dalle 19, inaugurando la giornata in spiaggia più lunga e coinvolgente dell’estate.

La serata entrerà nel vivo con un’esperienza immersiva tra musica dal vivo, spettacoli di circo contemporaneo e performance di artisti del fuoco. Il ritmo dei balli in riva al mare sarà scandito da dj set anni ’70, ’80 e ’90, creando un'atmosfera vibrante e senza tempo.

La grande novità sarà il Ballo 2.0: le scuole di danza del territorio porteranno in spiaggia stili provenienti da tutto il mondo. Questa iniziativa darà vita a un grande palcoscenico a cielo aperto, posizionato direttamente in riva al mare per coinvolgere tutti i partecipanti in un movimento collettivo.

A chiudere l'esperienza, la passeggiata in spiaggia più luminosa di sempre, per vivere e condividere fino all’ultimo istante la magia della notte.

Info: www.facebook.com/piacerespiaggiarimini

venerdì 19 giugno 2026

Rimini- ritrovo al Bar Dolce Spuntino, Via XX Settembre 1870, 119

8° Pink Race

La corsa della Notte Rosa

Torna l'appuntamento con la Corsa della Notte Rosa, una manifestazione ludico-motoria aperta a tutti che celebra lo sport e il benessere nel cuore di Rimini. Il percorso si snoda nel verde del Parco Giovanni Paolo II, con un passaggio suggestivo all'ombra dell'Arco d'Augusto, il tutto accompagnato dall'atmosfera magica della Notte Rosa.

L'evento, organizzato in collaborazione tra Living Sport, Dolce Spuntino e Golden Club Rimini, non è competitivo: è possibile partecipare indipendentemente dal proprio livello di esperienza, scegliendo tra la Family Run da 7 km o la Camminata da 7 km.

Iscrizioni dalle ore 17.30 alle 19.15

Al termine della prova (tempo massimo 1h 30’), è previsto un ristoro per tutti i partecipanti e la consegna della medaglia rosa ufficiale.

Ore 19.30 Info: www.goldenclubrimini.it/golden-events

19, 20, 21 giugno 2026

Rimini, Piazzale Boscovich

WBD Celebration Tour 2026

I personaggi più iconici di Warner Bros. Discovery si celebrano a Rimini nel week-end della Notte Rosa

Arriva a Rimini il Tour estivo che celebra per l’Italia i personaggi più iconici di Warner Bros. Discovery. Lanciata nel 2023 in occasione dei 100 anni degli Studios, l’iniziativa continua a portare alcuni dei franchise più amati di Warner Bros. Discovery nelle più iconiche località balneari italiane, con un format pensato per coinvolgere il pubblico e rafforzare il legame con i fan.

L'evento itinerante propone una serie di attività tematiche dedicate ai grandi successi del cinema, delle serie TV e dell'animazione. L'iniziativa è strutturata per coinvolgere diverse fasce di pubblico, dai bambini agli adulti, attraverso aree esperienziali ispirate ai titoli più noti della casa di produzione.

Una sezione è dedicata all’universo DC. In vista del debutto nelle sale del nuovo film dedicato a Supergirl, previsto per il 25 giugno 2026, lo spazio propone una postazione fotografica dedicata e un DJ set serale.

Lo sport trova spazio all’interno della tappa riminese con un campo da basket brandizzato Space Jam. L'iniziativa celebra il trentesimo anniversario della pellicola originale del 1996, diventata nel tempo un riferimento della cultura pop. Nell’area dedicata, i visitatori possono partecipare a tornei di basket 3 contro 3, sfide tecniche e altre attività dinamiche legate ai personaggi dei Looney Tunes.

Il tour include inoltre attrazioni ispirate ad altre celebri icone dell'intrattenimento. Per i fan di Batman, è stata allestita un’area di arrampicata boulder che richiama lo skyline di Gotham City, mentre il pubblico più giovane ha a disposizione uno spazio dedicato a Scooby-Doo, dove è possibile scattare foto accanto alla Mystery Machine, il veicolo simbolo della serie animata.

Le grandi saghe fantasy occupano una parte significativa della programmazione. Sono previste attività sul palco e aree tematiche per House of the Dragon, serie ambientata nell'universo di Westeros, e per Il Signore degli Anelli. Quest'ultimo viene celebrato in occasione del 25° anniversario de La Compagnia dell'Anello, primo capitolo della trilogia cinematografica che ha segnato la storia del genere fantasy a livello mondiale.

Il programma si completa con un palinsesto di animazione, musica dal vivo e tanto divertimento, insieme a momenti speciali dedicati alla celebrazione di alcuni dei più iconici film Warner Bros.

a Rimini, il Villaggio aprirà già dal venerdì sera (ore 21) in concomitanza con la serata clou della Notte Rosa.

sabato 20 giugno 2026

viale Principe di Piemonte, 56 – Rimini

Concerto all'alba: Petra Magoni e Arké String Quartet in Subversion

All’alba di sabato 20 giugno un suggestivo concerto sulla spiaggia di Rimini Terme a Miramare, per il consueto appuntamento con il pubblico al sorgere del sole in riva al mare, in occasione della Notte Rosa.

Protagonisti, quest'anno, Petra Magoni e l’Arké String Quartet con “Subversion”, una produzione che unisce musica e racconto in un contesto suggestivo.

Il repertorio attraversa generi e periodi diversi, accostando autori e brani che hanno segnato cambiamenti nel modo di ascoltare e interpretare la realtà. In scaletta, riletture di artisti come Pink Floyd, Nina Simone, The Beatles, David Bowie e Fabrizio De André, insieme a composizioni di Mozart, John Cage, Frank Zappa, Giorgio Gaber e Franco Battiato.

La proposta si sviluppa come un concerto teatrale, in cui la voce si intreccia con gli strumenti ad arco e con interventi elettronici, accompagnati da luci e immagini. L’esperienza è pensata per essere vissuta in modo immersivo, in sintonia con l’atmosfera naturale dell’alba.

