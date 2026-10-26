EVENTI A RIMINI Rimini, una settimana tra Fellini, teatro e Halloween: tutti gli appuntamenti

Dal ricordo del regista riminese alla nuova stagione del Teatro Galli, passando per cinema, musica, libri e la festa del cioccolato

Dal ricordo di Federico Fellini agli appuntamenti di Halloween, passando per cinema, musica, teatro, letteratura e dolci sapori: prende il via una settimana densa di cose da fare e da ascoltare a Rimini.

L’anniversario della scomparsa di Federico Fellini, il 31 ottobre, è il filo conduttore di una serie di proposte che invitano a riscoprire il regista riminese attraverso film, libri e incontri. Al Cinemino del Palazzo del Fulgor viene proiettato ‘Ginger e Fred’, mentre il ciclo Fellini Open propone una serie approfondimenti, fino al 3 dicembre, sul cinema di Fellini e dintorni. Sabato 31 ottobre alle 18, tre ricorrenze si intrecciano attorno a Il Casanova di Federico Fellini: i cinquant’anni dall’uscita del film, il centenario della nascita dello scenografo e costumista Danilo Donati e i trentatré anni dalla scomparsa di Fellini. A ripercorrerne la lavorazione, tra ricordi e retroscena, sarà Gianfranco Angelucci con Sotto la cipria. Segreti, confessioni e verità nascoste. Il Casanova di Federico Fellini (Sabinae, 2026).

Alla Cineteca, il Premio Burdlaz continua a portare sullo schermo le opere prime di giovani registi caratterizzate da richiami e suggestioni felliniane: martedì 27 ottobre è in programma ‘L'albero’ di Sara Petraglia, mentre il 3 novembre ‘RIP’ di Alessandro D'Ambrosi.

Tra gli altri appuntamenti principali della settimana c’è l’inaugurazione della stagione teatrale al Teatro Galli con il Frankenstein_Diptych della compagnia Motus. Il 30 ottobre andranno in scena i due capitoli del dittico, Frankenstein (A Love Story) e Frankenstein (History of Hate), una rilettura contemporanea del capolavoro di Mary Shelley che esplora temi quanto mai attuali come l’esclusione, il bisogno di appartenenza, la paura della diversità e le nuove marginalità sociali.



Sempre al Teatro Galli, gli appuntamenti della Sagra Musicale Malatestiana propongono, per la rassegna Parole per la musica, che guida il pubblico all'ascolto dei concerti attraverso incontri con studiosi e musicologi, con Alberto Batisti che approfondisce il significato della celebre Messa in si minore di Bach martedì 27 ottobre, mentre venerdì 30 ottobre Guido Barbieri accompagnerà gli spettatori in un viaggio nella ricerca musicale di Brahms tra tradizione e modernità. Il percorso musicale culminerà domenica 1° novembre con un grande appuntamento sinfonico: Orchestra Leonore, I Solisti di Pavia, Coro Maghini e il direttore Daniele Giorgi porteranno sul palco del Teatro Galli proprio la monumentale ‘Messa in si minore’, una delle opere più alte della storia della musica occidentale.



Il fine settimana coincide anche con Halloween, celebrato in diversi luoghi della città con iniziative rivolte a pubblici differenti. Il Cinema Fulgor propone cortometraggi inquietanti accompagnati da un aperitivo e una doppia proiezione notturna di film horror; la Biblioteca Gambalunga organizza letture “stregate” per i bambini; il Museo della città organizza laboratori, narrazioni animate e visite guidate per grandi e piccoli. Mare di Libri, il primo festival italiano di letteratura interamente dedicato agli adolescenti, porta a Rimini incontri, eventi e iniziative dedicate alla lettura durante tutto l'anno con la nuova rassegna Mare di Libri 365. Sabato 31 ottobre, all'Ex Oratorio della Crocina, il programma speciale di Halloween propone un'escape room ispirata ad Agatha Christie e un Silent Book Party "da paura" (Per entrambi gli eventi è necessaria la prenotazione tramite il modulo online disponibile su https://maredilibri.it/37815-2/ ).

Fiabilandia e Italia in Miniatura accolgono le famiglie con allestimenti, spettacoli e attività a tema. A Viserba, piazza Pascoli ospita un pomeriggio in maschera per bambini e ragazzi, seguito da musica e momenti di festa per tutte le età.



Da giovedì 29 ottobre a domenica 1° novembre, inoltre, piazza Cavour ospita anche Ciocùlèda, la festa del cioccolato. Per quattro giorni il centro storico accoglie maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, con creazioni artigianali, mercatino e degustazioni, offrendo l’occasione di conoscere diverse lavorazioni del cioccolato e assaggiare specialità proposte dagli espositori.



Il calendario giornaliero completa la proposta con film d’autore, presentazioni di libri, gruppi di lettura, laboratori creativi e incontri dedicati all’intelligenza artificiale, alla salute e alla partecipazione nei quartieri.

Protagonista della stagione culturale è la Cineteca Comunale di Rimini, che dal 25 settembre ha ripreso la programmazione annuale di prime visioni con cinque proiezioni settimanali, incontri e rassegne. Mercoledì 28 ottobre arriva sul grande schermo Caro mondo crudele, il nuovo film di Niccolò Falsetti, autore già apprezzato per ‘Margini’.

