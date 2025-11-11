Rimini, volontari e tirocinanti al fianco di Tribunale e Procura: rinnovato il protocollo

Confermato il supporto all'attività giudiziaria attraverso il coinvolgimento di volontari

La Giunta comunale ha approvato il rinnovo del protocollo d'intesa tra il Comune, il Tribunale di Rimini e la Procura della Repubblica per lo sviluppo di iniziative di collaborazione volte a supportare l'attività degli uffici giudiziari per la tutela della sicurezza della collettività.

L'accordo, che si rinnova per un ulteriore anno dalla data di sottoscrizione, prevede l'inserimento presso gli uffici del Tribunale e della Procura di volontari che svolgeranno semplici mansioni d'ufficio, quali il riordino e la fascicolazione degli atti giudiziari. L'obiettivo principale è agevolare il passaggio dall'archiviazione cartacea a una gestione informatizzata delle banche dati, garantendo maggiore efficienza ed efficacia sia dell'azione giudiziaria che dell'attività amministrativa.

Il protocollo coinvolge i volontari del progetto Ci.vi.vo. (Civico.Vicino.Volontario) e gli studenti impegnati in percorsi di tirocinio formativo o stage presso il Comune.

"Questo rinnovo testimonia la validità di una collaborazione consolidata che produce risultati concreti per la nostra comunità. - dichiara l'assessore alla Legalità Francesco Bragagni - Il supporto agli uffici giudiziari non è solo un gesto di vicinanza istituzionale, ma rappresenta un investimento diretto sulla sicurezza e sull'efficienza del sistema giustizia locale. Quando le istituzioni lavorano insieme, con sinergia e spirito di servizio, la collettività ne beneficia in termini di tempi più rapidi, procedure più snelle e, in definitiva, di una giustizia più accessibile. Ringrazio il Tribunale e la Procura della Repubblica per la costante collaborazione e tutti i volontari che con il loro impegno civico dimostrano quanto sia prezioso il contributo di ciascuno al bene comune".