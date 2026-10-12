Rimini, una settimana tra San Gaudenzo, grandi fiere e cultura

Dal 13 al 18 ottobre il calendario cittadino unisce le celebrazioni per il patrono a concerti, teatro, cinema, incontri letterari e iniziative per famiglie

Dai grandi eventi internazionali dedicati al turismo e all’ospitalità, alle celebrazioni per San Gaudenzo, Patrono della città, fino al cinema, la musica, gli incontri culturali e le attività per famiglie: prende il via una settimana ricca di proposte.

La settimana coincide con le celebrazioni dedicate a San Gaudenzo, patrono della città. Martedì 13 ottobre, al Tempio Malatestiano, si tiene il Concerto per la Solennità di San Gaudenzo, con l’esecuzione di Laudes Evangelii di Valentino Bucchi nell’ambito delle iniziative per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Partecipano l’Orchestra e il Coro della Cappella Musicale Malatestiana, il Coro di Voci Bianche di Rimini e i solisti, diretti dal maestro Filippo Maria Caramazza.

Mercoledì 14 ottobre le celebrazioni continuano con la Messa sul sagrato della chiesa dedicata al Santo alle ore 10.30 in piazza Mazzini, seguita dalla celebrazione eucaristica alle ore 17.30 in Duomo. I festeggiamenti della ricorrenza proseguono in piazza Cavour già dal primo pomeriggio con la 69ª Tombola di San Gaudenzo, tradizionale appuntamento cittadino accompagnato dal concerto della Banda Città di Rimini e dalla musica e animazione di Radio Gamma, con attività per adulti e bambini, tra cui il truccabimbi e l’Ambulanza dei Pupazzi. L’iniziativa ha anche una finalità solidale: la vendita delle cartelle contribuisce infatti a sostenere i progetti della Croce Rossa Italiana, Comitato di Rimini.



La settimana è caratterizzata anche dai principali appuntamenti internazionali dedicati ai settori del turismo, dell’accoglienza e dell’innovazione. Dal 14 al 16 ottobre il quartiere fieristico ospita TTG Travel Experience e InOut | The Hospitality Community, le grandi manifestazioni dedicate rispettivamente al turismo organizzato e al mondo dell'ospitalità, che portano a Rimini operatori, professionisti e aziende provenienti da tutto il mondo. Nell'ambito di TTG sono previste anche attività fuori salone come la Sunrise Walk and Run, una camminata e corsa all'alba lungo il Parco del Mare per scoprire in modo originale il waterfront cittadino.

Il TTG sarà anche l’occasione per portare al centro progetti della città: giovedì 15 ottobre alle ore 12,15 lo stand di Visit Rimini (all’ingresso della fiera, nella Hall Sud n.001) ospiterà un punto stampa "Rimini, il Capodanno più lungo del mondo – anteprima per la stampa", l'appuntamento dedicato alla presentazione delle novità del cartellone di fine anno della città. Ad intervenire saranno il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, Michele Lari, Assessore alla Cultura e allo Sport, Alessandro Giovanardi, Direttore dei Musei della città di Rimini, e Patrizia Rinaldis, Presidente di Federalberghi Rimini.



Al Palacongressi arrivano invece Hospitality Day, l’appuntamento di riferimento per la formazione e il networking nel settore dell'accoglienza, in programma il 13 ottobre, e Marketers World, evento dedicato al mondo del digital marketing, dell'imprenditoria online e della creator economy, richiamando professionisti e innovatori da tutta Italia dal 16 al 18 ottobre.





Ampio spazio è dedicato alla cultura. Giovedì 15 ottobre Rimini ospita Ermanno Cavazzoni, scrittore legato anche alla storia artistica di Federico Fellini. Dal suo romanzo ‘Il poema dei lunatici’, infatti, Fellini trasse ‘La voce della luna’, il suo ultimo film. La presenza di Cavazzoni diventa così il punto di partenza di una giornata che mette in relazione letteratura, immagini, cinema e musica, con due appuntamenti tra Palazzo del Fulgor e Cinema Fulgor. Al Cinema Fulgor (ore 21 ingresso gratuito) per la rassegna Fellini Open, Cavazzoni presenta Storia di un’amicizia, una lettura scenica dedicata al suo legame con Gianni Celati, accompagnato dagli interventi musicali di Vincenzo Vasi, mentre, alle ore 18, al Palazzo del Fulgor, Cavazzoni partecipa insieme a Simonetta Santucci all’inaugurazione di Copertine EXTRA, la mostra dedicata alle copertine della collana “Compagnia EXTRA” di Quodlibet, visitabile fino al 15 novembre. Il legame con Fellini passa anche attraverso ‘Il viaggio di Mastorna’, progetto cinematografico mai realizzato dal regista e primo titolo pubblicato dalla collana.



Grande spazio anche alla cultura e alle arti. Al Teatro Galli il 16 ottobre arriva la nuova produzione dell'opera buffa di Gaetano Donizetti Le convenienze ed inconvenienze teatrali, preceduta dall'incontro di approfondimento della rassegna Parole per la Musica con Carla Moreni (15 ottobre).

