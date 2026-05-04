Rimini vola alto: passeggeri in aumento e nuove rotte da Londra e Manchester

Boom di aprile: Ryanair e Wizz spingono il Fellini a +22%

Prosegue il trend di crescita dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini”, che chiude il mese di aprile con risultati particolarmente positivi.

Nel mese si sono registrati 43.892 passeggeri complessivi, in aumento del +22,4% rispetto ad aprile 2025. Il traffico commerciale ha raggiunto oltre 43 mila passeggeri, con 266 movimenti e un load factor medio di circa l’81%, confermando una buona efficienza operativa già a partire dal primo mese della stagione estiva e una solida risposta della domanda.

A trainare il traffico è stata Ryanair, che ha movimentato circa il 65% dei passeggeri del mese (28.585), seguita da Wizz Air con una quota del 28,4% (12.422 passeggeri). Più contenuta ma significativa la presenza di EasyJet (4,7%).

Dal punto di vista delle destinazioni, si conferma leader Tirana con 6.641 passeggeri, seguita da Kaunas (5.970) e Palermo (4.086). Buone performance anche per Budapest, Cagliari, Londra Stansted, Praga, Breslavia e Cracovia, a dimostrazione di un network sempre più bilanciato tra traffico etnico, leisure e city break.

Particolarmente rilevante il contributo del mercato britannico, con la riattivazione dei collegamenti su Londra Gatwick (EasyJet) e Londra Stansted (Ryanair), che hanno generato complessivamente oltre 3.800 passeggeri nel mese di aprile, rafforzando un bacino ad alto valore strategico per il territorio. Un mercato destinato a crescere ulteriormente già dalle prossime settimane, grazie all’avvio a maggio del collegamento con Londra Heathrow operato da British Airways e, da giugno, al debutto di Ryanair sulla rotta per Manchester.

Nel primo quadrimestre 2026, lo scalo ha registrato 58.793 passeggeri complessivi. Si evidenzia un leggero calo del -4,1% rispetto al 2025, imputabile principalmente alla mancata operatività di alcune rotte stagionali nel periodo invernale (in particolare Cagliari). Nonostante ciò, il dato conferma la solidità del percorso di sviluppo dello scalo.

Le prospettive per la stagione estiva indicano un’ulteriore accelerazione del traffico. A partire da giugno, il network supererà le 25 destinazioni domestiche e internazionali, arricchendosi anche con l’introduzione di nuovi voli charter, a conferma di una domanda in crescita e sempre più diversificata.

“Il risultato di aprile conferma la solidità del percorso di crescita intrapreso, sostenuto da un mix equilibrato di traffico internazionale, domanda etnica e flussi leisure, con buoni livelli di riempimento dei voli. L’espansione del network e il rafforzamento dei mercati chiave ci fanno guardare con fiducia a una stagione estiva dinamica, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento dello scalo a livello internazionale e generare valore per il territorio.

In questo contesto si inserisce Routes Europe, in programma a Rimini dal 17 al 20 maggio: un appuntamento di rilevanza mondiale che porterà sul territorio i decision maker di oltre 120 compagnie aeree e 300 aeroporti europei e internazionali. Un evento senza precedenti per la città, che rappresenta una vetrina straordinaria per tutta la destinazione e la regione.

Rimini avrà l’opportunità di mostrarsi, nella sua completezza e attrattività, a chi disegna il futuro dei network globali. Siamo convinti che saprà esprimere tutto il proprio potenziale e lasciare un segno concreto nelle scelte strategiche delle compagnie.

Abbiamo la consapevolezza di trovarci davanti a un passaggio chiave: un momento che, negli anni a venire, potrà essere ricordato come l’inizio di una nuova fase di crescita e di posizionamento internazionale dello scalo e dell’intero territorio.”