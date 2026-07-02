Rimini, un'estate tra visite guidate e mostre: tutti gli appuntamenti

Dalla Rimini sotterranea ai tesori dell'entroterra, passando per arte contemporanea, cinema e fumetto: il calendario delle iniziative culturali della settimana

Rimini propone un ricco programma di visite guidate, escursioni e mostre per scoprire il patrimonio storico, artistico e culturale della città e del suo entroterra.

Le visite guidate

2 e 3 luglio – Rimini City Tour – Le Meraviglie di Rimini: visite in tedesco (giovedì) e inglese (venerdì) tra Arco d'Augusto, Ponte di Tiberio, Tempio Malatestiano, Castel Sismondo e Fellini Museum. 5 luglio, ore 11 – Alla scoperta della Rimini sotterranea: visita alla Domus del Chirurgo e all'area archeologica del Teatro Galli.

Escursioni

Fino al 10 settembre – Proseguono le escursioni in bus A Spass, per visitare borghi, città d'arte e parchi dell'entroterra romagnolo.

Le mostre

Dal 3 luglio al 30 agosto – inVisibili. Le Pioniere del Cinema al Palazzo del Fulgor. Dal 4 al 19 luglio – Spade e pallottole, dedicata ai fumetti di John Ridley e Stefano Raffaele, al Palazzo del Fulgor. Fino al 13 settembre – Estate contemporanea ai Palazzi dell'Arte con le mostre Sailing to Byzantium e Summer Dream di Luca Giovagnoli. Fino al 23 agosto – Carlo Zauli. Sensualità della forma al Fellini Museum. Fino al 5 luglio – Del mare e d'altri sogni di Filippo Manfroni al Museo della Città. Fino al 31 agosto – Le Stanze dei Sogni di Ilaria Rezzi all'Art Hotel Admiral. Fino al 19 luglio – Arti e Paesaggi Urbani. Ausa 2025-2026 all'Ex Cinema Astoria.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il portale di Rimini Turismo e i siti degli organizzatori.