Accanto a Petra Magoni, l’Arké String Quartet è formato da Carlo Cantini al violino elettrico, Valentino Corvino al violino, oud e live electronics, Matteo Del Soldà alla viola e Stefano Dall’Ora al contrabbasso.

Un evento gratuito che si inserisce nel programma della Notte Rosa offrendo un momento culturale accessibile e suggestivo, tra musica dal vivo e paesaggio marino.

Ore 5. Ingresso gratuito Info: www.lanotterosa.it/it/programma/eventi/11074

21 - 23 giugno 2026

Rimini, Belvedere di Piazzale Kennedy

Liscio Street Parade

E la Notte Rosa continua: 3 giornate all'insegna del ballo Liscio

Dopo il successo della passata edizione, Rimini rinnova l'appuntamento con la Liscio Street Parade. L'evento della Notte Rosa dedicato alla musica e al ballo del territorio trasforma Piazzale Kennedy in una grande arena a cielo aperto, dove orchestre, scuole di ballo e DJ si alternano per tre giorni all'insegna della tradizione romagnola.

Il protagonista è il liscio, proposto sia nella sua forma classica sia in evoluzioni contemporanee capaci di unire generazioni diverse. Il format mescola la forza delle orchestre dal vivo con le coreografie dei professionisti e il ritmo del "disco-liscio" nei DJ set, offrendo una visione dinamica e festosa della tradizione romagnola.

Il programma si articola in tre serate

Domenica 21 giugno: Il gran finale della Notte Rosa inizia alle 18:00 con l’Orchestra Santa Balera. Alle ore 21:00 spazio al concerto dell'Orchestra Roberta Cappelletti, seguito alle 23:00 da un DJ set conclusivo.

Lunedì 22 giugno: Serata focalizzata sul folklore con ballerini folk, l'energia delle fruste e la Parata delle Scuole di Ballo. La musica live è affidata all'Orchestra La Storia di Romagna. In chiusura DJ set dalle 23:00.

Martedì 24 giugno: Ultimo appuntamento con l'Orchestra Luca Bergamini (ore 21:30) per un finale che vira verso atmosfere caraibiche, chiudendo la rassegna con un DJ set tematico dedicato ai ritmi latini.

La manifestazione è curata da Materiali Musicali e Sirene Danzanti.

Un’occasione per celebrare la passione per il ballo in tutte le sue forme.

Orario: domenica dalle ore 18.00 inizio spettacoli alle 21 / 21.30 circa e dj set dalle 23.

Ingresso libero Info: [email protected]







LA NOTTE ROSA DEI CENTO GIORNI IN FESTA

da giovedì 18 a sabato 20 giugno 2026

Torre Pedrera di Rimini - via San Salvador (Bagno 65) e Piazza Sacchini

La Notte Rosa a Torre Pedrera

Nell’ambito della Notte Rosa, Torre Pedrera propone tre serate di intrattenimento pensate per pubblici diversi. In anteprima, giovedì 18 giugno, dalle 21.00 alle 24.00, si svolge la Notte Rosa Baby, dedicata ai più piccoli, con musica dal vivo e animazione a cura di BimboBell in Piazza Sacchini.

Venerdì 19 giugno, nello stesso orario, la festa prosegue con un concerto dal vivo della Gioel’s Band nell'area del bagno 65.

Sabato 20 giugno sul Lungomare è in programma Incanto Rosa, una serata con spettacoli di magia, musica e momenti di intrattenimento, realizzata in collaborazione con il Comune di Rimini e coordinata da GM Eventi.

Orario: dalle 21.00 alle 24.00 Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera

venerdì 19 giugno 2026

piazzale Pascoli - Viserba Rimini

Comicum - Festival Nazionale del cabaret

Speciale Notte Rosa a Viserba a cura del Comitato Turistico

Serata finale della Terza Edizione di ‘Comicum’, Festival Nazionale del cabaret.

Sul palco salgono sette talentuosi comici provenienti da tutta Italia che, dopo aver superato le selezioni del festival, sono pronti a sfidarsi “a colpi di risate” per conquistare il prestigioso 3° Trofeo Comicum.

Una gara senza esclusione di battute, dove ritmo, ironia e originalità sono gli ingredienti principali dello spettacolo dalle risate!

A decretare il vincitore cìè una giuria qualificata insieme al pubblico, protagonista assoluto della serata: con il proprio voto, gli spettatori contribuiscono infatti all’assegnazione del titolo, diventando parte integrante dello show.

I sette ‘gladiatori’ finalisti sono: Marco De Biase da Origgio (VA), I Bromance da San Marino, Maria Teresa Deligio da Milano, Luca Gardullo da Savignano (RN), Alessio Lupo da Palermo, Andrea Graziani da Forlì e The Hats da Milano.

A condurre la serata sono il direttore artistico Matteo Monì e il performer Amedeo Visconti, pronti ad accompagnare il pubblico in una lunga maratona di comicità.

Ospiti speciali della finale anche i comici Alex De Santis ed Enrico Zambianchi, che arricchscono ulteriormente lo spettacolo.

Ore 21.15 Ingresso libero Info: www.sganassau.it/comicum-festival/

19, 20, 21 giugno 2026

Miramare

La Notte Rosa a Miramare

Il Comitato Turistico di Miramare celebra la Notte Rosa 2026 nella splendida cornice del Lungomare Spadazzi, il nuovo Parco del Mare.

Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, l'intera area si trasformerà in un centro di festa, artigianato e intrattenimento per tutte le età.

Per l'intera durata dell'evento, il lungomare ospiterà un mercatino artigianale di espositori locali, ideale per una passeggiata tra creatività e tipicità. Ecco il programma completo:

>venerdì 19 giugno: La serata si sdoppia per accogliere grandi e piccini. Sul palco la Massimo & Diana Band per gli amanti del ballo liscio tradizionale, mentre i più piccoli potranno divertirsi con il magico spettacolo di Marco Merlino.

