Rimini, una settimana tra Carnevale e Beer&Food Attraction

Da ColorCoriandolo agli spettacoli al Teatro Galli e alle rassegne cinematografiche dedicate a Fellini, la città offre intrattenimento per tutti i gusti

Parte una nuova settimana a Rimini fra i festeggiamenti conclusivi e più attesi del carnevale e la manifestazione di riferimento del settore ‘Beer Attraction” che, insieme agli spettacoli teatrali e musicali, alle manifestazioni sportive e culturali, saranno protagonisti di un ricco calendario di cose da fare.

Martedì 17 febbraio si celebra l’ultimo giorno di Carnevale, con ColorCoriandolo che propone spettacoli internazionali di giocoleria, acrobazie e musica. Un grande evento, tra numeri acrobatici “senza gravità”, bolle giganti e tempeste di bolle. Spazio anche all’animazione musicale di Radio Bruno, con baby dance e truccabimbi, sfilate di maschere, palloncini e il coinvolgimento diretto del pubblico.

Il teatro e la musica continuano a essere protagonisti a teatro con La febbre del sabato sera – Il musical prodotto dalla Compagnia della Rancia, che riporta in scena le hit dei Bee Gees e la cultura disco degli anni Settanta al Teatro Amintore Galli (18 e 19 febbraio) e l’adattamento di ‘Ditegli sempre di si’ di Eduardo De Filippo, interpretato da giovani attori, che approfondisce temi come la pazzia e la percezione della realtà (20 e 22 febbraio).

Non mancano inoltre le rassegne di cinema con classici restaurati al Cinema Fulgor e le proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor dedicate a Federico Fellini, celebrando la grande tradizione cinematografica italiana.

Alla Cineteca prosegue la rassegna Libri da queste parti, a cura della Biblioteca Gambalunga, con le novità letterarie del territorio che venerdì 20 febbraio propone la presentazione degli autori Alessandra Mastroleo e Maurizio M. Taormina.

Presso il quartiere fieristico di Rimini, torna Beer&Food Attraction, l'evento di riferimento per il settore "Out of Home" e le birre artigianali. La manifestazione si propone come punto d'incontro per gli operatori della ristorazione e del beverage, offrendo una panoramica completa sulle tendenze emergenti, le innovazioni di prodotto e le nuove dinamiche di consumo nel mercato dei consumi fuori casa.

In centro storico la giornata di domenica 22 febbraio ospita l'edizione mensile di Rimini Antiqua, la mostra mercato dedicata all’antiquariato e al vintage, mentre per chi cerca un’esperienza gourmet in un contesto di pregio, torna la colazione al Teatro Galli presso il Caffè del Grifone.

Per il fine settimana sportivo, sabato 21 febbraio si tiene Giocagin, la storica manifestazione della Uisp che vede protagoniste le associazioni locali in rappresentazioni di ginnastica, pattinaggio, danza e freestyle, mentre domenica 22 febbraio l’attenzione si sposta al Palasport Flaminio per King of the Ring 11, evento di rilievo per gli sport da combattimento che segna il debutto ufficiale in Italia del Bare Knuckle Boxing con la partecipazione di atleti professionisti internazionali.

Non mancano, infine, le iniziative per le famiglie, i momenti formativi, i laboratori e le attività di danza e movimento, a cura del Centro per le Famiglie e della scuola di formazione Movimento Centrale.

martedì 17 febbraio 2026

Rimini, Piazza Cavour - centro storico

ColorCoriandolo

A Rimini continua il Carnevale con ColorCoriandolo, giunto quest'anno alla ventiquattresima edizione.

Il Carnevale cittadino trasforma il cuore del centro storico in un palcoscenico a cielo aperto. Per la seconda giornata Piazza Cavour diventa il fulcro di un'esperienza internazionale, ospitando artisti provenienti da Italia, Argentina, Cile e Francia. L'evento propone un viaggio tra arti antiche e contemporanee, offrendo a famiglie e visitatori un’atmosfera magica fatta di giocoleria, acrobazie e musica. Una riscoperta delle tradizioni con le immancabili maschere, i coriandoli e le stelle filanti, per un intrattenimento diffuso nel centro storico di Rimini, a cura di Made Officina Creativa.