Nell'ambito della Sagra Musicale Malatestiana, il 17 ottobre, il Teatro degli Atti ospita il concerto-performance di Tecno Zaclén, la Performance multidisciplinare che unisce musica sperimentale, poesia performativa, videoproiezioni, installazione sonora, interventi teatrali e visivi, all’interno della sezione Percuotere La Mente. Infine, domenica 18 ottobre, per la rassegna Parole per la Musica, Fabio Sartorelli accompagna il pubblico alla scoperta de La Traviata in vista delle rappresentazioni che si terrà a fine mese.

Il programma dedicato a Fellini comprende anche le proiezioni gratuite del Cinemino al Palazzo del Fulgor, in programma ogni martedì alle ore 16. Il 13 ottobre viene proposto Lo sceicco bianco, seguito il 20 ottobre dalla proiezione integrale de Il Casanova di Federico Fellini, proiezione che rientra nel Progetto Dressing Casanova. L’estetica di Fellini tra ricerca storica e visioni contemporanee, per celebrare il cinquantesimo anniversario de Il Casanova attraverso proiezioni, incontri con studiosi e presentazioni dei progetti realizzati dagli studenti del corso di laurea in Moda dell'Università di Bologna Campus di Rimini (fino mercoledì 21).



Il cinema continua a essere protagonista con la programmazione della Cineteca di Rimini e i nuovi appuntamenti del Cinema Fulgor, dove proseguono i Lunedì del cinefilo con i grandi classici restaurati come M - Il mostro di Düsseldorf di Fritz Lang (lunedì 12 ottobre) e Il Processo di Orson Welles (19 ottobre); la rassegna Aperitivo Corto, con la proiezione di Ocean Mother (Miko Lim), Kachalka (Gar O’Rourke), Altinha (Jean-Marc Joseph), Ian (Matt Raimondo) e l’aperitivo prima dei corti (13 ottobre).

In Cineteca continuano le prime visioni con Santiago – Un cammino per ricominciare di Yann Samuell (14 ottobre) e continua il Premio Burdlaz di Amarcort Film Festival con il film ‘Il mio compleanno’ di Christian Filippi (13 ottobre).





Dal 12 al 18 ottobre Astoria Rimini propone incontri dedicati a yoga, teatro, danza, arte, musica e inclusione, con laboratori, corsi e attività aperte a tutte le età. Tra le iniziative della settimana si segnala la mostra “Le 21 Madri Costituenti” (inaugurazione il 15 ottobre alle 17.30). E ancora il concerto I Feel Good, il ritmo che unisce con Alibanda, l’ensemble dei giovani musicisti dell’IC Alighieri in un viaggio tra funk, jazz, pop, bossa nova e ritmi africani e balcanici (16 ottobre) e la rassegna “Ad Alta Voce 2026” con ospite speciale Serena Dandini (17 ottobre).

Tutti i giovedì dall'8 ottobre al 17 dicembre al Museo E' Scaion di Viserbella è possibile partecipare al laboratorio di acquerello e pittura a olio (A punta di pennello) dedicato agli appassionati d'arte che desiderano sperimentare e approfondire tecniche pittoriche in un originale contesto museale. Giovedì 15 ottobre sempre al Museo E' Scaion, prende il via I Colori del Mare, un ciclo di merende, aperitivi creativi, corsi di disegno e incontri culturali dedicati all'arte, alla creatività e alle tradizioni marinare.







Per gli appassionati di lettura tornano gli incontri della rassegna Libri da queste parti alla Biblioteca Gambalunga, dedicati agli autori del territorio: Annio Maria Matteini (13 ottobre) e Luciano Caminati (16 ottobre), tra architettura, racconti di viaggio e la proiezione del documentario I demoni del Sepik.

Con l'autunno ripartono alla Biblioteca Gambalunga i gruppi di lettura dedicati a narrativa, poesia, filosofia, storia e testi sapienziali. Accanto agli appuntamenti già consolidati, debuttano due nuove proposte: Terra nera e Carta bianca, dedicato alla poesia (dal 29 ottobre), e Un sabato tutto per sé, dedicato alla narrativa (dal 31 ottobre). Il calendario prende il via il 12 ottobre con Viaggio alle sorgenti: i testi sacri dell'umanità e prosegue con gli altri gruppi: il Gruppo di lettura del sabato (17 ottobre), Cara beltà (19 ottobre), Philosophe vivere, philosophe legere (21 ottobre), Book Lovers e La storia siamo noi (30 ottobre).



Non mancano gli appuntamenti dedicati ai più piccoli e alle famiglie, come il laboratorio Mondi in miniatura al Centro per le Famiglie il 15 ottobre e gli incontri di lettura Storie sul tappeto alla Biblioteca Ragazzi il 16 ottobre, mentre domenica 18 ottobre il centro storico torna ad ospitare il mercato creativo Artigiani al Centro, con manufatti originali, design e produzioni artigianali.

Tra le proposte formative e di crescita personale si segnalano il percorso sul benessere psicologico promosso dall'AUSL Romagna, il seminario di ricerca corporea e danza della Scuola di Formazione MH a Viserba Monte e gli ultimi appuntamenti del Settembre Pedagogico Riminese, che si conclude il 16 ottobre con il concerto aperto alla città della Banda Alibanda.



Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:





IN EVIDENZA

dal 25 settembre 2026

Rimini, Palazzo Gambalunga, via Gambalunga 27

Cineteca di Rimini

La Cineteca comunale torna a proporre una programmazione annuale di prime visioni. Cinque proiezioni ogni settimana, di cui una in lingua originale con sottotitoli, il venerdì sera, affiancate da incontri, rassegne, festival e nuovi progetti. Dal Premio Fellini ai festival, dagli incontri ai nuovi progetti per i giovani.

Mercoledì 14 ottobre: Santiago – Un cammino per ricominciare di Yann Samuell

Orario: venerdì e sabato alle 21, domenica (e festivi) alle 16.30 e alle 21, mercoledì alle 21.

Ingresso: 7 euro, ridotto 5 euro, tariffa che sarà applicata anche per tutti gli spettatori fino ai 30 anni (compresi) di età. Il mercoledì e venerdì ingresso con tariffa ridotta per tutti.

Info: www.facebook.com/cineteca.rimini

martedì 13 ottobre 2025

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Hospitality Day

L’evento annuale di formazione e networking dedicato al mondo dell’ospitalità, con relatori e testimonial d’eccezione e le migliori aziende di prodotti e servizi per il settore turistico alberghiero.

Orario: 9.30 – 18.00 Iscrizione gratuita sul sito ufficial Info: 0541 57474 www.hospitalityday.it



martedì 13 ottobre 2026

Tempio Malatestiano, via IV novembre, 35 - rimini centro storico

Concerto per la Solennità di San Gaudenzo

La Basilica Cattedrale di Rimini ospita il tradizionale Concerto per la Festività di San Gaudenzo, promosso dalla Cappella Musicale Malatestiana in collaborazione con la Diocesi di Rimini e alla presenza del Vescovo Nicolò Anselmi.

L'appuntamento assume un significato particolare poiché si inserisce nelle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

Al centro del concerto è proposta l'esecuzione di Laudes Evangelii,di Valentino Bucchi (1916-1976), una suggestiva composizione per coro di voci bianche, coro misto, quattro solisti e orchestra.

Dirige il Maestro Filippo Maria Caramazza e partecipano l'Orchestra ed il Coro della Cappella Musicale Malatestiana, affiancati dal Coro di Voci Bianche di Rimini diretto da Elvira Massani.

Sul palco anche i solisti Federica Livi e Isabella Orazietti (soprani), Marco Mustaro (tenore) e Li Shuxin (basso), per un evento musicale di grande intensità spirituale e culturale dedicato al patrono della città.

Ore 21 Ingresso libero



mercoledì 14 ottobre 2026

Piazza Cavour - Rimini centro storico

Tombola di San Gaudenzo

In occasione della festa in onore di San Gaudenzo, Patrono di Rimini, si rinnova l'appuntamento con la tradizionale Tombola di San Gaudenzo, un evento che da anni riunisce la cittadinanza e i visitatori in Piazza Cavour. Questa festa popolare va oltre il semplice gioco: è un importante momento di beneficenza a favore dei progetti della Croce Rossa Italiana - Comitato di Rimini. Acquistando una cartella, si contribuisce attivamente a sostenere attività cruciali per la comunità. Le cartelle sono disponibili per l'acquisto nel punto vendita allestito in piazza.

Ore 15:00 Info: 0541.29788 www.cririmini.it/



da mercoledì 14 a venerdì 16 ottobre 2026

Quartiere Fieristico di Rimini, Via Emilia, 155 – Rimini

TTG Travel Experience

TTG Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale.

Per 3 giorni, gli operatori internazionali e i key player delle principali aziende del comparto si ritrovano a Rimini: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.​

Laboratorio di idee per operatori turistici di tutto il mondo, fonte di informazione in cui intercettare nuove tendenze e innovazioni, format turistici e ispirazioni dei consumatori. TTG Travel Experience è sinonimo di turismo.

In contemporanea a TTG Travel Experience si svolge InOut - The Hospitality Community, un evento unico, ideato per attrarre ed ispirare l’intera hospitality industry attraverso proposte, formazione, networking, mostre e installazioni in grado di tracciare le coordinate future del settore.

Orario: 10.00 - 18.00; venerdì 16 ottobre 10.00 – 17.30 L'ingresso alla manifestazione è riservato esclusivamente agli operatori professionali Info: www.ttgexpo.it

da mercoledì 14 a venerdì 16 ottobre 2026

Rimini Fiera, via Emilia, 155 – Rimini

InOut | The Hospitality Community

InOut è l’appuntamento B2B di riferimento per progettare, arredare e innovare il settore dell’ospitalità. L’evento in cui strutture ricettive e balneare incontrano le migliori tecnologie, forniture e servizi, arredi e soluzioni wellness.

Otto aree espositive per scoprire prodotti, soluzioni e tendenze del mondo dell'ospitalità: Forniture alberghiere, tecnologie e Servizi, Piscine e Benessere, Arredo Indoor, Sport & Entertainment, Camping & Glamping, Outdoor, Balneare.

InOut | The Hospitality Community si rivolge a tutti i protagonisti dell'hospitality: general manager, proprietari di hotel e strutture ricettive extra-alberghiere, decision makers di catene internazionali, progettisti e studi di architettura, campeggi e player della vacanza open air.

