Rimini vince il concorso culinario con l'”Inganno”: Primo posto per l’Alberghiero Malatesta a Ferrara

Oro per il Malatesta di Rimini: Casciotta d'Urbino rivisitata conquista la giuria

Prestigiosa affermazione per l’Istituto Alberghiero “S.P. Malatesta” di Rimini al concorso culinario “Cooperando c’è più gusto”, ospitato dall’Istituto Vergani Navarra di Ferrara. Le studentesse Emily Canducci, Sara Muccioli ed Elena Zavoli della 4ª C si sono aggiudicate il primo posto grazie al piatto “Inganno”, creazione che ha valorizzato la Casciotta di Urbino DOP con originalità e tecnica.

La competizione, promossa dal Consorzio Tutela Casciotta di Urbino con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, era dedicata alla reinterpretazione del prodotto DOP attraverso ricette innovative. Il lavoro delle tre giovani chef, preparate dal prof. Luca Zannoni e accompagnate dalla prof.ssa Filomena Tufano, ha convinto la giuria per equilibrio, creatività e qualità degli ingredienti.

Soddisfazione anche dalla dirigente scolastica Sabina Fortunati: «Questa vittoria conferma l’eccellente preparazione delle nostre studentesse e la capacità dell’Istituto di unire competenza, passione e innovazione».

Un risultato che rafforza il ruolo del “Malatesta” nella formazione di futuri professionisti dell’enogastronomia e dell’ospitalità.