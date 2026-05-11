Rimini, una settimana di grandi eventi tra congressi internazionali, cultura e sport

Dall’Expodental Meeting a Routes Europe fino al Raduno nazionale dei Carabinieri: la città protagonista di un ricco calendario che coinvolge centro storico, mare e hinterland

Routes Europe, Expodental Meeting, Raduno nazionale dei carabinieri, maggio delle famiglie: prende il via una settimana ad ‘alto tasso di eventi’ per la città che si conferma destinazione dinamica e poliedrica.

Il settore fieristico e congressuale pone Rimini al centro del panorama europeo. Dal 18 al 20 maggio, il Palacongressi ospita per la prima volta Routes Europe, il principale evento di networking nel settore del volo aereo, che riunisce oltre 1.000 tra rappresentanti di compagnie aeree, aeroporti e destinazioni da tutto il mondo, per tre giorni di incontri, presentazioni e momenti di confronto. Parallelamente, dal 14 al 16 maggio, il Quartiere Fieristico accoglie Expodental Meeting, punto di riferimento per l'innovazione tecnologica e scientifica del settore dentale italiano.

Il fine settimana vede la città animarsi per il XXVI Raduno dell’Associazione Nazionale Carabinieri (15-17 maggio), un evento solenne che si articola tra momenti istituzionali e spettacolari aperti al pubblico. Tra le proposte, il "Villaggio della Legalità" sul lungomare, le esposizioni di uniformi storiche al Teatro Galli e di auto d'epoca in Piazza Cavour, oltre al lancio dei paracadutisti sulla spiaggia e ai concerti della Fanfara a cavallo e della Banda dell'Arma in Piazzale Fellini. La manifestazione, arricchita da un campo di Protezione Civile presso la Piazza sull'Acqua, si concluderà domenica con la tradizionale sfilata di migliaia di soci lungo il lungomare Tintori alla presenza delle autorità.





Tra le iniziative culturali che anticipano il Meeting, lunedì 11 maggio il Teatro Galli ospita lo spettacolo con Alessandro Preziosi, che interpreta brani dal libro Celeste Galileo di Giampiero Pizzol, accompagnato dalla musica della violoncellista Veronica Conti, con interventi dell’astrofisico Marco Bersanelli e il Presidente del Meeting Bernhard Scholz.

Per i più giovani prosegue il festival di arti performative Filo per Filo | Segno per Segno, mentre la Settimana della Musica, con concerti, workshop e spettacoli di orchestre e cori di giovani, e la rassegna corale Arte e Musica, diffonderanno note in piazze e santuari. Gli amanti della lettura troveranno spazio in Cineteca con la rassegna Libri da queste parti con autori come Christian Raimo (lunedì 11 maggio ore 17,30), Marco Paolo Bruckner (12 maggio), Pietroneno Capitani e Marina Geat, offrendo approfondimenti e momenti di confronto, mentre la creatività artigianale sarà protagonista domenica 17 maggio in Piazza Tre Martiri con Artigiani al Centro.



Lunedì 11 maggio, la solidarietà sale a bordo del Rockisland con "Sapori della Solidarietà", una serata di beneficenza tra sfide ai fornelli e aste solidali per sostenere progetti umanitari a Nairobi.



In centro storico, fino al 14 maggio, il Santuario di Santa Chiara ospita le celebrazioni per il 176° anniversario della Madonna della Misericordia, con messe solenni, suppliche e una catechesi conclusiva di don Luigi Maria Epicoco.

Continuano anche gli appuntamenti del mese delle famiglie, tra cui si segnala il "Il Pic-nic dei Colori", un pranzo all'aperto organizzato dall'associazione I Colori dell'Adozione per favorire l'incontro tra famiglie adottive e la cittadinanza il 17 maggio, al Parco XXV Aprile. Alla sala Rimini Blue Lab, al Museo della Città, inoltre, mercoledì 13 maggio i più piccoli possono partecipare a Storie verdi e blu, letture ispirate al mare, alla sostenibilità e all'ambiente con le Volontarie Nati per Leggere della biblioteca.





Domenica 17 maggio è anche la giornata dedicata al movimento: la 43ª edizione della corsa podistica Rimini-Verucchio metterà alla prova gli atleti su un percorso panoramico di 21,5 km, mentre il tennis sarà protagonista a Viserba con la Serie B1 e a Torre Pedrera con i Campionati Regionali UISP.

Gli appassionati di motori potranno invece ammirare il passaggio de Le Grand Tour con auto d’epoca prodotte dal 1975 in poi (14-15 maggio) e l’evento Epoca di Vino a Viserba (16-17 maggio), dove le auto storiche incontrano le eccellenze enologiche locali.