La fiera torna in contemporanea a TTG Travel Experience. L'unione strategica di TTG e InOut vuole creare una completa circolarità nel marketplace del turismo e dell'ospitalità in Italia.

Mentre TTG continuerà ad attrarre il mondo del turismo organizzato, InOut è l'appuntamento per il mondo dell'ospitalità allargata, che incontra la contract community.

Orario: mercoledì 14 ottobre: ore 10.00 – 18.00; giovedì 15 ottobre: ore 10.00 – 18.00; venerdì 16 ottobre: ore 10.00 – 17.30 Info: www.inoutexpo.it/



giovedì 15 ottobre 2026

piazzale Boscovich - Rimini zona porto canale

TTG Sunrise Walk and Run

Il programma del TTG comprende anche un appuntamento fuori dagli spazi fieristici, pensato per conoscere il lungomare e il Parco del Mare attraverso un’attività all’aperto.

Giovedì 15 ottobre, alle ore 7.30, si svolgerà la TTG Sunrise Walk and Run, un percorso di cinque chilometri sul lungomare di Rimini che potrà essere affrontato camminando oppure correndo.

L’accoglienza dei partecipanti inizierà alle ore 6.45, con le operazioni di check-in e il riscaldamento prima della partenza.

L’iniziativa è aperta a chi desidera iniziare la giornata con un’attività motoria e conoscere il tratto del Parco del Mare interessato dal percorso.

Info: www.visitrimini.com/eventi/visitrimini-x-ttg-travel-experience-2026/

giovedì 15 ottobre 2026

Rimini, Cinema Fulgor, Corso D'Augusto 162

Lettura scenica di ‘Storia di un’amicizia’

Fellini Open. Talk&Book

In occasione della mostra Copertine Extra, Ermanno Cavazzoni, al Cinema Fulgor, presenta il reading di Storia di un’amicizia, con le incursioni musicali di Vincenzo Vasi.

Nel libro Cavazzoni racconta Gianni Celati attraverso gli anni trascorsi insieme: passeggiate, osterie, viaggi, incontri letterari piuttosto strampalati. Ne viene fuori un ritratto affettuoso e comico, con la malinconia che si fa sentire tra una disavventura e l’altra. Con Celati nacque anche l’idea della Compagnia EXTRA, di cui lettura scenica darà voce.

Ore 21.00 Info: https://fellinimuseum.it/news-eventi/

giovedì 15 ottobre 2026

Teatro degli Atti - Rimini centro storico

Parole per la Musica

Le convenienze ed inconvenienze teatrali

A cura di Carla Moreni

Ore 21 Ingresso gratuito senza prenotazione Info: https://teatrogalli.it/eventonew/convenienze-ed-inconvenienze-teatrali-carla-moreni



venerdì 16 ottobre 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Le convenienze ed inconvenienze teatrali

Stagione Lirica 2026 al Teatro Galli

Una collaborazione tra il Teatro Galli e il Conservatorio Maderna -Lettimi che mette in scena la nuova produzione de Le convenienze ed inconvenienze teatralidi Gaetano Donizetti, brillante opera comica che svela con ironia e sarcasmo il “dietro le quinte” del mondo dell’opera.

Un gioco teatrale irresistibile, popolato da cantanti capricciosi, madri invadenti e impresari disperati, in cui Donizetti mette alla berlina vizi e manie del teatro musicale ottocentesco.

La guida all'ascolto in preparazione all'opera nell'ambito della rassegna Parole per la musica a cura di Carla Moreni si tiene giovedì 15 ottobre, ore 21 al Teatro degli Atti con ingresso gratuito senza prenotazione.

Giovedì 15 ottobre 2026 ore 9,30 / Matinée dedicata agli studenti delle scuole secondarie di 1° (classi terze) e 2° grado nell'ambito dell'iniziativa La scuola all'Opera.

Ore 20 Ingresso a pagamento Info: [email protected]



da venerdì 16 a domenica 18 ottobre 2026

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Marketers World

Il Marketers World è l’evento di riferimento in Italia per imprenditori digitali, creators, freelancer e per tutti coloro che desiderano intraprendere una carriera digitale.

Orario: dalle 9 alle 19 circa Ingresso su iscrizione e a pagamento Info: https://marketersworld.net/



sabato 17 ottobre 2026

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Tecno Zaclén - The Art of Drilling Core

Sezione Percuotere la Mente della Sagra Musicale Malatestiana

Performance multidisciplinare che unisce musica sperimentale, poesia performativa, videoproiezioni, installazione sonora, interventi teatrali e visivi.

Tecno Zaclén si configura come agente evocativo che reperta e rimasterizza il passato, dissodandolo e riportandolo alla luce, favorendo la genesi di nuovi frutti.

Al posto di chitarre, bassi e batterie c’è il computer, il nuovo strumento folk: fono-architetture che tagliano, cuciono, saldano rumori, field recording, voci, campioni.

La loro predicazione artistica è fornire un metodo universale per esplorare in profondità luoghi, persone, storie: carotando i nuclei di antropologie remote, ma partendo da quelle più vicine e familiari.

The Art of Drilling Core è il metodo grazie al quale le voci sepolte delle tradizioni tornano a reclamare il proprio circuito d’ascolto.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/2026/tecno-zaclen



domenica 18 ottobre 2026

Teatro galli, piazza cavour, 22 – Rimini centro storico

Parole per la Musica

Fabio Sartorelli presenta Traviata: la donna che visse tre volte

Introduzione all'opera che si terrà dal 23 al 25 ottobre.