Sempre negli spazi della Cineteca prende forma anche Curatori per un giorno, il progetto dedicato ai giovani under 30 chiamati a scegliere e raccontare un film significativo del proprio percorso personale. Giovedì 29 ottobre Michele Ghiselli accompagnerà il pubblico alla scoperta di Dogtooth di Yorgos Lanthimos, inaugurando un ciclo che trasforma gli spettatori in veri e propri protagonisti della programmazione culturale cittadina.

Al Cinema Fulgor proseguono inoltre i Lunedì del cinefilo con i grandi classici restaurati, come The Rocky Horror Picture Show di Jim Sharman (26 ottobre) e Quarto Potere di Orson Welles (2 novembre).

Martedì 27 ottobre il Teatro degli Atti ospiterà, invece, Specie in aggiornamento, uno spettacolo che affronta con leggerezza e profondità il tema dell’intelligenza artificiale e dei cambiamenti che la tecnologia introduce nella vita quotidiana. Un’occasione per riflettere sul rapporto tra innovazione, relazioni umane e futuro, attraverso il coinvolgimento diretto del pubblico.

Anche la letteratura trova spazio con i gruppi di lettura della Biblioteca Gambalunga e con la rassegna Libri da queste parti, che il 27 ottobre ospiterà Giampaolo Proni e Daniela Muratori, protagonisti di un doppio appuntamento dedicato a due romanzi costruiti come intrecci di storie, nei quali confluiscono mistero, relazioni, riflessione, memoria e cultura del cibo.



All’ex Cinema Astoria, dal 26 ottobre al 1° novembre, la settimana di Astoria Rimini propone laboratori, attività artistiche e momenti di incontro dedicati al benessere, alla creatività e all’inclusione. Il programma spazia dallo yoga al teatro inclusivo, dalla lettura espressiva alla danza, con appuntamenti di recitazione, West Coast Swing e Balfolk. Ci sono inoltre laboratori che utilizzano il teatro come strumento di relazione e riflessione, fino a ‘Con le sorelle’, il percorso di teatro-danza di comunità in programma nel fine settimana.

Tra gli appuntamenti dedicati alla comunità spiccano inoltre gli incontri della Rete Sociale di Quartiere a Gaiofana, i laboratori artistici del Museo E’ Scaion di Viserbella e gli incontri dedicati al benessere emotivo promossi dall’Ausl Romagna.

Nei primi giorni di novembre arriva inoltre Ecomondo, la manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie ambientali, all’economia circolare e alla transizione ecologica, che si svolge in Fiera dal 3 al 6 novembre.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:



NEL SEGNO DI FELLINI

Tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Tornano gli appuntamenti al Cinemino, una piccola sala (25 posti) allestita all'interno del Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum, dove ogni giorno in loop viene proiettato il documentario La verità della menzogna, a cura di Gianni Canova e Chiara Lenzi (Italia 2021, 72′), prodotto da Lumière&.Co e Anteo in esclusiva per FM – Fellini Museum Rimini.

Le giornate del martedì alle ore 16, sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

>27 ottobre Ginger e Fred di Federico Fellini (Italia 1985, 125′)

Ore 16.00 Ingresso: L’accesso al cinemino è gratuito il martedì dalle ore 16. La visita al Palazzo del Fulgor è inclusa nel biglietto del FM Museum, mentre il solo ingresso al Palazzo del Fulgor prevede un costo di 2 €. Info: 0541 704494; 0541 704496 http://fellinimuseum.it/

martedì 27 ottobre; 3 novembre 2026

Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Premio Burdlaz

Amarcort Film Festival

Torna il Premio Burdlaz, il concorso dedicato ai registi under 40 al loro primo lungometraggio, promosso nell'ambito di Amarcort Film Festival.

Le sei opere in gara, accomunate da richiami e suggestioni felliniane, saranno proiettate alla Cineteca Comunale di Rimini tra ottobre e novembre e valutate da una giuria di esperti, da una giuria di studenti di scuole di cinema e dal pubblico in sala.

I tre film finalisti accederanno alla finale del festival, in programma a fine novembre.

Ogni serata sarà introdotta da un collegamento con il regista. Calendario delle proiezioni:

>27 ottobre: L'albero di Sara Petraglia

>3 novembre: RIP di Alessandro D'Ambrosi

Gli appassionati possono inoltre candidarsi alla giuria popolare scrivendo a [email protected], ottenendo un posto riservato per tutte le proiezioni.

Ore 21 Ingresso gratuito Info: 327 9537101 www.amarcort.it/premio-burdlaz.html

sabato 31 ottobre 2026

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

Sotto la cipria: segreti, confessioni e verità nascoste: Il Casanova di Federico Fellini

Fellini Open - Talk & Book: Presentazione del volume di Gianfranco Angelucci

A trentatré anni dalla scomparsa di Federico Fellini, un appuntamento speciale di Talk & Book dedicato al grande maestro del cinema italiano.

Gianfranco Angelucci presenta il volume Sotto la cipria: segreti, confessioni e verità nascoste. Il Casanova di Federico Fellini (Sabinae, 2026), in dialogo con Marco Leonetti.

