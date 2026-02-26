Rimini: Viagra e Cialis venduti nel salone, condannato barbiere 81enne

Non solo barba e capelli, nel negozio 180 pillole proibite

Condanna in primo grado per un barbiere 81enne di Rivazzurra, accusato di esercizio abusivo della professione. Come riporta il Corriere Romagna, l’uomo è stato condannato a 4 mesi di reclusione (pena sospesa) e a 8mila euro di multa dal giudice Manuela Liverani, che ha accolto la richiesta della Procura.

Secondo l’accusa, nel suo salone avrebbe venduto illegalmente farmaci come Viagra e Cialis, oltre ad altri prodotti contro l’ansia. La difesa, rappresentata dall’avvocato Marco Ferri, ha annunciato ricorso in appello.

Il caso risale a gennaio 2021, quando la Polizia locale intervenne dopo una segnalazione su movimenti sospetti nel negozio. Durante il blitz furono sequestrate oltre 180 pillole di vari colori, siringhe, fiale e materiale per somministrazioni. I farmaci, non tracciati dall’Agenzia Italiana del Farmaco, sarebbero stati importati illegalmente o acquistati online.

Le unità cinofile non hanno trovato droga, ma il titolare è stato denunciato per importazione e commercio di medicinali non autorizzati.