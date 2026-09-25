Rimini4Talent, apre lo Sportello per chi vuole vivere e lavorare in città

Il servizio gratuito del Comune orienta studenti, professionisti e lavoratori. Il 3 ottobre visita in inglese al Fellini Museum per 40 partecipanti

Da oggi chi sceglie Rimini per studiare, lavorare o costruire qui il proprio percorso di vita ha un nuovo punto di riferimento. È attivo lo Sportello Talenti di Rimini4Talent, il servizio gratuito del Comune pensato per accompagnare studenti, giovani professionisti e lavoratori altamente specializzati, sia chi sta valutando di trasferirsi in città sia chi è appena arrivato o vive già sul territorio.

Lo Sportello offre informazioni pratiche sulla ricerca di un alloggio, sui trasporti, sulle opportunità di lavoro e formazione e sui corsi di italiano. Ma il servizio guarda anche all'inserimento nella comunità, mettendo in contatto le persone con realtà, servizi e opportunità presenti sul territorio. Gli appuntamenti si svolgono su prenotazione ogni lunedì dalle 15 alle 17 nella sede di Fattor Comune, in via del Ciclamino 24. È possibile fissare anche un incontro online attraverso la pagina Contatti del sito di Rimini4Talent. Il servizio è rivolto anche ai familiari di chi arriva in città.

Il primo appuntamento dedicato alla comunità internazionale è già fissato per sabato 3 ottobre. Si tratta di una visita guidata gratuita in lingua inglese al Fellini Museum, con ritrovo alle 16.30 in Piazza dei Sogni. L'iniziativa vuole offrire a studenti, talenti internazionali e residenti l'occasione di conoscere uno dei principali luoghi culturali della città attraverso l'universo di Federico Fellini. I posti disponibili sono 40 e saranno assegnati in ordine di iscrizione. L'iniziativa è organizzata da Rimini Language Exchange, Sunflower Hostel e it-ER - International Talents Emilia-Romagna, in collaborazione con Rimini4Talent.

Lo Sportello si muove principalmente su tre fronti. Il primo riguarda casa e mobilità, con indicazioni su alloggi e trasporti. Il secondo è quello di lavoro e formazione, con informazioni sulle opportunità professionali, sui percorsi formativi e sui corsi di lingua italiana. Il terzo riguarda invece la costruzione di una rete locale, attraverso contatti e servizi utili per conoscere meglio la città e inserirsi nella comunità. Rimini4Talent è un progetto promosso dal Comune di Rimini e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle politiche regionali dedicate all'attrazione e alla valorizzazione dei talenti.