Un incontro che ripercorre la genesi, i retroscena e gli aspetti meno noti di Il Casanova di Federico Fellini, attraverso racconti, testimonianze e ricordi di chi ha condiviso da vicino il percorso artistico del regista riminese.

Ore 18 Ingresso libero Info: https://fellinimuseum.it/sottolacipria





HALLOWEEN



martedì 27 ottobre 2026

Cinema Fulgor, corso d’Augusto, 162 - Rimini centro storico

Aperitivo & Corti - Speciale Halloween

La rassegna unisce la proiezione di cortometraggi di qualità a un aperitivo conviviale. Lo Speciale Halloween propone quattro celebri corti che trasformano situazioni quotidiane in incubi: The Strange Thing About the Johnsons di Ari Aster, inquietante ritratto di una famiglia segnata da dinamiche violente; The Sandman di Paul Berry, fiaba horror in stop-motion sulle paure infantili; La Cabina di Antonio Mercero, classico del cinema surreale e angosciante in cui un uomo resta intrappolato in una cabina telefonica; e Saw di James Wan, il corto che ha dato origine alla celebre saga horror. Una serata tra suspense, inquietudine e cinema d’autore, accompagnata da un aperitivo prima della visione.

Per informazioni sulle date delle proiezioni consultare la pagina: www.facebook.com/cinemafulgor/

venerdì 30 ottobre 2026

Rimini centro storico, Biblioteca Gambalunga - Sala della Cineteca

Di storia in storia

Continuano gli appuntamenti con“Di storia in storia”, il ciclo di letture ad alta voce per bambini e famiglie curato dai lettori volontari Nati per Leggere della Biblioteca Ragazzi.

Venerdì 30 ottobre alle ore 17 è in programma ‘Storie stregate’, nella Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga. L’appuntamento è consigliato ai bambini dai 5 anni e l’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

Ingresso libero Info: 0541 704485 https://bibliotecagambalunga.it/news/di-storia-storia-9



sabato 31 ottobre 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

BOooooooOOOOooooooo!!!! Ci sono i fantasmi al Museo!

Visita guidata al Museo della Città in occasione di Halloween

This is Halloween! Per una notte misteriosa, alcune opere delle collezioni del Museo si sono trasformate in... fantasmi!

Ma attenzione: sono molto dispettosi e si nascondono tra le sale, pronti a giocare con i visitatori. Riuscirete a trovarli tutti?

Dopo una divertente caccia ai fantasmi tra le opere del museo, ogni partecipante potrà dare spazio alla fantasia e trasformare la propria opera preferita in un simpatico fantasma.

Un'attività tra gioco, creatività e scoperta per vivere il museo in modo davvero... spettrale!

Dai 6 ai 9 anni

Ore 16.30 Ingresso a pagamento Info: www.ticketlandia.com/m/musei-rimin

sabato 31 ottobre 2026

Ex Oratorio della Crocina, via Francolini 6 – Rimini

Mare di Libri 365

Mare di Libri 365 porta a Rimini lo spirito del festival dei ragazzi che leggono durante tutto l'anno.

In vista della XX edizione di Mare di Libri, in programma a giugno 2027, nasce infatti una nuova rassegna realizzata in collaborazione con la Biblioteca Gambalunga e Librerie Coop, con incontri d'autore, iniziative dedicate ai giovani lettori e appuntamenti speciali pensati per diffondere la passione per la lettura in ogni stagione.

Dopo gli eventi inaugurali con gli scrittori Trung Le Nguyen e Stefano Volp, il programma prosegue il 31 ottobre con una giornata a tema Halloween che comprende un'escape room ispirata ad Agatha Christie e un Silent Book Party "da paura" all'Ex Oratorio della Crocina.

>Escape Room "E poi non rimase nessuno", ispirata ai romanzi di Agatha Christie. Due turni: ore 15.00-16.00 e 16.30-17.30

>Silent Book Party "Da paura", due turni: ore 19.00-20.30 e 21.00-22.30

Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione online https://maredilibri.it/37815-2/

Info: https://maredilibri.it/



sabato 31 ottobre; 14, 28 novembre, 12, 19 dicembre 2026

Cinema Fulgor, C.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Sabato 'Fuori Orario'

Un appuntamento fisso nella tarda serata del sabato (ore 23:00 o 23:30) interamente dedicato al cinema di genere, all’inquietudine, al fantasy, all'anime e al cult. Un'esperienza notturna per esplorare il brivido e il grottesco. Di seguito gli appuntamenti:

> 31 ottobre (Speciale Halloween): Non aprite quella porta (Tobe Hooper) + Blob - Il fluido che uccide (Irvin Yeaworth, 1958)

Orario: alle ore 23 o 23.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com/

sabato 31 ottobre 2026

piazza Pascoli - Rimini Viserba

Halloween a Viserba

A cura del Comitato Turistico di Viserba

Viserba si veste a festa per celebrare Halloween con un pomeriggio dedicato a bambini e ragazzi.

Dalle ore 16 alle 18.30 il centro cittadino si anima con spettacoli di animazione, musica, balli e tante attività all'insegna del divertimento e della fantasia.

