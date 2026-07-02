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Rimini, un'estate tra visite guidate e mostre: tutti gli appuntamenti

Dalla Rimini sotterranea ai tesori dell'entroterra, passando per arte contemporanea, cinema e fumetto: il calendario delle iniziative culturali della settimana

A cura di Glauco Valentini Redazione
02 luglio 2026 15:05
Rimini, un'estate tra visite guidate e mostre: tutti gli appuntamenti -
Rimini
Eventi
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Rimini propone un ricco programma di visite guidate, escursioni e mostre per scoprire il patrimonio storico, artistico e culturale della città e del suo entroterra.

Le visite guidate

2 e 3 luglioRimini City Tour – Le Meraviglie di Rimini: visite in tedesco (giovedì) e inglese (venerdì) tra Arco d'Augusto, Ponte di Tiberio, Tempio Malatestiano, Castel Sismondo e Fellini Museum. 5 luglio, ore 11Alla scoperta della Rimini sotterranea: visita alla Domus del Chirurgo e all'area archeologica del Teatro Galli.

Escursioni

Fino al 10 settembre – Proseguono le escursioni in bus A Spass, per visitare borghi, città d'arte e parchi dell'entroterra romagnolo.

Le mostre

Dal 3 luglio al 30 agostoinVisibili. Le Pioniere del Cinema al Palazzo del Fulgor. Dal 4 al 19 luglioSpade e pallottole, dedicata ai fumetti di John Ridley e Stefano Raffaele, al Palazzo del Fulgor. Fino al 13 settembreEstate contemporanea ai Palazzi dell'Arte con le mostre Sailing to Byzantium e Summer Dream di Luca Giovagnoli. Fino al 23 agostoCarlo Zauli. Sensualità della forma al Fellini Museum. Fino al 5 luglioDel mare e d'altri sogni di Filippo Manfroni al Museo della Città. Fino al 31 agostoLe Stanze dei Sogni di Ilaria Rezzi all'Art Hotel Admiral. Fino al 19 luglioArti e Paesaggi Urbani. Ausa 2025-2026 all'Ex Cinema Astoria.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il portale di Rimini Turismo e i siti degli organizzatori.

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