La giornata conclusiva di martedì grasso si concentra sull'animazione e sul coinvolgimento del pubblico. Piazza Cavour ospiterà la postazione di Radio Bruno per momenti di musica e baby dance, seguiti dalle incursioni di un clown eccentrico francese. L’evento terminerà con una scenografica tempesta di bolle di sapone che coinvolgerà l'intera piazza.

Per tutto il periodo di Carnevale, torna protagonista un simbolo romantico e senza tempo che anticipa l'energia del Carnevale: l’incantevole Giostra francese con la sua magica ruota fatta di luci, cavalli in legno e carrozze d’altri tempi. Un antico divertimento, che ancora fa sognare i bambini e gli adulti, che rivedono i loro trascorsi di bambini (fino al 17 febbraio - info per scuole: 339 2718797).

Orario evento : 15.00 – 18.00; Orario Giostra: da venerdì a domenica 10 - 12.30 /15 - 19.30; da lunedì al giovedì 15 - 19.30 .





fino a martedì 17 febbraio 2026

Rimini Fiera, via Emilia, 155 – Rimini

Beer&Food Attraction. The Eating Out Experience Show e BBTech Expo

Beer&Food Attraction è l’evento che riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per il settore 'Out of Home'.

Un’occasione unica per chi vuole aggiornarsi su nuove modalità e stili di consumo e cogliere le opportunità che i cambiamenti attuali ci propongono.

Beer&Food Attraction, l’unico evento in Europa dedicato all’Eating Out Experience, è riservato esclusivamente ai professionisti del settore.

L'evento si svolge in contemporanea con: BBTech Expo (la fiera professionale delle tecnologie per birre e bevande), International Horeca Meeting, con i manager delle più importanti industrie food&beverage (il grande evento che riunisce tutti gli operatori della filiera Horeca: dai produttori ai distributori, sino ai punti di consumo) e Mixology International (È il luogo ideale dove sperimentare e apprendere, e in cui scoprire i prodotti dei brand partner, sapientemente miscelati, con un approccio più consapevole al consumo, a partire dalla qualità degli ingredienti e dalla degustazione immersiva).

Orario: dalle ore 10 alle ore 18. Ingresso a pagamento

Info: 0541 744555 www.beerandfoodattraction.it

mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

La febbre del sabato sera - Il musical

Stagione teatrale di prosa e danza 2025/26 - Fuori Abbonamento

La febbre del sabato sera, il musical, prodotto da Compagnia della Rancia su licenza di Broadway Licensing, è diretto da Mauro Simone ed è ispirato al film Paramount/RSO del 1977 e alla storia di Nik Cohn che esplorava le nuove tendenze della vita notturna e della scena disco, adattato per il palcoscenico da Robert Stigwood in collaborazione con Bill Oakes (North American version scritta da Sean Cercone e David Abbinanti), con la coinvolgente colonna sonora dei Bee Gees e arrangiamenti e orchestrazioni di David Abbinanti.

La regia di Mauro Simone, che prende spunto dalle inquadrature immersive del film e dall’indimenticabile piano-sequenza con un giovanissimo John Travolta, restituisce a teatro freschezza e attualità alla storia dell’italo-americano Tony Manero che ha segnato una generazione.

Sul palcoscenico, 21 performer danno vita alle leggendarie hit dei Bee Gees, da Stayin’ Alive e Night Fever a You should be dancing e How Deep Is Your Love, successi planetari della disco music ma, al tempo stesso, simboli della cultura degli anni Settanta, inni di libertà, coraggio e lotta contro l’emarginazione. Il testo e le liriche di alcune canzoni sono stati tradotti da Franco Travaglio, mentre i brani che animano le scene ambientate alla 2001 Odissey vengono interpretati in inglese.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 [email protected]



venerdì 20 febbraio 2026

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Libri da queste parti

Continuano le presentazioni di Libri da queste parti, la rassegna della Biblioteca Gambalunga dedicata ai libri che raccontano il territorio e la sua storia. Gli appuntamenti della settimana:

>venerdì 20 febbraio

Alessandra Mastroleo e Maurizio M. Taormina

L'Italia è un romanzo. Atlante letterario. Luoghi storie paesaggi, Touring Club italiano, 2025

Ore 17.30 Ingresso libero Info: 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it





da venerdì 20 a domenica 22 febbraio 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Ditegli sempre di si

Stagione teatrale di prosa e danza 2025/26 - Turni A-B-C

È realizzato da una compagnia di giovani attori diretti da Domenico Pinelli, un giovane attore alla sua prima vera esperienza da regista, questo applauditissimo adattamento di ‘Ditegli sempre di si’ di Eduardo De Filippo, in occasione, nel 2024, del 40° anniversario dalla scomparsa dell’autore. Il testo ha un meccanismo comico perfetto e pone al centro una materia estremamente affascinante che Eduardo, per certi aspetti epigono di Pirandello, studiò a lungo: la pazzia.

Il protagonista, interpretato dallo stesso Pinelli, è infatti un pazzo metodico con la mania della perfezione: Michele Murri è stato rinchiuso per un anno in manicomio e solo la fiducia di uno psichiatra ottimista gli ha permesso di ritornare alla vita normale. Michele è un pazzo tranquillo, socievole, cortese, all’apparenza l’uomo più normale del mondo, ma la sua follia consiste nel confondere i suoi desideri con la realtà che lo circonda; eccede in ragionevolezza, prende tutto alla lettera, ignora l’uso della metafora, puntualizza e spinge ogni cosa all’estremo. Tornato a casa dalla sorella si trova a fare i conti con un mondo assai diverso dagli schemi secondo i quali è stato rieducato in manicomio; tra equivoci e fraintendimenti alla fine ci si chiede: chi è il vero pazzo? E qual è la realtà vera?

Orario: venerdì 20 febbraio 2026, ore 21 - Teatro Galli - TURNO A; sabato 21 febbraio 2026, ore 21 - Teatro Galli - TURNO B; domenica 22 febbraio 2026, ore 16 - Teatro Galli - TURNO C

Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 [email protected]



domenica 22 febbraio 2026

Palasport Flaminio, via Flaminia, 28 – Rimini

King of the ring 11

Rimini si prepara a diventare il cuore pulsante degli sport da combattimento. Al Palasport Flaminio si tiene King of the Ring 11, un evento che segna una svolta nel panorama italiano del fighting, con il debutto ufficiale del Bare Knuckle Boxing (BKB) targato BTF – Bareknuckle Top Fighters.

L’evento coinvolge circa 100 atleti provenienti da tutta Italia e anche stelle del fighting internazionale dal Brasile, patria storica delle arti marziali e delle MMA. Un cast di altissimo livello che garantisce spettacolo, intensità e grande valore tecnico.

Sono in programma circa 50 match tra dilettanti e professionisti nelle discipline di K1, Muay Thai, MMA e BKB.

L’evento inizia alle ore 14 con le gare dilettanti e prosegue per tutta la giornata, culminando nella serata di Gala alle 20:30, con gli incontri professionistici e i combattimenti più attesi tra i campioni.

L’intera manifestazione si svolge con un unico biglietto, offrendo al pubblico un’esperienza completa e continuativa.

Ore 14 Ingresso a pagamento Info: 392 654 1357 www.facebook.com/events







lunedì 16, 23 febbraio 2026

Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Lunedì del cinefilo

Rassegna dedicata ai grandi classici restaurati, un'iniziativa realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna che permette di rivedere capolavori del cinema sul grande schermo.

I prossimi appuntamenti:

>lunedì 16 febbraio ore 21

A Face in the Vrowd - V.O. (1957, Elia Kazan)

Un grande classico sulla nascita della celebrità mediatica e sul potere delle immagini.

>lunedì 23 febbraio ore 21

La Beau Serge - V.O. (1958, Claude Chabrol)

Uno dei primi film della Nouvelle Vague. Un’opera che segna l’inizio di un modo nuovo di fare cinema.