Per chi preferisce un ritmo più lento, le domeniche di maggio offrono Fattorie Aperte, un’iniziativa che invita a scoprire l’entroterra tra laboratori didattici e degustazioni, promuovendo il legame autentico con la storia del cibo e del mondo rurale.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:





IN EVIDENZA



lunedì 11 maggio 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Alessandro Preziosi interpreta brani da 'Celeste Galileo' di Giampiero Pizzol

Anteprima Meeting

Un'anticipazione del Meeting con uno spettacolo che vede la partecipazione dell’attore Alessandro Preziosi, il quale interpreta alcuni brani tratti da Celeste Galileo di Giampiero Pizzol.

A esibirsi con lui c'è la violoncellista Veronica Conti, che accompagna le letture con la musica.

L’appuntamento prevede anche interventi di figure di rilievo come l’astrofisico Marco Bersanelli e il Presidente del Meeting Bernhard Scholz.

L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotare in anticipo su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-anteprima-meeting-2026

Ore 21 Info: www.meetingrimini.org/

mercoledì 14 e giovedì 15 maggio 2026

Rimini Marina Centro, Parco Fellini

Le Grand Tour

Le Grand Tour non è una competizione, ma un evento annuale dedicato alle auto d'epoca prodotte dal 1975 in poi. Un'occasione per appassionati di alto livello per condividere un viaggio tra le bellezze italiane, riservato esclusivamente agli uomini.

Il percorso si snoda da Pisa a Perugia, con una tappa a Rimini il 14 e 15 maggio (Grand Hotel). Qui, le auto resteranno in esposizione dal pomeriggio del 14 fino alla mattina del 15 maggio, offrendo un'opportunità unica di ammirare questi veicoli in una delle zone più eleganti della città.

Orario: arrivo alle ore 16 del 14 maggio; partenza alle ore 11 del 15 maggio.

Info: www.le-grand-tour.be/nl

da giovedì 14 a sabato 16 maggio 2026

Quartiere Fieristico di Rimini, Via Emilia, 155 – Rimini

Expodental Meeting

Torna a Rimini Expodental Meeting, la manifestazione più importante del settore dentale in Italia, con espositori e un programma di eventi scientifici e culturali in grado di coinvolgere tutti i professionisti del dental care. Ritorna anche EXPO3D, l’area dedicata alle nuove tecnologie digitali. E ancora Tecnodental Forum, l’appuntamento dedicato agli odontotecnici. Un rinnovato spazio espositivo e formativo di medicina estetica in odontoiatria.

Orario: giovedì 14 maggio dalle 9.30 alle 18.00; venerdì 15 maggio dalle 9.30 alle 19.00; sabato 16 maggio dalle 9.30 alle 16.30. Ingresso gratuito per tutti gli operatori del settore

Info: www.expodental.it

15-16-17 maggio 2026

Rimini

XXVI° Raduno dell'Associazione Nazionale Carabinieri a Rimini

Tre giornate intense che vedranno la partecipazione di circa 70.000 soci provenienti dalle 1.700 Sezioni ANC, dai Nuclei di Protezione Civile e dalle Organizzazioni di Volontariato degli Ispettorati Regionali ANC, per il XXVI Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

L'evento rappresenta un'occasione straordinaria per celebrare i valori, la storia e la tradizione dell'Arma dei Carabinieri, rafforzando il legame tra l'Istituzione e i cittadini attraverso un programma articolato di iniziative culturali, educative e commemorative.

La manifestazione prende il via venerdì 15 maggio con l’Alzabandiera (ore 9,30) l'inaugurazione del "Villaggio della Legalità" sul lungomare di Rimini, uno spazio dedicato all'incontro su varie tematiche di legalità nonché sulla violenza di genere e del bullismo rivolte soprattutto ai giovani.

Nella stessa giornata sarà possibile visitare due esposizioni di grande interesse storico: la mostra delle uniformi storiche dei Carabinieri presso il Teatro Amintore Galli e l'esposizione di auto d'epoca dei Nuclei Radiomobile in Piazza Cavour.

Nel pomeriggio è previsto il suggestivo lancio dei paracadutisti del 1° Reggimento Carabinieri "Tuscania" sulla spiaggia antistante la ruota panoramica (ore 16), mentre la serata si concluderà con lo spettacolo teatrale "La foto del Carabiniere" di Claudio Boccaccini, dedicato alla memoria di Salvo D'Acquisto (ore 21,30 arena Francesca da Rimini).

Sabato 16 maggio la giornata avrà inizio con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti, seguita dalla Santa Messa.

Tra i momenti più attesi, l'esibizione della Fanfara del 4° Reggimento a Cavallo, il più antico complesso musicale dell'Arma dei Carabinieri, che si esibirà sulla spiaggia antistante la Ruota Panoramica. La Fanfara del 4° Reggimento a Cavallo è il più antico complesso musicale dell’Arma dei Carabinieri e nella sua attuale configurazione conta 33 elementi.

La serata culminerà con il concerto della Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri in Piazzale Fellini, un appuntamento che promette di emozionare il pubblico con un repertorio ricco e coinvolgente per la varietà del repertorio, per la perfezione formale delle esecuzioni e per il fascino che suscitano gli orchestrali, con le loro splendide uniformi, la compostezza e la profonda vocazione musicale.

La manifestazione si conclude domenica 17 maggio con l’atteso momento del tradizionale sfilamento dei radunisti: dopo gli onori al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, circa 70.000 Soci provenienti dalle 1700 Sezioni ANC, dei Nuclei i Protezione Civile e delle Organizzazioni di Volontariato si concentreranno lungo Via Destra del Porto per sfilare sul Lungomare Tintori sino a raggiungere la tribuna autorità posta nei pressi della Rotonda Lucio Battisti.

Per tutta la durata del Raduno sarà inoltre allestito un campo di Protezione Civile nella Piazza sull'Acqua, con esercitazioni pratiche e dimostrazioni delle attività dei volontari ANC.

Info: https://assocarabinieri.it/it/

sabato 16 e domenica 17 maggio 2026

piazza Pascoli - Viserba Rimini

Epoca di Vino

Il Comitato Turistico di Viserba propone due giornate dedicate alle auto d'epoca e alla degustazione di vino, a partire dalle ore 18 di sabato con animazione e spettacolo fino a tarda sera.

Durante la manifestazione è presente un'esposizione di auto d'epoca, che sfileranno la domenica mattina sul lungomare di Viserba fino a Torre Pedrera, per poi ritornare a Viserba dove rimarranno in esposizione (partenza sfilata ore 11.30). Inoltre è prevista la degustazione di vini e la presenza di stand enogastronomici. Dal pomeriggio in piazza, intrattenimento con musica diffusa e dj set.

Orario: sabato 16 maggio dalle ore 18 fino a tarda sera, domenica 17 maggio dalle ore 9.45 intera giornata. Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba

da sabato 16 a sabato 30 maggio 2026

Sedi varie - Rimini centro storico

Settimana della Musica

La Musica e i giovani

Concerti, workshop, seminari, mostre fotografiche nei luoghi d'arte di Rimini, con esibizioni di solisti, ensemble, orchestre e cori delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

La Corte degli Agostiniani e l'Arena Francesca sono il cuore live della Settimana con i giovani ensemble che si esibiscono nelle giornate dal 23 al 30 maggio con programmi che spaziano dalla classica al jazz, dal repertorio corale alla world music. Il 30 maggio, in chiusura, sarà una festa con varie formazioni musicali e danzanti capitanate dall’esibizione della Banda Giovanile di Rimini. Il Teatro Galli ospita il 27 maggio il Choral Day con 200 coristi diretti da Fabio Pecci e il 29 maggio la divulgazione scientifica di GeoPop (mattina) seguita dal concerto sinfonico a scopo benefico per l'AISM (sera) a cura di Eyos Orchestra e Orchestra del Maderna Lettimi.

Info: www.facebook.com/einesteinyouthorchestar

dal 18 al 20 maggio 2026

Palacongressi di Rimini

Routes Europe

Il più importante appuntamento di networking legato al settore del volo aereo arriva per la prima volta a Rimini.

La 19a edizione di “Routes Europe” sarà infatti ospitata nella città romagnola, per 3 giorni di incontri, presentazioni, dibattiti, tavole rotonde ed eventi serali di networking con i principali stakeholder di compagnie aeree, aeroporti e destinazioni.

A Rimini sono attesi oltre 1.000 delegati e i rappresentanti di 100 tra i principali vettori aerei, aeroporti e tourist board da tutto al mondo.

Gli eventi Routes, parte di Aviation Week Network, sono forum annuali unici nel loro genere dedicati allo sviluppo di nuovi servizi aerei.

Info: www.routesonline.com/events/259/routes-europe-2026/

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino al 28 aprile 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all'Astoria

Il programma di eventi all’ex cinema Astoria si caratterizza per la sua varietà, offrendo incontri che spaziano dall’artigianato, al movimento, alla narrazione, all’improvvisazione e alle attività creative per bambini. Gli appuntamenti della settimana:

>11 maggio 18:30 – 20:30 (K)not a crochet club

>12 maggio 21:00 – 23:00 Fuori da ogni realtà - Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

>16 maggio 10:00 – 11:30 Poesia di Primavera – Laboratorio creativo per bambini e bambine

>18 maggio 18:30 – 20:30 (K)not a crochet club

>19 maggio 17:00 – 19:00 Strani ma veri! - Mulino di Amleto Teatro

19:00 – 21:00 Viaggio di non ritorno - Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

21:00 – 23:00 Fuori da ogni realtà - Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria ?



fino al 14 maggio 2026

Rimini, Santuario della Madonna della Misericordia in Santa Chiara

176° anniversario del prodigio della Madonna della Misericordia

La città di Rimini celebra la sua Patrona, la Madonna della Misericordia, con un ricco programma di celebrazioni presso il Santuario della Madonna della Misericordia in Santa Chiara. Il 2026 segna il 176° anniversario del prodigio del movimento degli occhi del quadro miracoloso, evento che dal 1850 lega profondamente la comunità riminese alla figura di Maria.

