Rimini, una settimana di grandi eventi: festival internazionali, musica, sport e cultura

Dall’Italian Global Series Festival a Cartoon Club, passando per concerti, sport, rievocazioni storiche e appuntamenti estivi in centro e sul mare

Si apre una nuova settimana densa di appuntamenti e proposte, capaci di raccontare le varie anime della città e intercettare i gusti e gli interessi più diversi, tra festival internazionali, concerti, sport, eventi enogastronomici e per le famiglie.

Fino all’11 luglio prosegue l’Italian Global Series Festival, rassegna dedicata alle serie televisive, con eventi tra Rimini e Riccione. Questa sera alla Corte degli Agostiniani in programma la conversazione con Lino Banfi, protagonista amatissimo del cinema e della televisione italiana che in questa occasione riceverà anche il premio Maximo Excellence Award. Grande attesa sabato 11 luglio per Richard Gadd, autore del successo planetario Baby Reindeer e per la pluripremiata artista americana Natasha Lyonne, fra i protagonisti della cerimonia di chiusura al teatro Galli, con red carpet alle 19.30.

Dalle serie tv al teatro contemporaneo: il 9 luglio il Teatro Galli ospita Ali Chahrour con When I Saw the Sea, appuntamento in collaborazione tra la rassegna Percuotere la mente e Santarcangelo Festival. Lo spettacolo celebra le lotte e la resilienza delle lavoratrici domestiche migranti in Libano: attraverso musica dal vivo, danza e testimonianza, la scena diventa spazio di memoria, resistenza e celebrazione della vita.

Nel fine settimana torna P.assaggi DiVino, in programma il 10 e 11 luglio alla Piazza sull’acqua, a due passi dal Ponte di Tiberio. La manifestazione enologica riminese, giunta alla 24ª edizione, invita a scoprire cantine locali, olio extravergine d’oliva e piatti tipici del territorio, trasformando il centro storico in un percorso serale tra sapori, degustazioni e convivialità.

Dal 12 luglio prende avvio uno degli appuntamenti più attesi dell’estate riminese: Cartoon Club, Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, Fumetto e Games, giunto alla 42ª edizione. Fino al 19 luglio la città si riempie di proiezioni, incontri, mostre, masterclass, cosplay, concerti e iniziative dedicate alla cultura pop. Il festival coinvolge il centro storico, Piazzale Fellini, musei e spazi all’aperto. Tra i protagonisti John Nevarez, Giorgio Cavazzano e numerosi artisti legati al mondo dell’animazione e del fumetto. Come di consueto la zona mare sarà al centro dell’animazine dal 16 al 19 luglio con RiminiComix, Cosplay Convention, spettacoli musicali, ospiti internazionali e la suggestiva alba cosplay in spiaggia.



Dal 6 luglio Rimini ospita l’Art Nouveau Week, la manifestazione internazionale dedicata allo stile Liberty che, attraverso visite guidate ed eventi culturali, valorizza il patrimonio architettonico e artistico del primo Novecento. Il tema dell’edizione 2026, “Il Mare”, esplora il legame tra arte, paesaggio, turismo e modernità nell’epoca Liberty. L’evento si apre il 6 luglio a Villa Embassy con la presentazione di un francobollo commemorativo dedicato all’Art Nouveau in Italia, accompagnata da materiali celebrativi distribuiti al pubblico.



Sport ancora protagonista con i Campionati Italiani di Danza Sportiva – Sport Dance, in Fiera fino al 12 luglio e con i Campionati Italiani 2026 di Pattinaggio artistico a rotelle, in programma fino a domenica. In pista al Palazzetto dello Sport non solo le categorie più giovani, ma anche pluricampioni mondiali come Roberta Sasso e Gherardo Altieri De Grassi, Tommaso Cortini e Micol Mills (campioni mondiali in carica), José Enrico Inglese e Angelica Polli.

Tanti gli appuntamenti musicali che accompagneranno l’intera settimana. Da segnalare Affacciati alla finestra: Per Elisa, in calendario martedì 7 luglio all’Ospedale Infermi di Rimini. L’appuntamento, inserito nella Sagra Musicale Malatestiana sezione Armonie di cura è un’esperienza che unisce musica, parola e racconto personale. Giulia Vazzoler porta in scena il proprio debutto editoriale e discografico, trasformando il pianoforte in una voce narrativa capace di dialogare con le pagine del memoir. L’iniziativa, promossa da AIL Rimini e Donatori di Musica, ha anche un forte valore umano: regalare a pazienti, familiari e cittadini un momento di bellezza e condivisione in un luogo normalmente legato alla cura e alla fragilità.

E ancora: l’8 luglio l’Arena Francesca da Rimini ospita SGR Live con Gloria & The Doctors, tra blues, jazz, gospel e funk. Giovedì 9 luglio Sergio Casabianca e Le Gocce propongono Così Celeste, tributo a Zucchero con i brani più celebri dell’artista. Il 10 luglio al Parco degli Artisti arriva il Pennabilli Social Club con una festa latina ispirata alle atmosfere del Buena Vista Social Club, mentre l’11 luglio lo stesso spazio propone Swing & Smile con Sergio Casabianca e la band del Maestro Dino Gnassi. Negli stessi giorni, i suggestivi spazi della Biblioteca fanno invece da cornice agli appuntamenti musicali del 10 e 11 luglio, ospitando le esibizioni del Gruppo Corale e Strumentale Laura Benizzi, de La Bottega delle Voci e del Chorus Marignanensis per la rassegna Voci nei Chiostri. Il 12 luglio i Giardini dei Palazzi dell’Arte accolgono Swing Out Summer, progetto che unisce jazz dal vivo e lindy hop.

Il 14 luglio, alla Corte degli Agostiniani, il festival Crossroads porta a Rimini la sassofonista americana Lakecia Benjamin con il progetto Phoenix.

Tra i consueti appuntamenti estivi, alla Corte degli Agostiniani prosegue la rassegna di Cinema sotto le stelle: tra i titoli in programma questa settimana Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, Il bene comune di Rocco Papaleo, Palazzina Laf di Michele Riondino, The Drama – Un segreto è per sempre di Kristoffer Borgli.

Ogni sera per tutta l'estate,il lungomare si accende di magia: la caratteristica facciata moresca dell’ex Oriental Park — mitico locale da ballo inaugurato nel 1948 e simbolo della Dolce Vita riminese negli anni '50 e '60 — diventa il palcoscenico a cielo aperto di un innovativo artwork multimediale, con tre repliche ogni sera, dalle ore 21:30 alle ore 00:30.

Non mancano gli appuntamenti letterari e di approfondimento. L’8 luglio, al Lapidario del Museo della Città, Omero sotto le stelle invita a riscoprire la modernità dei poemi omerici attraverso letture e riflessioni.



Il 9 luglio, nella Corte della Biblioteca Gambalunga, la rassegna Libri quasi dimenticati propone il racconto di opere letterarie da parte di scrittrici contemporanee. Il 14 luglio torna anche Parla con lei. Sapienza contro violenza, con un incontro dedicato a lingua, femminismo e istituzioni, a partire dalla figura di Alma Sabatini.

La settimana prevede anche rievocazioni storiche. Venerdì 10 luglio il centro storico si trasforma nella Rimini del Rinascimento con il Corteo Storico di Sigismondo Pandolfo Malatesta, una ricostruzione suggestiva che parte dal Ponte di Tiberio, attraversa i luoghi simbolo della città malatestiana e culmina al Tempio Malatestiano, tra abiti d’epoca, figuranti, combattimenti scenici e spettacoli di fuoco.



