Rimini, una settimana tra musica, sport e memoria

Concerti, teatro, motori, arti contemporanee e iniziative culturali: ecco gli appuntamenti in programma in città fino al 22 settembre.

Rimini non manda ancora in archivio l'estate. Tra il centro storico e il mare, teatri, piazze e spazi culturali ospitano nei prossimi giorni un calendario fitto di appuntamenti, con musica, spettacoli, sport, memoria e iniziative dedicate alla creatività. Una settimana che porta in città anche eventi di richiamo internazionale, accanto alle proposte rivolte a famiglie e giovani.

A scandire il calendario è innanzitutto la Sagra Musicale Malatestiana. Martedì 15 settembre, al Teatro degli Atti, l'Ensemble Cameristico della Banda Filarmonica della Città di Rimini propone "Geometrie sonore". Giovedì 17 settembre sarà invece dedicato a Maria Rita Brondi, mentre lunedì 21 settembre è in programma il concerto-conferenza su Amintore Galli, affidato alla Eyos Orchestra & Choir diretta da Davide Tura ed Emanuele Vitale. Completa il programma "Parole per la musica con Alberto Batisti", con un approfondimento sulla Tetralogia di Wagner.

Dal 17 al 20 settembre torna poi Glory Days, il festival arrivato alla 27esima edizione e dedicato a Bruce Springsteen. Quattro giornate tra concerti, incontri e racconti, con appassionati in arrivo anche dall'estero. Tra gli ospiti Elliott Murphy, folksinger newyorkese già collaboratore di Springsteen, accompagnato dal chitarrista Olivier Durand, e i Ward Hayden & the Outliers, per la prima volta in Italia.

Settembre sarà anche un mese dedicato alla memoria. Dal 15 al 30 settembre Rimini ricorda l'82° anniversario della Liberazione con presentazioni, visite guidate e incontri sui luoghi e sulle vicende della Seconda guerra mondiale. Il momento centrale sarà il 21 settembre, con la cerimonia commemorativa e la presentazione del podcast "Incroci di storie - Le strade della democrazia". Il programma si chiuderà il 30 settembre con un appuntamento dedicato allo sfollamento nella Repubblica di San Marino durante il conflitto. Dal 17 al 19 settembre la città ospiterà inoltre l'Assemblea annuale della NEG, la Comunità Europea dei Carnevali, organizzazione impegnata nella tutela e valorizzazione del Carnevale come patrimonio culturale immateriale europeo.

Sul fronte sportivo, il fine settimana porta a Rimini il motorismo storico con il passaggio del Gran Premio Nuvolari. Centinaia di equipaggi e vetture d'epoca provenienti da diversi Paesi attraverseranno la città. In mare, il 18 e 19 settembre, spazio invece al Trofeo Città di Rimini, Big Game in Drifting Catch & Release, 2° Memorial Roberto Sancisi, competizione di pesca sportiva d'altura. Per il teatro e la danza arrivano gli ultimi appuntamenti di "Le città visibili", rassegna che alterna spettacoli, concerti, laboratori e performance, mentre dal 21 al 27 settembre prenderà il via la nuova edizione de "Le voci dell'anima", festival dedicato alla scena contemporanea.

Creatività e sostenibilità sono invece al centro del Cimosa Festival, con laboratori, incontri e attività dedicate alle arti tessili negli spazi del Laboratorio Aperto, nell'ala nuova del Museo della Città. Un'occasione per affrontare anche i temi dello scambio tra generazioni e della sostenibilità attraverso il fare creativo. Alla Biblioteca Gambalunga riparte "Libri da queste parti". Il primo appuntamento, il 17 settembre, sarà con Lucia Chiavari e Roberto Paci Dalò, che ripercorreranno la storia del Velvet e il suo ruolo nella scena musicale e culturale riminese. Seguiranno gli incontri con Adriana Cavarero, autrice de "Il canto delle sirene", e Piero Meldini, che presenterà "Italia. Una storia d'amore".

Il calendario guarda anche alle famiglie e ai più giovani, con i laboratori del Centro per le Famiglie, le iniziative dello spazio giovani SO*STA e gli appuntamenti dedicati al benessere psicologico promossi dall'AUSL Romagna. Al Parco degli Artisti di Vergiano, infine, si chiude la stagione estiva. Venerdì 18 settembre salirà sul palco la The Moses Live Band, con un repertorio tra soul, funk e pop contemporaneo. Sabato 19 sarà la volta di Francesco Gobbi e Alessandro Pieri con lo spettacolo comico "Dio & Damo s.n.c.", rilettura surreale della Genesi. Domenica 20 settembre, gran finale con la tradizionale Festa Contadina, a ingresso libero, tra musica, sapori e tradizioni del territorio. A completare il quadro ci sono i mercati e le iniziative dedicate alle produzioni locali, dal Mercato degli Agricoltori al Borgo San Giuliano alla mostra mercato "Artigiani al Centro", tra artigianato, creatività e prodotti del territorio.