Rinasce la casina di viale Ortona a Riccione: spazio culturale e sociale per tutti

L’associazione Brutta Scimmia trasforma lo spazio in hub aperto a tutti, con attività per bambini, adulti e iniziative di welfare e tutela animale

Un luogo trasversale, aperto a tutti i cittadini, dai bambini ai più anziani, dove la cultura e l’incontro diventano strumenti di buon vicinato. Con questa nuova identità ha riaperto ufficialmente i battenti, nel pomeriggio di sabato 21 marzo, la casina di viale Ortona, oggi sede di Brutta Scimmia Aps. L’inaugurazione, avvenuta in occasione del primo giorno di primavera e della Giornata Mondiale della Poesia, segna la trasformazione dello spazio accanto al Parco Guido Rossa in un hub inclusivo pronto a ospitare iniziative che spaziano dal sociale all’ambiente.

Grazie a un patto di collaborazione con il Comune di Riccione, l’associazione gestisce oggi la struttura con l’intento di farne un punto di riferimento non solo per il quartiere, ma per l’intera città. Il pomeriggio è stato animato dai laboratori creativi di Carta Fiorita, che ha coinvolto i più piccoli nella creazione di origami floreali, e dalla visita a sorpresa dei Marvel Friends, i supereroi volontari che portano sorrisi negli ospedali. Il parco si è trasformato per l'occasione in un percorso poetico a cielo aperto, dove i visitatori hanno potuto leggere e raccogliere versi appesi agli alberi.

Presente l’assessora ai Servizi sociali e ai quartieri, Marina Zoffoli, che ha voluto sottolineare il valore di questo passaggio di testimone storico per la comunità.

"Inaugurare questo spazio oggi significa onorare il passato guardando al futuro - ha commentato l’assessora Zoffoli -.Il mio ringraziamento più sincero va a Guglielmo Guiducci: la sua gestione ventennale è stata un esempio di amore per il quartiere e, se oggi questa casina è una realtà solida, lo dobbiamo alla sua costanza. Ora, con l’associazione Brutta Scimmia la struttura evolve diventando un luogo dove i nonni incontrano i bambini e dove la cultura crea nuovi legami sociali. Vogliamo che ogni cittadino, di ogni età, senta questa casa come propria, rendendola un punto di riferimento per l'intera città."

Brutta Scimmia Aps ha delineato un programma che spazia dai laboratori di scrittura creativa e pittura fino alla tutela degli animali. Proprio su questo fronte, il 26 marzo si terrà un incontro formativo con un'educatrice cinofila dedicato ai proprietari di cani. L’associazione invita ora la cittadinanza, i gruppi e le realtà del territorio a proporre nuove idee su sport, ambiente e welfare, mettendo lo spazio a disposizione come luogo di incontro e progettazione condivisa.