Rimini verso agosto: una settimana ricca di eventi tra musica e cultura

Una settimana ricca di appuntamenti dal 29 luglio al 2 agosto tra grandi ospiti, musica live, eventi per giovani e manifestazioni enogastronomiche

Parte una nuova settimana che traghetta Rimini verso il mese di agosto con un calendario che spicca per il ritorno della Terrazza della Dolce vita nel salotto a cielo aperto dei giardini del Grand Hotel, per l’evento rivolto alla Gen Z “Rimini Wow” e per la tre giorni di tipico, buono e sostenibile a un passo dal mare con “Dire, mare e mangiare”.

Dal 30 luglio al 10 agosto, al Grand Hotel di Rimini si parla di rinascita con la 6^ edizione de “La Terrazza della Dolce Vita” con Simona Ventura e Giovanni Terzi che incontrano i protagonisti del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, dell’attualità del calibro di Stefania Sandrelli, Mara Venier, Antonio Preziosi, Enrico Vanzina, Giovanni Veronesi, Ivan Cattaneo, Morgan e ancora il Direttore di Gente Umberto Brindani e il Direttore Generale della RAI Roberto Sergio; il campione sportivo Daniele Scardina; gli Onorevoli Mariastella Gelmini, Simona Malpezzi e Giulio Terzi di Sant’Agata e tanti altri. Fra le novità di questa edizione una mostra dedicata ad Alberto Sordi: un viaggio e un’antologia di ritratti per immergersi nell’immaginario di una delle figure più iconiche in assoluto del cinema e grande maestro della commedia italiana (inaugurazione 30 luglio alle ore 17.30 con ingresso libero).

Continuano fino a settembre le iniziative del cartellone Rimini 80 - E tu dov’eri nel 2025? organizzate dal Comune di Rimini, in occasione dei 40 anni dall’uscita di “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli: martedì 29 luglio al Teatro Galli, Vasco Brondi che presenta ‘Rimini come Hollywood. Tondelli sull’East Coast italiana tra canzoni e letture’. L’evento fa parte della 76° Sagra Musicale Malatestiana - Percuotere la mente, la rassegna musicale rivolta alle nuove sonorità. La performance vuole essere “Un viaggio tra i luoghi reali che Tondelli ha contribuito a rendere luoghi dell’anima e dell’immaginario collettivo.” Mercoledì 30 luglio, torna invece Tondelliana, il Silent Book Party promosso dalla Biblioteca Gambalunga e condotto da Silvia Bottani e Lorenza Ghinelli per creare connessioni a cellulari spenti nel Cortile della Biblioteca Gambalunga.

Alla Corte degli Agostiniani, ultimo appuntamento con CrossroadsJazz e Altro in Emilia Romagna il festival itinerante che si svolge su tutto il territorio della Regionale. Venerdì 1° agosto si esibisce Karima per un omaggio alla musica italiana. Con “Canta Autori” Karima rispetta le melodie delle canzoni proposte ma aggiunge di suo quelle venature da black music che sono il suo tratto distintivo.

A Rimini continua anche l’estate degli eventi imperdibili per la Gen Z con Rimini WOW. Venerdì 1 e sabato 2 agosto, Piazzale Fellini accoglie il format pensato per la Generazione Z e i fan dei social media, per due giorni di contenuti digitali, spettacoli live e incontri con creator e influencer amatissimi dal pubblico giovane, con accesso libero e senza prenotazione. Tra i talent presenti: The Breakfast Club, Luk3, Alessia Pecchia e Random, Lollolacustre, Nico, Leutum e Jay Kim.

Con il mese di agosto torna anche Dire, mare, mangiare, la tre giorni di tipico, buono e sostenibile a un passo dal mare, con incontri divulgativi, degustazioni guidate e non, ospiti, influencer e musica per il nuovo format della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini che fa conoscere ai tanti ospiti della città tutta la ricchezza della cultura enogastronomica del territorio riminese attraverso sapori, racconti, aneddoti e degustazioni. Venerdì 1° agosto, un evento nell’evento: “Rimini Doc. Anima Adriatica”, la cena-simposio che unisce vino, mare e narrazione in un’unica, emozionante serata sulla terrazza panoramica (su prenotazione).

Alla Corte degli Agostiniani prosegue Agostiniani Estate, con più di 40 appuntamenti di cinema (più della metà della stagione appena conclusa), per vivere il cinema ‘sotto le stelle’.

All’Area Eventi Settebello a7b, nell’area verde in via Roma 70, il programma musicale vede sul palco ogni mercoledì il nuovo format 7Band, che sotto la direzione artistica di Matteo Mussoni e Andrea Donati propone gruppi di giovani musicisti. Il giovedì appuntamento con il jazz in collaborazione con Rimini Jazz Club e il Conservatorio Maderna-Lettimi. Tra gli appuntamenti della settimana: Martedì 29 luglio, per la rassegna Circolo Ermeneutico, Presentazione del libro ‘Berretti rossi’ di Lidio Lotti; venerdì 1 agosto chiude la rassegna Il Giardino Interiore, dedicato al tema: Ipocrisia. Vizio o virtù? con Nadia Urbinati, politologa e docente alla Columbia University, e lo psicologo Donato Piegari.

Come ogni mercoledì d’estate, il centro storico si anima con la Rimini Shopping Night con negozi e musei aperti fino a tardi e anche il venerdì il centro storico si apre al pubblico con le iniziative dei Musei Comunali aperti fino alle 23 e l’appuntamento con il tradizionale mercatino del Venerdì sera in centro.

Il Parco degli Artisti a Vergiano si conferma come punto di riferimento per l'intrattenimento all'aperto, ospitando serate di musica e teatro. Mercoledì 30 luglio Omaggio a Morricone con Musiche da Oscar e sabato 2 agosto un tuffo nella disco music internazionale ed italiana degli anni 70-80-90, suonata 100% dal vivo con JBEES in concerto e, a seguire, “Remember Bandiera Gialla!” .

Nel suggestivo Giardino dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”, a Covignano, continuano le Serate al Colle, con proiezioni cinematografiche e performance. Giovedì 31 luglio: “Il maestro che promise il mare”. La storia di un giovane maestro catalano che negli anni ’30 rivoluziona l’insegnamento in un villaggio rurale, promettendo ai bambini di portarli al mare.

Al Borgo San Giuliano tornano le Veglie estive con Esco in Scarana, un’edizione dedicata al mangiare per nonni e nipoti con un appuntamento al mese (martedì 29 luglio).

Per chi ama lo sport c’è il ritorno del Marecchia Sailing cup che si trasforma in un festival dal 29 luglio al 2 agosto, il Campionato di FootVolley che torna martedì 29 luglio sulla spiaggia di Rimini ai bagni 53 – 54 – 55 ‘Le Spiagge’; il Torneo di Bocce che include la 32esima edizione de Il Pallino D'Oro e il Master individuale maschile e femminile ai Bagni Libra 62 - 63/A - 64 – 65 dal 31 luglio al 12 agosto; infine sulla spiaggia Tiki 26 di Marina Centro torna La cultura nello sport, il edizione del ciclo di incontri e racconti sulla cultura dell'attività sportiva (giovedì 31 luglio).





Nell’ambito di, piccoli e grandi appuntamenti che ogni sera animano le piazze, le viuzze e il lungomare da Torre Pedrera a Miramare.

Infine, ancora spazio alla fantasia e all’immaginazione con This is Wonderland - Alice – Lost Inside You: a Miramare, fino al 5 ottobre, un'esperienza immersiva da favola, lasciandosi trasportare in un Paese delle Meraviglie fatto di luci, suoni e interazioni.