>sabato 20 giugno: Una giornata ricca di appuntamenti dal mattino a notte fonda:

All'alba: Se ami le emozioni che solo le prime luci del mattino sanno regalare, non puoi perdere il nostro appuntamento speciale all’alba. Immagina il silenzio della spiaggia, il riflesso del sole che sorge sull’Adriatico e la tua tavola da SUP (Stand Up Paddle) che scivola sull’acqua calma: un’attività accessibile, divertente e rigenerante, ideale per iniziare la giornata in totale armonia con il mare. Dopo la pagaiata, ti offriamo una colazione super sulla sabbia per goderti il risveglio della riviera in compagnia.

Dalle ore 21:00: Il Parco del Mare si anima con lo spettacolo INCANTO ROSA, dove artisti di strada, giocolieri e spettacoli di tessuti aerei creeranno un'atmosfera magica. In contemporanea, sul palco l'intrattenimento continua con uno spettacolo di cabaret (con artisti e ballerini) e la musica della Enzo Della Rosa Band per scatenarsi con i balli di gruppo.

Ore 22:30: Il cielo di Miramare si illuminerà con il grande spettacolo dei Fuochi d'Artificio, visibili presso i bagni 138-139-140.

>domenica 21 giugno: Il weekend di festa si chiude con due diverse proposte musicali per soddisfare tutti i gusti. Sul palco ci saranno Lara & Jerome con una serata dedicata alla migliore musica folk romagnola, affiancata da un secondo appuntamento interamente incentrato sui ritmi travolgenti della Musica latina.

Ore 21

19, 20, 21 giugno 2026

Rivazzurra

La Notte Rosa a Rivazzurra

In occasione della Notte Rosa, Rivazzurra si anima con tre giornate all’insegna del divertimento, della musica e dello shopping, trasformandosi in un punto di incontro vivace e coinvolgente per residenti e turisti.

Venerdì 19 giugno il calendario degli eventi si apre con una serata accompagnata da musica diffusa e dal mercatino allestito presso l’Ex Colonia Enel, pensato per offrire un percorso tra prodotti artigianali e curiosità.

All’interno del programma si inserisce anche il Festival Internazionale del Folklore, che riunisce oltre 25 scuole di danza provenienti da diversi Paesi europei ed extraeuropei, tra cui Messico, Israele e Ucraina. L’iniziativa è organizzata in due sessioni (19-20 giugno e 22-23 giugno) e prevede la partecipazione di circa 800-1000 persone per ciascuna sessione. Un'occasione per festeggiare lo spirito della Notte Rosa attraverso la musica e il ballo di diversi paesi del mondo.

Sabato 20 e Domenica 21 giugno la festa prosegue con nuova energia. La musica continua a fare da colonna sonora alle serate, mentre il mercatino si snoda tra Via Trapani e Via Mantova, trasformando le strade in un vivace percorso tra shopping, colori e sapori.

Sabato 20 giugno dalle ore 21:00 il Lungomare si anima con lo spettacolo INCANTO ROSA, dove artisti di strada, giocolieri e spettacoli creeranno un'atmosfera magica.

Ore 21



venerdì 19 giugno 2026

via Brindisi, 20 - Rivazzura di Rimini

Notte Rosa Beach Party by Carnaby

Come ogni anno il Carnaby festeggia la Notte Rosa con un doppio party:

Prima parte: dalle 21:30 alle 24:00

"Carnaby Beach Party" a ingresso gratuito presso il COCOBEACH bagno 106B, con animazione, palco, ledwall, dj set, gadget gratuiti e cocktail bar.

Seconda parte: dalle 24:00 alle 4:00

"Notte Rosa Club Party" c/o Carnaby, con DJ Set by Dylan, Siick Boy, Dani B, Polcap + Special Guest.

Music styles: dance hits - reggaeton – urban latin pop - tech house - edm - party music - r’n’b

retro vintage revival - pop remix - trap - italodisco

Navetta gratuita per il ritorno (area Rimini e Riccione)

Info: https://www.carnaby.it/eventi-estate.html#/

19-20 giugno 2026

Viserbella di Rimini

La Notte Rosa a Viserbella

Speciale Notte Rosa a cura del Comitato Turistico

In occasione della Notte Rosa, Viserbella propone un calendario ricco di appuntamenti pensati per coinvolgere i partecipanti di tutte le età.

Venerdì 19 giugno si tiene una serata di animazione al Bagno 50, mentre sabato 21 giugno al Bagno 47 si svolge un’altra serata all’insegna della musica e dell’intrattenimento.

Tutte le serate di animazione iniziano alle ore 21, offrendo ogni sera un’opportunità diversa per stare insieme e vivere appieno l’energia e il fascino estivo di Viserbella.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/ViserbellaVacanze/



19-21 giugno 2026

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

La Notte Rosa a Marebello

Musica e spettacolo speciale Notte Rosa

Ore 21

19 e 20 giugno

Parco del mare, Bellariva

Fuera Satellite

La notte Rosa a Bellariva

Il Parco del Mare ospita Fuera Satellite, un format coinvolgente che unisce musica, energia e socialità, trasformando il lungomare in uno spazio vivo e dinamico.

Ore 21



19-21 giugno 2026

Rivabella

La Notte Rosa a Rivabella

19 giugno: Mercatino

20 giugno: Schiuma Party

21 giugno: Musica con Orchestra Mario Monti

Ore 21





sabato 20 giugno 2026

piazzale Pascoli - Viserba Rimini

I Melardot

Speciale Notte Rosa a Viserba

In occasione della Notte Rosa il Comitato Turistico di Viserba propone una serata di musica dal vivo con 'I Melardot' in piazzale Pascoli. Il Lungomare invece si anima con lo spettacolo INCANTO ROSA, dove artisti di strada, giocolieri e spettacoli creeranno un'atmosfera magica.