Ore 17. Ingresso gratuito senza prenotazione. Info: https://teatrogalli.it/eventonew/traviata-fabio-sartorelli

20 e 21 ottobre 2026

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

Dressing Casanova: l'estetica di Fellini tra ricerca storica e visioni contemporanee

Progetto culturale promosso da ACLI Arte e Spettacolo APS

Per il 50° anniversario de Il Casanova di Federico Fellini, il Fellini Museum propone due giornate gratuite tra cinema, moda e arte. Il programma include la proiezione del film e un incontro con il regista e sceneggiatore Gianfranco Angelucci, la docente Veronica Innocenti, lo stilista e docente Giordano Pierlorenzi e Sabrina Zanetti di Cartoon Club, con approfondimenti sui costumi di Danilo Donati, sui disegni di Milo Manara e sull'eredità creativa dell'opera felliniana.

Orario: martedì 20 ottobre dalle ore 20.30; mercoledì 21 ottobre dalle ore 17.30 Ingresso gratuito

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

dal 12 ottobre 2026

Rimini, Biblioteca Gambalunga

Gruppi di lettura

Con l'arrivo dell'autunno riparte la stagione dei gruppi di lettura, occasioni di incontro e confronto dedicate a chi ama condividere il piacere della lettura.

Il calendario prende il via il 12 ottobre con Viaggio alle sorgenti: i testi sacri dell'umanità, gruppo curato da Mariolina Tentoni (secondo lunedì del mese, ore 16-18). Si prosegue il 17 ottobre con il Gruppo di lettura del sabato a cura di Lorella Barlaam (ore 10.30), il 19 ottobre con Cara beltà, dedicato ai testi letterari e condotto da Patrizia Bebi e Gianluca Calbucci (ore 15.30-17.30), e il 21 ottobre con Philosophe vivere, philosophe legere, gruppo di lettura filosofica coordinato da Isa Valbonesi (ore 17).

Tra le novità della stagione, Terra nera e Carta bianca debutta il 29 ottobre dalle 17 alle 19, mentre il 30 ottobre partono sia Book Lovers, gruppo di lettura per ragazzi dai 14 ai 18 anni condotto da Laura Grossi (ore 17), sia La storia siamo noi, dedicato ai testi storici e curato da Loretta Nucci (ore 16-17.30). Il 31 ottobre prende infine avvio Un sabato tutto per sé, con incontri dedicati alla narrativa in programma dalle 10 alle 12.

Per informazioni sui singoli gruppi è possibile consultare il sito www.bibliotecagambalunga.it. Iscrizioni ai gruppi via e-mail a [email protected] oppure telefonando al numero 0541 704488.

dal 12 al 18 ottobre 2026

Ex Cinema Astoria, via Euterpe, 15 – Rimini

Astoria Rimini

Una settimana di appuntamenti dedicati a benessere, inclusione, teatro, danza e creatività. Il programma comprende lezioni di yoga (12 ottobre), laboratori teatrali e di dizione (13 ottobre), corsi di ballo come West Coast Swing (13 ottobre) e Balfolk (14 ottobre), attività di Roller Dance (15 ottobre) e incontri dedicati alle arti tessili e alla scrittura. Non mancano momenti di approfondimento culturale con la mostra Le 21 Madri Costituenti (inaugurazione il 15 ottobre) e le letture Le Inaspettate (15 ottobre), oltre a iniziative rivolte ai giovani come Together (16 ottobre) e al concerto I Feel Good, il ritmo che unisce (16 ottobre). Nel fine settimana spazio ai laboratori creativi per bambini e adulti, alla rassegna Ad Alta Voce 2026 con Serena Dandini, scrittrice, autrice e protagonista della scena culturale italiana, che accompagnerà il pubblico in un percorso tra ironia, attualità e punti di vista originali sul nostro tempo (17 ottobre ore 18) e al laboratorio teatrale L’attore autore di sé (18 ottobre).

Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria



lunedì 12, 19, 26 ottobre; 2, 9, 16, 23, 30 novembre; 7, 14, 21 dicembre 2026

Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Lunedì del cinefilo

Rassegna dedicata ai grandi classici restaurati, un'iniziativa realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna che permette di rivedere capolavori del cinema sul grande schermo.

I prossimi appuntamenti:

>12 ottobre: M - Il mostro di Düsseldorf (Fritz Lang)

>19 ottobre: Il Processo (Orson Welles)

>26 ottobre: The Rocky Horror Picture Show (Jim Sharman)

>2 novembre: Quarto Potere (Orson Welles)

>9 novembre: Minnie e Moskowitz (John Cassavetes)

>16 novembre: La morte corre sul fiume (Charles Laughton)

>23 novembre: I fantasmi del cappellaio (Claude Chabrol)

>30 novembre: Bellissima (Luchino Visconti)

>7 dicembre: Il Terzo Uomo (Carol Reed)

>14 dicembre: Dietro lo specchio (Nicholas Ray)

>21 dicembre: Wise Blood - La saggezza nel sangue (John Huston)

