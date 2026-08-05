Rimini, viale Fellini diventa villaggio del gusto con la festa dedicata alla birra e allo street food

Torna BirRimini, dal 13 al 16 agosto

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Rimini BirRimini, il festival che celebra il meglio della cultura street e della birra tra sapori, musica e spettacoli dal vivo. Dal 13 al 16 agosto (13 agosto dalle 18 alle 24, gli altri tre giorni dalle 11.30 alle 24) il suggestivo viale Fellini si trasformerà in un grande villaggio del gusto a cielo aperto e a ingresso gratuito. Per quattro giorni, protagonisti assoluti saranno la birra artigianale e i migliori food truck provenienti da tutta Italia, selezionati da Boom Eventi, realtà attiva da oltre dieci anni nell'organizzazione di eventi food & beverage di successo su scala nazionale. Più di dieci cucine itineranti porteranno a Rimini specialità regionali e internazionali, reinterpretate in chiave gourmet o preparate nel pieno rispetto della tradizione. L'area food & drink sarà operativa sia a pranzo sia a cena, offrendo un'esperienza gastronomica completa tra profumi, sapori autentici e atmosfere conviviali. A rendere ancora più coinvolgente l'evento saranno musica, performance artistiche e intrattenimento dal vivo, in perfetto stile street festival.