Rimini, vini rubati nel magazzino rimessi in vendita nel minimarket: scatta il blitz della Polizia Locale

La merce è stata restituita all'imprenditore Corrado Della Vista

I vini che gli erano stati rubati sono stati messi in vendita in un minimarket del lungomare di Rimini: è quanto capitato all'albergatore e imprenditore riminese Corrado Della Vista. L'uomo, che è anche produttore di un vino, prosecco e spumante, e gestisce un e-commerce di prodotti alimentari, aveva subito il furto a fine agosto. Qualche settimana dopo la Polizia Locale, durante un controllo, ha recuperato la refurtiva: le bottiglie di prosecco e vino, con il marchio Della Vista, sono state restituite al legittimo proprietario, mentre l'esercente è stato denunciato per ricettazione. A commettere il furto era stata una persona già finita nel mirino delle forze dell'ordine, specializzata in colpi di questo tipo a danno di alberghi e ristoranti. "Sono alcuni personaggi noti alle forze dell'ordine che entrano negli hotel e nei magazzini: quello che mi ha derubato è uno di questi", spiega Della Vista, che sui social ha ringraziato il corpo della Polizia Locale di Rimini per l'impegno quotidiano a tutela di cittadini e imprenditori.