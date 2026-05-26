RiminiWellnessOFF, la città diventa palestra a cielo aperto: oltre 40 eventi tra sport e benessere

Dal centro al lungomare un weekend diffuso di fitness fino al 31 maggio: guida ufficiale tra eventi, talk e attività outdoor

Una guida con oltre 40 eventi sportivi, attività outdoor, palestre a cielo aperto, experience e talk tematici per sprigionare l'energia di RiminiWellness in tutta la città, dal centro al lungomare: sarà un lungo weeekend di fitness, all'insegna del benessere e del movimento, quello che inizia già domani e andrà avanti fino a domenica 31 maggio. A raccontarlo la penna brillante di Federica Piersimoni che, proprio in collaborazione con Italian Exhibition Group, firmerà la guida ufficiale di questo "fuorisalone diffuso".

La guida di RiminiWellnessOFF, inserto rimovibile all'interno della special edition Spuma Sport, sarà distribuito in oltre 10mila copie, da Torre Pedrera a San Giovanni in Marignano, in bar, locali e hotel della Riviera, ma anche all'aeroporto e all'interno degli shuttle bus che partono dall'aeroporto di Bologna. Ma il quartier generale sarà però l'Edicola OFF del Borgo San Giuliano, crocevia dell'evento, in cui sia mercoledì che giovedì (dalle 19,30 alle 22,30) sarà possibile ritirare una copia gratuita della rivista e quindi della guida ufficiale.

Giovedì, a partire dalle 19:30, ci sarà inoltre la presentazione ufficiale di Spuma Sport, con alcuni ospiti d'eccezione. Dal runner Marco Zanni a Mattia Leardini di OLA Movement. Il tema, manco a dirlo, sarà quello della corsa, fil rouge dell'intera manifestazione. Zanni, ex campione di atletica, è reduce dal Cammino di Santiago e racconterà la sua storia di sport e redenzione, in cui la corsa non è solo movimento ma un viaggio dentro se stessi. Mentre con Leardini, attraverso l'esperienza di Ola Movement, si parlerà del nuovo fenomeno del running dating: una tendenza che sta riscrivendo le regole del corteggiamento con le piattaforme di tracking che si sono evolute in ecosistemi. Correre infatti non è più soltanto un atto solitario, ma il catalizzatore di una rivoluzione sociale che sposta l'incontro dagli schermi all’outdoor. A moderare l'incontro la scrittrice e giornalista Debora Grossi. A seguire (su invito) musica e deejay set, con l'aperitivo di Spuma curato da Bar Vecchi e ristorante La Marianna.