Numerosi sono anche gli appuntamenti pensati per vivere la città nelle sere d’estate.

Ogni mercoledì il centro storico ospita la Rimini Shopping Night, con negozi aperti, visite guidate, musica, food e musei visitabili in orario serale. In contemporanea, al Mercato Coperto torna La Magnèda, cena collettiva con piatti preparati dagli operatori del mercato.

La città è animata anche dai tanti mercatini estivi: dall’artigianato serale in Piazza Tre Martiri ai “Ricordi in Soffitta” per bambini in Piazza Cavour, dal mercatino del venerdì sera in centro alle numerose mostre mercato nei quartieri balneari, da Torre Pedrera a Miramare.



Sulla spiaggia continuano gli appuntamenti con i fuochi d’artificio l’8 luglio a Rivazzurra e il 14 luglio a Miramare, mentre l’11 luglio, ai bagni 35-37, torna la rassegna “Aspettando il Papa” che propone una serata di musica e condivisione in vista della visita del Santo Padre prevista per il 22 agosto.

Gli appuntamenti

martedì 7 luglio 2026

Ospedale Infermi di Rimini (Atrio esterno delle Scale C e D), viale Luigi Settembrini, 24 – Rimini

Affacciati alla finestra: Per Elisa

Sagra Musicale Malatestiana - Armonie di cura

Per Elisa non è un semplice concerto né una classica presentazione editoriale, ma un'esperienza cross-mediale che unisce il debutto editoriale e discografico di Giulia Vazzoler.

Sul palco, la musica e la parola diventano protagoniste di un dialogo serrato, moderato da Francesca Cesaretti. Il pianoforte non funge da intermezzo, ma risponde, commenta e amplifica il racconto che emerge dalle pagine del libro.

Ogni brano in programma è la chiave d'accesso a un capitolo del memoir, un percorso che intreccia la biografia artistica e umana di Vazzoler con una profonda riflessione sul ruolo del musicista oggi.

L’intento è cercare un ponte tra l'alta cultura e il pubblico contemporaneo, trasformando il recital in una narrazione e offrendo al pubblico una nuova chiave di lettura sia per pagine celebri del repertorio, sia per le sfide dell'essere artista nel nostro tempo.

L’evento è promosso da Ail Rimini e Donatori di Musica che dal 2020 portano una volta all’anno il concerto di musica classica nell’atrio esterno dell’Ospedale Infermi di Rimini, con la finalità di regalare a pazienti e cittadini un momento di bellezza, condivisione e solidarietà.

Il concerto si tiene all’aperto, tra la Scala C e la Scala D dell’Ospedale Infermi di Rimini, trasformando il parcheggio in una sala da concerto, grazie alla collaborazione dello staff tecnico dell’ospedale.

E' possibile seguire il concerto anche a distanza, grazie alle riprese di Roberto Bonfantini per Icaro Tv, con video in diretta o differita sulla pagina Facebook AIL Rimini ODV.

Ore 18 Ingresso gratuito senza prenotazione

Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/2026/affacciati-alla-finestra-elisa

giovedì 9 luglio 2026

Rimini, Teatro Amintore Galli

Ali Chahrour: When I Saw the Sea

Percuotere la mente (Sagra Musicale Malatestiana) e Santarcangelo Festival

La piattaforma multidisciplinare che porta le più innovative proposte di teatro e danza internazionali giunge alla 56° edizione e porta anche a Rimini le sue proposte.

Sul palco del teatro Galli, il coreografo e danzatore libanese Ali Chahrour celebra le lotte e la resilienza delle lavoratrici domestiche migranti in Libano, trasformando la memoria in un canto di resistenza. In scena, tre interpreti raccontano le proprie storie e quelle di molte altre donne, in bilico tra una terra in fiamme e il Mar Mediterraneo, unico orizzonte di libertà. Un potente viaggio che intreccia musica dal vivo e danza in una ribelle celebrazione della vita.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 626185 [email protected] www.santarcangelofestival.com

da venerdì 10 a sabato 11 luglio 2026

Piazza sull'acqua - Rimini centro storico

P.assaggi DiVino

La 24ª edizione della kermesse vinicola riminese vi aspetta per un viaggio nel gusto. Sarà possibile scoprire circa 30 cantine locali, assaporare l'olio extravergine d'oliva e deliziarsi con i piatti tipici del territorio nella piazza food. Un'esperienza enogastronomica da non perdere.

Orario: dalle ore 19 in poi Ingresso gratuito + degustazioni a pagamento

Info: 342.7776231 www.stradadeivinidirimini.com



fino all’11 luglio 2026

Rimini, Cinema Fulgor, Teatro Galli e Corte degli Agostiniani

Italian Global Series

IGSF - la rassegna internazionale delle serie televisive

Dopo una prima edizione che ha coinvolto produzioni da tutto il mondo, l’Italian Global Series torna a Rimini e Riccione, confermando la Romagna come epicentro della cultura e del turismo audiovisivo. L'evento trasforma l'estate romagnola in un palcoscenico globale, unendo storie, talenti e visioni in un racconto collettivo che coinvolge produzioni da tutto il mondo.

La rassegna internazionale dedicata alla serie tv, diretta dal critico Marco Spagnoli e promossa dall'Associazione Produttori Audiovisivi (APA) con il supporto del Ministero della Cultura della SIAE e di AGIS, propone anteprime, incontri con attori e registi, eventi aperti al pubblico e nuove sezioni dedicate anche ai più piccoli.

L'evento raccoglie l'eredità delle dieci edizioni del Roma Fiction Fest con l'obiettivo di offrire un'edizione rinnovata e in linea con le moderne modalità di fruizione e dei nuovi contenuti.

L’edizione 2026 estende il proprio raggio d'azione a tutte le professioni della serialità, celebrando l'intera filiera creativa: dalla sceneggiatura alla composizione musicale, dai costumi alle scenografie, fino alla creazione di complessi universi narrativi. Valorizzando i talenti dietro le quinte, la manifestazione si conferma una piattaforma d’eccellenza e un punto di incontro imprescindibile per il mercato audiovisivo nazionale e internazionale.

Gli eventi a Rimini si tengono principalmente tra 3 e 6 luglio in sedi come Teatro Galli, Cinema Fulgor, Corte degli Agostiniani e Teatro degli Atti, oltre alla serata di chiusura dell’11 luglio al Teatro Galli.

Lunedì 6 luglio ore 21.15 alla Corte degli Agostiniani è prevista la conversazione con Lino Banfi, uno degli appuntamenti serali con il pubblico inseriti nella sezione degli eventi speciali.

Il festival si conclude sabato 11 luglio al Teatro Galli che ospita la cerimonia finale con la consegna dei premi, diretta dal noto regista televisivo Duccio Forzano (Eurovision, Che tempo che fa) e condotta dallo showman Sergio Friscia, con Matilde Gioli, madrina del Festival. Si tratta del momento conclusivo della manifestazione, dedicato alle premiazioni del Concorso internazionale e agli Excellence Award, con la presenza di alcuni degli ospiti più rappresentativi dell’edizione. Protagonisti della serata, Richard Gadd, autore del successo planetario Baby Reindeer, e della pluripremiata artista americana Natasha Lyonne. (19:30 Red Carpet e ore 20:30 Cerimonia di chiusura)

Per info e per la registrazione ai diversi appuntamenti: https://italianglobalseriesfestival.it/calendario-eventi/ Ingresso libero.

dal 12 al 19 luglio 2026

Rimini, centro storico e Piazzale Fellini

Cartoon Club - 42° edizione

Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, Fumetto e Games - Riminicomix e Cosplay Convention

42ª edizione del principale appuntamento estivo dedicato al cinema d’animazione, al fumetto e alla pop culture in generale.

