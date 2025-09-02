Rimini, via Giovanni da Rimini: lavori conclusi ma l’asfalto lascia a desiderare

A Rimini, conclusi prima dell’estate i lavori per nuove tubazioni in via Giovanni da Rimini, dopo mesi di cantiere invernale, ma asfaltatura fastidiosa. La segnalazione

La segnalazione di un nostro lettore

A Rimini, in via Giovanni da Rimini, si sono conclusi poco prima dell’estate i lavori di scavo e la posa di nuove tubazioni che hanno interessato l’intera via. L’intervento, durato diversi mesi e proseguito per tutto l’inverno scorso, ha comportato una lunga fase di cantiere.

Tuttavia, il ripristino dell’asfalto effettuato al termine dei lavori ha lasciato non poche criticità: lungo tutta la via si registrano infatti numerose avvallamenti e fastidiose irregolarità del manto stradale, che rendono disagevole il transito sia per gli automobilisti che per i motociclisti e iciclisti.

Forse sarebbe stato più opportuno procedere con una riasfaltatura completa dell’intera carreggiata, anziché limitarsi al semplice ripristino delle parti interessate dagli scavi.

