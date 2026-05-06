Rimini, uomo in stato confusionale aggredisce personale e poliziotti in un minimarket

Il cittadino somalo, visibilmente alterato e poco lucido, ha reagito agli agenti intervenuti dopo una segnalazione: bloccato e condotto in Questura

Nella serata di ieri 5 maggio, la Polizia è intervenuta presso un minimarket di Rimini dopo la segnalazione di una persona molesta e aggressiva. Sul posto gli agenti hanno trovato un uomo in evidente stato confusionale, verosimilmente alterato da alcol e sostanze stupefacenti, che continuava a litigare con la sicurezza e il personale del negozio.

Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe prima sottratto e nascosto alcuni prodotti, poi avrebbe minacciato e aggredito i dipendenti. All’arrivo della Polizia, il soggetto appariva poco lucido, con difficoltà di comunicazione e un comportamento sempre più agitato, continuando a pronunciare frasi prive di senso.

Nel tentativo di riportarlo alla calma, gli agenti gli hanno chiesto di consegnare una lattina di birra che aveva con sé, ma la situazione è rapidamente degenerata. L’uomo ha infatti reagito con violenza, aggredendo sia gli operatori che la guardia giurata e tentando poi la fuga. Vista la sua pericolosità, è stato immobilizzato e condotto in Questura, dove è stato arrestato per tentata rapina e denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità.