Rimini, via libera al trasporto scolastico per gli studenti delle zone di confine e al Piedibus

Rinnovato l’accordo con Santarcangelo per il trasporto scolastico intercomunale. Investimento di quasi 40mila euro

Undici studenti delle zone di confine tra Rimini e Santarcangelo continueranno a raggiungere scuola grazie alla Linea K. La Giunta comunale di Rimini ha infatti rinnovato l’accordo con Santarcangelo per garantire il servizio di trasporto scolastico intercomunale anche nell’anno 2026/2027. L’intesa riguarda gli alunni residenti nelle aree più esterne rispetto alle principali linee del trasporto pubblico locale e frequentanti la scuola primaria “L. Ricci” di San Vito e la scuola secondaria di primo grado “T. Franchini” di Santarcangelo. Il Comune di Rimini, individuato come ente capofila, organizzerà il servizio tramite la Linea K gestita da Start Romagna S.p.A. Le iscrizioni saranno raccolte tramite la piattaforma dedicata di Start Romagna per i residenti riminesi, mentre le famiglie di Santarcangelo faranno riferimento al competente ufficio scuola del proprio Comune. L’investimento complessivo, stimato in poco meno di 40 mila euro, sarà suddiviso tra le due Amministrazioni.

Sempre in tema scuola, la giunta comunale ha prorogato l'esperienza del Piedibus per i prossimi due anni scolastici, con possibilità di ulteriore rinnovo biennale. Stanziati 60.000 euro per sostenere le attività progettuali e valorizzare il lavoro dei volontari che ogni giorno accompagnano i bambini lungo i percorsi casa‑scuola. Il numero dei percorsi varia di anno in anno: alcune linee restano stabili, altre nuove vengono attivate o potenziate anche a metà anno scolastico grazie alla collaborazione tra volontari, famiglie e gruppi CiViVo. In diversi istituti sono stati proprio i genitori a proporre nuove tratte, segno di un progetto che si è radicato nella comunità e continua a crescere dal basso.