Tra il mare e il centro storico – spaziando tra arene all’aperto, musei, biblioteche e gallerie d’arte – un ricco programma di iniziative tingerà tutta la città delle mille sfumature della cultura pop: 200 cortometraggi animati, anteprime cinematografiche, workshop creativi, masterclass, incontri con autori e artisti di rilievo internazionale e mostre. Tra queste, un’esposizione dedicata a John Nevarez, ospite della kermesse, visual development artist di Spider-Man: Into the Spider-Verse, Coco, Inside Out e tante altre perle dell’animazione.

Dal 16 al 19 luglio, Piazzale Fellini si animerà a festa, anche quest’anno, con il grande raduno rivolto agli appassionati di comics, anime, videogiochi e serie TV, che ogni anno accoglie editori, artisti, venditori di gadget e fumetti, aree tematiche ed emozionanti spettacoli.

Le serate del Show & Music Stage ospiteranno concerti di artisti italiani e internazionali come Mai dire Goku, uno show live con band e dj set costruito attorno alle sigle di anime e cartoni che sono state colonna sonora di un’intera generazione, i Raggi Fotonici, storici autori di musiche per i cartoni animati (Gumball, Fairy Tail, Digimon Adventure) che festeggiano i 30 anni di attività e i 25 dal loro primo live, avvenuto proprio a RiminiComix, e Mika Kobayashi, cantautrice e pianista giapponese, una delle voci più iconiche della musica anime, che salirà sul palco con uno spettacolo speciale in collaborazione con Tetsuro Shimaguchi, coreografo delle scene di arti marziali di Kill Bill di Tarantino e molti altri film, e il suo gruppo di marzialisti Samurai Artist Kamui. Infine, gran chiusura domenica con Generazione Vanni, uno show unico per cantare a squarciagola tutte le sigle che ami di più, dagli anni ’90 a oggi, con l’iconica voce di Giorgio Vanni… e poi scatenarsi a colpi di cassa in quattro con il DJ Set “Alla DiscoTEKa” di Daniel Tek.

Grande protagonista, come sempre, il Cosplay (dal 16 al 19 luglio), grazie a una delle più rilevanti convention in Italia, che avrà il suo culmine nel pomeriggio di sabato 18 luglio con il contest ufficiale.

Inoltre, per la prima volta a Rimini, sarà possibile assistere a Crossover Wrestling, l’unico show di wrestling cosplay in Italia.

Tra gli appuntamenti più suggestivi, la più grande alba cosplay d’Italia: un evento unico che, la mattina del 18 luglio, riunirà centinaia di cosplayer e appassionati per una foto collettiva in riva al mare, alle prime luci del giorno, trasformando la spiaggia di Rimini in un palcoscenico straordinario tra fantasia e realtà.

Ospite d’onore di quest’anno è Giorgio Cavazzano, uno dei grandi maestri del fumetto europeo, celebre per aver rivoluzionato il linguaggio disneyano con uno stile dinamico e cinematografico.

All’arte del maestro Cavazzano è dedicata, inoltre, una mostra dal titolo “Giorgio Cavazzano, il segno di un maestro” che ne ripercorre la carriera, sottolineando come si è evoluto il suo segno, da sperimentatore del linguaggio disneyano a punto di riferimento per gli autori più giovani, grazie a numerose tavole originali messe a disposizione da collezionisti privati e a chicche uniche provenienti dall’archivio di Cavazzano. Presso il Museo della città di Rimini, dal 12 luglio al 6 settembre, saranno esposti disegni tratti da storie iconiche come Topolino - Minni in “Casablanca”, parodia del celebre film, Topolino e il segreto del castello, la prima storia a bivi Disney, Topo Maltese, l’omaggio al marinaio di Hugo Pratt, e Zio Paperone e l'avventura in Formula Uno, tra i massimi esempi dello stile del disegnatore tra gli anni Settanta e i primi Ottanta, e Anderville, primo capitolo della rivoluzionaria serie Mickey Mouse Mystery Magazine. Inoltre, una rassegna di copertine, pagine dei suoi personaggi extra disneyani e una sezione dedicata a Topolino presenta: La Strada, storia tratta dall'immortale pellicola di Fellini, imprescindibile nella città del grande regista.

Durante la serata di sabato 18 luglio, Cavazzano riceverà il Premio alla Carriera per la Letteratura a Fumetti, riconoscimento che il festival assegna ogni anno ai grandi maestri del nostro tempo che hanno segnato la storia e l’evoluzione dell’arte disegnata. In quell’occasione, per celebrare il maestro verrà messa in scena una lettura scenica di Topolino presenta: La Strada, in collaborazione con il Fellini Museum.

Info: 0541 784193 www.cartoonclubrimini.com



fino a domenica 12 luglio 2026

Rimini Fiera, Via Emilia 155 – Rimini

Sport Dance

Campionati Italiani Danza Sportiva

Danza sportiva, spettacolo, gare e molto altro. Competizioni coinvolgenti ed emozionanti sia per gli atleti FIDS che per il pubblico spettatore, che può assistere alle performance di tutte le specialità della danza sportiva in occasione dei Campionati Italiani di categoria.

Ingresso a pagamento Info: 0541 744111 www.federdanza.it/gare/eventi/manifestazione



fino al 12 luglio 2026

Rimini, Palasport Flaminio

Campionati Italiani 2026 di Pattinaggio artistico a rotelle

In attesa dei World Skate Games, i "Giochi Mondiali" degli sport su rotelle, che si terranno dal 2 al 18 ottobre ad Asunciòn (Paraguay), la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha scelto Rimini come sede dei Campionati Italiani 2026 - Categorie C/Y/J/S , la competizione più attesa e prestigiosa dell'intero calendario sportivo, che per gli atleti rappresenta anche il principale metro di qualificazione per le categorie selettive (Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior).

Per quasi tre settimane, la pista romagnola sarà il palcoscenico di una sfida di altissimo livello tecnico ed emozionale, dove i migliori atleti italiani si contenderanno il titolo nazionale e il pass per la convocazione iridata.

Non si tratta di una semplice passerella, ma della competizione con il livello tecnico più alto al mondo. Con il consolidamento del sistema di punteggio Rollart, la sfida si giocherà sui dettagli infinitesimali. I giudici valuteranno con estremo rigore la qualità dei passaggi di transizione, la profondità dei fili e l’interpretazione artistica. In pista non solo le categorie più giovani, ma anche pluricampioni mondiali come Roberta Sasso e Gherardo Altieri De Grassi, entrambi impegnati nella Solo dance e come tandem nelle Coppie danza. Gioca invece in casa sia la talentuosa Coppia artistico Senior composta da Tommaso Cortini e Micol Mills (campioni mondiali in carica), sia quella formata da José Enrico Inglese e Angelica Polli.

