RiminiComix, assolto dall'accusa di aver palpeggiato una cosplayer

La Procura aveva chiesto 3 anni di reclusione

È stato assolto, per non aver commesso il fatto, il 20enne tunisino che era a processo con l'accusa di aver palpeggiato una 31enne cosplayer in piazzale Fellini, durante il RiminiComix, manifestazione dedicata al fumetto e all'animazione. I fatti risalgono al 21 luglio 2024. Il giovane, difeso dall'avvocato Matteo Paruscio, era in compagnia di un altro ragazzo, che si era poi dileguato all'arrivo della Polizia. La tesi difensiva aveva sottolineato come il 20enne non fosse, tra i due, quello vicino alla ragazza e quindi era stato l'altro soggetto, non identificato, a effettuare la molestia. La 31enne aveva accusato l'imputato di palpeggiamenti e anche di averla apostrofata con un insulto sessista. La Procura, tramite il sostituto procuratore Luca Bertuzzi, aveva chiesto condanna a 3 anni di reclusione.