Ore 21.30 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba/

sabato 20 e domenica 21 giugno 2026

piazzale Kennedy, ex cinema Astoria, parco XXV Aprile, Rimini Terme – Rimini

Giornata Internazionale dello Yoga: Benessere e consapevolezza in città

In occasione della Notte Rosa, Rimini celebra la Giornata Internazionale dello Yoga con un'iniziativa, in collaborazione con Rimini Terme, dedicata alla promozione di stili di vita sani attraverso un programma di attività yoga aperte e accessibili a tutti, nel weekend del solstizio d'estate.

Il programma prevede diverse sessioni di pratica guidata condotte dagli insegnanti del team Yoga in Viaggio, coordinati dalla fondatrice Manuela Ronci. Le lezioni si articoleranno tra Rimini Terme, Piazzale Kennedy, la Piazza sull’Acqua ed ex Cinema Astoria.

Particolare rilievo sarà dato alla giornata di domenica 21 giugno, quando Rimini si unirà simbolicamente a oltre 190 Paesi nel mondo per celebrare lo yoga come strumento di condivisione, partecipazione e benessere interiore.

Partecipazione gratuita previa iscrizione obbligatoria tramite form da compilare su: www.yogainviaggio.it

domenica 21 giugno 2026

piazza Pascoli - Rimini Viserba

La Notte Rosa dei piccoli: K Pop Magic Show

A cura del Comitato Turistico di Viserba

Una serata dedicata al divertimento di grandi e piccoli.

K Pop, le amatissime star dei ragazzi, sono protagoniste di uno show coinvolgente fatto di musica, giochi, balli, canti e incredibili numeri di giocoleria.

Un'esplosione di allegria dove tutti possono partecipare, cantare a squarciagola, ballare sulle hit più amate e divertirsi con tante attività interattive e momenti di animazione.

Risate, emozioni e tanta magia vi aspettano per una notte speciale da vivere insieme. Da non perdere l'occasione di incontrare le K Pop e diventare protagonista di una festa indimenticabile.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba/

LA NOTTE ROSA NEI PARCHI DIVERTIMENTO

19-21 giugno 2026

Italia in Miniatura, via Popilia 239 – Rimini

Italia in Miniatura: la Spiaggia di Rimini diventa rosa!

Per la "Notte Rosa 2026" la sabbia della Spiaggia di Rimini in Miniatura diventa rosa e si riflette sull'Adriatico. Veri fiori rosa fanno capolino fra le miniature e le fontane davanti alla grande facciata del parco zampilleranno acqua color rosa.

Ingresso a pagamento Info: www.italiainminiatura.com

Dal 19 al 21 giugno 2026

Via Cardano, 15 – Rimini, Rivazzurra

K-pop Tribute

La Notte Rosa a Fiabilandia

Dal 19 al 21 giugno, il parco tematico Fiabilandia ospita tre giornate interamente dedicate al fenomeno musicale del K-pop. L'appuntamento è fissato per le ore 20:30 presso il Teatro delle Fiabe, dove si terranno spettacoli dal vivo, sessioni di musica da cantare e ballare in gruppo e momenti di incontro in cui il pubblico potrà scattare foto con gli artisti.

Ingresso a pagamento. Info: www.fiabilandia.it/spettacoli-eventi

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

lunedì 15 giugno 2026

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Dialoghi sulla democrazia. Nascita della Repubblica

A ottant’anni dalla nascita delle istituzioni democratiche nel nostro Paese (1946-1948), l’Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Rimini e la Bilioteca Gambalunga propongono un ciclo di lezioni magistrali rivolte all’intera cittadinanza in cui riflettere su alcuni aspetti storici nodali alle origini della nostra Repubblica, a partire dall’interrogativo sulle conseguenze per il nostro Paese, e più in generale per l’Europa, dell’essere usciti da una guerra segnata dalla violenza dei massacri nazifascisti e dei bombardamenti aerei angloamericani. L’appuntamento della settimana:

>lunedì 15 giugno, ore 17.30, Sala della Cineteca

Anna Chimenti e Maria Natale presentano La Costituzione è donna. Le conquiste per la parità di genere dal 1946 a oggi (Carocci, 2025)

in dialogo con Antonella Baccarini

Ore 17.30 Info: 0541 24730; 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it/

lunedì 15 giugno 2026

Area Settebello, via Roma, 70 – Rimini

a7b - Area Eventi Settebello

L’Area Settebello continua la sua programmazione con una serie di appuntamenti tra teatro, libri, musica e gioco.

Lunedì 15 giugno dalle ore 20:00 con la Game Night, una serata di giochi da tavolo all’aperto organizzata da The Rainbow Players: cena alle 20:00 e inizio giochi alle 21:00.

Durante tutte le serate è attiva l’Area Food a7b, con proposte gastronomiche pensate per ogni momento, dall’aperitivo alla cena.

Orario: alle 21. Info: 345 5784423 www.facebook.com/areasettebello



lunedì 15 giugno 2026

Cineteca comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini

Parla con lei. Sapienza contro violenza

Dodicesima edizione della rassegna letteraria promossa dal Coordinamento Donne Rimini.

Con questa manifestazione si vogliono divulgare opere sui temi del femminismo e dei diritti delle donne, oltre ad offrire spunti di riflessione su argomenti sempre attuali.

Ecco nel dettaglio gli incontri:

>lunedì 15 giugno alle 17, nella Cineteca della Biblioteca Gambalunga, Anna Chimenti e Maria Natale presentano “La Costituzione è donna. Le conquiste per la parità di genere dal 1946 a oggi” (Carocci 2025), un saggio sulle lotte affrontate e sui traguardi conquistati dalle donne per affermarsi nella società, a partire dal dopoguerra. Le autrici ne discuteranno insieme ad Antonella Baccarini. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea.