Le gare vedranno gli atleti impegnati nelle specialità di: Libero, Coppie artistico, Solo dance e Coppie danza e Inline categorie Allievi (solo per Inline), Cadetti, Jeunesse, Juniores e Seniores in programma a Rimini.

Info: www.fisr.it/calendario/event/2381.html

martedì 14 luglio 2026

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico

Crossroads: Lakecia Benjamin Phoenix

Crossroads Jazz e Altro in Emilia Romagna è un festival itinerante che si svolge su tutto il territorio della Regione Emilia Romagna, ed è una delle maggiori iniziative europee in quest’ambito. Con circa 70 appuntamenti (che coinvolgono circa 500 musicisti) dal 3 marzo al 31 luglio, la 27a edizione della kermesse distribuirà musica su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna, facendo tappa in oltre venti comuni. Primo degli appuntamenti riminesi il 14 luglio con il progetto “Phoenix” alla Corte degli Agostiniani. Culla del jazz e ancora oggi suo cuore pulsante, dagli Stati Uniti provengono le forme più veraci delle musiche di ispirazione afroamericana oltre che le più audaci e attuali ricombinazioni stilistiche. Lo si nota chiaramente nella vigorosa impronta coltraniana, proiettata verso il futuro, di sassofonisti come Lakecia Benjamin. La talentuosa sassofonista e compositrice salirà sul palco riminese accompagnata da una formazione composta da Oscar Perez al pianoforte e tastiere, Elias Bailey al contrabbasso e Quentin Baxter alla batteria.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: 0544 405666; 338 2273423 www.crossroads-it.org/speaker/lakecia-benjamin-phoenix/

Il calendario giorno per giorno

fino al 26 agosto 2026

Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli - centro storico

Agostiniani 2026

Cinema sotto le stelle

Tornano “Gli Agostiniani”, la rassegna cinematografica estiva promossa dalla Cineteca del Comune di Rimini, che da oltre vent’anni trasforma la corte dell’ex convento di via Cairoli 42 in un’arena di immagini, storie e visioni.

Anche quest'anno viene proposta una selezione di film della stagione appena conclusa. Si rinnova l’adesione al progetto Cinema Revolution e si arricchisce il programma con film del Fellini Award 2026 dedicati a Wes Anderson, senza dimenticare le collaborazioni con Mare di Libri e Cartoon Club.

Un appuntamento estivo dedicato agli amanti del grande cinema in una delle location più suggestive della città. Gli appuntamenti della settimana:

>martedì 7 luglio

Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)

di Paul Thomas Anderson (USA 2025, 162’). Ingresso libero

>mercoledì 8 luglio Cinema Revolution

Il bene comune di Rocco Papaleo (Italia 2026, 103’)

>giovedì 9 luglio La giusta distanza

Palazzina Laf di Michele Riondino (Italia / Francia 2023, 99’). Ingresso libero

>domenica 12 luglio

The Drama – Un segreto è per sempre (The Drama)

di Kristoffer Borgli (USA 2026, 105’)

Ore 21.30 Info: 0541 704494; 793640; 793824 (sera) www.facebook.com/cineteca.rimini



lunedì 6 luglio e dall'8 al 14 luglio 2026

Sedi varie – Rimini

Art Nouveau Week

L'Art Nouveau Week è una manifestazione internazionale annuale dedicata alla corrente Liberty in tutte le sue forme, promossa dall'associazione Italia Liberty e curata da Andrea Speziali. L'evento si svolge tra l'8 e il 14 luglio, in oltre 300 città del mondo, per celebrare la nascita di grandi maestri dello stile come Giuseppe Sommaruga, Gustav Klimt, Otto Wagner e Giovanni Michelazzi. Tema centrale dell’edizione 2026 sarà “Il Mare”, elemento simbolico che attraversa l’immaginario Liberty europeo e che diventa filo conduttore di un racconto dedicato al rapporto tra arte, paesaggio, turismo e modernità tra fine Ottocento e primi decenni del Novecento. Il programma si focalizza su visite guidate alla scoperta del patrimonio architettonico e su eventi collaterali volti a valorizzare i capolavori del modernismo ancora visibili nelle città.

L'ottava edizione della manifestazione si apre a Rimini già lunedì 6 luglio presso la storica Villa Embassy (viale Amerigo Vespucci, 33), dove alle ore 11:00 si terrà la cerimonia di presentazione di un nuovo francobollo ordinario dedicato a "L’Art Nouveau in Italia", emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, appartenente alla serie tematica 'Le Eccellenze del Patrimonio Culturale Italiano'. La partecipazione è libera e ai presenti saranno omaggiati cataloghi, manifesti, cartoline e poster d’arte, realizzati in occasione dell’emissione filatelica e dell’annullo speciale dedicato all’evento.

Info: https://italialiberty.it/



dal 6 all’8 luglio 2026

Cinema Teatro Tiberio – Rimini Borgo san Giuliano

Gioia Mia

Rassegna Accadde Domani 2026 e Progetto Gemme 2026

Da lunedì 6 a mercoledì 8 luglio (lunedì e mercoledì ore 21, martedì ore 17) ritorna, dopo la vittoria ai David di Donatello (miglior esordio alla regia e migliore attrice ad Aurora Quattrocchi), per le rassegne Accadde Domani 2026e Progetto Gemme 2026, il film Gioia Mia di Margherita Spampinato con Marco Fiore, Aurora Quattrocchi e Martina Ziami.

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



martedì 7 luglio 2026

Giardino BIMBY, viale Ortigara, 35 - Rimini San Giuliano

Sere d’Estate al Giardino Bimby

Il programma di eventi al Giardino Bimby propone una serie articolata di appuntamenti tra spettacoli, musica dal vivo, dj set e cinema all’aperto, per serate estive all’insegna dell’intrattenimento.

Il calendario comprende anche una sezione cinematografica all’aperto: martedì 7 luglio viene proiettato “Il cielo che si spegne nel mare”.

Ore 21.15 Ingresso libero



martedì 7 e mercoledì 8 luglio 2026

Cinema Teatro Tiberio – Rimini Borgo san Giuliano

Sciatunostro

Rassegna Accadde Domani 2026 e Progetto Gemme 2026

Martedì 7 luglio (ore 21) e mercoledì 8 luglio (ore 17) per le rassegne Accadde Domani 2026 e Progetto Gemme 2026, è in cartellone il film ‘Sciatunostro’ di Leandro Picarella con Giovanni Cardamone, Ettore Pesaresi, Pino Sorrentino e Teresa Randazzo.

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



Tutti i mercoledì fino al 26 agosto 2026

Centro storico – Rimini

Rimini Shopping Night

Tutti i mercoledì d'estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi, per serate all’insegna dello shopping, food, musica, mercatini, arte, eventi e cultura.

Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico.

Un’occasione per vivere la città nelle sere d’estate e visitare le bellezze artistiche con l'apertura serale dei Musei (ore 21 – 23). L’evento è coordinato da Cna Rimini.

VisitRimini propone per l’occasione mercoledì sera dalle 21 la visita guidata alla città: “Le meraviglie di Rimini”, con partenza dal Visitor Center in Corso d’Augusto 235. Le guide turistiche accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei luoghi più suggestivi di Rimini.

Info: www.facebook.com/riminishoppingnight

il mercoledì fino al 26 agosto 2026

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico

La Magnèda

Cena al mercato coperto di Rimini nei mercoledì d'estate

Torna la nona edizione delle Cene al Mercato Coperto, dove gli operatori preparano e servono pietanze preparate dal vivo con i propri prodotti.

