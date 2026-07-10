Rimprovera dei giovani e finisce all'ospedale: violenta aggressione a San Marino Città

Violenza in via Giacomini: 46enne picchiato da un branco. Si indaga su una possibile arma

Un 46enne è rimasto ferito dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani nella tarda serata di mercoledì in via Giacomini, a San Marino Città. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta dopo un rimprovero rivolto dal 46enne ai ragazzi.

Come riporta la Tv di stato sammarinese, l’uomo sarebbe stato colpito con calci e pugni, riportando la frattura di una costola e diverse escoriazioni al volto. Trasportato al pronto soccorso, è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni.

Sul posto sono intervenute Polizia Civile e Gendarmeria, che hanno identificato diversi giovani, alcuni dei quali minorenni. Al vaglio degli investigatori anche la segnalazione secondo cui, durante l’episodio, sarebbe stata mostrata un’arma, la cui natura è ancora da accertare.

Sull’accaduto interviene anche Repubblica Futura, che chiede al Governo di riferire in Commissione consiliare sull’aggressione e su altri recenti episodi legati alla sicurezza pubblica.