Ore 17 Ingresso libero Info: www.facebook.com/casadelledonnerimini/





martedì 16 giugno 2026

Arena Francesca da Rimini - centro storico

SGR Live

In Musical by Collettivo 11 - From Kalokairi with Love

Al via la quinta edizione di SGR Live, la rassegna di spettacoli dal vivo promossa dal Gruppo SGR.

Il primo appuntamento è un musical ambientato su un’isola greca, con una storia che intreccia preparativi di matrimonio e vicende personali. Protagonista è una giovane donna che, alla vigilia delle nozze, cerca risposte sulla propria identità e sul suo passato. Accanto a lei, una madre indipendente e non convenzionale, mentre l’arrivo di persone legate a esperienze passate riporta alla luce ricordi, relazioni e decisioni irrisolte. Tra amicizie, incontri e cambiamenti familiari, lo spettacolo sviluppa temi come amore, libertà e ricerca delle proprie origini.

Ore 21. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/GruppoSGR

16, 19, 21, 24 giungo 2026

Giardino BIMBY, viale Ortigara, 35 - Rimini San Giuliano

Sere d’Estate al Giardino Bimby

Il programma di eventi al Giardino Bimby propone una serie articolata di appuntamenti tra spettacoli, musica dal vivo, dj set e cinema all’aperto, per serate estive all’insegna dell’intrattenimento.

Il 24 giugno appuntamento con “Notti da protagonisti”: Spettacoli di arte varia che vedono coinvolti i giovani talenti di Mondo REC tra musica dal vivo, storytelling, giocoleria e proiezioni. Al centro della serata anche lo short film "Battito – Il Ritorno", realizzato dai ragazzi e ambientato a Rimini: un racconto di crescita, amicizia e riscatto.

La programmazione musicale dal vivo è presente anche il 21 giugno con i “NEIDA Live” in concerto, teen-band prodotta da Mondo REC, che unisce musica e narrazione cinematografica. I live portano sul palco un repertorio originale e raccontano, attraverso canzoni e performance, il percorso artistico dei giovani musicisti, già al centro di una serie di produzioni audiovisive.

Il 19 giugno è dedicato ai DJ set.

Il calendario comprende anche una sezione cinematografica all’aperto: il 16 giugno viene proiettato “Il cielo che si spegne nel mare”.

Ore 21.15 Ingresso libero

mercoledì 17 giugno 2026

Arena Francesca da Rimini - centro storico

SGR Live

Filippo Malatesta - La Fata. Tributo a Bennato

Un viaggio musicale in chiave acustica nel repertorio di Edoardo Bennato, reinterpretato con arrangiamenti raffinati e sonorità intimiste da Filippo Malatesta.

Sul palco un ensemble di musicisti che unisce voce, archi e strumenti acustici per restituire nuove sfumature ai brani del cantautore.

La band è composta da: Filippo Malatesta (voce, chitarra acustica, armonia kazoo e tamburello); Marco Giorgi (piano e cori); Alessandro Tommasi (basso); Aldo Maria Zangheri (viola); Gionata Costa (violoncello).

Ore 21. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/GruppoSGR

mercoledì 17 giugno 2026

Palazzo del Fulgor, Via Giuseppe Verdi 16 - Rimini

La cultura non serve a niente. Parliamone

Inspirational Talk a cura del Piano Strategico

Tre Inspirational Talk per portare in città idee, esperienze e prospettive, capaci di alimentare il confronto sul futuro culturale del territorio.

Secondo appuntamento mercoledì 17 giugno con ‘Industrie culturali e sviluppo del territorio’

Le industrie culturali e creative come motore di innovazione e crescita economica territoriale.

Iscrizione su: https://docs.google.com/forms/

Ore 18 Ingresso libero su iscrizione www.facebook.com/laboratorioapertoriminitiberio

fino al 20 giugno 2026

Admiral Art Hotel, via Pascoli, 145 – Rimini

28ª Coppa delle Sei Nazioni di Scacchi per Ciechi e Ipovedenti

Torneo europeo dedicato agli scacchisti con disabilità visiva

L’Associazione Scacchisti Ciechi e Ipovedenti Italiani (ASCID) organizza la 28ª Coppa delle Sei Nazioni di Scacchi per Ciechi e Ipovedenti, prestigioso torneo internazionale che per la prima volta si svolge in Italia.

Per una settimana Rimini ospita le rappresentative nazionali di diversi Paesi europei, diventando il punto di riferimento continentale degli scacchi per persone con disabilità visiva.

L’evento coniuga sport di alto livello, inclusione, cultura e cooperazione internazionale, portando in Italia una delle più importanti manifestazioni europee dedicate agli scacchisti ciechi e ipovedenti.

La manifestazione si svolge all’Admiral Art Hotel di Rimini, che ospita gli incontri di gara, la cerimonia inaugurale e la cerimonia conclusiva di premiazione.

Info: www.facebook.com/ASCId1972

mercoledì 17 giugno 2026

piazzetta Teatini - Rimini centro storico

Intrecci spaziali

Rimini celebra la Giornata mondiale del Rifugiato con “Intrecci spaziali”, l’evento promosso dal Comune di Rimini in una location inedita e dal forte valore simbolico: la Piazzetta Teatini, spazio urbano collocato tra Diocesi e Prefettura, luogo che rappresenta in modo concreto il dialogo tra istituzioni, comunità e percorsi di accoglienza.

L’iniziativa è realizzata insieme a Diocesi, Prefettura, Università di Rimini e ai progetti SAI di Rimini e Riccione, con l’obiettivo di riportare al centro i temi dell’inclusione e della partecipazione.