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.facebook.com/cinemafulgor



13, 16, 23, 27 ottobre 2026

Corte della Biblioteca e Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Libri da queste parti

Appuntamenti d'Autunno della Rassegna di incontri della Biblioteca Gambalunga dedicata alle autrici e agli autori legati a Rimini e alla Romagna per nascita, attività professionale, ricerca o percorso culturale. Dal 17 settembre al 27 ottobre, il programma attraversa generi e temi diversi, dalla narrativa alla filosofia, dal giallo alla storia locale, fino all’architettura e alla memoria del territorio. Alcuni incontri sono costruiti come dialoghi tra opere affini, accostando autori e autrici accomunati da atmosfere narrative, argomenti o registri espressivi. Gli appuntamenti della settimana:

>martedì 13 ottobre, Sala della Cineteca, ore 17.30

Annio Maria Matteini

Progetti in cinquant’anni. Una vita d’architetto, NFC Edizioni, 2026

in dialogo con Giuseppe Chicchi

>venerdì 16 ottobre, Sala della Cineteca, ore 17.30

Luciano Caminati

I demoni del Sepik, LC, 2024

in dialogo con Donato Monopoli

A seguire proiezione dell’omonimo video-documentario del regista Ugo Antonelli.

Evento in collaborazione con Vite in Transito

Ingresso libero. Info: 0541.704488 [email protected]

13, 20, 27 ottobre; 3 novembre 2026

Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Premio Burdlaz

Amarcort Film Festival

Torna il Premio Burdlaz, il concorso dedicato ai registi under 40 al loro primo lungometraggio, promosso nell'ambito di Amarcort Film Festival.

Le sei opere in gara, accomunate da richiami e suggestioni felliniane, saranno proiettate alla Cineteca Comunale di Rimini tra ottobre e novembre e valutate da una giuria di esperti, da una giuria di studenti di scuole di cinema e dal pubblico in sala.

I tre film finalisti accederanno alla finale del festival, in programma a fine novembre.

Ogni serata sarà introdotta da un collegamento con il regista. Calendario delle proiezioni:

>13 ottobre: Il mio compleanno di Christian Filippi

>20 ottobre: L'oro del Reno di Lorenzo Pullega

>27 ottobre: L'albero di Sara Petraglia

>3 novembre: RIP di Alessandro D'Ambrosi

Gli appassionati possono inoltre candidarsi alla giuria popolare scrivendo a [email protected], ottenendo un posto riservato per tutte le proiezioni.

Ore 21 Ingresso gratuito Info: 327 9537101 www.amarcort.it/premio-burdlaz.html

Tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Tornano gli appuntamenti al Cinemino, una piccola sala (25 posti) allestita all'interno del Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum, dove ogni giorno in loop viene proiettato il documentario La verità della menzogna, a cura di Gianni Canova e Chiara Lenzi (Italia 2021, 72′), prodotto da Lumière&.Co e Anteo in esclusiva per FM – Fellini Museum Rimini.

Le giornate del martedì alle ore 16, sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

>13 ottobre Lo sceicco bianco di Federico Fellini (Italia 1952, 85′)

>20 ottobre Il Casanova di Federico Fellini di Federico Fellini (Italia 1976, 170′)

>27 ottobre Ginger e Fred di Federico Fellini (Italia 1985, 125′)

Ore 16.00 Ingresso: L’accesso al cinemino è gratuito il martedì dalle ore 16. La visita al Palazzo del Fulgor è inclusa nel biglietto del FM Museum, mentre il solo ingresso al Palazzo del Fulgor prevede un costo di 2 €. Info: 0541 704494; 0541 704496 http://fellinimuseum.it/

fino al 16 ottobre 2026

Rimini, sedi varie

Settembre Pedagogico Riminese

Un mese di incontri, laboratori e momenti di confronto dedicati al tema “Stare bene a scuola”, rivolti a docenti, educatori, genitori e a tutti. Promossa dal CIDI Rimini, l’iniziativa approfondisce il ruolo della scuola come laboratorio del futuro attraverso appuntamenti su educazione, sicurezza, valutazione, didattica e partecipazione, con conclusione affidata al concerto aperto alla città “I Feel Good, il ritmo che unisce”. L’appuntamento della settimana:

>16 ottobre, ore 21.00-22.30

Concerto della Banda Alibanda, sezione musicale IC Alighieri

Sala Polivalente Astoria, Rimini

Ingresso gratuito su iscrizione Info: www.cidirimini.it



martedì 13 ottobre 2026

Cinema Fulgor, C.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Aperitivo Corto

Al Cinema Fulgor riparte la rassegna Cortometraggi al cinema - Aperitivo Corto con proiezioni di cortometraggi di qualità e aperitivi conviviali. L'iniziativa, che si inserisce stabilmente nella programmazione, accompagnerà la stagione cinematografica 2026/27 offrendo una selezione di cortometraggi di qualità proiettati sul grande schermo.

L'evento si configura come un appuntamento che coniuga l'esperienza della visione in sala con un momento conviviale: è previsto un aperitivo prima della proiezione. La rassegna include inoltre, ove possibile, la partecipazione e l'intervento di registi ospiti per un approfondimento sui contenuti proposti.