Al termine dell'evento dedicato ai più piccoli, la festa prosegue con il Viserba Day Fest, che dalle ore 18.30 accompagnerà la serata con musica diffusa e momenti di convivialità nel cuore della località, rigorosamente in maschera.

Un'occasione per vivere insieme una giornata speciale tra costumi, zucche e atmosfera autunnale, trasformando Piazza Pascoli in un punto di ritrovo per tutte le età.

Orario: dalle ore 16.00 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba

domenica 1° novembre 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Brividini al museo! Scheletrino e i quadri stregati

Visita guidata al Museo della Città in occasione di Halloween

Narrazione animata e laboratorio di e con Cristina Sedioli.

Al museo una brividosa avventura in compagnia di Zucca Tenebrosa, Anatra Fantasma e Little Skelley Scheletrino. Tutti insieme sulle tracce di ombre misteriose che si aggirano tra i quadri del museo tra piccole stregonerie e lampi di magia.

Nel laboratorio i bambini creano il quadro stregato.

Per bambini da 4 agli 8 anni

Ore 16.30 Ingresso a pagamento Info: www.ticketlandia.com/m/musei-rimini



fino all’8 novembre 2026

Fiabilandia,Via G. Cardano, 15 - 47924 Rivazzurra di Rimini

Halloween a Fiabilandia

Fiabilandia si trasforma con scenografie a tema, zucche luminose, ragnatele giganti, covi di streghe e angoli popolati da fantasmi, pipistrelli e creature misteriose. Lungo i viali del parco, personaggi e figure in costume accompagnano il pubblico tra attrazioni e attività pensate per vivere Halloween in un’atmosfera adatta alle famiglie.

Durante le giornate di apertura sono previsti spettacoli con artisti, attori e performer, storie misteriose e divertenti, tunnel paurosi, truccabimbi, baby dance delle streghette, animazione e coreografie rivolte a grandi e piccoli.

Il Parco è aperto il sabato e la domenica fino all’8 novembre.

Sabato 31 ottobre, nella giornata di Halloween, l’apertura è prolungata fino alle ore 23. Il programma si conclude in serata con la sfilata dei costumi, alla quale sono invitati a partecipare tutti i bambini con abiti paurosi, originali o fantasiosi. Sono previsti premi per i bambini partecipanti.

E' disponibile una promozione per le famiglie, valida il sabato e la domenica fino all’8 novembre con esclusione di sabato 31 ottobre. Acquistando due biglietti interi, un bambino in costume a tema, di altezza compresa tra 90 e 130 centimetri, entra gratuitamente.

Orario: dalle ore 10 alle 17.30; 31 ottobre dalle 10 alle 23 Ingresso a pagamento

Info: 0541 372064 www.fiabilandia.it



da sabato 31 ottobre a domenica 1 novembre 2026

Rimini, via Popilia 239

Halloween a Italia in Miniatura

Per Halloween, Italia in Miniatura sarà aperta sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, dalle ore 10 alle 17, con chiusura delle casse alle ore 15.30.

Il percorso tra le riproduzioni in scala delle città, dei monumenti e dei paesaggi italiani sarà accompagnato da atmosfere e allestimenti a tema. Tra castelli, rocche e borghi ricostruiti nei dettagli compariranno troll, sirene, mummie e gatti neri, figure ispirate a tradizioni e antiche leggende. I visitatori potranno passeggiare tra le miniature come giganti fra le città d’Italia e vivere l’esperienza di un viaggio in gondola nella riproduzione di Venezia.

Nel biglietto sono comprese le attrazioni Venezia, Esperimenta, Pappamondo, Pinocchio, Torre Panoramica, Scuola Guida, Vecchia Segheria e PlayMart.

Il Parco è aperto il sabato e la domenica di ottobre e le domeniche di novembre, in attesa delle festività natalizie.

Orario:10:00 – 17:00 Ingresso a pagamento Info: 0541 736 736 www.italiainminiatura.com





IN EVIDENZA

dal 25 settembre 2026

Rimini, Palazzo Gambalunga, via Gambalunga 27

Cineteca di Rimini

La Cineteca comunale torna a proporre una programmazione annuale di prime visioni. Cinque proiezioni ogni settimana, di cui una in lingua originale con sottotitoli, il venerdì sera, affiancate da incontri, rassegne, festival e nuovi progetti. Dal Premio Fellini ai festival, dagli incontri ai nuovi progetti per i giovani.

>mercoledì 28 ottobre appuntamento con Caro mondo crudele, il nuovo film di Niccolò Falsetti, il regista di Margini.

Orario: venerdì e sabato alle 21, domenica (e festivi) alle 16.30 e alle 21, mercoledì alle 21.

Ingresso: 7 euro, ridotto 5 euro, tariffa che sarà applicata anche per tutti gli spettatori fino ai 30 anni (compresi) di età. Il mercoledì e venerdì ingresso con tariffa ridotta per tutti.

Info: www.facebook.com/cineteca.rimini



dal 22 ottobre al 31 dicembre 2026

Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Curatori per un giorno

Progetto promosso dalla Cineteca comunale e rivolto a ragazze e ragazzi under 30, invitati a scegliere, proporre e raccontare un film che li ha particolarmente colpiti.