Lo spirito dell’edizione 2026 è racchiuso nelle parole del manifesto: inclusione, diritti e comunità. Un messaggio che trova forma nel lavoro quotidiano degli operatori e delle operatrici dei progetti SAI ordinario e MSNA, impegnati nel costruire una comunità capace di “abitare insieme” e di riconoscere il valore sociale dell’accoglienza.

Il pomeriggio offre musica, animazioni, laboratori e attività curate dalle associazioni del territorio, oltre alla possibilità di ristoro nei locali della Piazzetta Teatini, che hanno aderito e collaborato all’iniziativa.

Il momento centrale è lo svelamento dell’opera pubblica permanente di ERON, “Sacro cuore”: un intervento artistico che l’autore definisce “un’opera simbolica dalla forte carica emotiva, che invita a riflettere in modo poetico su libertà, accoglienza, flussi migratori e discriminazioni”.

Orario: dalle ore 17 Info: www.facebook.com/IntrecciSpaziali

giovedì 18 giugno 2026

Arena Francesca da Rimini - centro storico

Uno Bianca, Memoria e Verità

Torna a Rimini, a oltre trent'anni di distanza, la memoria della banda della Uno Bianca.

L'Arena Francesca da Rimini ospita il convegno "Uno Bianca, Memoria e Verità", organizzato dal Comune di Rimini.

Sul palco, tra gli altri, il sostituto procuratore Daniele Paci, che coordinò le indagini sfociate negli arresti, e Luciano Baglioni, attualmente Sostituto Commissario della Polizia di Stato in congedo (all’epoca ispettore di polizia) tra i protagonisti di quella difficile stagione investigativa.

Al convegno interviene anche Giuseppe Chicchi, già sindaco di Rimini negli anni in cui quei crimini insanguinarono la città.

A moderare il dibattito è Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale.

I saluti dell'Amministrazione comunale sono portati dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dall'assessore alla legalità Francesco Bragagni.

Ore 20.30 Ingresso libero



giovedì 18 giugno 2026

Teatro del Seminario, via Covignano, 265 – Rimini

L’umano che resta. Come le tecnologie possono cambiare ciò che siamo

Un ciclo di incontri promosso dall’associazione Roveto Ardente APS insieme all’ISSR “A. Marvelli” della Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro.

Tre serate per riflettere in modo critico e accessibile sull’impatto delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale sulla vita delle persone, sulle relazioni, sul pensiero e sull’identità.

L’appuntamento della settimana: “Il pensiero che si impoverisce”

Che cosa accade alla mente e alla coscienza nell’ecosistema dell’IA

Relatore: Silvano Tagliagambe, filosofo della scienza, in dialogo con Davide Arcangeli

Ore 21 Ingresso: libero Info: 0541 751367 www.issrmarvelli.it

dal 18 al 21 giugno 2026

Rimini, palestre varie

Finali Nazionali Pallacanestro UISP

A cura di UISP

Le palestre Belluzzi A e B, Bertola, Carim, Casadei, Corpolò, Di Duccio, Einaudi, Einstein, Itis, Lombardini, Marco Polo, Media Fermi, Rodari, Serpieri, Sforza, Spadarolo ospitano le finali Uisp di Basket organizzate da UISP Nazionale.

Info: www.uisp.it/pallacanestro2/pagina/rimini26

venerdì 19 giugno 2026

Rimini, Befane Shopping Centre

Samurai Jay

Meet & Greet alle Befane Shopping Centre nel week-end della Notte Rosa

Le Befane Shopping Centre di Rimini ospitano uno degli artisti emergenti della scena urban italiana. Venerdì 19 giugno alle ore 16 è in programma un incontro con Samurai Jay, che sarà presente per un meet & greet con il pubblico, con possibilità di foto e autografi.

Samurai Jay si è fatto conoscere dal grande pubblico con il brano “Ossessione”, presentato al Festival di Sanremo, e ha recentemente pubblicato l’album “Amatore”, da cui è tratto il singolo “Flamenco paranoia”.

Ore 16.00





venerdì 19 giugno 2026

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Omaggio a Enzo Jannacci – con i Naviganti

Un viaggio musicale scanzonato e intimo, con le cover riarrangiate dei brani più amati di Enzo Jannacci (come Vengo anch'io. No, tu no, Silvano, El purtava i scarp del tennis e Faceva il palo), alternate a storie e aneddoti sullo spirito poetico e surreale del cantautore, che ha raccontato con ironia il mondo degli ultimi e dei sognatori.

Con: Max Betti (chitarra, bandjo e voce), Stefano Muccioli (chitarra e voce), Andrea Rossi (basso e voce) e Mauro Mussoni (percussioni e voce).

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 327 4115353 www.facebook.com/parcodegliartistirimini

venerdì 19 giugno 2026

Lapidario del Museo della Città – Rimini

Oltre la verità: autori e storie italiane tra politica e attualità

Rimini torna a riflettere sui nodi della storia e della società contemporanea con il ciclo di incontri “Oltre la verità”, promosso dal Comune di Rimini.

Tre appuntamenti tra maggio e giugno porteranno in città autori e giornalisti che hanno indagato le zone d’ombra della politica e dell’Italia recente.

Venerdì 19 giugno si tiene l’incontro con il giornalista Paolo Berizzi, che presenta “Il libro segreto di Casapound”. L’incontro è moderato da Carlo Cavriani.