Le cene, allestite fino a 200 posti a sedere, sono allietate da intrattenimento musicale.

L’iniziativa si svolge in concomitanza con la Rimini Shopping Night con l’apertura serale dei negozi in centro storico.

Orario: 18-23 cena a pagamento Info: 0541 53898 www.mercatocopertorimini.it



mercoledì 8 luglio 2026

Lapidario del Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini

Omero sotto le stelle

A cura di Marinella De Luca

Sei serate per riscoprire Omero non come autore del passato, ma come straordinario interprete dell’animo umano, ancora capace di parlare alle inquietudini, ai desideri e alle speranze del nostro presente. Un percorso tra letteratura, mito e riflessione, alla scoperta dei grandi temi dell’esistenza.

Ogni serata sarà un’occasione per ascoltare, comprendere e riscoprire la straordinaria modernità dei poemi omerici attraverso racconti, letture e commenti.

Il titolo richiama l’atmosfera degli incontri estivi all’aperto e la dimensione originaria della poesia epica, nata per essere ascoltata e condivisa.

Sotto il cielo dell’estate, Omero torna così a essere una presenza viva: una voce antica e insieme vicinissima, capace di illuminare ancora oggi le profondità dell’esperienza umana.

L’appuntamento della settimana è mercoledì 8 luglio con l’incontro dal titolo ‘Tante lacrime, una lacrima. Il pianto come linguaggio dell’anima’.

Ore 21 Ingresso libero Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it/eventi/omero-sotto-stelle



mercoledì 8 luglio 2026

Arena Francesca da Rimini - centro storico

SGR Live

Gloria & The Doctors - New Orleans and Rural Blues

Gloria and the Doctors, formazione composta da Gloria Turrini, Simone Scifoni e Riccardo Ferrini, rappresenta una realtà consolidata nella scena musicale italiana, capace di partire dalle radici del blues per aprirsi a contaminazioni di jazz, gospel e funk.

Al centro del progetto spicca la voce di Gloria Turrini, un contralto potente e ricco di sfumature che restituisce nuova vita alla tradizione musicale afroamericana.

Il loro spettacolo alterna momenti intimi e melodici a passaggi energici e coinvolgenti, attraversando ballad evocative e groove ipnotici.

Le esperienze dei tre musicisti, arricchite da importanti collaborazioni nazionali e internazionali, danno forma a un linguaggio musicale maturo e personale.

Ne nasce un live coinvolgente e raffinato, capace di emozionare e sorprendere, confermando la band come una delle proposte più interessanti del panorama contemporaneo.

Ore 21 Ingresso libero Info: https://www.facebook.com/GruppoSGR

mercoledì 8 luglio 2026

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Convention 2026 di Confartigianato Emilia-Romagna

Il futuro è un'arte umana. Talento, ricerca e tecnologia nella cultura del fare

“Il futuro è un'arte umana. Talento, ricerca e tecnologia nella cultura del fare” è il tema della Convention 2026 di Confartigianato Emilia-Romagna.

Ospite d’onore è Al Bano, protagonista di un momento speciale pensato per condividere con il pubblico la sua storia, la sua esperienza e il suo legame profondo con il talento, il lavoro e la cultura italiana.

L’evento è a ingresso gratuito ma è necessario prenotare il proprio posto facendo riferimento all’Associazione provinciale di Confartigianato del proprio territorio. Gli indirizzi si trovano a questo link https://www.confartigianato-er.it/dove-trovarci/

Per i giornalisti che intendono partecipare si può effettuare la prenotazione scrivendo a: [email protected]

Ore 17 Ingresso gratuito su prenotazione Info: www.riminipalacongressi.it/calendario/2026



mercoledì 8 luglio e martedì 14 luglio

Bagni 112-113 di Rivazzurra e Bagni 138-140 di Miramare - Rimini

Fuochi d'artificio

La magia della luce, effetti scenici di illuminazione in grado di stupire e lasciare a bocca aperta grandi e piccoli: sono i Fuochi d'artificio, ancora protagonisti di grandi spettacoli organizzati dai Comitati Turistici Locali sulla spiaggia di Rimini. L’appuntamento della settimana:

mercoledì 8 luglio ai bagni 112-113 di Rivazzurra

martedì 14 luglio ai bagni 138-140 di Miramare

Ore 22.30



giovedì 9 luglio 2026

Rimini, vecchio Cinema di San Vito, Parco Elsa Morante - Peter Pan di Gaiofana, Corte degli Agostiniani

La giusta distanza

Continua la rassegna cinematografica itinerante promossa dall’Assessorato alla Legalità del Comune di Rimini, in collaborazione con l’Osservatorio sulla criminalità organizzata della Provincia di Rimini e la Cineteca comunale.

L’iniziativa porta il cinema nei quartieri come occasione di incontro e confronto su temi di interesse pubblico quali giustizia, diritti, legalità, lavoro e inclusione sociale. Le proiezioni si svolgono in spazi all’aperto e luoghi di comunità, con momenti di approfondimento realizzati insieme a realtà del territorio impegnate nella promozione dei diritti e della cittadinanza attiva, come Caritas Rimini, Avvocato di Strada Rimini e il Progetto Legalità e Sicurezza sul Lavoro. L’appuntamento della settimana è giovedì 9 luglio alla Corte degli Agostiniani, via Cairoli 40, Rimini, con Palazzina LAF (Michele Riondino, 2023 – 99 min) Taranto, 1997. In collaborazione con progetto Legalità e Sicurezza sul lavoro

Ore 21 Ingresso libero Info: www.osservatoriolegalita.rn.it



giovedì 9 luglio 2026

Rimini, Corte della biblioteca Gambalunga

Libri quasi dimenticati

Romanzi e saggi intramontabili narrati da scrittrici contemporanee.

Nel mese di luglio, la Corte della Biblioteca ospita cinque appuntamenti serali in cui scrittrici contemporanee riportano alla luce romanzi e saggi intramontabili, offrendo nuove chiavi di lettura a opere preziose del panorama letterario. L’appuntamento della settimana:

giovedì 9 luglio

Silvia Bottani racconta Il Nuovo Sesso: Cowgirl, di Tom Robbins

Tutti gli incontri iniziano alle ore 21:00 con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info: 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it/

giovedì 9 luglio 2026

Spiaggia di Rimini, bagno La Community 27

CoRNer on the beach

La rassegna promossa da CoRNer – Informagiovani del Distretto di Rimini, in collaborazione con RI3 – Rete Imprese Innovative e Inclusive e con gli stabilimenti balneari del territorio.

Una rassegna estiva diffusa insieme agli operatori della spiaggia, trasformando questi luoghi in spazi di dialogo, partecipazione e cittadinanza attiva, per parlare di relazioni, digitale, sport e benessere.

Il tema del primo appuntamento sarà "Dis-Connessioni. Digital detox e nuove forme di relazione": un'occasione per interrogarsi sul rapporto con smartphone e tecnologie, ma soprattutto per raccontare esperienze che rimettono al centro le relazioni, la lettura, il volontariato, la creatività e l'incontro tra persone. Interverranno giovani rappresentanti di CDP Macondo APS, Freemind, Cooperativa sociale Comunità Papa Giovanni XXIII – Area Prevenzione, Mare di Libri e sarà presentato anche il progetto "P-arte di te" di Altrocanale e Fondazione San Giuseppe.

Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio al Rivazzurra Village e sarà dedicato al tema "Giovani, sport, benessere e inclusione".

Oriaio: dalle 18 alle 20. La partecipazione è libera e gratuita.

giovedì 9 luglio 2026

Giardino dell'ISSR Marvelli, via Covignano, 265 – Rimini

Serate al Colle. Tra Cinema, storie e stelle

L’Associazione “Roveto Ardente”, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli”, la Biblioteca diocesana “Emilio Biancheri”, il Servizio diocesano per le Arti “La Spina nel Fianco”, il Cinema Tiberio, l’Associazione di promozione sociale Notorius Rimini Cineclub, il Cartoon Club – Festival internazionale del cinema d’animazione, fumetto e games, con il patrocinio del Comune di Rimini, promuove la seconda edizione della rassegna estiva Serate al Colle – Tra cinema, storie e stelle.

Sei appuntamenti sotto il cielo più alto della città, all’insegna dell’arte, del cinema e della poesia per raccontare l’umano, immersi nel verde del colle di Covignano. In caso di pioggia le serate si terranno nel Teatro interno del Seminario. L’appuntamento della settimana

>giovedì 9 luglio ore 21

Dal muro alla tavola disegnata: Giotto, san Francesco e il fumetto contemporaneo

Ingresso gratuito www.rovetoardente.it/progetti/serate-al-colle-2026



giovedì 9 luglio 2026

Arena Francesca da Rimini - centro storico

SGR Live

Sergio Casabianca - Così Celeste. Tributo a Zucchero

Un omaggio a Zucchero Fornaciari, con i suoi brani più amati e iconici: da 'Senza una donna' a 'Dune mosse', da 'Così celeste' a 'Baila Morena'... e tanti altri successi che hanno fatto la storia della musica.

Ogni canzone è reinterpretata da Sergio Casabianca e Le Gocce, che rendono ogni loro concerto un’esperienza da non perdere.

Un live classico della band e al tempo stesso uno spettacolo ogni volta nuovo, capace di regalare al pubblico una serata magica.

Ore 21. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/GruppoSGR

tutti i giovedì dal 2 luglio al 27 agosto 2026

Bagno 133 - Rimini Miramare

Laboratorio di uncinetto sulla spiaggia

Un laboratorio sulla spiaggia dedicato alla realizzazione di borse da mare, guidati dall’esperta della Merceria Adriana di Miramare e dalla titolare del bagno, Marina Nanni.

Il corso ha un costo di 10 euro, pari al materiale necessario, ed è disponibile su richiesta anche in altri giorni.

Un’attività di mindfulness creativa che, tra mare e tramonti, invita a rallentare, ridurre lo stress e coltivare la manualità attraverso il ritmo lento e ripetitivo dell’uncinetto.

Orario: dalle ore 17.30 alle ore 19.30 Partecipazione a pagamento



venerdì 10 luglio 2026

Rimini centro storico

Rimini Rinascimentale: Corteo Storico di Sigismondo Pandolfo Malatesta

Il centro storico di Rimini si prepara a fare un salto indietro nel tempo. A partire dalle ore 21:00, le vie cittadine saranno animate da un suggestivo corteo storico dedicato a una delle figure più celebri e affascinanti della storia romagnola: il signore di Rimini, Sigismondo Pandolfo Malatesta.

L'evento, nato dalla stretta collaborazione culturale tra le città di Rimini e Gradara, rappresenta il culmine di due anni di rigorosa ricerca filologica e ricostruzione storica. I visitatori potranno ammirare da vicino la fedele riproduzione dell'apparato bellico dell'epoca e degli splendidi abiti nobiliari, specchio esatto di quelli dipinti nei celebri affreschi custoditi all'interno del Tempio Malatestiano.

Il corteo si snoderà attraverso i luoghi simbolo della Rimini malatestiana, offrendo uno spettacolo dinamico e ricco di emozioni.

Il punto di ritrovo e inizio della sfilata sarà lo storico Ponte di Tiberio. Da qui, i figuranti in abiti d'epoca si dirigeranno verso il cuore del potere malatestiano.

Attraversata Piazza Malatesta, il corteo raggiungerà Castel Sismondo, dove il pubblico potrà assistere all'uscita trionfale dal portone della fortezza di un figurante a cavallo nelle vesti di Sigismondo Pandolfo Malatesta, che prenderà la testa della sfilata.

Spettacoli in Piazza Tre Martiri: Il corteo proseguirà fino a Piazza Tre Martiri, dove è prevista una sosta dedicata all'intrattenimento del pubblico. La piazza si accenderà con performance di mangiafuoco e storici combattimenti con le spade.

Al termine degli spettacoli, la sfilata si dividerà in due tronconi. Il gruppo dei nobili si dirigerà direttamente verso il Duomo. Sigismondo, alla guida del corpo degli armati, proseguirà invece in parata fino al superbo Arco di Augusto, per poi fare ritorno verso il centro.

L'ultima tappa dell'evento si terrà sul sagrato del Tempio Malatestiano (Duomo), dove l'intero corteo si ricongiungerà per il saluto finale, celebrando la storia e l'arte di una delle corti più splendide del Rinascimento italiano.

Ore 21.00 Ingresso libero



venerdì 10 luglio 2026

Nodo Territoriale di Salute Marecchiese, via Perticara, 11 – Rimini

Attraversare la Perdita

Un ciclo di incontri per sostenere le persone che stanno attraversando le difficili esperienze di perdita e cambiamento: lutti, perdita del lavoro, malattia, perdita di un animale domestico o altre situazioni che possono generare sofferenza emotiva e senso di smarrimento.

E’ il percorso promosso dagli operatori del Nodo Territoriale di Salute Marecchiese che, dall’ascolto attento dei bisogni emersi nel territorio, che hanno evidenziato la necessità di creare spazi dedicati all’elaborazione delle esperienze di perdita, spesso vissute in solitudine e con difficoltà nel trovare momenti di condivisione, hanno pensato di proporre una serie di incontri con esperti per accompagnare il difficile cammino delle persone che si trovano a dove elaborare la perdita.

Il ciclo di incontri si propone di offrire un ambiente accogliente e protetto, in cui le persone possano esprimere liberamente le proprie emozioni, condividere vissuti e sentirsi comprese. Attraverso il supporto di professionisti, in particolare dello psicologo di comunità, i partecipanti sono accompagnati in un percorso volto a riconoscere e affrontare il dolore, sviluppare risorse personali e ritrovare un equilibrio emotivo.

Gli incontri alternano momenti di ascolto e confronto di gruppo, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per affrontare le diverse fasi del lutto e dei processi di cambiamento. E’ valorizzata la dimensione del gruppo come risorsa, capace di creare connessioni e ridurre il senso di isolamento.

L’iniziativa è aperta a tutti e rappresenta un’opportunità concreta per prendersi cura del proprio benessere emotivo, in un contesto di ascolto, rispetto e condivisione.

Orario: dalle ore 12 alle ore 13.30 Ingresso libero e gratuito

Info: 0541 704685 [email protected]



Tutti i venerdì fino al 28 agosto 2026

piazza Pascoli - Rimini Viserba

Sganassau Cabaret a Viserba

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di cabaret con Sganassau’, prestigiosa kermesse comica a livello nazionale.

Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali.

Ogni appuntamento è condotto dall’Art Director Matteo Monì con One Man Show Amedeo Visconti ed è arricchito con ospiti e performance varie.

