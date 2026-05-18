Rimini, via Dogana cambia volto: lavori di manutenzione e nuovo percorso pedonale

Due mesi di cantiere per migliorare sicurezza e accessibilità

Partirà mercoledì 20 maggio il cantiere per la manutenzione straordinaria di Via Dogana, la strada residenziale che collega Via Marignano alla Statale 72 Rimini-San Marino, in prossimità del confine con la Repubblica di San Marino. Questa mattina è stata formalizzata la consegna dei lavori, che interesseranno in particolare il tratto più critico della via, quello compreso tra il civico 21 e Via Perdicchi, per un investimento complessivo di oltre 79mila euro.

L'intervento risponde a un'esigenza di sicurezza concreta e da tempo attesa dai residenti. In quel tratto, lungo circa 430 metri e caratterizzato da una forte pendenza, la carreggiata si restringe sensibilmente, generando situazioni di potenziale pericolo per chi percorre la strada in auto. A complicare ulteriormente il quadro, la totale assenza di un percorso pedonale protetto, presente soltanto nel primo tratto della via.

Il progetto affronta il problema su più fronti. Sul fronte della pavimentazione, sarà eseguita la fresatura e la riasfaltatura della carreggiata ammalorata, sono circa 1.675 i metri quadrati interessati da fessurazioni superficiali, con il ripristino completo degli strati bituminosi. Sul fronte della viabilità, il tratto fino a Via Perdicchi sarà convertito in senso unico in direzione monte: una scelta che consentirà di ricavare lo spazio necessario per realizzare un percorso pedonale protetto, delimitato da 80 dissuasori in ghisa. Previsti anche due nuovi attraversamenti pedonali, l'ampliamento del marciapiede all'intersezione con Via Perdicchi, la realizzazione di un'aiuola spartitraffico e il riposizionamento della fermata del trasporto pubblico e dello scuolabus.

Sul piano organizzativo, i lavori si articoleranno in due fasi distinte. Nelle prime due settimane, fino al 5 giugno, sarà in vigore una riduzione della carreggiata. Dal 8 al 19 giugno, invece, un tratto di Via Dogana sarà chiuso al traffico, con eccezione per i soli residenti.

La progettazione, la direzione e l'esecuzione dei lavori sono state affidate ad Anthea srl, società pubblica in house cui è demandata la manutenzione delle infrastrutture stradali comunali. L'importo complessivo dell'intervento, comprensivo delle somme a disposizione, ammonta a 79.400 euro. La conclusione dei lavori è prevista entro circa due mesi dall'avvio del cantiere.