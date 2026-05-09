Rimini-Viserba, i Carabinieri aprono la caserma ai ragazzi di “Crescere Insieme”

Una mattinata di inclusione e conoscenza dell’Arma: i giovani con sindrome di Down visitano il Comando, tra attività dimostrative e incontro con i militari

La Stazione dei Carabinieri di Rimini-Viserba ha organizzato un momento di incontro e inclusione aprendo le porte della caserma ai ragazzi dell’associazione “Crescere Insieme” di Rimini, impegnata nel supporto a persone con sindrome di Down.

Accolti dai militari, i giovani hanno potuto conoscere da vicino il lavoro quotidiano dell’Arma, partecipando a un’esperienza dal forte valore educativo e formativo.

Durante la visita hanno esplorato gli spazi del Comando e assistito a brevi presentazioni sulle attività svolte a tutela della sicurezza pubblica, dialogando direttamente con il personale in servizio.

Particolare interesse ha suscitato la possibilità di salire a bordo delle “Gazzelle”, osservando da vicino strumenti e modalità operative utilizzate negli interventi sul territorio.

La curiosità dei ragazzi ha dato vita a un confronto spontaneo e partecipato, in un clima sereno e informale.

L’iniziativa rientra nei progetti dell’Arma per la promozione della cultura della legalità e dell’inclusione sociale, con attenzione alle realtà che si occupano di fragilità.

La giornata si è conclusa come un momento di reciproco arricchimento, lasciando nei giovani un ricordo positivo e confermando il valore umano del servizio quotidiano dei Carabinieri.