Venerdì 10 luglio è ospite Alberto Patrucco, attore comico ben noto alle platee italiane per il suo incontenibile eloquio fondato sull’innata capacità di plasmare il linguaggio e i fatti.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.sganassau.it

venerdì 10 e sabato 11 luglio 2026

Rimini, sedi varie

Voci nei Chiostri

Rassegna promossa da AERCO - Associazione Emiliano-Romagnola Cori (Direttore Artistico: M° Roberto Penta) che da oltre vent’anni porta il canto corale nei luoghi più suggestivi del territorio regionale.

Da giugno a settembre, chiese, chiostri e spazi monumentali della città di Rimini e della sua provincia ospitano nove concerti che vedono protagonisti alcuni tra i più significativi cori del territorio romagnolo, offrendo al pubblico un ricco percorso musicale tra spiritualità, cultura, tradizione e contemporaneità.

Gli appuntamenti della settimana:

venerdì 10 luglio il Gruppo Corale e Strumentale Laura Benizzi A.P.S. diretto da Pietro Ceccarelli anima il Chiostro della Biblioteca; sabato 11 luglio La Biblioteca Gambalunga ospita La Bottega delle Voci di Cattolica diretta da Fabio Mengucci insieme al Coro Marignanensis diretto da Giuliana Capellini. Nella stessa giornata il Chorus Marignanensis offre inoltre un ulteriore momento musicale nel Chiostro della Biblioteca.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.vocineichiostri.it/



venerdì 10 luglio 2026

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Pennabilli Social Club - Festa Latina

Il sodalizio tra Ruben Rojo, argentino e Gildo Montanari, pennese doc, è nato nel 1999 in occasione del festival degli “Artisti di Strada” che si tiene ogni anno a Pennabilli.

Propongono un revival di successi e canzoni portate all’attenzione del pubblico mondiale dal “Buena Vista Social Club”. I brani dei più famosi compositori cubani sono riproposti in una originale chiave timbrica e suonati dal vivo, creando un mix sensuale di allegria e danza.

Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: 327 4115353 (WhatsApp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini

da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026

Sedi dell'ISSR "A. Marvelli" e del Seminario della Diocesi, via Covignano, 259 - Rimini

Estate Dabar

Lo Psicodramma Biblico

Un fine settimana intensivo residenziale dedicato all'incontro con le narrazioni bibliche attraverso la metodologia dello psicodramma.

L'iniziativa propone un percorso di ascolto e condivisione in cui i partecipanti possono esplorare i testi sacri in modo attivo, mettendoli in dialogo con il vissuto personale e le dinamiche relazionali ed emotive. Gli incontri saranno guidati da Claudia Baldassari, teologa, psicodrammatista e consulente familiare.



sabato 11 luglio 2026

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Swing & Smile - Con Sergio Casabianca e la band del Maestro Dino Gnassi

Una serata di pura allegria, con il ritmo swing all’italiana dei brani nazionali più celebri degli Anni ’50, interpretati dalla band del Maestro Dino Gnassi e cantati da Sergio Casabianca, che non farà mancare i momenti di comicità con i suoi frizzanti monologhi di cabaret. Una serata… “vintage”, spumeggiante e originale.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 327 4115353 (WhatsApp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini

sabato 11 luglio 2026

Spiaggia libera e bagni dal 35 al 37 - Rimini Sud

Aspettando il Papa

In vista dell'arrivo del Santo Padre, previsto per il 22 agosto, il Vescovo, la Diocesi di Rimini e Piacere Spiaggia Rimini promuovono la rassegna “Aspettando il Papa”, un ciclo di appuntamenti serali pensato per accompagnare simbolicamente la città verso questo importante momento spirituale e istituzionale.

La rassegna propone tre serate al tramonto, tutte con inizio alle ore 19.00, che uniranno musica, racconti, testimonianze e momenti di condivisione sulla spiaggia, coinvolgendo i visitatori.

L’appuntamento della settimana è:

>sabato 11 luglio 2026 ai bagni 35-36-37, con una serata di musica e intrattenimento.

Ore 19 Ingresso libero Info: www.facebook.com/piacerespiaggiarimini/



sabato 11 e domenica 12 luglio 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Un anno di scuola

Rassegna Accadde Domani e Progetto Gemme 2026

Nell’ambito delle rassegne FICE Accadde Domani 2026 e Progetto Gemme 2026, dedicati al cinema italiano, il Cinema Tiberio propone il nuovo film di Laura Samani Un anno di scuola con Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi, Samuel Volturno e Magnus Krepper.

Dopo il folgorante esordio con Piccolo corpo, la regista e sceneggiatrice Laura Samani porta sul grande schermo (la cui grandezza è necessaria per raccontare questa storia piccola solo nella sua quotidianità) l’adattamento (cofirmato da Elisa Dondi) del romanzo omonimo di Giani Stuparich, che mostra come dal 1909 agli anni Ottanta non sia cambiato poi molto nelle dinamiche fra maschi e femmine in Italia: anche se per ricreare l’anomalia di un’unica ragazza in una classe di soli maschi oggi è stato necessario farne una straniera proveniente da un Paese in cui la parità di genere è un dato reale. Era da tempo che non si vedeva un’adolescenza, in particolare femminile, raccontata come un’occasione di crescita anche dolorosa ma non dolorista, senza risvolti penali, ma certamente non priva di denunce socioculturali. Ed era da tempo che una regia non raccontava così bene una provincia non romana attraverso i suoi giovani e i suoi dialetti, rimanendo anche fedele ad uno slang locale irripetibile altrove.

Il film è in programma sabato 11 luglio alle ore 17 ed ore 21 e domenica 12 luglio alle ore 18.30 e 21, biglietto unico € 3.50 (Promo Cinema Revolution).

Info: www.cinematiberio.it/eventi/unannodiscuola_2/



domenica 12 luglio 2026

Sedi varie – Rimini

Altissime Voci Festival Musicale tra Terra e Cielo

Festival Musicale dedicato ai rondoni e alle loro voci

Altissime voci è un festival che unisce musica corale, arte e divulgazione scientifica, proponendo un percorso di ascolto e relazione tra essere umano e natura urbana. Al centro del progetto c’è il canto – ispirato alle voci dei rondoni – come strumento per riscoprire il legame tra terra e cielo e per sviluppare una maggiore consapevolezza della biodiversità che abita la città. L’appuntamento della settimana si tiene nell’area dell’ex Hotel delle Nazioni a San Giuliano Mare (12 luglio), con momenti di approfondimento sulla biodiversità urbana seguiti da performance musicale.

Attraverso concerti, passeggiate, incontri e performance, Altissime Voci propone un’esperienza culturale diffusa che invita a osservare e ascoltare la città come un ecosistema vivo, costruendo un dialogo continuo tra arte, scienza e natura.

Ore 18.45 Info: www.ariannalanci.it/altissime-voci-2



domenica 12 luglio 2026

Rimini, Giardini dei Palazzi dell'Arte

Swing Out Summer

Il Rimini Jazz Club presenta una rassegna di concerti dal vivo nel suggestivo Giardino dei Palazzi dell’Arte, realizzata in collaborazione con le scuole di lindy hop del territorio. Un progetto originale che fonde musica e social dance, trasformando ogni serata in un’esperienza autentica, partecipata e profondamente coinvolgente.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riportare il jazz alla sua essenza più vera: una musica viva, capace non solo di essere ascoltata, ma anche ballata e condivisa. In questo contesto il pubblico non è più semplice spettatore, ma diventa parte attiva dell’evento, invitato a partecipare e a entrare in relazione con la musica attraverso la danza.

