Rimini, una transessuale colpita con un pugno. Accusato di rapina, si difende: "Mi sono difeso"

Un 31enne è stato denunciato: ma secondo la sua versione, sarebbe lui vittima di tentata rapina

Momenti di concitazione ieri sera (lunedì 29 dicembre), tra viale Regina Margherita e viale Trapani a Rimini, teatro di una lite tra una transessuale peruviana e un 31enne tunisino. Sul posto è intervenuta la Polizia, che ha raccolto le versione di entrambe le parti: la transessuale ha lamentato di essere stata aggredita, con un pugno in faccia, dal nordafricano, che dopo averla avvicinata con la scusa di concordare una prestazione sessuale, è passato all'azione per rapinarla. Il 31enne si è invece difeso, dicendo di essere lui vittima di una tentata rapina. Secondo la sua versione, stava transitando sul viale in bici, quando è stato avvicinato da tre transessuali, intenzionate a strappargli il portafoglio. Il nordafricano ha ammesso di avere colpito la transessuale peruviana, ma per difendersi. Quest'ultima ha comunque presentato denuncia per tentata rapina.