Rimini, Yosra alla guida degli autobus: la storia di una mamma che cambia vita con Start Romagna

Dalla Tunisia alla Riviera, passando per il turismo: la 35enne oggi è autista del trasporto pubblico

La Festa della Mamma che si celebrerà domenica diventa anche l’occasione per raccontare storie di vita che parlano di cambiamenti e nuove strade. Come quella di Yosra Trabelsi, 35 anni, oggi autista degli autobus di Start Romagna nel bacino di Rimini.

Di origini tunisine, è arrivata in Italia a soli cinque anni insieme alla famiglia ed è cresciuta in Sicilia. Poi, ancora una volta, è stata una scelta di vita a cambiare tutto: l’amore. Si trasferisce a Rimini per raggiungere quello che allora era il suo compagno e oggi è suo marito. Insieme hanno costruito una famiglia con tre figli - Sabrina, 11 anni, Malek, 9, e Yaser, 7 - tutti nati proprio in Riviera.

La sua non è stata una strada lineare. Per anni ha lavorato nel settore alberghiero poi, quasi per caso, arriva l’occasione che cambia tutto.

“È successo un po’ per caso”, racconta. Il marito stava frequentando un corso per ottenere la patente e diventare camionista. In quell’aula c’era anche una ragazza che si stava formando per diventare autista del trasporto pubblico locale. “È stato lui a lanciarmi l’idea”.

Un suggerimento che trova terreno fertile. Perché Yosra, in realtà, ha sempre avuto una passione per la guida. “Non ci ho pensato un attimo”, dice. E così decide di cambiare completamente direzione, lasciando il lavoro nel turismo per mettersi al volante.

Da un anno e quattro mesi guida gli autobus urbani ed extraurbani targati Start tra le arterie di Rimini. Una scelta che oggi rivendica con convinzione. “Riesco a gestirmi bene tra lavoro e famiglia con la giusta organizzazione. Sono soddisfatta, mi piace guidare anche perché ho un carattere abbastanza riservato e stare al volante mi fa stare bene”. Ma non è solo una questione personale. “È anche un lavoro molto umano, tutti i giorni incontro tante persone e con i colleghi mi trovo bene”.

Sempre più donne alla guida: 60 le autiste sui bus Start

Quella di Yosra non è più un’eccezione. È, piuttosto, il segno di un cambiamento in corso.

Quello dell’autista, per lungo tempo, è stato un lavoro quasi esclusivamente maschile. Oggi però il quadro sta evolvendo e la presenza femminile è in crescita. Le donne alla guida degli autobus di Start Romagna sono circa 60, mentre gli operatori uomini sono 565 (dato aggiornato al 31 marzo 2026).

A rendere evidente la tendenza è soprattutto l’andamento delle assunzioni negli ultimi anni: 2 autiste inserite nel 2023, poi 10 nel 2024, altre 10 nel 2025 e già 2 nei primi mesi del 2026. Un percorso graduale, ma costante.

A fare da traino è anche il progetto Scuderia: un percorso formativo di circa 200 ore tra teoria e pratica, promosso dall’azienda di trasporto pubblico locale. Un’opportunità concreta per chi è in cerca di occupazione o desidera reinventarsi, con formazione gratuita, supporto per ottenere le patenti DE e CQC (Carta di qualificazione del conducente) e un inserimento progressivo fino al contratto stabile. Un modello che funziona perché elimina molti degli ostacoli iniziali e apre la strada a nuovi ingressi.

E, sempre più spesso, quelle nuove leve hanno un volto femminile. Un segnale che si ritrova anche nei dati complessivi dell’azienda: nel 2025 le assunzioni di donne, includendo anche i ruoli negli uffici, sono state 15, testimonianza di un cambiamento che si sta facendo sempre più concreto.