Protagonista di questo dialogo è il lindy hop, nato tra gli anni ’20 e ’30 nell’Harlem della Jazz Age: molto più di uno stile coreografico, è un linguaggio universale fondato su improvvisazione, ascolto reciproco e connessione.

In sinergia con le orchestre jazz dal vivo, il lindy hop contribuisce a ricreare quel clima vibrante e comunitario che ha reso il jazz un fenomeno culturale globale.

Ad animare le serate, saranno le performance di Circle 05 insieme alle Orchestre Black Coffee Groove Espresso (26 luglio) e alla Savoy Jazz Band (12 luglio e 14 agosto), per un viaggio musicale sotto le stelle all’insegna dello swing e della condivisione.

Ore 21.30 Ingresso libero Info: [email protected]

martedì 14 luglio 2026

Sedi varie – Rimini

Parla con lei. Sapienza contro violenza

Dodicesima edizione della rassegna letteraria promossa dal Coordinamento Donne Rimini.

Con questa manifestazione si vogliono divulgare opere sui temi del femminismo e dei diritti delle donne, oltre ad offrire spunti di riflessione su argomenti sempre attuali.

L’appuntamento della settimana:

>martedì 14 luglio alle 17.30, al Lapidario del Museo della Città, Vittorina Maestroni e Thomas Casadei presentano “Lingua, femminismo, istituzioni. Alma Sabatini e noi, con una graphic novel di Alice Milani”, (Mucchi Editore 2026), un’opera narrativa a fumetti dedicata all’attività femminista della linguista Sabatini, di cui gli autori discuteranno con Sabrina Zanetti. La presentazione è accompagnata dalla mostra delle tavole dell’artista Alice Milani, visitabile al Museo della Città fino a lunedì 31 agosto. In caso di maltempo l’evento si terrà nella Sala degli Arazzi. La manifestazione è realizzata in collaborazione con gli organizzatori del Festival Cartoon Club.

Info: 0541 704545; 0541 704486 www.facebook.com/casadelledonnerimini

fino a settembre 2026

Spiaggia di Rimini, Bagni 42, 53 e 54, 60 di Marina Centro e Bagno 53 Viserbella

1° Campionato Foot Table Città di Rimini

La spiaggia di Rimini ospita, fino a settembre, la prima edizione del Campionato di Foot Table, l'innovativa disciplina che sta conquistando il litorale. L'evento, governato dalla International Federation of Foot Table (World Foot Table), si articola in un fitto calendario di appuntamenti distribuiti tra Marina Centro e Viserbella:

Marina Centro: 11 date ogni MERCOLEDI' dedicate alla modalità "Giallo" (torneo con rotazione dei partner).

Viserbella: 7 date a coppie fisse ogni LUNEDI' e 3 date riservate alla categoria Over 40.

La competizione non è solo un momento di sport e intrattenimento estivo, ma una vera e propria sfida agonistica: il ranking ufficiale servirà infatti a premiare il "Re di Rimini" e a selezionare i migliori atleti che rappresenteranno il territorio nei prossimi Campionati Nazionali e Internazionali. Un'occasione per scoprire dal vivo uno degli sport più dinamici e spettacolari della stagione balneare 2026.

Info: https://www.instagram.com/foot_table_rimini/

MERCATINI ESTIVI

ogni mercoledì sera fino al 26 agosto 2026

P.zza Tre Martiri - Rimini centro storico

Artigiani al Centro By Night

Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmad

Un market dedicato ad artigiani selezionati, designer, creativi e al piacere di trascorrere insieme serate bellissime nello splendido centro storico riminese.

Orario: dalle ore 18 alle ore 23 Info: www.facebook.com/artigianialcentro



tutti i mercoledì dal 1° luglio al 26 agosto 2026

Rimini, piazza Cavour

I Ricordi in Soffitta

Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant'altro di loro appartenenza legato all'infanzia.

I bambini sono i protagonisti di queste serate all'insegna del gioco e della socialità.

La partecipazione è gratuita e per l'esposizione occorre l'iscrizione al C.O.C.A.P.

Orario: 17.30 – 23.30 Partecipazione gratuita Info 0541 781108 www.cocap.it



Tutti i venerdì dal 5 giugno al 4 settembre 2026

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo.

Non manca lo spazio 'I venerdì d'Arte’, a cura dell'associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.

L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: dalle ore 18.00 Ingresso libero Info: 0541 781108 www.cocap.it/it/mercati



fino all’11 settembre 2026

Rimini

Mercatini estivi e Sagre locali

Cento giorni in festa





Marina centro:

Sagra estiva di artigianato artistico

Rimini, viale Vespucci

Ogni giovedì dalle 18 alle 24 - dal 4 giugno al 10 settembre 2026

Con musica e intrattenimento

Torre Pedrera:

'Mercatorre', mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

via Tolmetta (e parte di via Brava fino a via Harar)

Ogni lunedì dalle 19.00 alle 23.00 - dal 1° giugno al 14 settembre 2026

'Mercamare' mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

Lungomare, via San Salvador

Ogni venerdì dalle 19.00 alle 23.00 - dal 5 giugno al 4 settembre 2026

Mercabimbi, il mercatino dei bambini

piazza Sacchini

22 giugno - 13 luglio e 24 agosto 2026

Viserba:

'Mercatino degli Artigiani'

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle 18 alle 23.30 - dal 2 giugno all'8 settembre 2026

Viserbella:

'Viserbella Street Market'

via Porto Palos tra i bagni 43 e 47

Tutti i giovedì dalle 20.00 alle 24 - dal 28 maggio all'10 settembre 2026

Rivabella:

Mostra dell'artigianato 'Hand Made. Con le Mani’

piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle 18 alle 23,30 – dal 12 giugno al 4 settembre 2026

Marebello:

Mercatino di artigianato e collezionismo

Ex Colonia Enel

Ogni mercoledì dalle 17 alle 24 - dal 17 giugno al 9 settembre 2026

Rivazzurra:

Art'Ingenio - Fiera dell'artigianato e collezionismo

Mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

viale Mantova

Ogni lunedì dalle 17 alle 24 - dall'8 giugno fino al 7 settembre 2026 e dal 30 maggio al 1° giugno

Bancarelle al mare - Sagra dei mestieri

Mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

Ex Colonia Enel

Ogni venerdì dalle 17 alle 24 – dal 19 giugno fino all'11 settembre 2026

Bellariva:

Mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

piazzale Gondar

Ogni domenica dalle 17 alle 24 - dal 28 giugno al 30 agosto 2026

Miramare:

'Fiera mercato artigianale di Miramare'

Lungomare Spadazzi

Ogni martedì dalle 16.30 alle 23.30 - dal 2 giugno all'8 settembre 2026

con musica e intrattenimento dalle 21 alle 23

'La Fiera di Miramare', mercatino tradizionale

viale Oliveti - lato mare

Ogni giovedì dalle 17 alle 24 - dal 4 giugno al 10 settembre 2026

'Festa dei Balocchi', mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia

viale Oliveti - lato mare

Ogni lunedì dalle ore 18 - dal 15 giugno al 31 agosto 2026