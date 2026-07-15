RiminiComix 2026, il Parco Fellini diventa la capitale della cultura pop

Dal 16 al 19 luglio torna la grande mostra mercato di Cartoon Club: fumetti, cosplay, videogiochi, concerti, ospiti, gaming e spettacoli per migliaia di appassionati

Dal 16 al 19 luglio il Parco Federico Fellini diventerà il cuore pulsante di RiminiComix, la grande mostra mercato dedicata alla cultura pop che ogni anno rappresenta uno degli appuntamenti più attesi di Cartoon Club – Festival Internazionale del Cinema d'Animazione, del Fumetto e dei Games. Per quattro giornate il parco si trasformerà in una vera e propria cittadella dell'intrattenimento (a ingresso gratuito), capace di richiamare migliaia di appassionati provenienti da tutta Italia tra fumetti, cosplay, videogiochi, concerti, giochi da tavolo, collezionismo e spettacoli.

L'area espositiva, aperta ogni giorno dalle 17 alle 24, ospiterà oltre 120 espositori con fumetti, gadget, action figure, giochi, editoria specializzata e produzioni indipendenti, mentre la food area, attiva dalle 12 alle 24, accompagnerà il pubblico per tutta la giornata. Ampio spazio sarà riservato alla Self Area per gli autori indipendenti, oltre alle aree dedicate ai giochi da tavolo, giochi di ruolo, videogiochi, eSport e community digitali.

Tra le principali novità dell'edizione 2026 figurano l'area Assassin's Creed realizzata con Xplore Parkour, gli spettacoli di Crossover Wrestling, le attività dedicate a Spider-Man e i numerosi incontri con autori, illustratori e protagonisti del festival ospitati alla Palazzina del Turismo. Il programma sarà arricchito inoltre dalla Cosplay Convention, dalla nuova K-Pop Convention, dal K-Pop Demon Hunters Cosplay Show e dal Winx Reunion Show, mentre il Main Stage ospiterà concerti e spettacoli con protagonisti italiani e internazionali come Mika Kobayashi con i Samurai Artist Kamui, Raggi Fotonici & Friends, Mai Dire Goku e Generazione Vanni con Giorgio Vanni, Max Longhi e Daniel Tek. Accanto al palco principale troverà spazio anche il Palco Community, su cui si alterneranno musicisti, content creator, doppiatori, ma anche momenti di karaoke e di gioco.

Grande attenzione sarà riservata anche al mondo del gaming. Nintendo sarà presente con uno stand interamente dedicato a Nintendo Switch Sports Resort, il nuovo titolo in uscita il 22 ottobre su Nintendo Switch 2, che i visitatori potranno provare in anteprima attraverso sette postazioni di gioco. Il pubblico potrà esplorare il resort sportivo dell'Isola di Wuhu cimentandosi in dodici discipline sportive grazie ai nuovi controller Joy-Con 2.

Sempre sul fronte videoludico farà tappa a Rimini anche l'Isybank Gaming Tour 2026, con un grande villaggio esperienziale aperto a tutti. Saranno disponibili tornei e prove di eFootball su PlayStation 5, Mario Tennis Fever sulle nuove Nintendo Switch 2 e simulatori di guida dedicati a Formula 1, oltre a incontri con content creator, momenti di Meet & Greet e concorsi a premi giornalieri con buoni Amazon. Il tour, organizzato da ProGaming Italia con isybank come title sponsor, metterà inoltre in palio sei soggiorni per due persone a Lucca Comics & Games 2026.

Tra le esperienze più attese dal pubblico ci sarà anche la speciale photo opportunity dedicata a Spider-Man. All'interno dello stand Sony sarà infatti possibile scattare una fotografia insieme al celebre supereroe Marvel su un set scenografico che riproduce i grattacieli di New York, creando l'effetto di trovarsi sospesi sulla facciata di un edificio come in una scena del film. L'iniziativa accompagnerà l'uscita nelle sale italiane di Spider-Man: Brand New Day, prevista per il 29 luglio. Le special activation nazionali sono coordinate da Holly Agency, agenzia di comunicazione ed eventi con sedi a Bari e Milano.



Il Palazzo del Turismo ospiterà ogni giorno tanti incontri con grandi autori. Tra questi i disegnatori dell’Uomo Ragno Stefano Caselli e lo spagnolo Pasqual Ferry (venerdì 17, ore 19), il Premio alla Carriera Giorgio Cavazzano (sabato 18, ore 17), i Cinepresi (sabato 18, ore 18), Davide Fabbri e Italo Mattone (sabato 18, ore 19), Alberto Lavoradori, Gianluca Costantini e Elena Mistrello (domenica 19, dalle 18).

Uno degli elementi più rappresentativi di RiminiComix resta il cosplay, che anche quest'anno trasformerà il lungomare in un grande palcoscenico a cielo aperto. Centinaia di cosplayer provenienti da tutta Italia interpreteranno personaggi di anime, manga, fumetti, videogiochi, fantasy e fantascienza, dando vita a un continuo spettacolo tra il pubblico. L'appuntamento più atteso sarà il Contest Cosplay di sabato 18 luglio, che porterà sul palco centinaia di concorrenti davanti a migliaia di spettatori. Tra le novità spicca inoltre Crossover Wrestling, il primo spettacolo italiano capace di unire wrestling e cosplay in un'unica performance.

Anche la musica sarà protagonista delle quattro giornate. Il 16 luglio il programma si aprirà con il K-Pop Cosplay Show – K-Pop Demon Hunters Tribute, seguito dall'esibizione dell'artista giapponese Sana Takizawa e dal concerto internazionale di Mika Kobayashi, accompagnata dai Samurai Artist Kamui, gruppo guidato dal coreografo Tetsuro Shimaguchi, noto per il suo lavoro nelle scene di combattimento di Kill Bill. Il 17 luglio sarà dedicato interamente al fenomeno K-Pop, con contest e performance di solisti e crew provenienti da tutta Italia. Il 18 luglio saliranno sul palco i Mai Dire Goku, protagonisti di uno spettacolo dedicato alle più celebri sigle dei cartoni animati, mentre nella notte tra sabato e domenica tornerà l'Anime Cosplay Night al Carnaby Club.

Il gran finale, domenica 19 luglio, sarà affidato a Generazione Vanni, con Giorgio Vanni, Max Longhi e Daniel Tek, per un concerto che celebrerà le sigle dei cartoni animati più amate da intere generazioni, chiudendo l'edizione 2026 di RiminiComix con una grande festa collettiva.

.