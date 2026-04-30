Riminicomix, si chiude la disputa sul marchio: decisione dopo quattro anni

Riconosciuta la validità della registrazione europea

Si chiude dopo quattro anni una complessa vicenda giudiziaria legata al marchio Riminicomix, uno degli appuntamenti più noti del panorama fumettistico italiano, inserito nel più ampio contenitore del festival Cartoon Club.

Il contenzioso, avviato nel 2022, ha visto contrapposta Acli Arte e Spettacolo Aps - sede provinciale di Rimini - e il titolare di un’agenzia di comunicazione locale, in merito alla titolarità e all’utilizzo del marchio “Riminicomix” e alla gestione della manifestazione collegata.

Secondo quanto ricostruito negli atti di causa, il rapporto tra le parti era stato per anni improntato alla collaborazione. La controversia nasce però da una registrazione del marchio effettuata nel 2015 dal titolare dell’agenzia, circostanza che Acli ha ritenuto lesiva dei propri diritti, sostenendo di essere il soggetto storicamente promotore e organizzatore dell’evento.

La situazione è degenerata nel 2022, quando - sempre secondo la versione di Acli - sarebbe stato tentato un cambio nella gestione della manifestazione, con l’obiettivo di assumerne il controllo esclusivo. Da qui il ricorso all’autorità giudiziaria.

In una prima fase, già nel 2022, il tribunale aveva accolto un ricorso d’urgenza presentato dall’associazione riminese, bloccando l’organizzazione dell’evento da parte dell’altra parte coinvolta. Il procedimento è poi proseguito nel merito fino alla recente decisione, che ha portato all’invalidazione della registrazione italiana contestata e al riconoscimento della validità della registrazione europea successivamente ottenuta da Acli.

La conclusione della vicenda segna dunque un punto fermo sulla titolarità del marchio e sull’organizzazione della manifestazione, che rappresenta uno degli elementi centrali del Cartoon Club, capace ogni anno di richiamare appassionati di fumetti, cosplay e cultura pop.

Soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti di Acli Arte e Spettacolo di Rimini, che parlano di “un esito atteso” dopo anni di attività e investimenti legati all’evento. Dall’altra parte, non risultano al momento dichiarazioni ufficiali sulla decisione.