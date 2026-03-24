RiminiTerme, 50 anni di storia: porte aperte alla città il 27 marzo

Taglio della torta e tour della struttura per celebrare la ricorrenza

Cinquant’anni di cure, prevenzione, benessere e ricerca nel campo della salute. RiminiTerme si prepara a celebrare una tappa importante della propria storia con una giornata speciale dedicata alla città e a tutti coloro che in questi anni hanno conosciuto, frequentato e apprezzato la struttura termale affacciata direttamente sul mare.

L’appuntamento è fissato per venerdì 27 marzo, dalle 15.30 alle 17.00 quando il centro termale di Rimini aprirà le porte alla cittadinanza per festeggiare insieme mezzo secolo di attività, un traguardo che, spiega la direzione di RiminiTerme, "racconta non solo la crescita di una struttura sanitaria e termale, ma anche l’evoluzione di un luogo diventato negli anni un punto di riferimento per la salute e il benessere della Riviera".

Il momento culminante della giornata sarà alle 16.30, quando si terrà il taglio della torta celebrativa per festeggiare insieme i 50 anni di attività. Durante il pomeriggio sarà possibile partecipare a visite guidate all’interno della struttura, accompagnati dallo staff, per conoscere più da vicino gli spazi, le attività e i servizi che caratterizzano il centro termale. Il percorso permetterà ai visitatori di scoprire i diversi ambienti dedicati alle cure termali, alla riabilitazione e al benessere, offrendo uno sguardo sulla quotidianità di un luogo che ogni anno accoglie migliaia di persone alla ricerca di salute, prevenzione e qualità della vita.

Come sottolinea il presidente Ivan Gambaccini, la giornata del 27 marzo nasce proprio con l’obiettivo di aprire le porte alla città e condividere un momento importante della storia del centro termale: "Siamo molto felici di poter festeggiare insieme alla cittadinanza questo traguardo così significativo. RiminiTerme è una realtà conosciuta e apprezzata da tanti anni, ma questa ricorrenza è l’occasione per raccontare ancora una volta il nostro lavoro e per far conoscere da vicino la struttura e i servizi che ogni giorno mettiamo a disposizione delle persone".