Rimini vista da dentro: studenti narratori, biblioteche segrete e notti d’arte

Gli appuntamenti culturali della settimana

Studenti che diventano narratori di cultura, chiamati a condurre il pubblico tra manoscritti, incunaboli e i preziosi volumi della mostra “Garampi 300” in un percorso che trasforma gli studenti del Liceo Classico Cesare Valgimigli da spettatori a protagonisti in prima linea di approfondimenti e divulgazione. E’ una delle opportunità di scoperta della città vista da insolite prospettive che propone questa settimana la città di Rimini: mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre gli studenti saranno ciceroni fra i preziosi materiali esposti nelle sale antiche della Biblioteca.

Le iniziative dei Musei Comunali continuano con visite guidate che spaziano dalla storia all'arte contemporanea alle esplorazioni della Rimini medievale e sotterranea nelle sue aree archeologiche e i tour tra le tracce del cinema e della vita notturna degli anni ’80 e ’90. Sabato 20 dicembre i visitatori avranno l'opportunità di partecipare a una visita guidata speciale alla mostra 'Rimini Proibita' (Palazzi dell'Arte), condotta dai curatori, Jana Liskova e Mario Beltrambini, che sveleranno i retroscena e le connessioni tra le fotografie di Marco Pesaresi e il romanzo di Pier Vittorio Tondelli. Gli appassionati di archeologia potranno esplorare la "Rimini sotterranea" domenica 21 dicembre, con un tour che include le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli. La Biblioteca Gambalunga venerdì 19 dicembre apre le sue porte a chi desidera esplorare le sale antiche della storica biblioteca civica con il tour 'Meravigliosa Biblioteca'.

Per i più giovani, il focus è sui laboratori creativi pomeridiani, ideali per le festività: sabato 20 dicembre si tiene il laboratorio "Un braccialetto di buon augurio" a cura di Rita Bambini e domenica 21 dicembre è in programma "Occhio all'oggetto" a cura di Sonia Fabbrocino.

Il programma si arricchisce con percorsi che spaziano attraverso i millenni di storia riminese. Sempre domenica 21, il "Rimini City Tour – Le Meraviglie di Rimini" offre un affascinante viaggio attraverso i monumenti simbolo, dall'Arco di Augusto a Castel Sismondo, toccando anche le atmosfere felliniane. Per chi cerca angoli meno noti, il tour "Rimini Nascosta" (domenica 21) conduce dalla Porta Galliana alla Cappella Petrangolini. Infine, gli itinerari tematici includono "I segreti medievali di Rimini" (sabato 20), che ne svela le tracce in particolare nella Chiesa di Sant'Agostino, e la visita "Il Natale a Rimini tra luci e presepi" (domenica 21), che esplora le tradizioni cittadine e il presepe dei Paolotti, partendo dalla Fontana della Pigna.

In questa settimana Rimini offre anche un panorama espositivo ricco e diversificato, con diverse mostre in corso che spaziano dalla fotografia d'autore all'arte multimediale. Al Museo della Città si possono esplorare ben tre percorsi: 'Notturno - Pitture e poesie di Ivo Gigli' (fino al 1° febbraio), un dialogo multisensoriale tra parola e immagine; 'Remàr - Storie meravigliose tra terra e mare' (fino al 18 gennaio), che unisce reperti e storie del territorio; e 'Gineceo' (fino al 7 gennaio), che celebra la creatività femminile con sculture e performance di Giulietta Gheller. Inoltre, l’Ala Nuova del Museo ospita 'Rimini 80: Tondelli e la Riviera' (fino all’11 gennaio), un viaggio nell'immaginario urbano che ispirò lo scrittore. Il tema degli anni '80 è ripreso anche ai Palazzi dell'Arte con 'Rimini proibita - Le parole di Pier Vittorio Tondelli nelle immagini di Marco Pesaresi' (fino al 6 gennaio), che racconta la Rimini notturna e vibrante, e all'Augeo Art Space con la mostra fotografica 'Rimini' di Paolo Simonazzi (fino al 31 gennaio). La Biblioteca Gambalunga propone la mostra 'Vedere Attraverso. Fotogrammi inediti di Italo Di Fabio' (dal 16 dicembre al 31 gennaio), con scatti inediti del maestro che documentano la Riviera tra il 1960 e il 1980, e nelle sue Sale Antiche, 'Garampi 300' (fino al 10 gennaio). Per chi cerca l'arte fuori dai luoghi tradizionali, la duna della spiaggia ospita la mostra a cielo aperto 'Confine Marea - Sulle rive della contemporaneità' con opere di 28 artisti che mixano fotografia, illustrazione, arte urbana e scrittura visiva contemplando il paesaggio in mutamento, tra memoria e futuro, tra terra e mare (fino al 31 gennaio 2025). Infine, il Fellini Museum propone 'Blu Stregato' (fino al 6 gennaio), una panoramica sull'enigmatico lavoro pittorico di Mattia Barbalaco, mentre a Viserbella, il Museo della Marineria e delle Conchiglie 'E'Scaion' ospita la mostra personale di Romano Buratti, assieme al tradizionale Presepe Marinaro (fino al 6 gennaio).



Per completare l’offerta, VisitRimini propone anche diverse esperienze che permettono ai partecipanti di immergersi in un’atmosfera natalizia e culturale ricca di fascino e convivialità. Domenica 21 dicembre si potrà partecipare, infatti, a una colazione in stile Belle Epoque nei sontuosi saloni del Grand Hotel, dove, dalle prime ore del mattino fino a metà mattina, gli ospiti potranno iniziare la giornata nel prestigioso albergo, a due passi dal mare.

Nel cuore del centro storico di Rimini il Teatro Galli sarà invece protagonista di una colazione gourmet presso il Caffè del Grifone, con vista sulla piazza medioevale. Nel pomeriggio, il Caffè del Grifone si trasformerà in un luogo intimo e raffinato per l’evento “Tè e Tentazioni”, tra tè, tisane, cioccolata calda e pasticcini artigianali, offrendo un momento di relax in una domenica fra cultura e shopping natalizio. Infine, dalle ore 18, il teatro ospiterà un esclusivo aperitivo al Bar Grifone, per condividere un momento di convivialità e cultura in un contesto suggestivo e raffinato.

Anche i Palazzi dell’Arte si trasformano in un incantevole giardino d’inverno con il Pop-up firmato Giardini d’Autore, dove ogni dettaglio racconta la poesia del Natale, e offrono un’occasione per il rituale dell’afternoon tea (venerdì pomeriggio) o di un brunch natalizio nella serra (sabato e domenica).