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Rimini, Yosra alla guida degli autobus: la storia di una mamma che cambia vita con Start Romagna

Dalla Tunisia alla Riviera, passando per il turismo: la 35enne oggi è autista del trasporto pubblico

A cura di Grazia Antonioli Redazione
08 maggio 2026 12:18
Rimini, Yosra alla guida degli autobus: la storia di una mamma che cambia vita con Start Romagna -
Provincia di Rimini
Attualità
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La Festa della Mamma che si celebrerà domenica diventa anche l’occasione per raccontare storie di vita che parlano di cambiamenti e nuove strade. Come quella di Yosra Trabelsi, 35 anni, oggi autista degli autobus di Start Romagna nel bacino di Rimini.

Di origini tunisine, è arrivata in Italia a soli cinque anni insieme alla famiglia ed è cresciuta in Sicilia. Poi, ancora una volta, è stata una scelta di vita a cambiare tutto: l’amore. Si trasferisce a Rimini per raggiungere quello che allora era il suo compagno e oggi è suo marito. Insieme hanno costruito una famiglia con tre figli - Sabrina, 11 anni, Malek, 9, e Yaser, 7 - tutti nati proprio in Riviera.

La sua non è stata una strada lineare. Per anni ha lavorato nel settore alberghiero poi, quasi per caso, arriva l’occasione che cambia tutto.

È successo un po’ per caso”, racconta. Il marito stava frequentando un corso per ottenere la patente e diventare camionista. In quell’aula c’era anche una ragazza che si stava formando per diventare autista del trasporto pubblico locale. “È stato lui a lanciarmi l’idea”.

Un suggerimento che trova terreno fertile. Perché Yosra, in realtà, ha sempre avuto una passione per la guida. “Non ci ho pensato un attimo”, dice. E così decide di cambiare completamente direzione, lasciando il lavoro nel turismo per mettersi al volante.

Da un anno e quattro mesi guida gli autobus urbani ed extraurbani targati Start tra le arterie di Rimini. Una scelta che oggi rivendica con convinzione. “Riesco a gestirmi bene tra lavoro e famiglia con la giusta organizzazione. Sono soddisfatta, mi piace guidare anche perché ho un carattere abbastanza riservato e stare al volante mi fa stare bene”. Ma non è solo una questione personale. “È anche un lavoro molto umano, tutti i giorni incontro tante persone e con i colleghi mi trovo bene”.

 

Sempre più donne alla guida: 60 le autiste sui bus Start

Quella di Yosra non è più un’eccezione. È, piuttosto, il segno di un cambiamento in corso.

Quello dell’autista, per lungo tempo, è stato un lavoro quasi esclusivamente maschile. Oggi però il quadro sta evolvendo e la presenza femminile è in crescita. Le donne alla guida degli autobus di Start Romagna sono circa 60, mentre gli operatori uomini sono 565 (dato aggiornato al 31 marzo 2026).

A rendere evidente la tendenza è soprattutto l’andamento delle assunzioni negli ultimi anni: 2 autiste inserite nel 2023, poi 10 nel 2024, altre 10 nel 2025 e già 2 nei primi mesi del 2026. Un percorso graduale, ma costante.

A fare da traino è anche il progetto Scuderia: un percorso formativo di circa 200 ore tra teoria e pratica, promosso dall’azienda di trasporto pubblico locale. Un’opportunità concreta per chi è in cerca di occupazione o desidera reinventarsi, con formazione gratuita, supporto per ottenere le patenti DE e CQC (Carta di qualificazione del conducente) e un inserimento progressivo fino al contratto stabile. Un modello che funziona perché elimina molti degli ostacoli iniziali e apre la strada a nuovi ingressi.

E, sempre più spesso, quelle nuove leve hanno un volto femminile. Un segnale che si ritrova anche nei dati complessivi dell’azienda: nel 2025 le assunzioni di donne, includendo anche i ruoli negli uffici, sono state 15, testimonianza di un cambiamento che si sta facendo sempre più concreto.

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