Primo appuntamento martedì 13 ottobre in collaborazione con ONA Short Film Festival e RiminiWellness OFF, con una selezione di cortometraggi dedicata a sport, natura, movimento e rapporto con l’ambiente:

> Ocean Mother (Miko Lim)

> Kachalka (Gar O’Rourke)

> Altinha (Jean-Marc Joseph)

> Ian (Matt Raimondo)

Per informazioni sulle date delle proiezioni consultare la pagina: www.facebook.com/cinemafulgor/

Orario: dalle ore 18:30 alle 20:30 circa Ingresso a pagamento Info: 0541 709545





mercoledì 14 ottobre 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Tony, Diario di un giovane cuoco

Versione originale inglese con sottotitoli in italiano

Film di Matt Johnsoncon Dominic Sessa, Antonio Banderas, Leo Woodall, Emilia Jones e Stavros Halkias.

Il film narra gli inizi della vita professionale del celebre cuoco, scrittore e personalità televisiva Anthony Bourdain, attingendo liberamente ad alcuni episodi narrati nel memoir “Kitchen Confidential”. È il ritratto affettuoso di una personalità complessa e originale, ma anche di un ragazzo minato da una profonda insicurezza, confuso e scombinato, in cerca della propria identità e in balia dei propri desideri scomposti.

Orario: ore 17 / 21. Ingresso a pagamento Info: www.cinematiberio.it/eventi/tony/





giovedì 15 ottobre 2026

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico

Mondi in miniatura

Laboratorio rivolto ai bambini da 23 a 35 mesi per sperimentare e crescere attraverso l'esplorazione e l'immaginazione. Iscrizioni da mercoledì 7 ottobre. A cura del Centro per le Famiglie.

Ore 16.30 Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria

Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/

tutti i giovedì dall'8 ottobre al 17 dicembre 2026

Museo E Scaion, viale Minguzzi, 9 - Rimini Viserbella

A punta di pennello

Il Museo E' Scaion di Viserbella (Museo della piccola pesca e delle conchiglie) ospita "A punta di pennello", un laboratorio settimanale dedicato alle tecniche di acquerello e pittura a olio.

L'iniziativa è rivolta agli appassionati di pittura che desiderano approfondire tecniche e creatività in un contesto culturale originale. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri di telefono di riferimento.

Orario: dalle ore 15 alle ore 18 Info: 335 1738520; 338 2341277 www.facebook.com/escaion/

giovedì 15 ottobre 2026

Museo E Scaion, viale Minguzzi, 9 - Rimini Viserbella

I Colori del Mare

Il Museo E' Scaion - Museo della Piccola Pesca e delle Conchiglie di Viserbella propone "I Colori del Mare", un ciclo di attività dedicate all'arte, alla creatività e alla cultura marinara.

Il programma prevede merende e aperitivi creativi, corsi di disegno ispirati al mare, incontri culturali e pomeriggi di avviamento al disegno rivolti sia ai più piccoli che agli adulti.

Le attività si sviluppano attorno a temi ispirati al mondo marino, come "I colori del mare", "Cosa c'è sotto il mare" e "Le barche sopra il mare", trasformando il museo in un luogo di incontro, apprendimento e valorizzazione dei talenti locali attraverso l'arte e le tradizioni del territorio.

Orario: dalle 17.30 alle 19 Info: www.facebook.com/escaion/



venerdì 16 ottobre 2026

Biblioteca dei Ragazzi, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Storie sul tappeto

Incontri per genitori e bambini/e da 0 a 12 mesi con le Volontarie Nati per Leggere della Biblioteca.

L'incontro si svolge nella Biblioteca Ragazzi, saletta 0-6.

Prenotazione obbligatoria al numero 0541 704485 dalle ore 14 del giorno indicato per l'apertura delle iscrizioni. Prenotazioni dal 12 ottobre.

Ore 10.30 Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Info: 0541 704485 [email protected]





sabato 17, 31 ottobre; 14, 28 novembre, 12, 19 dicembre 2026

Cinema Fulgor, C.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Sabato 'Fuori Orario'

Un appuntamento fisso nella tarda serata del sabato (ore 23:00 / 23:30) interamente dedicato al cinema di genere, all’inquietudine, al fantasy, all'anime e al cult. Un'esperienza notturna per esplorare il brivido e il grottesco. Di seguito gli appuntamenti:

> 17 ottobre: Get Out (Jordan Peele) + Akira (Katsuhiro Ōtomo)

> 31 ottobre (Speciale Halloween): Non aprite quella porta (Tobe Hooper) + Blob - Il fluido che uccide (Irvin Yeaworth, 1958)

> 14 novembre: Halloween - La notte delle streghe (John Carpenter) + Seven (David Fincher)

> 28 novembre: The Lighthouse (Robert Eggers) + Ed Wood (Tim Burton)

>12 dicembre: Onibaba - Le assassine (Kaneto Shindō) + Le colline hanno gli occhi (Wes Craven)

>19 dicembre: Gremlins (Joe Dante) + La Cosa (John Carpenter)

Orario: dalle ore 23 alle ore 23.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com





17, 18 ottobre 2026

La Casa del Teatro e della Danza, via Popilia, 110 – Viserba Monte (Rimini)

Movimento centrale danza e teatro

Continuano a Rimini i seminari della Scuola di Formazione MH, un percorso di studio e ricerca sul movimento danzato nato nel 2005.