Ingresso a pagamento. Info: 0541 709545 www.facebook.com/cinemafulgor/

fino al 24 febbraio 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all'Astoria

Il programma di eventi all’ex cinema Astoria si caratterizza per la sua varietà, offrendo incontri che spaziano dall’artigianato, al movimento, alla narrazione, all’improvvisazione e alle attività creative per bambini. Gli appuntamenti della settimana:

>16 febbraio 18:30-20:30 (K)not a crochet club

18:30 – 20:30 Roller Dance - a cura di Roller Dance Rimini

19:00 – 20:00 Le inaspettate_voci femminili da riscoprire - Stella Manduchi

>17 febbraio 17:00-19:00 Strani ma veri! - Mulino di Amleto Teatro

19:00-21:00 Viaggio di non ritorno - Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

>18 febbraio 20:30 – 22:30 Pizzica Salentina - corso di pizzica salentina - Fermento Etnico

>19 febbraio 20:00 – 22:00 Ognuno ha una storia da raccontare. Atelier di scrittura e teatro - ri.flessi

>21 febbraio 10:30 – 12:00 Storie ad arte - laboratori creativi didattici - Patrizia Magnani

>22 febbraio 10:00 – 12:30 Ritorno alla creatività - LisARTinFlowers

17:00 – 19:00 Drum Circle_L'Arbre à Palabres APS

>23 febbraio 18:30 – 20:30 (K)not a crochet club

18:30 – 20:30 Roller Dance - a cura di Roller Dance Rimini

>24 febbraio 17:00 – 19:00 Strani ma veri! - Mulino di Amleto Teatro

19:00 – 21:00 Viaggio di non ritorno - Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria?

martedì 17 febbraio 2026

Centro Commerciale Le Befane, via Caduti di Nassiriya, 20 – Rimini

Carnival Party

Anche al Centro Commerciale Le Befane è possibile vivere l’atmosfera magica del Carnevale con una festa dedicata a grandi e piccoli.

Indossando il proprio costume è possibile partecipare ad un pomeriggio ricco di attività: laboratori creativi per dare sfogo alla fantasia, baby dance per ballare insieme e trucchi magici per trasformarsi in personaggi speciali. Alle 17.00, lo spettacolo di Clown Caramello assicura un momento di allegria per tutta la famiglia. Ingresso gratuito Info: 0541.387995 www.lebefane.it/news-eventi



tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Tornano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum: una piccola sala (25 posti).

Ogni giorno in loop viene proiettato il documentario La verità della menzogna, a cura di Gianni Canova e Chiara Lenzi (Italia 2021, 72′), prodotto da Lumière&.Co e Anteo in esclusiva per FM – Fellini Museum Rimini.

Le giornate del martedì alle ore 14, sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

> martedì 17 febbraio

E la nave va di Federico Fellini (Italia 1983, 132′)

> martedì 24 febbraio

Fellini e l’ombra di Catherine McGilvray

Ore 14.00 Ingresso: L’accesso al cinemino è gratuito il martedì dalle ore 14

Info: 0541 704494; 0541 704496 http://fellinimuseum.it/



martedì 17 febbraio 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

National Theatre Live: The importance of being Ernest

Commedia in inglese al Cinema Tiberio

Dal National Theathe arriva The Importance od Being Earnest, libera e brillante rilettura della più popolare commedia di Oscar Wilde, con un cast d’eccezione che include Sharon D Clarke (già vincitrice di 3 Olivier Award), Ncuti Gatwa (Doctor Who e Sex Education) e Hugh Skinner (Fleabag).

Proiezione in inglese con sottotitoli in inglese.

Ore 20 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/ntlive_ernest/

mercoledì 18 febbraio 2026

Sedi varie Rimini

Educare Verbo Plurale

Continua il percorso Educare Verbo Plurale, ciclo di incontri, a cadenza mensile, dedicati a genitori, insegnanti, educatori e a tutte le persone che accompagnano nella crescita bambini e bambine da 4 a 10 anni. L’appuntamento della settimana:

>Mercoledì 18 febbraio

“L’amore non ha limiti? Regole che educano, confini che proteggono”

Intervento a cura di Fabiana Mordini, psicologa e mediatrice familiare Presso I.C. “Marvelli” – Via Covignano 238

Il percorso, libero e gratuito fino ad esaurimento posti, è aperto a tutti. Al termine di ciascun appuntamento verrà dato spazio alle domande da parte del pubblico.

