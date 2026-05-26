RiminiWellness, focus sui Walking Leader: il movimento come strumento di salute e prevenzione

Alla Health Arena un evento sui gruppi di cammino per promuovere stili di vita attivi e reti territoriali per il benessere

Nell'ambito di RiminiWellness, all'interno della Health Arena (padiglione D4), il prossimo 31 maggio 2026 dalle ore 11:00 alle 13:30 si terrà l'evento dal titolo "L'esperienza dei Walking Leader: dal corso al territorio".

L'iniziativa accenderà i riflettori sull'importanza dei Walking Leader nei programmi di salute pubblica. Si tratta di figure chiave formate per guidare i gruppi di cammino sul territorio, promuovendo sani stili di vita e il benessere della comunità.

L’evento ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione anziana e i professionisti sanitari sull’importanza dei gruppi di cammino come strumento di prevenzione primaria e secondaria, promuovendo uno stile di vita attivo, inclusivo e orientato al benessere della comunità.

Vedrà la partecipazione di Walking Leader attivi sul territorio, professionisti sanitari, esperti del settore e rappresentanze di alcuni gruppi di cammino. L’intento è quello di creare un momento di confronto concreto tra mondo sanitario, comunità locale e cittadini. Attraverso testimonianze, esperienze sul campo e presentazioni operative, verrà valorizzato il ruolo strategico del movimento nella promozione della salute e nella prevenzione delle fragilità legate all’invecchiamento.

E' inoltre prevista una fase di presentazione e mappatura dei gruppi di cammino esistenti, con l’obiettivo di facilitare l’accesso della popolazione anziana a programmi strutturati di attività fisica e favorire la diffusione di reti territoriali dedicate alla salute e alla socializzazione.