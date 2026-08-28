RiminInRete festeggia dieci anni: scuole, dati e territorio a confronto

Il 9 settembre al Centro Congressi SGR di Rimini il convegno per fare il punto su un decennio di collaborazione tra gli istituti della provincia e guardare alle nuove sfide

Il 9 settembre al Centro Congressi SGR di Rimini, il convegno dedicato a un decennio di dati, esperienze e collaborazione tra le scuole della provincia

Dieci anni di lavoro in rete per trasformare i dati in uno strumento utile a conoscere meglio la scuola, accompagnare le scelte e sostenere i processi di miglioramento. È questo il traguardo che RiminInRete celebra con il convegno “RiminInRete 2015-2025: un decennio di rete tra scuole, dati e territorio. La forza della rete, il valore dei dati”, in programma mercoledì 9 settembre 2026, dalle 9.30 alle 17.30, al Centro Congressi SGR di Rimini.

Nato nel 2015 grazie al finanziamento del Ministero dell'Istruzione, il progetto ha messo in rete le scuole della provincia di Rimini costruendo negli anni una piattaforma condivisa per la raccolta e l'analisi dei dati relativi ai percorsi scolastici e ai risultati degli studenti. Un'esperienza che ha favorito anche il confronto e la collaborazione con Università, enti locali e INVALSI.

Il decennale sarà quindi l'occasione per fare il punto su quanto è stato costruito e, soprattutto, interrogarsi sul futuro della Rete: come utilizzare sempre meglio i dati? Come trasformarli in conoscenza utile alle scuole? Quali opportunità possono offrire le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale?

La mattinata vedrà la partecipazione di rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale e Territoriale, della dott.ssa Michiela Freddano di INVALSI e dei protagonisti che hanno accompagnato il progetto in questi dieci anni. Tra i temi al centro degli interventi, il rapporto tra dati e valutazione, la condivisione di metodologie e buone pratiche, gli studi longitudinali e le nuove tecnologie applicate all'analisi dei dati.

Nel pomeriggio saranno invece protagoniste direttamente le scuole, con la presentazione di studi ed esperienze realizzati utilizzando i dati di RiminInRete. Saranno raccontati, tra gli altri, percorsi dell'I.C. Marvelli, della S.M.S. Teresa Franchini, dell'I.C. Coriano e dell'I.T.T.S. O. Belluzzi – L. da Vinci.

Un appuntamento, dunque, che vuole essere insieme un bilancio e un nuovo punto di partenza: celebrare dieci anni di lavoro condiviso, ma anche rilanciare il valore della collaborazione tra le scuole e della lettura dei dati come strumenti per comprendere i fenomeni educativi e costruire risposte sempre più efficaci.

“La forza della rete, il valore dei dati” è il filo conduttore della giornata: un patrimonio costruito in dieci anni che continua a offrire alle scuole uno strumento per leggere la propria realtà e confrontarsi con quella del territorio.

Il convegno si terrà mercoledì 9 settembre 2026 al Centro Congressi SGR – Sala Acqua, via Chiabrera 34/D, Rimini. La registrazione dei partecipanti è prevista alle ore 9.30, mentre i lavori si concluderanno alle 17.30.



