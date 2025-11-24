Altarimini

Rimini, via al maxi restyling del Centro per l'Impiego: più spazio e servizi

Investimento da oltre 2 milioni: il Centro cresce a 1.280 mq

A cura di Glauco Valentini Redazione
24 novembre 2025 14:48
Presentato in Comune a Rimini il progetto di ristrutturazione del Centro per l’impiego di via Farini, che passerà da 820 a 1.280 metri quadrati, con ambienti moderni e completamente accessibili. L’intervento, finanziato con oltre 2 milioni di euro dall’Agenzia regionale per il Lavoro e dall’Asp Valloni Marecchia, prevede la consegna dei lavori nell’ottobre 2025 e la fine entro maggio 2026.

La conferenza stampa con i relatori Bellini, Iannini, Paglia, Sadegholvaad
La conferenza stampa con i relatori Bellini, Iannini, Paglia, Sadegholvaad

Il potenziamento rientra nel Piano nazionale legato al Pnrr per rafforzare i servizi pubblici per l’impiego. Il Cpi di Rimini, che oggi segue quasi 13mila utenti l’anno con 52 operatori, avrà spazi più funzionali e servizi più efficienti. Amministrazione comunale e Regione parlano di un “intervento strategico”, capace di migliorare l’accoglienza, sostenere chi cerca lavoro e valorizzare un edificio storico nel cuore della città.

