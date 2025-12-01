Rinasce l'ex ferrovia Rimini San Marino: 1.600 mq di a servizio dello sport e dei cittadini

Corridoio ciclopedonale e area verde per la comunità

Un nuovo progetto di cura dei beni comuni prende forma a Rimini. La 1ª Commissione Consiliare ha dato il via libera al patto di collaborazione tra il Comune e la Parrocchia di Santa Maria Mater Ecclesiae per recuperare un’area di circa 1.600 metri quadrati sul tracciato dell’ex ferrovia Rimini–San Marino, a ridosso delle strutture sportive di via Montescudo.

L’accordo punta a trasformare il terreno in uno spazio fruibile dai cittadini e dagli utenti del nuovo impianto sportivo in costruzione, creando anche un collegamento ciclopedonale tra le vie Coriano e Montescudo. A supportare la gestione sarà un gruppo di volontari del circuito “Ci.vi.vo.”, impegnato nella cura e nel presidio dell’area.

Il patto avrà durata decennale, con possibilità di revisione da parte dell’Amministrazione qualora emergano nuove esigenze pubbliche o cambiamenti nella destinazione dell’ex sedime ferroviario. Nei prossimi mesi la Giunta definirà le linee operative e le forme di sostegno alle attività dei cittadini attivi.

“Restituire alla comunità una parte del vecchio tracciato ferroviario ha un valore simbolico importante – sottolinea l’assessore ai servizi civici Francesco Bragagni –. Significa trasformare un luogo abbandonato in uno spazio di incontro e socialità, in un quartiere giovane e in crescita come il Villaggio Primo Maggio.”

Il progetto rafforza il modello di collaborazione tra istituzioni e comunità, valorizzando un’area oggi inutilizzata e proiettandola verso nuove opportunità di vita quotidiana.