Ore 20.30 Info: www.facebook.com/RiminiMusei

19 e 20 giugno 2026

Palazzo del Fulgor - Rimini centro storico

Libri felliniani da queste parti

Nell'ambito di Libri da queste parti si tiene la presentazione dei lavori dedicati a Federico Fellini, in collaborazione con la Biblioteca Gambalunga. Per i dettagli sui singoli appuntamenti consultare il programma sottostante. Gli appuntamenti della settimana:

>venerdì 19 giugno, Palazzo del Fulgor, Salottino – ore 17:30

Frank Burke

Like being in a Fellini movie conferenza

a seguire, brindisi con Frank Burke

Prenotazione obbligatoria max 40 persone su [email protected]

>sabato 20 giugno, Palazzo del Fulgor, Salottino – ore 17:30

Laura Gramuglia

A Rimini con Federico Fellini. Viaggio fantastico tra sogno e memoria (Perrone, 2026)

In dialogo con Marco Leonetti a seguire, brindisi con l’autore

Prenotazione obbligatoria max 40 persone su [email protected]

Info: https://fellinimuseum.it/critica-2-2-2/

da sabato 20 a domenica 28 giugno 2026

Fiera di Rimini - via Emilia, 155 – Rimini

Ginnastica in Festa

Evento agonistico di ginnastica. Nazionali Summer Edition 2026

Manifestazione sportiva di grande rilievo nazionale, organizzata da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia.

L’evento propone dieci giorni di gare, esibizioni e attività per tutti.

Uno degli eventi più attesi e partecipati nel panorama del movimento della ginnastica italiana.

Orario: dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18

Ingresso a pagamento Info: www.ginnasticainfestarimini.it

sabato 20 giugno 2026

Circolo Velico Riminese, Via Destra del Porto, 147/A – Rimini

Rimini - Fano

Manifestazione Velica del Diporto

Regata e veleggiata con partenza dalle acque antistanti al Porto Canale di Rimini, fino a Fano, con navigazione lungo costa.

Ore 9 Info: 0541 51227 www.facebook.com/circolo.velicoriminese

sabato 20 giugno 2026

Parco degli Artisti (Palco Il Casotto Live), via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Summer Special Sciok

Rassegna comico teatrale delirante

La rassegna dedicata al divertimento, è accompagnata dalla conduzione di Sergio Casabianca, che guida il pubblico in un appuntamento ricco di comicità.

Ospiti della serata sono Roberto De Marchi e Francesco Gobbi, due artisti capaci di portare in scena stili diversi ma ugualmente efficaci.

Roberto De Marchi, milanese, muove i suoi primi passi nel mondo del cabaret nel 1983, esibendosi sui palcoscenici di due storici locali meneghini, il Derby Club e il Ca’ Bianca. Da lì inizia un percorso artistico che lo porta a calcare alcuni tra i più noti palchi comici della televisione italiana. Negli anni Duemila si dedica anche alla radio, partecipa a diversi film e consolida la propria esperienza comica prendendo parte a programmi di successo come Bulldozer, Colorado Cafè Live e, nel 2016, al talent show Eccezionale Veramente su LA7.

Accanto a lui c'è Francesco Gobbi, artista cesenate che conquista il pubblico con uno stile originale e autentico, fatto di poesie e monologhi in lingua romagnola e italiana, proposti con grande simpatia e sensibilità. La sua capacità di raccontare il quotidiano con ironia e personalità rende ogni sua esibizione un momento unico, in equilibrio tra comicità, tradizione e osservazione della realtà.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 327 4115353 www.facebook.com/parcodegliartistirimini

domenica 21 giugno 2026

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Rock ‘n’ Sunday Effemme Live

Un concerto al tramonto per concludere insieme, nel verde della periferia, il weekend della “Notte rosa”, con i grandi successi degli Anni '60-'70-'80 interpretati in acustico da Filippo Montesi e Francesco Montesi.

Ore 20 Ingresso a pagamento Info: 327 4115353 www.facebook.com/parcodegliartistirimini/

domenica 21 giugno 2026

Museo Nazionale del Motociclo, via Casalecchio 58/n – Rimini

Mostra scambio estiva al museo del Motociclo

Appuntamento per gli appassionati del settore motoristico delle due ruote d’epoca.

Nel mercatino, è possibile trovare moto e cicli d’epoca, ricambi, riviste specializzate, foto, poster e modellismo.

In estate è un’occasione per visitare il Museo Nazionale del Motociclo, il primo in Italia aperto al pubblico, dove si può ripercorrere la storia di questo fantastico mezzo a due ruote.

Ingresso gratuito al mercatino, 5€ per ingresso al Museo.

Orario: 8.30-12.30; 14.30-18.30 Ingresso: alla mostra scambio ingresso libero; visita al Museo a pagamento Info: www.museomotociclo.it/

lunedì 22 giugno 2026

Arena Francesca da Rimini - centro storico

SGR Live

Ladies Zeppelin - Tributo ai Led Zeppelin

Uno spettacolo che rende omaggio ai Led Zeppelin attraverso il primo tributo europeo tutto al femminile, capace di reinterpretare i brani del leggendario quartetto inglese, dalle hit più celebri alle gemme meno conosciute.

Sul palco un quartetto di musiciste – Ella Liguori, Silvia Wakte, Camilla Missio e Cristina Atzori – che porta in scena una versione del sound zeppeliniano, rivisitato in chiave contemporanea.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/GruppoSGR

lunedì 22 e martedì 23 giugno 2026

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Gianluca Gotto - Questione di Karma

Il Parco degli Artisti di Rimini ospita Gianluca Gotto, che torna dal vivo con il nuovo talk “Questione di Karma”. Un appuntamento pensato per accompagnare il pubblico in una riflessione profonda sul dolore, sulla sofferenza e sulla possibilità concreta di trasformare la propria vita attraverso nuove consapevolezze.

Al termine dell’incontro è previsto anche il firmacopie con l’autore, un momento speciale per incontrare Gianluca Gotto da vicino. Biglietti disponibili su TicketOne.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini



fino al 30 giugno 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all'Astoria

Il programma di eventi all’ex cinema Astoria si caratterizza per la sua varietà, offrendo incontri che spaziano dall’artigianato, al movimento, alla narrazione, all’improvvisazione e alle attività creative per bambini. Tra gli appuntamenti della settimana:

>Giovedì 18 giugno, dalle 17:30 alle 19:30, spazio al confronto e alla progettazione partecipata con “A Rimini la cultura passa da te”, una serie di incontri diffusi nei quartieri di Grotta Rossa, Covignano e Lagomaggio. L’iniziativa invita cittadine e cittadini a riflettere insieme sul futuro della cultura e della città, attraverso ascolto, dialogo e immaginazione condivisa.