Per l’occasione, i Missionari del Preziosissimo Sangue propongono un calendario di appuntamenti fino al 14 maggio. Tra i principali eventi si segnalano:

>martedì 12 maggio, giorno della Solennità, alle ore 11.15 – Celebrazione eucaristica presieduta da don Benedetto Labate, direttore della Provincia Italiana dei Missionari del Preziosissimo Sangue, con recita della supplica alla Madonna della Misericordia. Nel pomeriggio, alle ore 18, celebrazione animata dalla Famiglia Salesiana, nel ricordo della venerazione del quadro da parte di san Giovanni Bosco.

>giovedì 14 maggio, alle ore 18, – Santa Messa di ringraziamento presieduta da don Giuseppe Pandolfo, rettore del Santuario, seguita alle ore 21.00 dallacatechesi mariana conclusiva affidata a don Luigi Maria Epicoco.





Fino a domenica 7 giugno 2026

Rimini, sedi varie

Filo per Filo, Segno per Segno

Torna tra Rimini e Santarcangelo la nona edizione del festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni a cura di Alcantara Teatro. Come di consueto, oltre agli spettacoli che vedranno salire sul palco oltre 150 ragazze e ragazzi del laboratorio stabile, il Festival ospita nomi preminenti del panorama teatrale italiano che portano in scena allestimenti sorprendenti animando anche gli spazi non teatrali del territorio. Una serie ricchissima di appuntamenti adatti a un pubblico intergenerazionale, in grado di coinvolgere adulti e ragazzi e di fari scoprire l’inconsueto nel nostro quotidiano. Il tema portante del 2026 è, infatti, CONFINI: la riflessione riguarda sia i confini geopolitici e naturali sia i confini personali e psicologici. Un percorso fisico e geografico, ma anche emotivo e poetico; riguardo al nostro territorio, lo sguardo va dal mare fino alla montagna, dando identità ad un territorio molto variegato e fortemente legato.

Il festival a Rimini si svolge nei palchi ormai storici come il Teatro degli Atti, l’ex Cinema Astoria, la Grotta Rossa. Spazi come Piazza Cavour, la Biblioteca Gambalunga, il CEIS. In particolare, la riapertura al pubblico della Chiesa della Crocina rappresenta un momento davvero unico per ricondividere tale spazio storico di Rimini.

Il programma si suddivide in tre sezioni: Al mondo voglio dire, Paesaggi Creativi, e Giardini Segreti. Spazia dagli spettacoli realizzati dalle ragazze e dai ragazzi del laboratorio stabile, a momenti di condivisione e riflessione sulla pedagogia e workshop, fino al ricchissimo calendario di spettacoli dedicati ad adulti e ragazzi con nomi tra i più interessanti del panorama teatrale italiano.

Gli appuntamenti della settimana su: www.filoperfilo.it

Info: www.filoperfilo.it/



fino al 12 giugno 2026

Sedi varie – Rimini

Il Mese delle famiglie

E' giunto alla sua terza edizione il Mese delle Famiglie, evento promosso dall’Assessorato al Welfare del Comune di Rimini nell’ambito del progetto “Tante famiglie, una città”.

Tema centrale dell’edizione 2026 sarà “l’accoglienza in famiglia”, interpretata attraverso una particolare chiave di lettura, quella del tempo, inteso come tempo di cura, tempo di responsabilità condivisa, ma anche come tempo dedicato alle relazioni con l'altro, per attraversare insieme le difficoltà e generare nuove forme di comunità.

Tra gli appuntamenti della settimana:

>giovedì 14 Maggio ore 20.45, Sala Manzoni - Via IV Novembre, 37 - Rimini.

Tempo di cura e relazione: Trasformare le fatiche educative in opportunità

Strumenti concreti per accompagnare bambini e bambine nelle sfide quotidiane

Incontro a cura di Barbara Tamborini psicopedagogista e scrittrice di volumi per bambini adolescenti e adulti. A cura di Centro per le Famiglie Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Info 0541.793860 - [email protected]

Programma completo su: www.comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-tecnico-di-supporto/tante-famiglie-una-citta-mese-delle

Info: https://www.facebook.com/centrofamiglierimini/

11, 12, 14, 19 maggio 2026

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Libri da queste parti

Un evento culturale dedicato alla promozione della conoscenza locale, attraverso la presentazione di libri sulla storia e il territorio, promossa dalla Biblioteca Gambalunga. Gli appuntamenti della settimana:

>lunedì 11 maggio 2026, Sala della Cineteca, ore 17.30

Christian Raimo

L’invenzione del colore, La Nave di Teseo, 2026

in dialogo con Marco Leonetti

Evento in collaborazione con Cineteca comunale di Rimini

>martedì 12 maggio 2026, Sala della Cineteca, ore 17.30

Marco Paolo Bruckner

Cammini, Amazon, 2026

in dialogo con Chiara Astolfi

>giovedì 14 maggio 2026, Sala della Cineteca, ore 17.30

Pietroneno Capitani

Guarda come dondolo. Io e il Parkinson, (Il ponte, 2026)

con Claudia Giacobbi e Giulia Lazzeri, con i saluti dell’assessore Kristian Gianfreda, un videomessaggio di Vincenzo Mollica e un intervento di Gianfranco Angelucci;

modera: Marco Valeriani

In collaborazione con Assessorato alle Politiche per la salute, Protezione sociale e Welfare del Comune di Rimini, Associazione Parkinson in rete e “Chiamami città”

>martedì 19 maggio 2026, Palazzo del Fulgor, Salottino, ore 17.30

Marina Geat

Simenon, Fellini, Jung. Fratelli d’elezione (Rubbettino, 2026)

in dialogo con Hugues Sheere e Marco Leonetti

a seguire, brindisi con l’ospite

Prenotazione obbligatoria max 40 persone su [email protected]

Info: 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it/attivita/eventi/daniele-sacco-presenta-rimini-citta-ducale-della-pentapoli



lunedì 11 maggio 2026

Nodi Territoriale di salute Centro storico, Sud Mare, Sud Monte, Marecchiese – Rimini

Percorsi informativi e formativi nei Nodi Territoriali di Salute

Gli operatori dei Nodi Territoriali di Salute Sud Mare, Sud Monte e Marecchiese propongono due percorsi informativi e formativi rivolti a caregivers e a persone che affiancano familiari o amici con condizioni di salute che richiedono supporto. L’appuntamento della settimana:

>Percorso "Una rete per chi assiste" – Nodo Sud Monte presso il centro di Via Bidente, 1/P,

lunedì 11 maggio (16.30 – 18.30): Allenare il sostegno, con le operatrici di Igiene e Sanità Pubblica.

Il progetto, dal titolo “A sostegno delle persone con difficoltà di memoria”, integra all’interno dei Nodi, una serie di interventi rivolti a persone con demenza o disturbi cognitivi, con l’obiettivo di costruire una rete stabile e capillare di supporto e contrastare l’isolamento che spesso accompagna le fragilità cognitive. Cuore del progetto è il Centro d’Incontro, attività di gruppo dedicata alla stimolazione cognitiva, alla socializzazione e alle attività espressive, rivolta a persone con difficoltà di memoria o demenza in fase iniziale. Le attività si svolgono, con il supporto di operatori esperti e volontari formati, in spazi accoglienti e facilmente accessibili presso il Nodo Territoriale di Salute Sud Mare – Miramare, in Piazza Decio Raggi 1, dove il Centro si svolge tutti i mercoledì dalle ore 9 alle 12. A partire dal mese di marzo, il progetto si estende anche al Nodo Territoriale di Salute Sud Monte, in via Bidente 1/P, con attività in programma tutti i martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.15.

Ingresso gratuito. Info: www.comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-tecnico-di-supporto/nodi-territoriali-di-salute

lunedì 11 maggio 2026

Rockisland - Molo di Rimini

Sapori della Solidarietà

Una serata di beneficenza organizzata da Cittadinanza ETS, associazione riminese impegnata in progetti internazionali di salute mentale e disabilità nei paesi a basso e medio reddito, attiva in India, Kenya ed Etiopia dal 1999.

La serata prevede una gara culinaria tra tre squadre locali (bagnini, giornalisti e negozianti del settore moda), con il pubblico chiamato a degustare e votare i piatti, creando un ambiente informale e coinvolgente.

Il ricavato è destinato alla raccolta "Una nuova luce negli occhi", che supporta le mamme di bambini con disabilità nei centri Paolo’s Home di Nairobi. Durante l’evento sarà proiettato un video che racconta la storia di una mamma coinvolta nel progetto, evidenziando l’impatto del sostegno ricevuto.

La cena è a offerta libera con un minimo di 40€ per gli adulti e 20€ per bambini fino a 12 anni.

Questo è il link per le prenotazioni: https://form.jotform.com/260752732216050

Ore 19.30 Info: 342 5695222 [email protected]



lunedì 11 e 18 maggio 2026

Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Lunedì del cinefilo

Rassegna dedicata ai grandi classici restaurati, un'iniziativa realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna che permette di rivedere capolavori del cinema sul grande schermo.

I prossimi appuntamenti:

>lunedì 11 maggio: Gli uomini preferiscono le donne, regia di Howard Hawks (VO sub ita), '91-1953-USA.

>lunedì 18 maggio: Gli spostati, regia di John Huston (VO sub ita), '124-1961-USA

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.facebook.com/cinemafulgor/

martedì 12, 19 maggio 2026

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

Fellini Museum: Cinemino

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum: una piccola sala (25 posti).