Le candidature si sono chiuse domenica 20 settembre e a partire dal 22 ottobre, hanno preso il via i sei appuntamenti in programma il giovedì, fino a dicembre, con due appuntamenti ogni mese, durante i quali saranno presentati sei film selezionati tra le 50 proposte pervenute. I giovani partecipanti diventeranno così curatori per un giorno, accompagnando il pubblico alla scoperta del film scelto e delle ragioni che lo rendono per loro particolarmente significativo.

>Giovedì 29 ottobre è la volta di Michele Ghiselli che accompagna il pubblico alla visione di Dogtooth (2009) di Yorgos Lanthimos.

“Curatori per un giorno” è un progetto della Cineteca comunale, realizzato in collaborazione con Corner Giovani e Fondazione Piano Strategico, nell’ambito del Piano Strategico della Cultura del Comune di Rimini.

Ore 21 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/cineteca.rimini

27 e 30 ottobre 2026

Teatro Galli, Sala Ressi e Teatro degli Atti - Rimini centro storico

Parole per la musica

Rassegna della 77° Sagra Musicale Malatestiana

Storica rassegna di guide all'ascolto pensata per accompagnare il pubblico verso un ascolto più profondo e consapevole dei concerti in cartellone.

A cura di musicologi e studiosi, gli incontri offrono preziosi strumenti di lettura per comprendere appieno opere, contesti e autori.

>martedì 27 ottobre ore 21 al Teatro Galli

Alberto Batisti

La Messa in si minore di Bach: un simbolo di concordia religiosa?

>venerdì 30 ottobre ore 21 al Teatro degli Atti

Guido Barbieri

Prima della rivoluzione. La ricerca musicale di Brahms tra il culto del passato e la premonizione del futuro

Ingresso gratuito senza prenotazione Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/parole-la-musica-2026

da giovedì 29 ottobre a domenica 1 novembre 2026

Piazza Cavour - Rimini centro storico

Ciocùlèda

Il cuore del centro storico di Rimini si trasforma in un vero paradiso per gli amanti del cioccolato con Ciocùlèda, la festa del cioccolato.

Un evento coinvolgente per tutte le età, con maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia pronti a stupire con le loro creazioni artigianali e degustazioni di alta qualità.

Con show cooking, laboratori e un mercatino del cioccolato, ogni angolo della piazza offrirà un'esperienza sensoriale da vivere e assaporare.

Orario: dalle 10.00 alle 20.00 Ingresso libero Info: 333 5665874 www.facebook.com/cioculedarimini

venerdì 30 ottobre 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Frankenstein (A love story)

Stagione di prosa e danza 2026/27 del Teatro Galli - Fuori Abbonamento

Ad aprire la nuova Stagione di Prosa e Danza del Teatro Galli è Frankenstein_Diptych, il progetto della compagnia Motus che rilegge il celebre mito creato da Mary Shelley trasformandolo in una potente riflessione sul presente.

Diviso in due capitoli, Frankenstein (A Love Story) e Frankenstein (History of Hate), lo spettacolo indaga temi universali e attualissimi come la solitudine, il bisogno di riconoscimento, il rifiuto e la paura dell'altro.

Nella prima parte emerge la ricerca di amore e appartenenza da parte di creature fragili, ibride e marginali, sospese tra desiderio di relazione e impossibilità dell'incontro. La seconda parte racconta invece le conseguenze dell'esclusione e dell'incomprensione, mostrando come il rifiuto possa trasformarsi in rabbia e conflitto.

Attraverso un linguaggio scenico intenso e visionario, Motus utilizza la figura del "mostro" come metafora delle marginalità contemporanee e delle difficoltà di una società che fatica ad accogliere le differenze.

Un'opera poetica e politica che invita a riflettere sul rapporto con l'altro e sui meccanismi che generano esclusione, discriminazione e isolamento.

Ore 19.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 [email protected]



venerdì 30 ottobre 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Frankenstein (History of Hate)

Stagione di prosa e danza 2026/27 del Teatro Galli - Fuori Abbonamento

Ad aprire la Stagione di Prosa e Danza del Teatro Galli è Frankenstein_Diptych, il progetto della compagnia Motus che rilegge il capolavoro di Mary Shelley come una riflessione sulla società contemporanea e sul rapporto con l'altro.

Composto da due spettacoli, Frankenstein (A Love Story) e Frankenstein (History of Hate), il dittico esplora temi universali come la solitudine, il bisogno di riconoscimento, l'emarginazione e il rifiuto. Dalla ricerca di amore e appartenenza alla rabbia generata dall'esclusione, il percorso racconta come il "mostro" non nasca tale, ma venga creato dall'incapacità della comunità di accogliere la diversità.

Con il linguaggio visionario che contraddistingue Motus, lo spettacolo trasforma il mito di Frankenstein in uno specchio del presente, interrogando il pubblico sui meccanismi che producono paura, discriminazione e nuove forme di marginalità.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 [email protected]



domenica 1° novembre 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Orchestra Leonore & I solisti di Pavia / Coro Maghini / Daniele Giorgi

Sagra Musicale Malatestiana - Concerti sinfonici

Il concerto riunisce Orchestra Leonore e I Solisti di Pavia, affiancati dal Coro Filarmonico di Torino “R. Maghini”. A guidare questo vertice del Barocco è Daniele Giorgi, interprete di grande autorevolezza, capace di coniugare profondità analitica e forza espressiva.

