Rimini: venditori abusivi fuggono alla vista degli agenti. 148 articoli sequestrati

Gli operatori hanno individuato un gruppo di sei o sette persone dedite alla vendita di merce non autorizzata

Un blitz della Polizia Locale di Rimini, nel Parco del Mare, zona bagno 116 a Rivazzurra, ha portato al sequestro di 148 articoli contraffatti, tra borse, portafogli, scarpe e cappelli riproducenti marchi venduti come Louis Vuitton, Fendi, Chanel e Nike. L'operazione, condotta la settimana scorsa, si inserisce nell'attività di controllo del territorio contro il commercio ambulante abusivo che caratterizza da tempo l'azione degli agenti nella stagione estiva.

Gli operatori, impegnati in un servizio mirato di contrasto all'abusivismo commerciale sul lungomare, venerdì sera (24 luglio) hanno individuato un gruppo di sei o sette persone dedite alla vendita di merce non autorizzata. Alla vista della divisa gli ambulanti si sono dati alla fuga, disperdendosi nella folla e abbandonando sul posto tutta la merce esposta. Gli agenti non sono riusciti a fermare nessuno dei venditori, che hanno fatto perdere le proprie tracce prima di poter essere identificati.

Sulla merce lasciata a terra è stato effettuato un controllo, che ha confermato la natura contraffatta degli articoli. La Polizia Locale ha quindi proceduto al sequestro penale contro ignoti dei 148 pezzi rinvenuti, disponendo la relativa denuncia per i reati di contraffazione e ricettazione.