>Venerdì 19 giugno, dalle 18:00 alle 23:00, l’Astoria Hub ospita una serata culturale multidisciplinare realizzata in collaborazione con diverse realtà del territorio. Il programma comprende mostre fotografiche e artistiche, proiezioni di cortometraggi e performance teatrali, valorizzando il lavoro di giovani artisti emergenti e associazioni locali in un contesto aperto e dinamico.

>Sabato 20 giugno, dalle 11:00 alle 12:15, si tiene una lezione di Hatha Yoga sulla percezione degli opposti con Manuela Ronci; domenica 21 giugno, nello stesso orario, Elisa Carlini guida un incontro di Hatha Yoga tradizionale incentrato sul silenzio interiore. Entrambe le esperienze si inseriscono nel clima speciale della Giornata Internazionale dello Yoga e della Notte Rosa.

>Lunedì 22 giugno, sempre dalle 18:30 alle 20:30, tornano gli appuntamenti di (K)not a Crochet Club, momenti gratuiti, autogestiti e aperti a tutti, dedicati alle arti tessili e alla socialità creativa. Un’occasione informale per incontrarsi, condividere competenze e trascorrere del tempo insieme in un ambiente accogliente.

Programma completo su: https://ilpalloncinorosso.it/astoria/

Ingresso libero Info: [email protected]



fino a settembre 2026

Spiaggia di Rimini, Bagni 42, 53 e 54, 60 di Marina Centro e Bagno 53 Viserbella

1° Campionato Foot Table Città di Rimini

La spiaggia di Rimini ospita, fino a settembre, la prima edizione del Campionato di Foot Table, l'innovativa disciplina che sta conquistando il litorale. L'evento, governato dalla International Federation of Foot Table (World Foot Table), si articola in un fitto calendario di appuntamenti distribuiti tra Marina Centro e Viserbella:

Marina Centro: 11 date ogni MERCOLEDI' dedicate alla modalità "Giallo" (torneo con rotazione dei partner).

Viserbella: 7 date a coppie fisse ogni LUNEDI' e 3 date riservate alla categoria Over 40.

La competizione non è solo un momento di sport e intrattenimento estivo, ma una vera e propria sfida agonistica: il ranking ufficiale servirà infatti a premiare il "Re di Rimini" e a selezionare i migliori atleti che rappresenteranno il territorio nei prossimi Campionati Nazionali e Internazionali. Un'occasione per scoprire dal vivo uno degli sport più dinamici e spettacolari della stagione balneare 2026.

Info: https://www.instagram.com/foot_table_rimini/

MERCATINI ESTIVI

Tutti i venerdì fino al 4 settembre 2026

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo.

Non mancherà lo spazio 'I venerdì d'Arte’, a cura dell'associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli. L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Ore 18.00 Ingresso libero Info: 0541 781108 www.cocap.it/it/mercati/

fino all’11 settembre 2026

Rimini

Mercatini estivi e Sagre locali

Cento giorni in festa





Marina centro:

Sagra estiva di artigianato artistico

Rimini, viale Vespucci

Ogni giovedì dalle 18 alle 24 - dal 4 giugno al 10 settembre 2026

Con musica e intrattenimento

Torre Pedrera:

'Mercatorre', mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

via Tolmetta (e parte di via Brava fino a via Harar)

Ogni lunedì dalle 19.00 alle 23.00 - dal 1° giugno al 14 settembre 2026

'Mercamare' mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

Lungomare, via San Salvador

Ogni venerdì dalle 19.00 alle 23.00 - dal 5 giugno al 4 settembre 2026

Mercabimbi, il mercatino dei bambini

piazza Sacchini

22 giugno - 13 luglio e 24 agosto 2026

Viserba:

'Mercatino degli Artigiani'

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle 18 alle 23.30 - dal 2 giugno all'8 settembre 2026

Viserbella:

'Viserbella Street Market'

via Porto Palos tra i bagni 43 e 47

Tutti i giovedì dalle 20.00 alle 24 - dal 28 maggio all'10 settembre 2026

Rivabella:

Mostra dell'artigianato 'Hand Made. Con le Mani’

piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle 18 alle 23,30 – dal 12 giugno al 4 settembre 2026

Marebello:

Mercatino di artigianato e collezionismo

Ex Colonia Enel

Ogni mercoledì dalle 17 alle 24 - dal 17 giugno al 9 settembre 2026

Rivazzurra:

Art'Ingenio - Fiera dell'artigianato e collezionismo

Mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

viale Mantova

Ogni lunedì dalle 17 alle 24 - dall'8 giugno fino al 7 settembre 2026 e dal 30 maggio al 1° giugno

Bancarelle al mare - Sagra dei mestieri

Mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

Ex Colonia Enel

Ogni venerdì dalle 17 alle 24 – dal 19 giugno fino all'11 settembre 2026

Bellariva:

Mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

piazzale Gondar

Ogni domenica dalle 17 alle 24 - dal 28 giugno al 30 agosto 2026

Miramare:

'Fiera mercato artigianale di Miramare'

Lungomare Spadazzi

Ogni martedì dalle 16.30 alle 23.30 - dal 2 giugno all'8 settembre 2026

con musica e intrattenimento dalle 21 alle 23

'La Fiera di Miramare', mercatino tradizionale

viale Oliveti - lato mare

Ogni giovedì dalle 17 alle 24 - dal 4 giugno al 10 settembre 2026

'Festa dei Balocchi', mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia

viale Oliveti - lato mare

Ogni lunedì dalle ore 18 - dal 15 giugno al 31 agosto 2026