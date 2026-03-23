Rinasce il Chiostro del Centro per le Famiglie: uno spazio per crescere insieme

Evento gratuito al Centro per le Famiglie con attività per tutte le età e partecipazione dei partner del progetto

Si rinnova il Chiostro del Centro per le Famiglie, uno spazio all'aria aperta protetto dal traffico cittadino e pensato per il benessere di grandi e piccoli, un luogo dedicato al tempo di qualità tra bambini e genitori, dove giocare, rilassarsi e vivere momenti all’aria aperta.

L’inaugurazione si terrà martedì 24 marzo alle ore 16.30 presso il Centro per le Famiglie di Rimini, alla presenza di ASP Valloni-Marecchia e Riviera Banca, il cui contributo ha reso possibile il rinnovo del Chiostro.

Il pomeriggio inaugurale sarà dedicato alle famiglie e prevede: laboratori creativi per bambini, uno spazio speciale dedicato ai piccolissimi e momenti di socialità e condivisione all’aperto.

L’ingresso è libero, in caso di maltempo, l’evento sarà rimandato a data da destinarsi.