Protagonista della serata è la Messa in si minore BWV 232 di Johann Sebastian Bach, vertice assoluto del repertorio sacro. Opera monumentale, sintesi di contrappunto antico e slancio moderno, alterna pagine corali imponenti ad arie di intensa espressività.

Un evento di grande rilievo artistico che propone una delle più alte creazioni della musica occidentale.

Ore 21. Ingresso a pagamento. Per il pubblico dei concerti sinfonici è riserva un'esperienza speciale al Bar del Grifone: la possibilità di fare apericena (su prenotazione) in attesa dell'inizio dello spettacolo.

Info e prenotazioni: +39 366 1000348 / [email protected]

Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/2026/orchestra-leonore-i-solisti-di-pavia-coro-maghini-daniele-giorgi

da martedì 3 a venerdì 6 novembre 2026

Rimini Fiera, via Emilia, 155 – Rimini

Ecomondo. The green technology expo

Evento di riferimento in Europa per l'innovazione tecnologica e industriale. Una fiera internazionale con un format innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile.

Per la 29a edizione, Ecomondo si articola in macroaree tematiche: dalla valorizzazione dei rifiuti, alla rigenerazione dei suoli e degli ecosistemi agro-forestali e alimentari, dall’energia ottenuta dalle biomasse all’uso dei rifiuti come materie prime seconde. Include inoltre l’intero ciclo idrico integrato e il monitoraggio ambientale, la tutela dei mari e degli ambienti acquei ma anche lo spazio, il monitoraggio satellitare, l'agricoltura di precisione e le smart cities.

A queste si aggiungono i padiglioni dedicati a mezzi e componenti per movimentazione, sollevamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.

Sei distretti verticali completano l’offerta, con focus su filiere del tessile e della carta, tecnologie trenchless, città sostenibili e innovazione start-up.

Orario: da martedì 3 a giovedì 5 novembre, dalle 9:30 alle 18:30; venerdì 6 novembre dalle 9:30 alle 18:00 Ingresso: a pagamento Info: 0541 744 555 www.ecomondo.com







IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

dal 12 ottobre 2026

Rimini, Biblioteca Gambalunga

Gruppi di lettura

Con l'arrivo dell'autunno riparte la stagione dei gruppi di lettura, occasioni di incontro e confronto dedicate a chi ama condividere il piacere della lettura.

Il calendario ha preso il via il 12 ottobre con Viaggio alle sorgenti: i testi sacri dell'umanità, gruppo curato da Mariolina Tentoni (secondo lunedì del mese, ore 16-18). Il 17 ottobre è partito il Gruppo di lettura del sabato a cura di Lorella Barlaam (ore 10.30), il 19 ottobre si prosegue con Cara beltà, dedicato ai testi letterari e condotto da Patrizia Bebi e Gianluca Calbucci (ore 15.30-17.30), e il 21 ottobre con Philosophe vivere, philosophe legere, gruppo di lettura filosofica coordinato da Isa Valbonesi (ore 17).

Tra le novità della stagione, Terra nera e Carta bianca debutta il 29 ottobre dalle 17 alle 19, mentre il 30 ottobre partono sia Book Lovers, gruppo di lettura per ragazzi dai 14 ai 18 anni condotto da Laura Grossi (ore 17), sia La storia siamo noi, dedicato ai testi storici e curato da Loretta Nucci (ore 16-17.30). Il 31 ottobre prende infine avvio Un sabato tutto per sé, con incontri dedicati alla narrativa in programma dalle 10 alle 12.

Per informazioni sui singoli gruppi è possibile consultare il sito www.bibliotecagambalunga.it. Iscrizioni ai gruppi via e-mail a [email protected] oppure telefonando al numero 0541 704488.

dal 26 ottobre al 1° novembre 2026

Ex Cinema Astoria, via Euterpe, 15 – Rimini

Astoria Rimini

Una settimana di laboratori, attività artistiche e momenti di incontro dedicati al benessere, all'inclusione e alla creatività.

Si inizia lunedì 26 con lo yoga; martedì 27 spazio al teatro inclusivo, alla lettura espressiva e al West Coast Swing; mercoledì 28 appuntamenti con la recitazione e il Balfolk. Giovedì 29 il teatro diventa strumento di relazione con i progetti Io e Te.Voci dal Carcere e il laboratorio per adulti, mentre venerdì 30 il percorso Together propone una riflessione sulle relazioni tossiche e la violenza di genere. Il programma si conclude sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre con Con le sorelle, laboratorio di teatro-danza di comunità dedicato all'esplorazione del movimento, della condivisione e della conoscenza di sé.

Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria



lunedì 26 ottobre; 2, 9, 16, 23, 30 novembre; 7, 14, 21 dicembre 2026

Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Lunedì del cinefilo

Rassegna dedicata ai grandi classici restaurati, un'iniziativa realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna che permette di rivedere capolavori del cinema sul grande schermo.

