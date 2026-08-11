Rimini, una targa per Mario Capelli: venerdì lo svelamento nel Borgo San Giuliano

La cerimonia alle 18 in via Gervasoni 1, nei pressi della casa natale del partigiano

Venerdì 14 agosto alle ore 18:00, in via Gervasoni 1 nel cuore del Borgo San Giuliano, si terrà la cerimonia ufficiale di svelamento della targa commemorativa dedicata al Martire partigiano Mario Capelli, collocata nei pressi della sua casa natale.

L'iniziativa è stata promossa, creata e installata dalla Società de Borg. Alla cerimonia parteciperanno ufficialmente la sezione di Rimini dell'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), le istituzioni comunali e le autorità cittadine.

Il contesto storico e civile

Questo momento di raccoglimento si inserisce ufficialmente all'interno delle solenni celebrazioni per la commemorazione dei Tre Martiri della città: Mario Capelli, Luigi Nicolò ed Adelio Pagliarani. I tre giovani partigiani vennero barbaramente impiccati dai nazisti come feroce rappresaglia il 16 agosto 1944, all'età di soli 23, 22 e 19 anni. Lo svelamento di questa targa, proprio nel luogo in cui Capelli nacque e visse, vuole radicare la memoria storica della Resistenza e del sacrificio per la libertà nelle strade del suo quartiere d'origine.