Ogni giorno in loop viene proiettato il documentario La verità della menzogna, a cura di Gianni Canova e Chiara Lenzi (Italia 2021, 72′), prodotto da Lumière&.Co e Anteo in esclusiva per FM – Fellini Museum Rimini.

Le giornate del martedì alle ore 16, sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

>12 maggio

Amarcord

di Federico Fellini (Italia 1973, 127′)

>19 maggio

Lo sceicco bianco

di Federico Fellini (Italia 1952, 85′)

Ore 16.00 Ingresso: L’accesso al cinemino è gratuito il martedì dalle ore 16

Info: 0541 704494; 0541 704496 http://fellinimuseum.it/

martedì 12 maggio 2026

Cinema Fulgor, C.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Aperitivo Corto

Al Cinema Fulgor continua la rassegna Cortometraggi al cinema - Aperitivo Corto con proiezioni di cortometraggi di qualità e aperitivi conviviali.

L'iniziativa, che si inserisce stabilmente nella programmazione, accompagnerà la stagione cinematografica 2025/2026 offrendo una selezione di cortometraggi di qualità proiettati sul grande schermo.

L'evento si configura come un appuntamento che coniuga l'esperienza della visione in sala con un momento conviviale: è previsto un aperitivo prima della proiezione. La rassegna include inoltre, ove possibile, la partecipazione e l'intervento di registi ospiti per un approfondimento sui contenuti proposti.

I corti in programma il 12 maggio:

Tra fuga, identità e memoria, cinque sguardi contemporanei: “Bratiska”, “Le faremo sapere”, “(Im)perfetta”, “Rukeli” e “Arca”.

Orario: dalle ore 18:30 alle 20:30 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com

mercoledì 13 maggio 2026

Sala Civica di Piazza Decio Raggi - Miramare di Rimini

Uncinetto e Mindfulness

Laboratorio/incontro di uncinetto

Un incontro di "Uncinetto e Mindfulness". L'attività utilizza il lavoro a uncinetto come strumento di pratica mindfulness per favorire rilassamento, consapevolezza e benessere psicologico, contribuendo alla riduzione dello stress e al mantenimento dell'equilibrio emotivo.

L'evento è gratuito e non richiede alcuna esperienza pregressa. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'Associazione L'Incontro A.P.S. e Crisalide.

Orario: dalle 18.15 alle 20.15 Ingresso gratuito



mercoledì 13 maggio 2026

Sala Rimini Blue Lab, ingresso dal Museo della Città, Via Tonini 1 – Rimini

Storie verdi e blu

Continuano gli appuntamenti con le storie presso la sala di Rimini Blue Lab.

Letture ispirate al mare, alla sostenibilità e all'ambiente con le Volontarie Nati per Leggere della biblioteca. L’appuntamento della settimana:

>mercoledì 13 maggio ore 16.30

età consigliata 1-3 anni

Le letture si svolgono alla sala Rimini Blue Lab, ingresso dal Museo della Città, Via Tonini 1 e salire al 3° piano. Prenotazione obbligatoria al numero 0541704485 negli orari di apertura al pubblico della Biblioteca Ragazzi. Telefonare a partire dal mercoledì precedente la data d'interesse.

Info: 0541704485 https://bibliotecagambalunga.it/news/storie-verdi-e-blu



venerdì 15 maggio 2026

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Dialoghi sulla democrazia. Nascita della Repubblica

A ottant’anni dalla nascita delle istituzioni democratiche nel nostro Paese (1946-1948), l’Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Rimini e la Bilioteca Gambalunga propongono un ciclo di lezioni magistrali rivolte all’intera cittadinanza in cui riflettere su alcuni aspetti storici nodali alle origini della nostra Repubblica, a partire dall’interrogativo sulle conseguenze per il nostro Paese, e più in generale per l’Europa, dell’essere usciti da una guerra segnata dalla violenza dei massacri nazifascisti e dei bombardamenti aerei angloamericani. L’appuntamento della settimana:

>venerdì, 15 maggio ore 17.30

Patrizia Gabrielli: Il primo voto. Elettrici ed elette.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Info: 0541 24730; 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it/

venerdì 15 maggio 2026

c.so d'Augusto, 62 - rimini centro storico

Adriatico mare d’Europa

Adriatico mare d’Europa. Parte con questo titolo il secondo ciclo di conferenze che la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini dedica al ruolo di ‘Rimini crocevia tra Oriente e Occidente’.

Protagonisti del ciclo, tre personaggi di diversa estrazione disciplinare e differenti provenienze.

Il ciclo si conclude venerdì 15 maggio con l’intervento della scrittrice Elvira Mujčić, nata in Jugoslavia e arrivata in Italia negli anni Novanta a causa della guerra, voce anche dei programmi culturali di Rai Radio Tre.

Le conferenze si svolgono nella ‘Sala della Cupola’ della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini in Corso d’Augusto 62. L’ingresso è gratuito e ad accesso libero, fino ad esaurimento posti.

