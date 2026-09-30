Rimini, via libera a 78 nuovi parcheggi: sorgeranno nell'area ex villa Assunta

Approvata la convenzione tra Comune e privato per la riqualificazione dell’area di via Roma: previsti anche marciapiede, ampliamento della carreggiata e opere di servizio

In consiglio comunale ieri (29 settembre) è stata approvata la delibera che modifica il programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 (18 voti favorevoli, 1 contrario e 9 astenuti) integrandolo con il contributo della Regione Emilia-Romagna per il progetto del Parco del Mare di San Giuliano e la bozza di convenzione col privato (società Villa Assunta) relativo ad un permesso di costruire per un complesso residenziale in via Roma dove oggi è presente l’edificio che ospitava una clinica privata, da anni in stato di abbandono e degrado. La convenzione (approvata con 18 favorevoli, 4 contrari, 4 astenuti) prevede la realizzazione e cessione gratuita dal privato al Comune di un’area a parcheggio pubblico di 78 posti in via Monferrato con relativo marciapiede per l’accesso, ampliamento della carreggiata e opere di servizio funzionali alla nuova area di sosta.