Rimini, va a rinnovare permesso di soggiorno ma era stato espulso due volte dall'Italia: arrestato

L'uomo, di nazionalità albanese, nella propria Nazione aveva modificato le generalità per violare il divieto di reingresso in Italia

Si presentava agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini per integrare la documentazione relativa alla propria pratica di permesso di soggiorno: l'uomo, un cittadino di nazionalità albanese, è stato però arrestato. Dalle indagini del personale dell'ufficio immigrazione è emerso che questi, già destinatario di ben due decreti di espulsione, aveva fatto nuovamente ingresso in Italia. A seguito di ogni rimpatrio, l'uomo aveva modificato le proprie generalità in Albania e aveva richiesto l’emissione dei relativi documenti di identificazione dalle autorità straniere competenti, per violare il divieto di reingresso in Italia, della durata di 5 anni. È scattato così l'arresto, con i domiciliari in attesa del rito per direttissima, celebrato questa mattina (29 luglio). L'imputato ha patteggiato e sarà sottoposto per la terza volta a procedura di espulsione dall'Italia.