Ore 20.45 Ingresso gratuito Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/

giovedì 19 febbraio 2026

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico

Laboratori al Centro per le famiglie

Il Centro per le Famiglie propone laboratori che prevedono attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei bambini, per favorire la coordinazione, per il piacere della scoperta e per rinforzare la relazione fra adulti e bambini in età compresa fra gli 11 e i 35 mesi.

L’appuntamento della settimana:

>Giovedì 19 febbraio: La stanza della sabbia, laboratorio pensato per i bambini e le bambine da 23-35 mesi per sperimentare con i sensi attraverso il fare.

Ore 16.30 Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria

Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/

giovedì 19 febbraio 2026

Laboratorio Aperto, via Dei Cavalieri 22 – Rimini

Incontra lavoro

A seguito del percorso partecipativo 'Gente di Rimini', si tiene un evento in collaborazione con l'Agenzia Randstad. L'iniziativa è rivolta alle persone assistite dai Servizi sociali (sportello sociale, servizio disabili e minori) e ha l'obiettivo di offrire formazione e orientamento per facilitare l'inserimento lavorativo.

Ore 10 Info: https://laboratorioapertoriminitiberio.it/





giovedì 19 febbraio 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Per te

Il Cinema Tiberio di Rimini ospita l’evento ACEC Metacinema dedicato al film Per te di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo, Teresa Saponangelo e Javier Leoni.

La serata si apre con il saluto iniziale, a seguire il film e dopo la proiezione incontro in streaming con il regista Alessandro Aronadio ed il protagonista Edoardo Leo.

Il film è ispirato alla storia vera di Mattia Piccoli, un bambino insignito del titolo di Alfiere della Repubblica per la cura con cui assisteva il padre malato di Alzheimer e al libro “Un tempo piccolo” di Serenella Antoniazzi.

Ore 20.45 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/perte/



sabato 21 febbraio 2026

Palasport Flaminio, via Flaminia, 28 – Rimini

Giocagin

La manifestazione pensata per unire i valori dello sport e della solidarietà, prosegue la sua invasione colorata e divertente dei palazzetti dello sport italiani e arriva anche a Rimini con un grande spettacolo.

Una serata dedicata allo sport e aperta ad atleti di tutte le età, dai piccolissimi a quelli imbiancati dal tempo, di tutte le etnie, di tutti credo, di tutte le abilità o disabilità.

L'evento, è giunto alla 38° edizione ed è organizzato da Uisp Comitato Territoriale di Rimini.

Durante la manifestazione si susseguono rappresentazioni di varie discipline come: ginnastica, pattinaggio, danza, freestyle e tanto altro, portate in scena dalle diverse associazioni sportive affiliate Uisp.

Giocagin non è solo sport e divertimento, ma vuole essere attiva nella promozione del sociale ed è per questo che i fondi raccolti durante le varie manifestazioni vengono destinati a dei progetti di sport e cooperazione.

Ore 17 Ingresso a pagamento Info: 0541 772917 www.uisp.it/rimini/pagina/giocagin-2025



sabato 21 febbraio 2026

Rimini, Cinema teatro Tiberio

La vita l’è tott una cumedia

Continua il teatro dialettale con il nuovo spettacolo della Nova Cumpagnia de Borg impegnata nel classico di Guido Lucchini La vita l’è tott una cumedia, vincitrice del primo premio del concorso F.I.T.A (Federazione Italiana Teatro Amatori). Seguiranno repliche ogni settimana fino al 13 marzo (calendario completo sul sito www.cinematiberio.it), biglietto posto unico numerato € 10, vendita biglietti online o in biglietteria, settimana per settimana. I proventi sono devoluti in beneficenza per le iniziative della Parrocchia di San Giuliano Martire.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/lavita/

sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026

Castoro Teatro, via Del Castoro, 7 – Rimini

Gilda F. – Escape Notes

Spettacolo teatrale di Castoro Teatro

Un’opera scenica che fonde danza, immagine e paesaggi sonori per raccontare il cammino di una figura femminile in transito, tra lotta, mutazione antropologica e perdita di senso.

Lo spettacolo costruisce un tessuto narrativo disgregato, che riflette le tensioni tra umano e artificiale, corpo e virtualità, desiderio e controllo.

Ore 18 Ingresso a pagamento Info: 0541 752056 www.castoroteatro.it/gilda-f-escape-notes/



sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026

La Casa del Teatro e della Danza, via Popilia, 110 – Viserba Monte (Rimini)

Movimento centrale danza e teatro

Ripartono a Rimini i seminari della Scuola di Formazione MH, un percorso di studio e ricerca sul movimento danzato nato nel 2005.

Il metodo, ideato da Gillian Hobart, utilizza il linguaggio del corpo come strumento di conoscenza e relazione, offrendo un’alternativa alla comunicazione verbale per favorire l'espressione profonda di sé.

La formazione si rivolge a chi opera nel sociale, nell’educazione e nella cura della persona — come insegnanti, medici e operatori — ma è aperta a chiunque voglia approfondire la consapevolezza corporea.

È possibile iscriversi all'intero percorso o partecipare ai singoli seminari tematici.

Gli incontri sono guidati dal Team di Movimento Centrale (Annachiara Cipriani, Chiara Fabbri, Manuela Graziani, Monica Tomasetti), con la direzione artistica di Claudio Gasparotto, presso la Casa del Teatro e della Danza di Viserba Monte. I prossimi appuntamenti:

>21–22 Febbraio: Il corpo pensante / Estetica nella danza

Tutti gli incontri si tengono il sabato e la domenica, dalle 9.30 alle 17.30.

Info: 0541 726107 – 347 578454 www.movimentocentrale.org

domenica 22 febbraio 2026

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto

Rimini Antiqua

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Orario: dalle 7.30 alle 18.30 Ingresso libero Info: 340 3031200 www.facebook.com/riminiantiqua



domenica 22 febbraio 2026

Teatro Galli, Piazza Cavour - Rimini centro storico

Colazione al Teatro Galli

VisitRimini, in collaborazione con Summertrade, invita ancora una volta a vivere una delle esperienze più richieste: tornano gli appuntamenti con la colazione gourmet nella splendida cornice del Caffè del Grifone, affacciato sulla suggestiva Piazza Cavour, cuore medievale di Rimini.

Tra un cappuccino e una delizia dolce o salata, si potrà godere di un’atmosfera senza tempo, resa ancora più magica dalla vista impareggiabile sulla piazza e dai dettagli architettonici originali del teatro.

Non perdere l’occasione di vivere il Teatro Galli come non l’hai mai fatto: tra buon cibo, storia e bellezza.

Orario: 9:30* - 12:00 - *ingresso consentito fino alle ore 10.30, l'evento termina alle ore 12:00.

Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/317896-colazione-al-teatro-galli

domenica 22 febbraio 2026

Museo della Città (Sala degli Arazzi), via Tonini, 1 - Rimini centro storico

A spasso con i Libri

Rassegna culturale Lions International

Un viaggio tra autori, storie, narrazioni, conversazioni e comunità. La rassegna “A spasso con i Libri” nasce dal desiderio di creare uno spazio di incontro e condivisione tra autori, lettori e territorio. È un viaggio attraverso parole, racconti, emozioni, in cui i protagonisti sono i libri, gli autori e il pubblico, la cultura diventa incontro e ponte tra persone, generazioni e comunità.

Cinque incontri domenicali riminesi e un calendario diffuso sul territorio tra Santarcangelo, Cattolica e Repubblica di San Marino.

Ogni incontro offre momenti di confronto, presentazioni, letture e attività culturali rivolte a un pubblico eterogeneo. Il prossimo appuntamento a Rimini è previsto per domenica 22 febbraio.

Orario: dalle 16.30 alle 18.30 Ingresso gratuito Info: 347 495 3130 www.lionsrimini.it/al-via-il-30-novembre-la-rassegna-letteraria-a-spasso-con-i-libri-2025-26/