I prossimi appuntamenti:

>26 ottobre: The Rocky Horror Picture Show (Jim Sharman)

>2 novembre: Quarto Potere (Orson Welles)

>9 novembre: Minnie e Moskowitz (John Cassavetes)

>16 novembre: La morte corre sul fiume (Charles Laughton)

>23 novembre: I fantasmi del cappellaio (Claude Chabrol)

>30 novembre: Bellissima (Luchino Visconti)

>7 dicembre: Il Terzo Uomo (Carol Reed)

>14 dicembre: Dietro lo specchio (Nicholas Ray)

>21 dicembre: Wise Blood - La saggezza nel sangue (John Huston)

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.facebook.com/cinemafulgor



da lunedì 26 a mercoledì 28 ottobre 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Nessun dolore

Rassegna ACEC Emilia Romagna “Intrecci 2026”

Un film drammatico di Gianni Amelio, con Alessandro Borghi, Valeria Golino, Valerio Mastandrea, Gabriel Bovino, Ramzi Lafrindi.

Un dramma intenso che affronta il tema delle migrazioni attraverso la storia di Davide, giovane venditore di libri usati a Roma, la cui vita cambia dopo l'incontro con un bambino e una ragazza immigrata incinta. Trentadue anni dopo Lamerica, Amelio torna a riflettere sulle dinamiche dell'accoglienza e dell'integrazione, raccontando un percorso umano fatto di responsabilità, empatia e riscatto.

Un film attuale e toccante che invita a preservare il senso di solidarietà e pietas verso gli altri.

In collaborazione con ACEC - Associazione Cattolica Esercenti Cinema.

Orario lunedì 26 e martedì 27 ottobre – ore 21:00; mercoledì 28 ottobre – ore 17:00 / 21:00

Ingresso a pagamento Info: www.cinematiberio.it/eventi/nessundolore/

martedì 27 ottobre 2026

Corte della Biblioteca e Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Libri da queste parti

Appuntamenti d'Autunno della Rassegna di incontri della Biblioteca Gambalunga dedicata alle autrici e agli autori legati a Rimini e alla Romagna per nascita, attività professionale, ricerca o percorso culturale. Dal 17 settembre al 27 ottobre, il programma attraversa generi e temi diversi, dalla narrativa alla filosofia, dal giallo alla storia locale, fino all’architettura e alla memoria del territorio. Alcuni incontri sono costruiti come dialoghi tra opere affini, accostando autori e autrici accomunati da atmosfere narrative, argomenti o registri espressivi. Gli appuntamenti della settimana:

>martedì 27 ottobre, Sala della Cineteca, ore 17.00

Giampaolo Proni

Le fedeli d’amore, Amazon, 2026

in dialogo con Dalmazio Rossi

e Daniela Muratori

Alici marinate, NFC Edizioni, 2026

in dialogo con Gianfranco Lauretano

Ingresso libero. Info: 0541.704488 [email protected]

martedì 27 ottobre 2026

Centro Civico Gaiofana, via Montescudo, 288 – Rimini

Rete Sociale di Quartiere Gaiofana

Il Centro Civico di Gaiofana ospita un nuovo appuntamento della Rete Sociale di Quartiere, un momento di confronto e partecipazione dedicato a tutti coloro che desiderano contribuire alla vita della comunità.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il servizio dell’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC) dei Nodi Territoriali di Salute, una figura di riferimento che opera sul territorio per promuovere il benessere delle persone, favorire la prevenzione e orientare i cittadini verso i servizi socio-sanitari disponibili.

La Rete Sociale di Quartiere rappresenta uno spazio aperto di dialogo, ascolto e condivisione, dove ogni partecipante può portare idee, esigenze e proposte per migliorare la qualità della vita del quartiere.

Orario: dalle 18 alle 20 Ingresso libero Info: 0541 704685 [email protected]

martedì 27 ottobre 2026

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Specie in aggiornamento

Cosa cambia nel nostro modo di pensare, comunicare e vivere quando l’intelligenza artificiale entra nella quotidianità? Specie in aggiornamento è uno spettacolo teatrale che affronta con ironia, curiosità e profondità il rapporto tra esseri umani, tecnologia e innovazione.

Attraverso racconti, momenti di confronto e il coinvolgimento diretto del pubblico, la rappresentazione invita a interrogarsi sulle opportunità e sulle sfide del cambiamento digitale, sul valore delle relazioni e sulle domande che restano aperte anche quando la tecnologia sembra avere già una risposta.

Un'occasione originale per riflettere insieme sul presente e sul futuro, mettendo al centro le persone e il loro sguardo sul mondo che cambia.

Ore 18.30 Ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria su https://forms.gle/MYyu9ibTeeViDJSr7

Evento realizzato grazie ai Fondi Europei della Regione Emilia-Romagna e organizzato dal Comune di Rimini con la collaborazione di Simple Networks.





mercoledì 28 ottobre 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Serpenti

Nell’ambito della rassegna FICE Emilia Romagna 2026 “Riusciranno i nostri eroi” dedicata al cinema italiano, è proposto il film Serpenti di Roberto De Paolis con Leonardo Lidi, Alessandro Borghi, Pietro Castellitto, Valeria Golino e Daniele Parisi.

Merito sicuramente della sceneggiatura, scritta dai Fratelli D’Innocenzo insieme al regista, che costruisce sapientemente l’assurdità della vicenda di un uomo che si costituisce alla Polizia reo confesso dell’omicidio della moglie ma che entra all’interno di un iter burocratico kafkiano in cui non riesce ad affermare la sua colpevolezza.

