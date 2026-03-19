Rimini, via Metauro, asfaltatura finale e pista ciclabile completata

Interventi conclusivi per migliorare la fruibilità della strada: divieto di transito tranne per mezzi di soccorso e residenti, con collegamento temporaneo attivo

Con il completamento della nuova pista ciclabile di via Metauro, si entra nell'ultima fase del cantiere: a partire da lunedì 23 marzo e fino a venerdì 27, la via sarà oggetto degli interventi conclusivi di riqualificazione del manto d'asfalto. Questo progetto, che con la realizzazione della pista ciclabile migliora la sicurezza e la fruibilità della strada, garantirà un servizio migliore ai residenti e a tutti gli utenti della via.

Durante il periodo dei lavori di riqualificazione del manto d’asfalto, la via Metauro sarà chiusa al traffico, interessando in particolare le intersezioni con via Coriano e via Montescudo. Il divieto di transito non riguarderà i mezzi di soccorso e i residenti, che potranno accedere alle loro abitazioni. Inoltre, sarà attivato un collegamento temporaneo tra via Volturno e via Montescudo per facilitare gli spostamenti dei residenti delle vie coinvolte.