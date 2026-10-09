Rimini, visite oculistiche gratuite per la Giornata mondiale della vista

Lunedì 12 ottobre controlli alla Casa delle Associazioni di via Covignano

Nell’ambito della Giornata Mondiale della Vista 2026 anche Rimini partecipa alle iniziative promosse in occasione dell’appuntamento dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sull’importanza della salute degli occhi. La Sezione Territoriale di Rimini dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS organizza per la giornata di lunedì 12 ottobre 2026 una mattinata di visite oculistiche gratuite, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione concreta per prendersi cura della propria vista e, allo stesso tempo, richiamare l’attenzione sul valore della prevenzione e dei controlli periodici.

Le visite saranno effettuate dal Dott. Luca Brandi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la Casa delle Associazioni, in via Covignano 238 a Rimini, al 4° piano.

Sono disponibili 20 posti e la prenotazione è obbligatoria. Una volta esauriti i posti disponibili non sarà possibile accettare ulteriori prenotazioni.

Per prenotare è possibile contattare il numero 375 5574173 entro le ore 12 di sabato 10 ottobre.

In Italia la campagna di informazione e le attività sono finanziate dalla Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia ETS e dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS che, anche attraverso le proprie Sezioni Territoriali, promuovono iniziative di informazione e prevenzione in tutto il Paese.

L’obiettivo è diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza di non trascurare la salute visiva e di sottoporsi a controlli oculistici, perché la prevenzione e la diagnosi precoce rappresentano strumenti fondamentali per individuare tempestivamente eventuali problemi della vista