Ore 17:00 e 21:00 Ingresso a pagamento Info: www.cinematiberio.it/eventi/serpenti



tutti i giovedì dall'8 ottobre al 17 dicembre 2026

Museo E Scaion, viale Minguzzi, 9 - Rimini Viserbella

A punta di pennello

Il Museo E' Scaion di Viserbella (Museo della piccola pesca e delle conchiglie) ospita "A punta di pennello", un laboratorio settimanale dedicato alle tecniche di acquerello e pittura a olio.

L'iniziativa è rivolta agli appassionati di pittura che desiderano approfondire tecniche e creatività in un contesto culturale originale. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri di telefono di riferimento.

Orario: dalle ore 15 alle ore 18 Info: 335 1738520; 338 2341277 www.facebook.com/escaion/

29, 20, 31 ottobre; 1 e 4 novembre 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Minotaur

Mercoledì, versione originale russa con sottotitoli italiani

Al Cinema Tiberio è in programma, in prima visione, il film Minotaur di Andrey Zvyagintsev, con Anatoliy Belyy, Anton Lytvynov, Juris Zagars, Varvara Shmykova e Vladimir Friedman, Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2026.

Il film è proposto in versione originale russa con sottotitoli in italiano, mercoledì 4 novembre ore 17, mentre nelle altre giornate la proiezione è in versione doppiata in italiano.

Russia. In una città di provincia vivono Gleb, dirigente di successo, la bella moglie Galina e il figlio adolescente. Tutto scorre in una fredda tranquillità anche se l’inizio della guerra con l’Ucraina inizia a far sentire i suoi contraccolpi sull’attività aziendale. Fino a quando Gleb fa una scoperta che cambia il suo modo di rapportarsi con la realtà. Zvyagintsev torna a leggere la società russa focalizzandosi su un microcosmo che diventa sensore di quanto lo circonda, basandosi sul film di Claude Chabrol “Stéphane, una moglie infedele”, adattato alla situazione politica del suo paese.

Orario: giovedì 29 ottobre – ore 21:00; venerdì 30 ottobre – ore 21:00; sabato 31 ottobre – ore 17:00 / 21:00; domenica 1° novembre – ore 18:00 / VOS 21:00; mercoledì 4 novembre – ore 17:00

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/minotaur

lunedì 2, 16, 30 novembre 2026

Nodo Marecchiese 11, viale Perticara 11 – Rimini

Gestire le emozioni, conoscerle ed accoglierle per vivere meglio

Ciclo di incontri a cura dell' AUSL Romagna per approfondire la conoscenza e la gestione delle proprie emozioni, al fine di migliorare il proprio benessere psicologico.

L’iniziativa, organizzata dalle SSI Psicologia della Salute e di Comunità e SSD Psicologia Clinica e PsicopatologiaRimini e Riccione, prevede sei incontri gratuiti alla sala riunioni del Nodo Marecchiese 11 (viale Perticara 11, Rimini). Tali attività di gruppo si rivolgono a persone che stanno attraversando un periodo di sofferenza psicologica e che sperimentano stati di stress associati ad emozioni negative, previo colloquio con le dottoresse Federica Mazza e Giulia Tangerini, psicologhe e psicoterapeuti AUSL della Romagna. L'obiettivo del percorso è fornire strategie pratiche ed efficaci per favorire una migliore gestione del distress emotivo, promuovere il benessere psicologico e rafforzare le risorse personali utili ad affrontare le difficoltà quotidiane.

Gli incontri si tengono alla sala riunioni del Nodo Marecchiese 11 (viale Perticara 11, Rimini) dalle ore 10 alle 12:

lunedì 2 novembre: Gestire le emozioni: strategie di regolazione emotiva

lunedì 16 novembre: Comunicare con efficacia: abilità relazionali e interpersonali

lunedì 30 novembre: La cassetta degli attrezzi: integrare le competenze per il benessere.

Orario:dalle 10 alle 12. Info: [email protected] o [email protected]

martedì 3 novembre 2026

via Chiabrera, 34/D – Rimini

Sistemi integrati di salute: esperienze a confronto

Una giornata di approfondimento e confronto dedicata ai sistemi integrati di salute, con la partecipazione di istituzioni, servizi sanitari, università e professionisti del settore.

L'iniziativa, promossa nell'ambito del Piano di contrasto alle disuguaglianze di salute del Distretto di Rimini, mette al centro il rafforzamento delle politiche di salute territoriale e delle reti di comunità, attraverso il confronto tra esperienze locali, nazionali e internazionali.

Un'occasione per condividere modelli innovativi orientati alla prossimità, all'integrazione dei servizi e alla riduzione delle disuguaglianze di salute.

In programma tavole rotonde, testimonianze e case study provenienti dall'Emilia-Romagna, dall'Italia e dall'estero.

Evento a partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria; previsti crediti ECM e OASER.

Orario: dalle 9 alle 17.30 Info: https://www.auslromagna.it/ausl-comunica/notizie/201csistemi-integrati-di-salute-esperienze-a-confronto201d-convegno-martedi-3-novembre-a-rimini