Ore 18 Ingresso libero Info: www.fondcarim.it/evento/rimini-crocevia-tra-oriente-e-occidente-adriatico-mare-deuropa/

sabato 16 maggio 2026

Arco d'Augusto (Luogo di partenza) – Rimini

43° Rimini - Verucchio

27° Memorial “Fausto Martignoni” - 9° “Mario Vulpinari” - 8° “Gian Carlo Fabbri” – 2° Osvaldo Bucci”

43ª edizione della storica competizione podistica che collega Rimini al borgo medievale dell'entroterra. L'evento si sviluppa su un percorso in linea di 21,5 km, caratterizzato da un profilo altimetrico che dai piedi della costa risale verso la Valmarecchia.

La manifestazione è strutturata per accogliere diverse tipologie di podisti attraverso due modalità: la Gara Agonistica, riservata agli atleti tesserati e focalizzata sulla competizione sulla distanza classica dei 21,5 km e la Corsa Non Agonistica, aperta a chi desidera percorrere l'itinerario in modalità ludico-motoria, mantenendo il medesimo tracciato.

La corsa è sede di importanti celebrazioni legate alla memoria di figure chiave dello sport locale, ospitando il 27° Memorial “Fausto Martignoni”, il 9° “Mario Vulpinari”, l’8° “Gian Carlo Fabbri” e il 2° “Osvaldo Bucci”.

Orario: Partenza alle ore 17 Ingresso: su iscrizione a pagamento

Info: 328 4659162 www.goldenclubrimini.it/rimini-verucchio

16, 17 maggio 2026

La Casa del Teatro e della Danza, via Popilia, 110 – Viserba Monte (Rimini)

Movimento centrale danza e teatro

Ripartono a Rimini i seminari della Scuola di Formazione MH, un percorso di studio e ricerca sul movimento danzato nato nel 2005.

Il metodo, ideato da Gillian Hobart, utilizza il linguaggio del corpo come strumento di conoscenza e relazione, offrendo un’alternativa alla comunicazione verbale per favorire l'espressione profonda di sé.

La formazione si rivolge a chi opera nel sociale, nell’educazione e nella cura della persona — come insegnanti, medici e operatori — ma è aperta a chiunque voglia approfondire la consapevolezza corporea.

È possibile iscriversi all'intero percorso o partecipare ai singoli seminari tematici.

Gli incontri sono guidati dal Team di Movimento Centrale (Annachiara Cipriani, Chiara Fabbri, Manuela Graziani, Monica Tomasetti), con la direzione artistica di Claudio Gasparotto, presso la Casa del Teatro e della Danza di Viserba Monte. Gli appuntamenti della settimana:

16–17 Maggio: Immagine fotografica e idea letteraria in danza

Orario: dalle ore 9.30 alle ore 17.30 Info: 0541 726107 www.movimentocentrale.org

sabato 16 maggio 2026

Sedi varie – Rimini

Arte e Musica – Rassegna Corale

La rassegna Corale Arte e Musica, promossa da Aerco – Associazione Emiliano Romagnola Cori (delegazione di Rimini), nasce per unire musica corale e arte in un’esperienza suggestiva e immersiva. Cori del territorio propongono repertori che spaziano dalla tradizione alla contemporaneità, creando un percorso emozionale fatto di armonie e atmosfere coinvolgenti.

Ogni appuntamento è arricchito dalla presenza di un esperto d’arte che guida il pubblico alla scoperta dei luoghi ospitanti, illustrandone storia, architettura e opere, rendendo ogni concerto un momento di condivisione e valorizzazione culturale.

A Rimini, L’appuntamento della settimana:

>sabato 16 maggio 2026, ore 20:45 presso il Santuario Madonna delle Grazie, con il Coro Lirico Amintore Galli.

Ingresso libero Info: www.aerco.it/it





sabato 16 e domenica 17 maggio 2026

via Foglino 20 - Rimini Torre Pedrera

Tennis Uisp Emilia Romagna

Grande novità per gli appassionati di tennis: arrivano i Campionati Regionali UISP Emilia-Romagna 2026, un appuntamento atteso che amplia e valorizza l’offerta sportiva sul territorio. Promossi da UISP Emilia-Romagna, i campionati rappresentano un’importante occasione di partecipazione aperta a giocatori di ogni livello ed età.

La manifestazione si distingue per il suo carattere inclusivo, con categorie pensate per garantire a tutti – dai più giovani agli adulti – la possibilità di mettersi in gioco, confrontarsi e vivere il tennis in un clima di sportività e condivisione.

Un evento che unisce competizione e passione, offrendo a ogni partecipante l’opportunità di vivere un’esperienza coinvolgente, all’insegna dei valori dello sport e della crescita personale.

Info: www.facebook.com/circolouptennistorrepedrera/

domenica 17 maggio 2026

piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

Artigiani al Centro

Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare!