Il metodo, ideato da Gillian Hobart, utilizza il linguaggio del corpo come strumento di conoscenza e relazione, offrendo un’alternativa alla comunicazione verbale per favorire l'espressione profonda di sé.

La formazione si rivolge a chi opera nel sociale, nell’educazione e nella cura della persona — come insegnanti, medici e operatori — ma è aperta a chiunque voglia approfondire la consapevolezza corporea.

È possibile iscriversi all'intero percorso o partecipare ai singoli seminari tematici.

Gli incontri sono guidati dal Team di Movimento Centrale (Annachiara Cipriani, Chiara Fabbri, Manuela Graziani, Monica Tomasetti), con la direzione artistica di Claudio Gasparotto, presso la Casa del Teatro e della Danza di Viserba Monte. L’appuntamento della settimana:

17–18 Ottobre: Dal caos all’ordine / La vita segreta del corpo

Orario: dalle ore 9.30 alle ore 17.30 Info: 0541 726107 – 347 57845 www.movimentocentrale.org/4





domenica 18 ottobre 2026

piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

Artigiani al Centro

Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare!

Una domenica al mese e non solo, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.

Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l'intelletto, con la fantasia e con il cuore!

Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Ingresso libero Info: 340 3031200 www.facebook.com/artigianialcentro/





lunedì 19 ottobre; 2, 16, 30 novembre 2026

Nodo Marecchiese 11, viale Perticara 11 – Rimini

Gestire le emozioni, conoscerle ed accoglierle per vivere meglio

Ciclo di incontri a cura dell' AUSL Romagna per approfondire la conoscenza e la gestione delle proprie emozioni, al fine di migliorare il proprio benessere psicologico.

L’iniziativa, organizzata dalle SSI Psicologia della Salute e di Comunità e SSD Psicologia Clinica e PsicopatologiaRimini e Riccione, prevede sei incontri gratuiti alla sala riunioni del Nodo Marecchiese 11 (viale Perticara 11, Rimini). Tali attività di gruppo si rivolgono a persone che stanno attraversando un periodo di sofferenza psicologica e che sperimentano stati di stress associati ad emozioni negative, previo colloquio con le dottoresse Federica Mazza e Giulia Tangerini, psicologhe e psicoterapeuti AUSL della Romagna. L'obiettivo del percorso è fornire strategie pratiche ed efficaci per favorire una migliore gestione del distress emotivo, promuovere il benessere psicologico e rafforzare le risorse personali utili ad affrontare le difficoltà quotidiane.

Gli incontri si tengono alla sala riunioni del Nodo Marecchiese 11 (viale Perticara 11, Rimini) dalle ore 10 alle 12:

lunedì 19 ottobre: Accogliere le emozioni: il valore dell’accettazione

lunedì 2 novembre: Gestire le emozioni: strategie di regolazione emotiva

lunedì 16 novembre: Comunicare con efficacia: abilità relazionali e interpersonali

lunedì 30 novembre: La cassetta degli attrezzi: integrare le competenze per il benessere.

Orario:dalle 10 alle 12. Info: [email protected] o [email protected]





dal 19 al 25 ottobre 2026

Sedi varie - Rimini

Liberiamo il gioco, liberi dall’azzardo

Una settimana di informazione e sensibilizzazione dedicata alla prevenzione e al contrasto del gioco d’azzardo patologico.

Dal 19 al 25 ottobre Rimini ospita “Liberiamo il gioco, liberi dall’azzardo”, iniziativa promossa dalla Rete GAP Rimini con un ricco calendario di incontri, seminari, laboratori, spettacoli ed eventi rivolti a cittadini, studenti, insegnanti, famiglie e operatori del territorio.

Il programma prende il via lunedì 19 ottobre con il seminario “Azzardo, minori e territorio: l’impatto sociale” al Cinema Teatro Tiberio.

Nei giorni successivi sono previsti appuntamenti dedicati alla prevenzione nelle scuole, percorsi formativi per insegnanti e professionisti, presìdi informativi in città e laboratori per famiglie sul tema del gioco d’azzardo e delle sue conseguenze sociali.

Tra gli eventi in calendario anche la lezione-spettacolo “Gaming Out” rivolta agli studenti, l’iniziativa pubblica “Gioca che ti spassa” nel cortile della Biblioteca Gambalunga e la performance teatrale civile “A carte scoperte”, in programma sabato 24 ottobre alle ore 21 all’Ex Cinema Astoria.

La partecipazione agli appuntamenti è gratuita, salvo diversa indicazione.

Alcune attività formative prevedono l’iscrizione obbligatoria.

Ingresso gratuito Info: 348 3022359 [email protected]



martedì 20 ottobre 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Matteo Della Bordella

Rassegna CAI 'Quando l’uomo incontra la montagna'

Il Cinema Tiberio ospita un incontro con Matteo Della Bordella, alpinista, esploratore e divulgatore di fama internazionale.

Attraverso immagini e filmati spettacolari, Della Bordella racconterà le sue avventure più significative e le grandi spedizioni che lo hanno visto protagonista tra kayak e arrampicata negli scenari estremi della Groenlandia e della Patagonia.

Ore 20.45 Ingresso libero Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/cai2026/