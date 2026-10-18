Rimini, viola il divieto di avvicinamento alla madre: arrestato

L’uomo si è presentato nell’abitazione della donna, che ha segnalato l’accaduto alla Sala Operativa

Nella serata del 17 ottobre, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha arrestato un uomo per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Alle ore 17:40 circa, la locale Sala Operativa, a seguito della segnalazione di una donna, la quale ha riferito che il figlio, destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento per maltrattamenti nei suoi confronti, si era presentato presso la propria abitazione, ha inviato gli operatori sul posto. Dopo aver appurato l’effettiva presenza dell’uomo, gli agenti hanno proceduto all’arresto per la violazione della predetta misura. Dei fatti è stato informato il P.M. di turno, il quale ha disposto il rito direttissimo.