Una domenica al mese e non solo, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.

Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l'intelletto, con la fantasia e con il cuore!

Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Ingresso libero Info: www.facebook.com/artigianialcentro





domenica 17 maggio 2026

Viserba di Rimini, Via Paolo Marconi 78

Campionato di Tennis Serie B1 Maschile a Viserba

Il Tennis Club Viserba ospita gli incontri casalinghi validi per il campionato nazionale diSerie B1 maschile. Il torneo vede la partecipazione di sette squadre e si articola in una fase a gironi che prevede tre match in casa e tre in trasferta. L’evento rappresenta un appuntamento sportivo di rilievo per il territorio, portando sui campi locali atleti di alto profilo tecnico, con classifiche nazionali comprese tra 2.1 e 2.2 e frequenti esperienze nel circuito internazionale.

Al termine della fase a gironi, le prime tre classificate accederanno ai play-off per la promozione, mentre le squadre posizionate al quinto e sesto posto disputeranno i play-out per mantenere la categoria. L’ultima classificata retrocederà direttamente in Serie B2.

Il circolo di Viserba punta al mantenimento della categoria schierando una formazione che unisce giocatori esperti e giovani promesse del vivaio locale, pronti a confrontarsi con formazioni provenienti da città come Rovereto, Napoli e Catania.

Ore 10 Info: 0541 738584

www.fitp.it/media/FIT/Federtennis/Tornei_e_Classifiche/Campionati_Nazionali/20260305_Serie_B1_maschile_2026___Fase_a_gironi.pdf

domenica 17 maggio 2026

Chiesa Gesu’ Nostra Riconciliazione, Via della Fiera, 82 – Rimini

Tutte le generazioni mi chiameranno beata

Concerto di musiche polifoniche del Coro Jubilate Deo, in onore della SS Vergine.

In programma composizioni di alcuni fra i più grandi autori rinascimentali (Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tomas Luis De Victoria, William Byrd, ecc.) accostate a brani di epoche diverse, dal Gregoriano al moderno (Perosi, Shubert, Dipiazza) con inaspettate similitudini, godibilità e facilità di ascolto.

Orario: dalle ore 21 alle ore 22.30 Ingresso gratuito Info: 349 0640697 www.jubilatedeorimini.it

domenica 17, 24, 31 maggio 2026

Entroterra di Rimini

Fattorie aperte

90 realtà - tra fattorie, parchi e musei dell'Emilia-Romagna, aprono le loro porte per incontrare adulti e bambini, illustrare le proprie attività e far conoscere il mondo dell’agricoltura e dell’alimentazione e la storia del cibo.

L’iniziativa, giunta alla ventottesima edizione, è promossa dalla Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura, Agroalimentare, Caccia e Pesca e rappresenta un’occasione per avvicinare il mondo agricolo alla città, facendo conoscere le produzioni agroalimentari del nostro territorio, ricco di tradizione e cultura.

Al pubblico è proposto un ampio programma di attività sul territorio da Piacenza a Rimini, tra cui passeggiate in campagna, laboratori per grandi e piccini, giochi della tradizione rurale, degustazioni di prodotti tipici, occasioni di apprendimento delle tecniche di coltivazione e di allevamento.

Le fattorie possono aderire ad una o più giornate e sono aperte di norma dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per verificare giornate e orari di apertura di ogni singola fattoria si consiglia di visionare il programma consultando le singole schede.

È sempre consigliabile prenotare la visita, specie se si intende partecipare a iniziative destinate a numeri ristretti di visitatori.

Per scoprire le fattorie della provincia di Rimini, aderenti all'iniziativa consultare il sito di riferimento su: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/fattorie-didattiche/mappe-elenchi/elenco-alfabetico-provincia/rimini

Orario: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 Ingresso libero Info: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/progetti-eventi/fattorie-aperte-maggio-2026



fino al 25 maggio 2026

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Laboratori di 'Officina Gambalunga'

Ripartono i laboratori di “Officina Gambalunga”, quattro percorsi per scrivere, leggere e disegnare.

Quest'anno la Biblioteca Gambalunga propone quattro workshop che si svolgeranno nella sede della Biblioteca in via Gambalunga 27:

>DALLA VIGNETTA ALLA RIVISTA: 15 e 22 maggio, dalle 17 alle 19 | Laboratorio di fumetto a cura di Niccolò Tonelli, lezioni per dilettanti e appassionati, per imparare ed esercitare le basi della narrazione a fumetti;

>LA STORIA DELLA SCRITTURA NELLE NOSTRE MANI: lunedì 18 e 25 maggio; dalle 17 alle 19 | Laboratorio di calligrafia a cura di Concetta Ferrario rivolto a chi voglia riappropriarsi del piacere di scrivere a mano.

Ingresso a pagamento Info: https://bibliotecagambalunga.it/news/officina-gambalunga-2026-leggere-scrivere-e-disegnare