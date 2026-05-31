Rimini, Vasco infiamma il Romeo Neri: 25mila fan per la prima del tour

La città canta con il Blasco in una notte indimenticabile

Una serata da tutto esaurito al Romeo Neri per l’attesissimo ritorno di Vasco Rossi. Oltre 25mila spettatori hanno partecipato alla data zero del nuovo tour, mentre migliaia di fan hanno seguito il concerto dall’esterno dello stadio e dai balconi delle abitazioni vicine.

Lo show si è aperto con Vado al massimo e ha proposto una scaletta ricca di successi, cantati a squarciagola da un pubblico composto da giovani, famiglie e storici fedelissimi del Blasco. Tra un brano e l’altro, Vasco ha lanciato una provocazione contro la politica: «Il potere è una droga».

Sugli spalti presenti anche alcuni volti noti, tra cui Anna Falchi, Fabio De Luigi e Massimo Ambrosini. Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato il ritorno sul palco dello storico bassista Claudio “Gallo” Golinelli, assente negli ultimi mesi per problemi di salute e accolto da una lunga ovazione durante Siamo solo noi.

Nel finale, prima di Albachiara, il saluto del Komandante alla città: «Grazie Rimini, siete stati stupendi. Ce la farete tutti». Un arrivederci che lascia già spazio all’attesa per le prossime tappe del tour.

Il “fuori Vasco” di Rimini

Mentre dentro lo stadio migliaia di persone vivevano l’emozione del concerto dal vivo, anche all’esterno si è accesa una vera e propria festa parallela.

Grazie alla chiusura delle principali arterie attorno all’impianto — in particolare la Circonvallazione Meridionale e via Flaminia, due delle strade più trafficate della città, oltre alle vie interne come via Bastioni Settentrionali, via Balilla e via IX Febbraio 1849 — nel cuore di Rimini si è creata un’atmosfera insolita e suggestiva.

Nelle strade liberate dal traffico si sono radunati centinaia di fan che non sono riusciti ad accedere al concerto, ma che hanno comunque voluto partecipare all’evento. Come dentro lo stadio, anche fuori si sono alzati cori e canzoni, con i presenti che hanno accompagnato ogni brano della rockstar di Zocca.

La rotonda di via Flaminia si è trasformata in una sorta di tribuna naturale, dove si sono radunate circa 2.000 persone. Altri gruppi di appassionati hanno occupato le strade circostanti, cantando all’unisono i grandi successi di Vasco Rossi e creando un’atmosfera di festa collettiva.

Tra una canzone e l’altra non sono mancati i cori più celebri — “Olé, olé, olé, Vasco, Vasco” — intonati a gran voce da migliaia di persone. E c’è stato spazio anche per qualche messaggio particolare: in una delle vie adiacenti allo stadio è comparso uno striscione con la scritta “Vasco aiutaci con il Rimini Calcio”.

Ancora una volta Vasco Rossi ha dimostrato di essere molto più di un semplice concerto: un evento capace di coinvolgere un’intera città, dentro e fuori lo stadio.