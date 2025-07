Rinforzi estivi in arrivo, a Rimini il numero più alto. Morrone: "Comuni a guida Pd latitano"

Rinforzi estivi per le forze dell'ordine: a Rimini 213 tra poliziotti, finanzieri e Carabinieri

“Arrivano in Romagna i rinforzi estivi per la sicurezza. 312 unità fra Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri distribuiti nelle tre province romagnole". Lo annuncia il deputato della Lega Jacopo Morrone.

Nel riminese "il contingente più numeroso": 213 elementi di cui 64 della Polizia di Stato, 80 della Guardia di Finanza, 76 dell’Arma dei Carabinieri nel primo periodo e 61 nel secondo.

"Il Governo sta facendo il possibile per rispondere alle richieste di vari soggetti che, naturalmente, pretenderebbero sempre di più vista la situazione di insicurezza in cui versano i nostri territori e non solo nel periodo estivo. Mi permetto, tuttavia, di invitare a una riflessione più seria su chi tuttora consente che si insedino e si alimentino nelle nostre località sacche di illegalità e degrado. Mi riferisco, in particolare, alle amministrazioni locali di sinistra per le quali la sicurezza urbana e la lotta al degrado sembrano rappresentare l’ultima delle priorità, sottovalutandone l’impatto su abitanti, turismo e economia”, attacca Morrone.